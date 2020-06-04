24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:13
|13:31
|17:11
|20:39
|22:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعادة تنظيم "أكاديمية المملكة" يختبر "نوايا" الحكومة إزاء الأمازيغية
- أغذية فاسدة تتسبب في إغلاق محل تجاري بدمنات
- الاتحاد الإماراتي يسدل الستار على قضية مراد باتنا
- خبير مغربي يحذر من انتقال عدوى "كوفيد-19" بسبب مكيفات الهواء
- أحداث "سود أمريكا" تطرح ملف واقع "المهاجرين الأفارقة" بالمغرب
مؤسسة مغربية تُنتج 10 آلاف طقم لتشخيص كورونا قبل متم يونيو (5.00)
تقرير رسمي: 15 ألف محل لبيع الدجاج "خارج القانون" بالمغرب (5.00)
سيناريوهات عالم ما بعد كورونا .. قطبية جديدة و"ديكتاتورية رقمية" (5.00)
الملك يدعو المقاولات إلى إجراء عمليات تشخيص مكثفة لـ"كورونا" (5.00)
- رئيس أكبر غرفة فلاحية بالمغرب يحذر من "كارثة إلغاء الأضحى" - (222)
- المغرب يسجل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (124)
- البرلمان يعتزم إجازة إحصاء الحكومة للفقراء بميزانية 100 مليار - (110)
- إصابات كورونا تتخطى 8 آلاف .. وبؤرة عائلية كبيرة تفاجئ مراكش - (89)
- أعلام مغربية لطائفة "الموريش" تظهر في قلب الاحتجاجات بأمريكا - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"جشع" شركات الماء والكهرباء يُثقل كاهل المستهلكين بفواتير ضخمة
مع مَقدم كل فصل صيف، تتزايد شكاوى المواطنين المغاربة من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، لكنّ اللافت هو أن المدن التي تتولّى فيها شركات التدبير المفوّض تزويد المواطنين بهاتين المادتين، ترتفع فيها الفواتير بشكل كبير، مقارنة مع الأسعار التي يطبقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وعلى الرغم من أن أسعار الماء والكهرباء حددها القانون المغربي، حسب الأشطر التي يتم استهلاكها من طرف المستهلك، إلا أن عددا من المواطنين يفاجؤون بفواتير ضخمة لا تناسب حجم استهلاكهم، رغم دأبهم على أداء مبلغ معيّن، دون أن يعرفوا السبب الذي يجعل الفاتورة ترتفع بشكل مفاجئ.
المواطنون المتضررون يوجهون أصابع الاتهام إلى شركات التدبير المفوض بتطبيق أسعار غير قانونية. سمير أصبح مقتنعا بهذا الأمر، ويستدلّ، لتأكيده، بما لامسه خلال تنقله بين مدن تتولى فيها شركات التدبير المفوض تدبير قطاع الماء والكهرباء، وبين مدن أخرى يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء هذه المهمة.
ويؤكد أن في المدن التي لا يوجد فيها تدبير مفوض لا تتعدى فاتورة الماء والكهرباء التي يؤديها، في أقصى الحالات، 100 درهم، بينما في المدن التي فوضت مجالُسها الجماعية خدمة التزويد بالماء والكهرباء لشركات التدبير المفوض يؤدي فاتورة مرتفعة، لا تنزل عن 300 درهم، رغم أن استهلاكه أقلّ.
القناعة السائدة لدى عدد من المواطنين بأن شركات التدبير المفوض تبيع الماء والكهرباء للمستهلكين بأسعار مرتفعة جدا، سبق أن أكدها علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، حين فضح هذه الشركات وقال في مجلس النواب سنة 2017 إن التعريفة المطبقة في المدن التي تتولى الشركات تدبيرَها ترتفع بوتيرة كبيرة جدا.
ووفق المعطيات التي قدمها الرئيس المدير العام السابق لـ "ONEE"، فإن تعريفة الكهرباء في المدن التي تدبرها شركات التدبير المفوض تزيد بـ30 في المئة عن تعريفة المكتب الوطني للكهرماء، وترتفع هذه الزيادة بالنسبة للماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المئة، حيث تشتريه بعض الشركات بـ3 دراهم للمتر المكعب، وتبيعه بـ6 دراهم للمستهلك، مستدلا بمدينة الدار البيضاء كنموذج.
وبما أن أسعار الماء والكهرباء محددة قانونيا، ولا يمكن بيعها للمستهلك بغير ثمنها القانوني، فإن ثمّة ثغرة قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن شركات التدبير المفوض قد تستغلها لتضخيم الفواتير، وهو عدم مراقبة جودة العدادات من طرف السلطات المعنية.
وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدم جودة العدّاد تؤدّي إلى احتساب أشطُر غير تلك التي استهلكها الزبون، مشيرا إلى أن "لوبي شركات التدبير المفوض لا يسمح لمصالح وزارة التجارة والصناعة بمراقبة العدادات، رغم أن هناك مرسوما ينظم هذه العملية، لكنه لا يطبَّق بتاتا".
ثمة عامل آخر يساهم في ارتفاع فاتورة استهلاك الماء والكهرباء، يتمثل في عدم مراقبة العدادات من طرف أعوان شركات التدبير المفوض نفسها بشكل دقيق، ما يجعلها تقيّم الاستهلاك بناء على "تقديرات"، رغم أن هذه العملية غير قانونية، يؤكد الخراطي.
وكانت شركات التدبير المفوض المكلفة بالماء والكهرباء قد استنفرت أعوانها لمراقبة العدادات بعد اندلاع احتجاجات ضخمة على غلاء فواتير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، حيث كانت هذه الشركات تحرص على إلصاق ورقة صغيرة على العداد تؤكد تاريخ إخضاعه للمراقبة، لكن هذه العملية سرعان ما شابها التراخي.
وذهب بوعزة الخراطي إلى القول إن طريقة استخلاص فواتير الماء والكهرباء من المواطنين المغاربة "غير ديمقراطية، لأنها تخدُم شركات التدبير المفوض وليست في مصلحة المستهلك"، مضيفا أن "الأوان قد آن لإحداث هيئة وطنية لمراقبة الاستهلاك، من أجل القضاء على هذه الفوضى العارمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
شركة تستغل وضعية الساكنة
اتمنى ان تستبدل بشركة افضل ..في الجودة والثمن
الفواتير المتوقعة وليس الحقيقية المبنية على مراقبة العدادات، رغم ان الشركات تقول انها ستصصح الأثمنة بعد المراقبة الفعلية الا أنه سيجعل المواطن يصل إلى الاأشطر الثالثة والرايعة الغالية الثمن .
المشكل الكبير هو النقص في الأشهر الاجتماعية في عهد ما يسمى بن كيران.
التحجج بالحجر الصحي وفرض زيادات صاروخية لكي تنضاف الى كاهل الفقراء (الصابرين) من اجل الوطن
هاد الناس كتدرس الحوايج مزيان
الركوب على موجة الجائحة والخروج منها الى بر الربح
على حساب من .............الله غالب
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يا سادة راقبوا استهلاككم(العدادات) ربما هي السبب!
2700 درهن في ثلاثة اشهر اللهم ان هذا منكر.
واش ا عباد الله انا عندي فيرما.
في المنزل استعمل مصابيح ليد من نوعية جيدة جدا..ماشي ديال الشينوا..وضغط المياه قليييل جدا حتى انه لا يستطيع اشعال سخان الماء.
و دايرين ليا اكثر من 800 درهم في الشهر للماء و الكهرباء...
واش ماعندهومش انسانية..الله ياخد فيهوم الحق.
واش هاد الازمة مكتاب علينا نخلصوها حنا المساكين...
ماعندي حتى باش نشري ما ناكل و هادو نزلو علينا قبل العيد الكبير زعما..حيدو لينا الشهية و كرهونا فالمواطنة...الله ياخد فيهوم الحق كانرددها صباحا و مساءا.
ساقاطع اداء فواتير الماء و الكهرباء للشهور هذه الازمة و الله المستعان.
لن ادفع مليما احمر...حيت هذا ظلم و عدوان و جشع و قلة ضمير و انسانية....وطعن حقير في المواطنة و التضامن الذي ادى الشعب ثمته غاليا.
و أنهي الكلام ب الحمد لله على نعمة الأمن و الأمان و الحمد لله على ازديادي بأجمل بلد بالعالم بلد العام زين و الشتا صابا و الخير غير مشتت و فين مشيتي تاكل و اللهم قطرات بلادي ولا عسل البلدان بششش
إنهم إستغلوا الأزمة لقهر المغاربة و ليس إرهاقهم يبعون لهم خيرات بلدهم ، لشيء في نفس يعقوب ربما أعطاو شي ريال لصندوق كورونا خاصهم يردوه
Nous avons une maison familiale qui est fermée et nous avons l’habitude de payer le minimum et la facture de mois f’Avril a été doublée
اما فيما يخص الوكالات المستقلة. ليديك ريضال raddem radef radej..... فكلهم شركات اجنبية تهمهم الارباح.
فقط قارنو بين فواتير ONEE و فواتير الوكالات المستقلة. ستجدون فرقا كبيررا. حيت ONEE ديال دولة و اشطر ذيالها رخاص مقارنة مع الوكالات المستقلة
أن كانت هذه الشركات نزيهة ومعقولة فيجب أن تقسم زيادة الاستهلاك على الشهور الثلاثة وتطبق تعرفة الأشطر المناسبة والا فانها سرقة الشعب في واضحة النهار....
لأن الحكومة لا يهمها أن نتضرر و لو كان الظلم ظاهرا ما يهمهم هو ما ينفعهم و ليس ما يضرنا.
المهم لا احس بأن لي قيمة في بلدي.
حلل وناقش فاشل يناقش في مسألة أكبر من حجمه.