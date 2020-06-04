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الرئيسية | مجتمع | "جشع" شركات الماء والكهرباء يُثقل كاهل المستهلكين بفواتير ضخمة

"جشع" شركات الماء والكهرباء يُثقل كاهل المستهلكين بفواتير ضخمة

"جشع" شركات الماء والكهرباء يُثقل كاهل المستهلكين بفواتير ضخمة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 04 يونيو 2020 - 21:00

مع مَقدم كل فصل صيف، تتزايد شكاوى المواطنين المغاربة من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، لكنّ اللافت هو أن المدن التي تتولّى فيها شركات التدبير المفوّض تزويد المواطنين بهاتين المادتين، ترتفع فيها الفواتير بشكل كبير، مقارنة مع الأسعار التي يطبقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وعلى الرغم من أن أسعار الماء والكهرباء حددها القانون المغربي، حسب الأشطر التي يتم استهلاكها من طرف المستهلك، إلا أن عددا من المواطنين يفاجؤون بفواتير ضخمة لا تناسب حجم استهلاكهم، رغم دأبهم على أداء مبلغ معيّن، دون أن يعرفوا السبب الذي يجعل الفاتورة ترتفع بشكل مفاجئ.

المواطنون المتضررون يوجهون أصابع الاتهام إلى شركات التدبير المفوض بتطبيق أسعار غير قانونية. سمير أصبح مقتنعا بهذا الأمر، ويستدلّ، لتأكيده، بما لامسه خلال تنقله بين مدن تتولى فيها شركات التدبير المفوض تدبير قطاع الماء والكهرباء، وبين مدن أخرى يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء هذه المهمة.

ويؤكد أن في المدن التي لا يوجد فيها تدبير مفوض لا تتعدى فاتورة الماء والكهرباء التي يؤديها، في أقصى الحالات، 100 درهم، بينما في المدن التي فوضت مجالُسها الجماعية خدمة التزويد بالماء والكهرباء لشركات التدبير المفوض يؤدي فاتورة مرتفعة، لا تنزل عن 300 درهم، رغم أن استهلاكه أقلّ.

القناعة السائدة لدى عدد من المواطنين بأن شركات التدبير المفوض تبيع الماء والكهرباء للمستهلكين بأسعار مرتفعة جدا، سبق أن أكدها علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، حين فضح هذه الشركات وقال في مجلس النواب سنة 2017 إن التعريفة المطبقة في المدن التي تتولى الشركات تدبيرَها ترتفع بوتيرة كبيرة جدا.

ووفق المعطيات التي قدمها الرئيس المدير العام السابق لـ "ONEE"، فإن تعريفة الكهرباء في المدن التي تدبرها شركات التدبير المفوض تزيد بـ30 في المئة عن تعريفة المكتب الوطني للكهرماء، وترتفع هذه الزيادة بالنسبة للماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المئة، حيث تشتريه بعض الشركات بـ3 دراهم للمتر المكعب، وتبيعه بـ6 دراهم للمستهلك، مستدلا بمدينة الدار البيضاء كنموذج.

وبما أن أسعار الماء والكهرباء محددة قانونيا، ولا يمكن بيعها للمستهلك بغير ثمنها القانوني، فإن ثمّة ثغرة قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن شركات التدبير المفوض قد تستغلها لتضخيم الفواتير، وهو عدم مراقبة جودة العدادات من طرف السلطات المعنية.

وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدم جودة العدّاد تؤدّي إلى احتساب أشطُر غير تلك التي استهلكها الزبون، مشيرا إلى أن "لوبي شركات التدبير المفوض لا يسمح لمصالح وزارة التجارة والصناعة بمراقبة العدادات، رغم أن هناك مرسوما ينظم هذه العملية، لكنه لا يطبَّق بتاتا".

ثمة عامل آخر يساهم في ارتفاع فاتورة استهلاك الماء والكهرباء، يتمثل في عدم مراقبة العدادات من طرف أعوان شركات التدبير المفوض نفسها بشكل دقيق، ما يجعلها تقيّم الاستهلاك بناء على "تقديرات"، رغم أن هذه العملية غير قانونية، يؤكد الخراطي.

وكانت شركات التدبير المفوض المكلفة بالماء والكهرباء قد استنفرت أعوانها لمراقبة العدادات بعد اندلاع احتجاجات ضخمة على غلاء فواتير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، حيث كانت هذه الشركات تحرص على إلصاق ورقة صغيرة على العداد تؤكد تاريخ إخضاعه للمراقبة، لكن هذه العملية سرعان ما شابها التراخي.

وذهب بوعزة الخراطي إلى القول إن طريقة استخلاص فواتير الماء والكهرباء من المواطنين المغاربة "غير ديمقراطية، لأنها تخدُم شركات التدبير المفوض وليست في مصلحة المستهلك"، مضيفا أن "الأوان قد آن لإحداث هيئة وطنية لمراقبة الاستهلاك، من أجل القضاء على هذه الفوضى العارمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - عباس الخميس 04 يونيو 2020 - 21:08
التدبير المفوض كيحلب... التعليم الخصوصي كيحلب...الصحة الاطباء الخواص كيحلبوا...المضاربين كيحلبوا....السماسرة...اين هي مراقبة الدولة..
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112
2 - Stoun الخميس 04 يونيو 2020 - 21:09
حسبنا الله ونعم الوكيل،ما قدو فيل زادوه فيلة .
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58
3 - N.H الخميس 04 يونيو 2020 - 21:09
الحل يااااهل و واضح و باين و كاين بين إدينا و هو حتى واحد ميخلص
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80
4 - نقص فالماء الخميس 04 يونيو 2020 - 21:09
حنا فمدينة العيون اغلب الناس هنا ما كيجيهمش الما و فاخر الشهر كتجيهم الفاتورة ...مثلا حنا من شعبان الماء عمرو ما جا لحد الان و الفاتورة كتجينا بدون استفادة من الماء ..حشومة و عيب
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40
5 - مواطن متضرر الخميس 04 يونيو 2020 - 21:10
امانديس تطوان
شركة تستغل وضعية الساكنة
اتمنى ان تستبدل بشركة افضل ..في الجودة والثمن
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35
6 - مواطن الخميس 04 يونيو 2020 - 21:11
والتزامن مع جائحة كورونا :
الفواتير المتوقعة وليس الحقيقية المبنية على مراقبة العدادات، رغم ان الشركات تقول انها ستصصح الأثمنة بعد المراقبة الفعلية الا أنه سيجعل المواطن يصل إلى الاأشطر الثالثة والرايعة الغالية الثمن .
المشكل الكبير هو النقص في الأشهر الاجتماعية في عهد ما يسمى بن كيران.
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20
7 - nordine sahbi الخميس 04 يونيو 2020 - 21:12
السبب هو عدم قراءة العداد ثلاثة مرات متتالية لكي يدخل المستهلك في الشطر الرابع لحساب الاستهلاك بالمضاعفة
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28
8 - ROMIO الخميس 04 يونيو 2020 - 21:12
ربنا لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا...
التحجج بالحجر الصحي وفرض زيادات صاروخية لكي تنضاف الى كاهل الفقراء (الصابرين) من اجل الوطن
هاد الناس كتدرس الحوايج مزيان
الركوب على موجة الجائحة والخروج منها الى بر الربح
على حساب من .............الله غالب
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23
9 - [email protected] الخميس 04 يونيو 2020 - 21:12
للأسف ، لأنهم يعلمو بأن لا يوجد لنا البديل
حسبنا الله ونعم الوكيل
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19
10 - Adam الخميس 04 يونيو 2020 - 21:13
صراحة راه هادشي لي كيوقع ميمكنش اسكث عليه بنادم انا مول كتجيني 90 رهم بين الماء والضو فالايام العادية ولكن فهاد شهراين جاتني ما مجموع 800 درهم مع العلم ان الاستهلاك جد متوسط..مع مم غادي تهضر..الحل هو الدار البيضاء كاملة متخلصش
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28
11 - بن كرير رحامنة الخميس 04 يونيو 2020 - 21:14
فوتير كهرباء والماء فهد الحجر رتفعت إلى القمة كين شي دار خاوية كل شهر 1000درهم تلات أشهر كهرباء 350درهم لشهر قالك مكينش شكاية خلص وسكت حتا ينتهي الحجر لحماق هدا
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17
12 - ADAM الخميس 04 يونيو 2020 - 21:14
باركا من البكاء، أكثر من 42 سنة وأنا متعاقد مع المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء ومع شركة لديك لم يحصل لي أن أديت أكثر مما أستهلك بالأثمان المحددة من طرف المسؤولين مما يجعلني أستغرب من شكاوي العديد من المواطنين، ربما أنا محظوظ!
لا يا سادة راقبوا استهلاككم(العدادات) ربما هي السبب!
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-43
13 - باش حنا مغاربة الخميس 04 يونيو 2020 - 21:14
علاش الدولة ما تعفيناش من هاد المصاريف ولو لمرة واحدة في العمر حياتنا كلها واحنا نخلصوا في الضرائب بينوا لنا شي حسن النية راها الثقة ما بقاتش
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17
14 - متضرر الخميس 04 يونيو 2020 - 21:15
من بداية الحجر و انا كيجيني نفس الفاتورة مع العلم لا اتواجد في بيتي ؟؟؟؟
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14
15 - مهاجر مقلق تيسنا الفرج الخميس 04 يونيو 2020 - 21:15
هل من المعقول ان نؤدي ثمن الدي يستهلكون موظفوهم الذين يستهلكون بدون اداء وجبها وهذا يقع ربما في المغرب زائد اضاءات الشوارع ان اتكلم على مدينة مراكش التي تنهبها ما تسمى بلراديما.
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10
16 - محمد من فاس الخميس 04 يونيو 2020 - 21:16
الله ياخد فيهوم الحق.
2700 درهن في ثلاثة اشهر اللهم ان هذا منكر.
واش ا عباد الله انا عندي فيرما.
في المنزل استعمل مصابيح ليد من نوعية جيدة جدا..ماشي ديال الشينوا..وضغط المياه قليييل جدا حتى انه لا يستطيع اشعال سخان الماء.
و دايرين ليا اكثر من 800 درهم في الشهر للماء و الكهرباء...
واش ماعندهومش انسانية..الله ياخد فيهوم الحق.
واش هاد الازمة مكتاب علينا نخلصوها حنا المساكين...
ماعندي حتى باش نشري ما ناكل و هادو نزلو علينا قبل العيد الكبير زعما..حيدو لينا الشهية و كرهونا فالمواطنة...الله ياخد فيهوم الحق كانرددها صباحا و مساءا.
ساقاطع اداء فواتير الماء و الكهرباء للشهور هذه الازمة و الله المستعان.
لن ادفع مليما احمر...حيت هذا ظلم و عدوان و جشع و قلة ضمير و انسانية....وطعن حقير في المواطنة و التضامن الذي ادى الشعب ثمته غاليا.
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19
17 - Karma الخميس 04 يونيو 2020 - 21:16
قسما بالله جاتنا فهاد الشهر 1650 درهم فالضوء و وموالفا تتجينا ديما 150 درهم 200 درهم، مع العلم معندناش مشكل غنديرو شكاية و ايلا ترفضان رآه غانخلصو عادي، الطامة الكبرى هي بنادي لي درويش و على قد الحال شنو غيدير !!!!
و أنهي الكلام ب الحمد لله على نعمة الأمن و الأمان و الحمد لله على ازديادي بأجمل بلد بالعالم بلد العام زين و الشتا صابا و الخير غير مشتت و فين مشيتي تاكل و اللهم قطرات بلادي ولا عسل البلدان بششش
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7
18 - I'm Not Real الخميس 04 يونيو 2020 - 21:16
لم أصدق عيناي عندما رأيت الناس مصطفين في وكالة الماء و الكهرباء لتسديد الفواتر، كيف للدولة أن تسمح لهذا بالحدوث في هذه الظروف؟؟، أنا أن جد مستاء و حزين للغاية لدرجة أن أفكر في عمل شقلبة نش ينزل ليا دم
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8
19 - ابن مقاوم الخميس 04 يونيو 2020 - 21:17
قهر و ليس إرهاق

إنهم إستغلوا الأزمة لقهر المغاربة و ليس إرهاقهم يبعون لهم خيرات بلدهم ، لشيء في نفس يعقوب ربما أعطاو شي ريال لصندوق كورونا خاصهم يردوه
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10
20 - مواطن الخميس 04 يونيو 2020 - 21:17
و الله العضيم الا تقهرنا بهاد الضو و الماء را هادشي فايت القياس... خليو الشعب ارتاح شويا يا شركات الجشع و الطمع...
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13
21 - Nani الخميس 04 يونيو 2020 - 21:17
Effectivement nous avons constaté que les factures de mois d’Avril ont été augmenté
Nous avons une maison familiale qui est fermée et nous avons l’habitude de payer le minimum et la facture de mois f’Avril a été doublée
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-4
22 - مستخدم م و م ص ش الخميس 04 يونيو 2020 - 21:17
القادم أسوأ ايها المغاربة. فالدولة قررت خوصصة ONEE بقطاعيه. تفويض قطاع الكهرباء لشركة مازن. وتفويض قطاع الماء لشركات جهوية...تما تشوفو الفواتير ديال بالصح. وغايعرفو مغاربة نعمة ONEE
اما فيما يخص الوكالات المستقلة. ليديك ريضال raddem radef radej..... فكلهم شركات اجنبية تهمهم الارباح.
فقط قارنو بين فواتير ONEE و فواتير الوكالات المستقلة. ستجدون فرقا كبيررا. حيت ONEE ديال دولة و اشطر ذيالها رخاص مقارنة مع الوكالات المستقلة
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5
23 - امازيغ الخميس 04 يونيو 2020 - 21:18
بما ان احداث هيءة وطنية لمراقبة الاستهلاك ستكون في مصلحة المواطن فإن الحكومة لن تقوم بانشاءها لانها دائما ضد مصلحة الشعب فلا نعرف لماذا
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5
24 - chaker الخميس 04 يونيو 2020 - 21:18
هذا هو المشكل لامراقبة لاوالو انا ساد المحل 3 شهور اوكيسيفطو ليا ميساج فلهاتف عندك 250 عندك 253 مكاين غير قدر واش انت ساد او 250درهم
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8
25 - simo le bon الخميس 04 يونيو 2020 - 21:18
إضافة إلى زيادة 100dh إلى تعريفة الماء و 100dh إلى تعريفة الضوء هي 200dh تضاف إلى مجموع الفاتورة كسرقة موصوفة يقولون انها مصاريف الإشعارات عن التأخير إلى متى هذا الجشع لا حول ولا قوة إلا بالله لن نسمح لكم إلى يوم القيامة ان شاء الله
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8
26 - ها المعقول الخميس 04 يونيو 2020 - 21:19
ها علاش تكلمنا من قبل الي أكل الخالص يخلص خاص الدولة ترجع فلوس الدعم بالفن. الدولة ما تعطي بالمجان ابدأ .وكورونا إلى الزوال وغادين تنقدوا لارام وغيرها. ها المعقول.
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10
27 - علي الخميس 04 يونيو 2020 - 21:19
وهناك مصالح متبادلة بين هذه الشركات والمجالس البلدية (المنتخبون المحليون) وإلا لما إستمرت هذه الاتفاقيات مع هذه الشركات. ولما إستمر مص دماء البسطاء من الشعب.) نحن في مدينة مرتيل يصل مبلغ الفاتورة إلا ثمن قد يزيد عن نصف ما ياتقضاه رب الاسرة في الشهر.( فاتورة الشهر الماضي بالغت 640درهم) هذا ولم نصل لذورة أشهر الصيف. حسبنا الله ونعم الوكيل
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4
28 - مواطن الخميس 04 يونيو 2020 - 21:19
المشكل الكبير هو النقص في الأشهر الاجتماعية في عهد ما يسمى بن كيران.
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6
29 - البيضاوي الخميس 04 يونيو 2020 - 21:20
البلد الذي ليس فيه برلمان يمثلون السكان . ولا حكومة و لا جمعيات ولا نقابات تهتم بالمواطن. أكيد سيتم التلاعب بالعدادات والقوانين و التفويضات. وسيتم البيع والشراء على حساب الفقراء والمساكين. بالعربية في غياب القانون و تطبيقه سيتولد عصابات و مافيات تصول وتجول بدون رقيب و لا حسيب .
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4
30 - akram الخميس 04 يونيو 2020 - 21:20
وا عيقو بزاااااق فهاد شهور ديال الحجر صحي مرعاو لناس حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
31 - Benyoucef Abderrahmane الخميس 04 يونيو 2020 - 21:20
Même l'onee a gonflé les montants moi par exemple 2 mois avec un compteur sans usage 90 dhs je ne sais pourquoi?
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-2
32 - [email protected] الخميس 04 يونيو 2020 - 21:20
نعاني ظلم كبير من جراء إرتفاع الماء والكهرباء منزلنا في حي شعبي ومع دلك فواتير الماء والكهرباء تنخفض في فصل الشتاء وترتفع ارتفاعا مهولا في فصل الصيف شكونا لهم لكن لا مجيب فنشكوهم لخالقهم وسيستجيب
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2
33 - المصيبة عامة الخميس 04 يونيو 2020 - 21:21
الفواتير مرتفعة بشكل مفاجئ حتى في المدن التي يتولى فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء توزيع وتدبير الماء والكهرباء وليس فقط الشركات التي تتولى هذه المهمة بالتفويض.
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-1
34 - Naturaliat الخميس 04 يونيو 2020 - 21:21
المشكل أن شركات تدبير الماء والكهرباء كانت تعتمد على معدل الاستهلاك لمدة 3 اشهر الحجر الصحي والكل يعلم أن خلال الحجر الصحي تزايد استهلاك الماء نظرا لزيادة النظافة وأيضا الكهرباء بحكم الكل بقي بالبيت التلفاز والإنارة والكمبيوتر طوال النهار والليل......وكل الزيادة على المعدل احتسبت على شهر واحد وطبقت تعرفة الشطر الأعلى والغالي الثمن.

أن كانت هذه الشركات نزيهة ومعقولة فيجب أن تقسم زيادة الاستهلاك على الشهور الثلاثة وتطبق تعرفة الأشطر المناسبة والا فانها سرقة الشعب في واضحة النهار....
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4
35 - ملاحظ الخميس 04 يونيو 2020 - 21:21
هلكونا بالتقديرات واش العداد فيه رقم وتقديري ديالهم رقم خيالي مل كتشكي تيقول لك خلص اشهور جايين غد ثخلص غير Tax واش هدشي قانوني راه هادشي كاين حتى عند المكتب الوطني مشي غير الشركاة
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2
36 - متشائم الخميس 04 يونيو 2020 - 21:21
و يبقى الحال على ما هو عليه و على المتضرر أداء الفواتير باش ما يبقاش بلا ما او بلا ضو حيت ما كاين لي غدي يتدخل باش ينصف المواطن،
لأن الحكومة لا يهمها أن نتضرر و لو كان الظلم ظاهرا ما يهمهم هو ما ينفعهم و ليس ما يضرنا.
المهم لا احس بأن لي قيمة في بلدي.
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1
37 - الصراحة على عين ميكا الخميس 04 يونيو 2020 - 21:23
علي الفاسي الفهري المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء الذي في عهده كانت one على وشك الافلاس.
حلل وناقش فاشل يناقش في مسألة أكبر من حجمه.
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-1
38 - Abdelhak الخميس 04 يونيو 2020 - 21:23
من يحمي المواطن المغربي الضعيف من هذه الكوارث التي يعاني منها؟؟؟؟؟؟
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-1
39 - nabil الخميس 04 يونيو 2020 - 21:23
شركات الماء والكهرباء لم تتضامن مع صندوق كورونا ولا مع اعفاء الفقراء طيلة مدة الحجر الصحي , عندنا فواتير من فبراير ومارس وابريل وماي وليس لنا مدخول ولا العمل لاداء هذه الشهور , هل شركة ليديك ليس في قلبها رحمة لتعفي الناس في هذه الشهور,مثل باقي الدول,
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-1
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