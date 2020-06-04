سيدة خمسينية تنشد المساعدة أمام الإعاقة والفاقة

هسبريس - محمد الراجي

تكابد امرأة من ذوي الحاجيات الخاصة ظروفا صعبة، نواحي مدينة تارجيست، في إقليم الحسيمة، من جراء الفقر وانعدام المعيل.

وفقدت حليمة الجوهري، البالغة 50 سنة من العمر، إحدى ساقيها، وتضطر اليوم إلى الاستعانة برجْل واحدة فقط.

أما الزوجُ، فتقول حليمة إنه غادر البيت من جراء مضاعفات الاضطراب العقلي والنفسي الذي أصيب به، ولم يتسن له الحصول على علاج.

وتقطن حليمة في بيت متداع وآيل للانهيار في لحظة، وتقول إنها تعتمد فقط على ما يجود به بعض المحسنين من الصدقات في دوار بوغنيم.

ولم تقف مصاعب حليمة عند هذا الحد؛ فابنتها اليافعة، 16 عاما، لم تدخل يوما إلى المدرسة بسبب الظروف الصعبة للعائلة التي تعيش بدون شبكة ماء ولا كهرباء.

وفي المنحى نفسه، يعاني الابن، عبد الله، وهو في العشرينيات من عمره، من البطالة، بحكم اضطراره إلى المكوث إلى جانب والدته في القرية.

وتؤكد حليمة أنها لم تستفد على الإطلاق من نظام المساعدة الطبية (راميد)، مبدية أملا في أن تحظى بدعم يضمن لها سكنا كريما أو بمساعدة على مصاريف العيش.

للتواصل مع حليمة الجوهري، يرجى الاتصال بجمعية الرحمة على الرقم الآتي: