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كُتّاب وآراء
45 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7967 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 207.
وتم التيقن أيضا من 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7160 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
1- عدد الإصابات في تراجع مستمر.
2– عدد المتعافين في تزايد.
3- الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في منحى تنازلي.
4- الوفيات في حدها الأدنى .
إن شاء الله سيحصل الفرج قريبا بإذن الله……. لكن لا بد من المزيد من الحيطة والحذر.
عدد التحليلات اليومية يناهز 12000 وعدد المخالطين المتتبعين مستقر منذ ايام في حدود 8000. فلمن تجرى هذه التحاليل?
المهم القناة بتث روبورطاج اعتقد من مدينة فاس لتجمع لأناس يستمعون لموسيقى الطرب الأندلسي والملاحظ كالتالي
أعضاء الفرقة متقاربين جدا واثنين منهم محتكين ولا يضعون الكمامات وأيضا الحضور متقاربين وليس هناك مسافة الأمان ولا تباعد وأصلا لاش هاد الزمر كولو قبل رفع الحجر الصحي وتطبخون رؤوسنا ليلا جهارا في الثلفاز والمدياع والنت وتصدعون رؤوسنا بالخطب الرناء والكمامات والتباعد والسي صلاح مبرزط لينا الراس وفي الاخير تجيبو لينا روبورطاج بحال هاكا؟؟؟
واش تتستهزؤو بنا وأنا أعباد الله خرجت 3 مرات فهاد 3 أشهر وانتظر فتح الحدود باش نغبر من هاد البلاد.
سلام
7967
45
الحالات المستبعدة
249556
9654
المتعافون
7160
89.87%
294
الوفيات
207
2.6%
1
حالات تتلقى العلاج
600
7.53%
المهم ماذا استفاذ المغاربة من هذا الدرس الرباني؟
هل يغيرون من تصرفاتهم. هل سيتقون الله خير تقاته. هل ستزيد المحبة والإخاء فيما بينهم .هل سيكون لكل ذي حق حقه. نطلب من الله أن يهدينا جميعا وأن ينور طريقنا حتى نخرج منها سالمين.
تحية للمغاربة الأحرار الذين استفادوا من هذه الظرفية فيما يرضي الله