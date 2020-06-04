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الرئيسية | مجتمع | 45 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7967 حالة في المغرب

45 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7967 حالة في المغرب

45 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7967 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7967 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 249556 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 207.

وتم التيقن أيضا من 294 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7160 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - الكرموسي الخميس 04 يونيو 2020 - 10:08
45 إصابة جديدة و 9664 تحليلة و فقط 600 حالة تتلقى العلاج عكس ما كنا عليه من قبل 1000 تحليلة و المعدل كان أكتر من 100 إصابة الحمد لله 294 حالة شفاء نحن في الطريق الصحيح للقضاء على الوباء يجب علينا جميعا أن نتعاون و نأخدو جميعا كل درجات الحيطة و الحذر و في الأخير علينا جميعا الإكثار من الإستغفار لله سبحانه و تعالى لكي يرفع عنا هدا الوباء والبلاء إنه على كل شيئ قدير
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119
2 - ولد تمارة الخميس 04 يونيو 2020 - 10:10
الحمد لله على كل حال. لم يتبقى سوى 600 حالة. خوتي المغاربة الأسبوع القادم سيشهد 0 حالة إن شاء الله. و رغم قلة يد الحيلة إلا أن بلادنا إنتصرت على الجائحة بفضل الله ثم حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس و جميع مكونات الشعب المغربي فهنيئا لنا بهذا النصر
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89
3 - ماجد واويزغت الخميس 04 يونيو 2020 - 10:10
الله يدير شي تاويل ديال الخير و خلاص
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38
4 - aziz الخميس 04 يونيو 2020 - 10:10
المغرب يواصل السيطرة على الفيروس وهو في طريقه للتحكم فيه وكل المؤشرات المصرح بها تدل على ذلك :
1- عدد الإصابات في تراجع مستمر.
2– عدد المتعافين في تزايد.
3- الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في منحى تنازلي.
4- الوفيات في حدها الأدنى .
إن شاء الله سيحصل الفرج قريبا بإذن الله……. لكن لا بد من المزيد من الحيطة والحذر.
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55
5 - Marokkii الخميس 04 يونيو 2020 - 10:12
بغيت غير نعرف منين كجيو هد الحالات
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36
6 - وردة الخميس 04 يونيو 2020 - 10:12
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و احفظنا و جميع خلقك بعينك التي لا تنام
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32
7 - ولد البرنوصي الخميس 04 يونيو 2020 - 10:13
كنغطيو الشمس بالغربال اللهم أبعد عنا هذا الوباء !
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-46
8 - رشيد الخميس 04 يونيو 2020 - 10:13
ارجو لمن لديه الاجابة على هذا السؤال.
عدد التحليلات اليومية يناهز 12000 وعدد المخالطين المتتبعين مستقر منذ ايام في حدود 8000. فلمن تجرى هذه التحاليل?
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37
9 - رضى الخميس 04 يونيو 2020 - 10:13
وزارة الصحة قامت بتغيير بروتوكول العلاج، حيث بات المرضى المصابون يجرون تحاليل الكشف عن خلوهم من الفيروس في اليوم التاسع، ويغادرون المستشفى في اليوم العاشر من العلاج بعد إنهاء تناول عقار الكلوروكين، الذي لا يتعدى 10 أيام فقط، فيما مغادرة المستشفى لا تقتصر فقط على من أثبت التحليل في اليوم التاسع خلوهم من الفيروس، بل تشمل أيضا مغادرة الأشخاص الحاملين للفيروس، شرط أن تكون وضعيتهم الصحية مستقرة. هذا يعني ان الفيروس لم يختفي كليا ويفسر عدد الشفاء المرتفع وهناك مخاوف من مرحلة اخطر اذا لم نلتزم الوقاية بعد الحجر.
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12
10 - 3arafa الخميس 04 يونيو 2020 - 10:14
حذاري من أن نعود إلى البداية ...
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12
11 - متابع من بنسليمان الخميس 04 يونيو 2020 - 10:14
الحمد لله حالات الشفاء في تصاعد والفيروس الى زوال ان شاء الله وقريبا سنصل الى 0 حالة فابشروا واستبشرو خيرا واتمنى ان يتم تحديث احصائيات جهة الدار البيضاء فيما يخص احصائيات كورونا فيروس فمنذ اسبوع كامل لم يتم تحديثها والاسباب مجهولة ولكم الشكر .
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4
12 - سلاك وصاف الخميس 04 يونيو 2020 - 10:15
واحد الملاحظة البارحة في أخبار القناة الأولى، مشهد صادم أو ربما هو رسالة لنا مفادها غي خرجو مبغينش يقولوها نيشان لينا معندهمش الجرأة.
المهم القناة بتث روبورطاج اعتقد من مدينة فاس لتجمع لأناس يستمعون لموسيقى الطرب الأندلسي والملاحظ كالتالي
أعضاء الفرقة متقاربين جدا واثنين منهم محتكين ولا يضعون الكمامات وأيضا الحضور متقاربين وليس هناك مسافة الأمان ولا تباعد وأصلا لاش هاد الزمر كولو قبل رفع الحجر الصحي وتطبخون رؤوسنا ليلا جهارا في الثلفاز والمدياع والنت وتصدعون رؤوسنا بالخطب الرناء والكمامات والتباعد والسي صلاح مبرزط لينا الراس وفي الاخير تجيبو لينا روبورطاج بحال هاكا؟؟؟
واش تتستهزؤو بنا وأنا أعباد الله خرجت 3 مرات فهاد 3 أشهر وانتظر فتح الحدود باش نغبر من هاد البلاد.
سلام
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14
13 - azpop الخميس 04 يونيو 2020 - 10:15
كيف سنعمل مع الناس لي حاملين الفيروس في المجتمع و لا تظهر عليهم علامات المرض.قنابل موتوقة.
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9
14 - fouad الخميس 04 يونيو 2020 - 10:15
بان ليا هادشي بدا كيتزاد من جديد و بنادم كيصحاب ليه صافي قطع الواد و نشفو رجليه كون جات عليا كون زادو شهر أخر حتى نسمعو 0 حالة ديك ساعة نخرجو حفاظا على سلامتنا و سلامة ولادنا و الله يحفظ الجميع و شكرا
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8
15 - Maryass الخميس 04 يونيو 2020 - 10:17
خطوة خطوة إن شاء الله نتخطا الوباء
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2
16 - saido الخميس 04 يونيو 2020 - 10:17
كورونا العجيبة كتغفل بنادم والله ما زيرتو وردتو البال حتى رجعو نقطة الصفر حداري حداري تم حداري، اعطو المسافة القانونية، ضعوا الكمامات، غسلو اديكم. والسلام
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7
17 - hmaza الخميس 04 يونيو 2020 - 10:18
الحالات المؤكدة

7967
45
الحالات المستبعدة

249556
9654
المتعافون

7160
89.87%
294
الوفيات

207
2.6%
1
حالات تتلقى العلاج

600
7.53%
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-8
18 - ام رضى الخميس 04 يونيو 2020 - 10:18
الحمد لله نسبة شفاء في ارتفاع ان شاء الله يكون الخير لي لازم علينا نديرو هو نتاخدو الاحتياطات اللازمة وربي معانا ويحفظ الجميع ونرجعو الحياتنا الاولى راه نفسية مرضات ولينا غير مراض تنتحسو المعدة المصران الراس بسبب هد الحجر واخا ماتتبغيش تفكري تتولي تفكري بدون قصد ياربي نشوفو حبابنا وخوتنا وولادنا راه مرضو وقنطو مساكن ماعارفينش اشنو هده ياربي تكون معانا ومعاهم
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2
19 - kamal الخميس 04 يونيو 2020 - 10:20
dès que les mesures de confinement ont été allégés les cas ont commencé a augmenté et ça reflète que dès qu'on déconfine les cas vont augmenté rapidement , mais quoi qu'i arrive l'économie maintenant et plus important que la vie humaine dé-confiner quoi qu'il peut arriver
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-1
20 - ابن تومرت الخميس 04 يونيو 2020 - 10:23
ترامب يخرج رفقة حراسه الشخصيين بدون كمامات ودون مسافات امان تذكر .. امريكا تغلي ومظاهرات ضخمة اختلط فيها الحابل بالنابل ورغم ذلك نفس الاحصائيات لا زالت تظهر رغم هذه الفوضى العارمة .. بيلاروسيا لم تفرض اي شيء على مواطنيها .. بل ان رئيسها امرهم بالعيش حياة طبيعية .. ورغم ذلك لم نجد الالاف منهم يموتون في الشوارع جراء كوفيد 19 .. فمن نصدق يا ترى .. من أفتوا على ملايير البشر بالحجر الصحي واحترام مسافات الامان والتعقيم الخ .. أم من لا يزال يعيش حياة طبيعية .. هنا تحضرني كلمة للبروفيسور ديديه راولت .. وهو بالمناسبة هو واحد من بين اشهر 10 علماء مختصين في مجال الامراض التنفسية في العالم .. حيث قال .." الاحصائيات تظهر ان من كانوا يشتغلون ولم يشملهم الحظر الصحي على الاقل في مرسيليا حيث اشتغل .. كانواهم اقل عرضة للاصابة ممن شملهم الحظر" ..
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2
21 - Abdou الخميس 04 يونيو 2020 - 10:24
ما بقا قد ما فات . نهار 10 يونيو . نصل الى 250 حالة نشطة
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-4
22 - ريفي تطواني حر الخميس 04 يونيو 2020 - 10:25
لا أعرف ماسبب إستمرار الحجر في بلادنا رغم أن الأيام الثلاث قبل العيد شهدت الأسواق المغربية إكتظاظا كبيرا لكن رغم ذلك نسبة الفتك والإنتشار قلت بكثير ؟؟ وهذا ما نشهده في الولايات المتحدة الأمريكية رغم الإحتجاجات الواسعة فالفيروس تراجع بها بنسبة كبيرة ... أظن أن مداخلة الوزير الإيطالي كانت صحيحة كذلك تعليق الرئيس الطنزاني على الفيروس أظنها في محلها . كفانا من تدمير إقتصاد العالم لفائدة دولة أو منظمة مجهولة الإسم
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8
23 - احساين الخميس 04 يونيو 2020 - 10:39
الى رقم 5 اخي Marokkii طباعنا الخاسرة هي السبب الله يعفو علينا ويهدي صحاب البلية علينا وعلى البلاد كلها اصحاب البلية تيشوفو هير عند رجليهم واش واحد خرق الحجر الصحي باش يمشي للرديلة ويتسبب في اصابتو هو والدوار كامل وهدا مايطلق عليه بالجهل المركب يعني التراكمي طبق فوق طبق وهير كولو لينا اشنو هو دنبنا نحن ملتزمون بالحجر في ظروف قاسية في الوقت الدي يسمح البعض لنفسه بالخروج لاسباب اقل ما يقال عنها من التوافه الحيوانية
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1
24 - أستاذ الخميس 04 يونيو 2020 - 10:42
كلشي مزيان الله يكمل بخير.
المهم ماذا استفاذ المغاربة من هذا الدرس الرباني؟
هل يغيرون من تصرفاتهم. هل سيتقون الله خير تقاته. هل ستزيد المحبة والإخاء فيما بينهم .هل سيكون لكل ذي حق حقه. نطلب من الله أن يهدينا جميعا وأن ينور طريقنا حتى نخرج منها سالمين.
تحية للمغاربة الأحرار الذين استفادوا من هذه الظرفية فيما يرضي الله
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2
25 - Abdo الخميس 04 يونيو 2020 - 10:44
للقضاء على الفيروس كليا يتعين على الجهات المختصة تمديد الحجر لشهر اضافي حتى يتسنى لنا سماع صفر حالة. مع العلم ان السلطات قد اعلنت عن حالة الطوارئ ولم يكن حينها عدد الحالات يتجاوز 16 حالة في اليوم فما بالك بحصيلة هذه الايام التي تتراوح بين 40 و 50 حالة. تذكروا جيدا ان المغرب سيشهد كارثة وباءية اذا تم رفع الحجر الصحي في 10 يونيو.
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-3
26 - ولد فاس الخميس 04 يونيو 2020 - 10:45
اخوتي مع الاسف كنشوف شي بنادم عندنا هنا كيخرجو بلا كمامات بلا والو ، ماكايناش المراقبة ، الرالي بالموطورات ، الناس كالسين كيلعبو الكارطة فبيبان بعض القهاوي في بنسودة ، هادشي راه عيب واش الدولة خسرات فلوس كثيرة ، واطباء وناس سمحات فدارها وولادها من اجلنا، وفي الاخير يجي واحد مبوق شبعان زطلة ، ويدير للي فراسو ، ( اذا لم تستحيي فافعل ما شئت) ، وشكرا .
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