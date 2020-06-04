24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1313:3117:1120:3922:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المنظمة العالمية للصحة تتوقع موجة كورونا الثانية (5.00)

  2. إعادة تنظيم "أكاديمية المملكة" يختبر "نوايا" الحكومة إزاء الأمازيغية (5.00)

  3. أغذية فاسدة تتسبب في إغلاق محل تجاري بدمنات (5.00)

  4. مصرع ثلاثيني في حادث مروري وسط مدينة سطات (5.00)

  5. تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بمدينة مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | 600 حالة تتلقى علاج كورونا في المغرب .. نسبة الشفاء تلامس 90%

600 حالة تتلقى علاج كورونا في المغرب .. نسبة الشفاء تلامس 90%

600 حالة تتلقى علاج كورونا في المغرب .. نسبة الشفاء تلامس 90%
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يونيو 2020 - 10:15

شهدت 3 جهات في المغرب 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ20 إصابة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة و13 حالة مؤكدة أيضا ضمن النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي، زيادة على 12 فحصا مخبريا إيجابيا سجّل في جهة الدار البيضاء سطات.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 89,87% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 294 اليوم و7160 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,60% بـ207 من الوفيات، ويبقى 600 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2696 حالة في جهة البيضاء و1375 في مراكش آسفي، و1145 بطنجة تطوان الحسيمة و1003 في فاس مكناس، و711 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 120 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و45 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - طارق 004 الخميس 04 يونيو 2020 - 10:22
الحمد لله هذه أخبار تبت في النفس الطمأنينة والسكينة ونتمنى من الله القدير أن يزيل عنا هذا الوباء خلال هذا الأسبوع حتى نتمكن من الرجوع إلى حياتنا العادية ولا سيم المساجد والله اشتقنا للصلاة فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - عبد الله بنيس الخميس 04 يونيو 2020 - 10:24
الفرج قادم بإذن الله اللهم لك الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
3 - محمد رمضان الخميس 04 يونيو 2020 - 10:27
الحمد لله على نعمة الشفاء...نسأل الله أن يلبس باقي المرضى لباس الصحة والعافية...وأن يرحم من تغمدهم الله برحمته وأن يتقبلهم بقبول حسن... وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - mohcine الخميس 04 يونيو 2020 - 10:29
الحمدالله نسبة شفاء ارتفعت نتمنى من الله ان يوقف هدا وباء تعود الحياة على مايرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - خالد الخميس 04 يونيو 2020 - 10:30
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
6 - ملاحظ الخميس 04 يونيو 2020 - 10:31
يجب إيجاد حل جذري لهذه الجهات، وإلا سوف تبقى في الحجر حتى وقت غير محدد وعدم السماح لأي شخص بمغادرة هذه المدن المخيفة؟!! لماذا يتهاون بعض أصحاب الشركات لإجراء فحوصات على العمال؟ وأظن على الدولة التفكير في توفير السكن والاكل للعمال في مقرات العمل بالمعامل، لمدة 20 يوما حتى تمر الازمة والا سوف لن تخرج هذه الجهات من الوضع الحالي. للعلم ان احد الشركات لصناعة الكمامات تم أحداثها مؤخرا، وفرت السكن والاكل للعمال في الشركة. لتفادي اصابتهم ونقلهم للفيروس لاسرهم والجيران.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - انا الخميس 04 يونيو 2020 - 10:32
اوا كيفاش غيترفع الحجر والفيروس باق معشعش فاكبر المدن على هاد القبل خاص يدار حصار من جميع الجهات على هاد المدن والا سنعود لنقطة الصفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - مسمار جحا الخميس 04 يونيو 2020 - 10:36
إذا كان الانسان يتعافى بكل هذه البساطة لماذا لا يتم علاج المغاربة المقيمين بالسويد، أعرف حالة سيد هو و ابنه بالسويد مصابون بالفيروس فرضووا عليهم الحجر بمنازلهم دون أي علاج و أخبروهم انه ليس هناك دواء لكورونا و ما عليهم إلا انتظار مصيرهم، يا مغاربة ادعوا لإخوانكم بالمهجر بالشفاء فلا شافي إلا الله اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - Marocain الخميس 04 يونيو 2020 - 10:39
شي نهار اتسمع عدد المتعافين فات عدد المصابين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
10 - Hassan الخميس 04 يونيو 2020 - 10:39
الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى و1145 بطنجة تطوان. ما يعني انه اذا بقيت المنطقة الشمالية على هذا الاستهتار فسوف تستلم المشعل من منطقة الدار البيضاء قريبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - نحن حضارة طارق بن زياد الخميس 04 يونيو 2020 - 10:39
أتمنى أن يكون ما ينشر صحيح...فبعد غياب السي ليوبي الدكتور و مدير الاوبىة و مكافحة الامراض ...شاهدنا ارتفاع صاروخي في حالات الشفاء... اتمنى ان يكونوا صادقين في الارقام...ف الجميع يتمتى زوال الوباء و العودة للحياة الطبيعية....كذلك نتمنى عودة السي اليوبي للظهور لان المغاربة يثقون به و تعودوا على تقريره الصريح و شفافيته للرأي العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - ز....مغربية الخميس 04 يونيو 2020 - 10:40
سنتجاوز كل الجائحة باذن الله وسنخرج قريبا للحياة كاملة ولن يُصاب منا احد، الى ذلك الحين يجب على الكل اللالتزام بالتباعد وااكمامة والتعقيم حتى نكون يد متضامنة اتجاه العدو كوفيد ولن نسمح بموجة اخرى او انتكاسة ،ربنا سيستر عاقبتنا ويشافي مرضانا ويداوي اقتصادنا بايدينا وسينتعش الاقتصاد اكثر من قبل وستزدهر السياحة اكثر من اي وقت لان المغرب يستحق دلك بعفوية شعبه ونيته الوفية الخالية من كل شر ،والله سيوفي اجر الصابرين العاملين لوقف انتشار كورونا سواء من الاطر الصحية او السلطات او من افراد الشعب،وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - رشيد الخميس 04 يونيو 2020 - 10:42
عند قراءة الأرقام نجد أنه يوم 20 ماي بلغ عدد المصابين 7133 حالة مؤكدة واليوم بلغ عدد حالات الشفاء 7160 . إذن هناك أشخاص أصيب يوم 20 ماي وقد شفي بعضهم اليوم بعد فقط 15 يوما من اكتشاف إصابتهم. وهذا يطمئن المغاربة ولله الحمد والشكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - Hicham الخميس 04 يونيو 2020 - 10:43
على ما يبدو أن حالات الشفاء إرتفعت بشكل مفاجئ هذه الأيام و لله الحمد
ولكن هذا يطرح عدة تساؤلات
هل مازلنا نعتمد التحليل المزدوج لإعلان الشفاء
هل هناك بروتوكول جديد للعلاج مازال مفرسناش
هل اليوبي ..... ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - رضى الخميس 04 يونيو 2020 - 10:43
لست متشائم ولكن وزارة الصحة قامت بتغيير بروتوكول العلاج، حيث بات المرضى المصابون يجرون تحاليل الكشف عن خلوهم من الفيروس في اليوم التاسع، ويغادرون المستشفى في اليوم العاشر من العلاج بعد إنهاء تناول عقار الكلوروكين، الذي لا يتعدى 10 أيام فقط، فيما مغادرة المستشفى لا تقتصر فقط على من أثبت التحليل في اليوم التاسع خلوهم من الفيروس، بل تشمل أيضا مغادرة الأشخاص الحاملين للفيروس، شرط أن تكون وضعيتهم الصحية مستقرة. هذا يعني ان الشفاء ليس واقعي ١٠٠٪‏ علينا التقيد بوسائل السلامة اكثر الآن خاصة بعد رفع الحجر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - إسماعيل الخميس 04 يونيو 2020 - 10:44
اللهم لك الحمد أللهم وفقنا للقضاء على هدا الوباء واللهم إحفظ ملكنا الدي جعل الحفاظ على صحة شعبه فوق كل إعتبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - الصحراء المغربيه الخميس 04 يونيو 2020 - 10:44
الحمد لله وشكر لله ...بدأت تنفرج بإدن الله
إنشاء سيتم شفاء جل المرضى وستعود مياه لمجاريها
وأود ان نشكر جميع الهيئات الطبية والقضائية ورجال الأمن والدرك والقواة المساعدة واعوان السلطة و....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - شكون معايا الخميس 04 يونيو 2020 - 10:51
أنا متأكد الأغلبية د القراء دهاد الجريدة الغراء ملي كيوصلوا الفقرة الأخيرة كيوقفوا القراءة لأن معظمنا حفظها عن ظهر قلب .《 والجدير بالذكر..........》.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - Mokhtar الخميس 04 يونيو 2020 - 10:54
Excellents résultats suite à cette pandémie au maroc et effectivement on ne peut qu’être fiers de ce résultat. Toutefois la question relative à l’ouverture des frontières est de mise au moment où beaucoup d ‘autres pays s’en sortent pas encore,d’autant plus que le tourisme est l’un des secteurs qui va réanimer notre économie à bout d’asphyxie.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - انا الخميس 04 يونيو 2020 - 10:54
franchement je suis choqué par l'efficacité dont on fait preuve je ne m'y attendais pas avant j'ai cru qu'on fara pire que l'Italie donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet exploit mais malgré cela je prie de ne pas se relâcher et de suivre les mesures de prévention
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.