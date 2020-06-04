600 حالة تتلقى علاج كورونا في المغرب .. نسبة الشفاء تلامس 90%

هسبريس من الرباط

شهدت 3 جهات في المغرب 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ20 إصابة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة و13 حالة مؤكدة أيضا ضمن النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي، زيادة على 12 فحصا مخبريا إيجابيا سجّل في جهة الدار البيضاء سطات.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 89,87% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 294 اليوم و7160 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,60% بـ207 من الوفيات، ويبقى 600 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2696 حالة في جهة البيضاء و1375 في مراكش آسفي، و1145 بطنجة تطوان الحسيمة و1003 في فاس مكناس، و711 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 120 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و45 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.