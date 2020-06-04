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كُتّاب وآراء
البرلمان يعتزم إجازة إحصاء الحكومة للفقراء بميزانية 100 مليار
يواصل مجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بهدف وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وبرمجت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، اليوم الخميس، لقاء لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 72.18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويرتقب أن يجيز مشروع القانون للحكومة إحصاء فقراء المغرب، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم، وتمكينها من الاستفادة من مخصصاتها.
وتجمع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة على أهمية المشروع لمحاولة الإحاطة بجانب دقيق ضمن السياسات الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أن دوره سيكون كبيرا في تكامل برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذها بشكل منصف وشفاف.
وشددت الفرق البرلمانية على ضرورة تجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، مؤكدة على أهمية التنسيق بين مختلف البرامج وفي مقدمتها نظام المساعدة الطبية، ودعم الأرامل، والمنح الدراسية للتعليم العالي، وبرنامج تيسير.
المعطيات الحكومية تشير إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، بشراكة مع الاتحاد الأوربي، أطلقت برنامجا للحماية الاجتماعية، معلنة أنه سيكلفها أزيد من مليار درهم (100 مليار سنتيم) أي 100 مليون أورو، وسيكون من أهدافه إحصاء الفقراء في المغرب ليسهل استهدافهم بالبرامج الاجتماعية.
يأتي هذا في وقت سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن انتقد أهم البرامج الاجتماعية التي أشرفت عليها الحكومة السابقة، ممثلا في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يدبر ثلاثة موارد مخصصة لبرنامج مليون محفظة، وبرنامج تسيير وبرنامج المساعدة الطبية "راميد".
وخلص المجلس إلى أن أهم صندوق اجتماعي من مخلفات الحكومة السابقة تغيب عنه إستراتيجية ممنهجة، رغم أن موارد المالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم، تراكمت منذ إنشاء هذا الصندوق سنة 2012 إلى حدود السنة الماضية، مشيرا إلى أن نفقاته بلغت 6 مليارات درهم فقط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
الرقص للأعمى
تبا عطيوهم فلوس الاحصاء.
فرضتم علينا الحجر وتركتم العديد من الشعب بدون دعم لحد الآن. نقول لأوروبا لا ترسل أموال فنحن لم نتوصل بأي درهم أو اورو
المشكل هو شي غادي يستافد شي لا كيف موقع في صندوق كرونا ....
أعوان السلطة والمسؤولين لي غادي اسهرو على هاد الخطوة يجب إعادة النظر فيهم. ،بحيث تتشكل شبكات الزابونية في كل تضامن صدر من الدولة أو مساعدات من بعض الجمعيات بحيث يصبح عون السلطة والمقربين له هم أبطال تلك المساعدات التضامنية ...
نحن كمواطنين لا ننكر التوجيهات الملكية وان الملك شغله الشاغل هو المواطن ... لكن حسبنا الله في أولئك الذين يزورون ويسرقون تحت الطاولة و في ظلام الليل والناس نيام ...
حسبنا الله في كل من ضيع ولو أقل من نصف سنتيم لمواطن ...
ان اهم ما يعيق وضع المواطن البسيط المغلوب على امره ثقته في منفذي هذه البرامج الاجتماعية هو وجود اشخاص مسؤولين ومواطنين على حد سواء بدون ضمير بيننا لا يفكرون سوى في طرق سهلة لنهب وسرقة ما يستحق من يستحقه تاركا من وراءه كل ماهو اسلامي وانساني في نفس الوقت...
فمثل هؤلاء العديمي الضمير ورغم ان احوالهم المعيشية بخير تراهم يتهافتون ويكذبون من اجل ان يقطعوا رزق انسان مسكين ليس له سوى جملة من عند رب العالمين تطفيء غضبه فيقول ...لله ابمشتكى و حسبنا الله ونعم الوكيل.
والاخير اعونوه بجوج ريال في حالة عطاوه.
الى متى الله واعلم ؟؟
السارق والسارقة .... يعني قطع يد الشفارة وناهبي المال العام ، الا بغيتو انجح ليكم كل حاجة فيها خير للجميع نويتو ديروها ...
انا مثلا لحد الآن متوقف عن العمل ودفعت لهم طلب الاستفادة من الدعم المقدم للقطاع الغير المهيكل في شهر مارس ... والى حد الآن لم أتوصل بأي درهم مع العلم أني في امس الحاجة وانا أتحمل مسؤولية 6 أفراد فكيف اصدق هذا الهراء
De quoi réduire une bonne partie de cette assiette des pauvres!
Et le Ministère de l'Intérieur, il fait quoi alors avec son Armada des gardes champêtres!
On ne sait plus s'il faut rire ou en pleurer!
Vraiments médiocres!