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الرئيسية | مجتمع | البرلمان يعتزم إجازة إحصاء الحكومة للفقراء بميزانية 100 مليار

البرلمان يعتزم إجازة إحصاء الحكومة للفقراء بميزانية 100 مليار

البرلمان يعتزم إجازة إحصاء الحكومة للفقراء بميزانية 100 مليار
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يونيو 2020 - 15:00

يواصل مجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بهدف وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

وبرمجت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، اليوم الخميس، لقاء لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 72.18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ويرتقب أن يجيز مشروع القانون للحكومة إحصاء فقراء المغرب، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم، وتمكينها من الاستفادة من مخصصاتها.

وتجمع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة على أهمية المشروع لمحاولة الإحاطة بجانب دقيق ضمن السياسات الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أن دوره سيكون كبيرا في تكامل برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذها بشكل منصف وشفاف.

وشددت الفرق البرلمانية على ضرورة تجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، مؤكدة على أهمية التنسيق بين مختلف البرامج وفي مقدمتها نظام المساعدة الطبية، ودعم الأرامل، والمنح الدراسية للتعليم العالي، وبرنامج تيسير.

المعطيات الحكومية تشير إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، بشراكة مع الاتحاد الأوربي، أطلقت برنامجا للحماية الاجتماعية، معلنة أنه سيكلفها أزيد من مليار درهم (100 مليار سنتيم) أي 100 مليون أورو، وسيكون من أهدافه إحصاء الفقراء في المغرب ليسهل استهدافهم بالبرامج الاجتماعية.

يأتي هذا في وقت سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن انتقد أهم البرامج الاجتماعية التي أشرفت عليها الحكومة السابقة، ممثلا في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يدبر ثلاثة موارد مخصصة لبرنامج مليون محفظة، وبرنامج تسيير وبرنامج المساعدة الطبية "راميد".

وخلص المجلس إلى أن أهم صندوق اجتماعي من مخلفات الحكومة السابقة تغيب عنه إستراتيجية ممنهجة، رغم أن موارد المالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم، تراكمت منذ إنشاء هذا الصندوق سنة 2012 إلى حدود السنة الماضية، مشيرا إلى أن نفقاته بلغت 6 مليارات درهم فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - المغربي الخميس 04 يونيو 2020 - 15:05
وجب تعريف الفقر قبل اجراء الاحصاء يبقاو يتحسبو علينا الفنانين و اصحاب المقاولات من الفقراء
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2 - اكرم الخميس 04 يونيو 2020 - 15:06
ادا.كان.هدا.المبلغ.حقا.كدلك.فلاداعي.لاي.احصاء.جديد.لانه.هناك.احصاء سابق.على.علته.لان.نفس.الحالة.مستمرة.الغني.الله.يزيد.من.فضله.والفقير.الله.يبدل.حالو.وهدا.المبلغ.راه.جزء.من.الحل.
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3 - N.H الخميس 04 يونيو 2020 - 15:07
تتحدثون عن شيء من سابع المستحيلات،هل سيكون مثل الدعم الذي تم السطو عليه من طرف أعوان السلطة و القياد خلال جائحة كورونا؟؟؟؟
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4 - علي الخميس 04 يونيو 2020 - 15:10
لا تعطيني سمكة كل يوم بل علمني كيف اصطاد
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5 - %%%% الخميس 04 يونيو 2020 - 15:10
100 milliards pour compter 36 millions de marocains waw et pour leur donner enfin 1200dh par tete waw . voud voulez nous dire que nous compter revient plus cher que de nous donner des subventions. et a qui vous voulez faire avaler cela .( donnez moi les 100 milliards et je vous compte combien on a de pauvre en 1 mois).
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6 - زعيكر الخميس 04 يونيو 2020 - 15:11
100مليار لإحصاء الفقراء وعند الإحصاء إن تم دلك سيتم تخصيص 5 مليارات لمساعدتهم
الرقص للأعمى
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7 - زكرياء الخميس 04 يونيو 2020 - 15:11
الشفارة غادي يديو 100 مليار باش يحسبو لي غادي يفرقو عليهم جدريال.
تبا عطيوهم فلوس الاحصاء.
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8 - ازيلال الخميس 04 يونيو 2020 - 15:12
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقسم بالله العظيم ان سرة بمنطقة أزيلال( ملح...) لايجدون ما يكون حتى نهم صامو من اكل 48ساعة بتاريخ 21ماي الى23 منه اقسم بالله العظيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله شاهيد عليها
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9 - Samir الخميس 04 يونيو 2020 - 15:13
مئة مليار لاحصاء الفقراء؟! لو كان في المغرب حكم رشيد لسهل تحديد الفقراء
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10 - المفتقر الخميس 04 يونيو 2020 - 15:15
علاش تضيعو 100 مليار أ ف إحصاء أصلا واجد و معروف راه عندكم لائحة ديال الفقراء اللي استافدو من الدعم زيدو عليهم شوية ديال اللي ماوصلهمش و ديك 100 مليار زايدة فالفقير يلا كانت نيتكم صافية أما اللي بانلي راه غير بغيتو تقسموها بيناتكم و السلام و اتقوا الله قبل ما تجي شي كارثة أخرى و تصدقوا لا دنيا لا آخرة
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11 - فقراء المغرب الخميس 04 يونيو 2020 - 15:17
مبادرة حميدة نرجو أن تصب في صالح من يستحقها .. جائحة كورونا رقمنت فقراء المغرب و بذلك أصبح لدى الحكومة و الجهات المعنية قاعدة بيانات دقيقة "جدا" للطبقة المنسية و المسحوقة في البلاد .. حبذا لو يستمر دعم الفقراء و لو ب 1000 درهم أو جعل الدعم مادي أحسن من تحويله الى مواد يتم المضاربة في قيمتها أو جودتها كذا طريقة منحها .. نتمنى أن يكون تحويل بنكي مجاني سلس للطبقات المعوزة و دائم و يساهم فيه كل من هو أجير أو موظف بقية أجر يوم واحد عن كل شهر إضافة الى أثرياء البلاد حتى تسترجع ولو قيمة بسيطة من كرامة شعب أفنى صحته في العمل و حين لم يعد قادرا على العطاء تنكر له الوطن رغم أنه بني بسواعده .. أما الإنتخابات السابقة لأوانها و إنشاء صناديق لتمويل أشياء غير التي أنشأت من أجلها فكفى عبثا .. إعموا الطبقة الفقيرة فهي دعامة البلاد.
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12 - taoufik الخميس 04 يونيو 2020 - 15:17
كفى من الكذب والنفاق، هذه حمله انتخابيه واضحه وبدهاء كبير، اشنو دور المقدم والشيخ؟ عنصران اساسين في كل حي في المغرب!!!!!!!!!
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13 - مهتم ومعني الخميس 04 يونيو 2020 - 15:17
يسروا الولوج للعمل للابداع بسطوا التنافس للحصول على مشروع .. افتحوا الباب امام كل المقاولات الحاملة لمشروع فني خاصة بالقنوات العمومية ..حددوا من استفاد بمبلغ معين أن تمر باقي الصفقات وإنجاز المشاريع لمن يحرمون منها .. خفضوا من الضراىب حنى لاتشجعوا التملص.. بادروا الى خلق صندوق الزكاة .. لتعينوا الفقراء وكل من اصبح معسرا .. الحلول كثيرة اسركوا المواطنين وشجعوا وبشروا وربيوا الشعب .. وجعلوا الكواطن يشعر بالكرامة أينما حل وارتحلت.. سيظل المغرب دائما يتنفس التضامن ...الحديث طويل...
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14 - الفيلالي الخميس 04 يونيو 2020 - 15:19
كل من يقل راتبه عن ألفي درهم يعتبر فقيرا والدي يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم فهو مسكين واحسبوها ايها المستشارون الاعزاء كيف ما يحلو لكم
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15 - أحمد الخميس 04 يونيو 2020 - 15:20
100 مليار اورو من أوروبا وما سبق وأنا ماشفت والو من تسجلت ودفعت شكاية ودبا 3 شهور ويكتبون في طور المعالجة
فرضتم علينا الحجر وتركتم العديد من الشعب بدون دعم لحد الآن. نقول لأوروبا لا ترسل أموال فنحن لم نتوصل بأي درهم أو اورو
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16 - مغربي قح الخميس 04 يونيو 2020 - 15:21
فكرة جيدة حبذا لو تمت عملية الإحصاء بنوع من المصداقية و الشفافية ووضع معايير واضحة و صارمة لتحديد الفئات المستهدفة و الا ادعى اغلب الناس احقيتهم مما سيجعل من رقم الاحصاء كبير جدا بحيث يستثنى البعض و الذين يحتمل بشدة انهم اصحاب الحق
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17 - غزال بني ملال الخميس 04 يونيو 2020 - 15:21
لنفترض أن الدولة خرجات خلصة شهرية لكل منزل (الفقراء ) ...
المشكل هو شي غادي يستافد شي لا كيف موقع في صندوق كرونا ....
أعوان السلطة والمسؤولين لي غادي اسهرو على هاد الخطوة يجب إعادة النظر فيهم. ،بحيث تتشكل شبكات الزابونية في كل تضامن صدر من الدولة أو مساعدات من بعض الجمعيات بحيث يصبح عون السلطة والمقربين له هم أبطال تلك المساعدات التضامنية ...
نحن كمواطنين لا ننكر التوجيهات الملكية وان الملك شغله الشاغل هو المواطن ... لكن حسبنا الله في أولئك الذين يزورون ويسرقون تحت الطاولة و في ظلام الليل والناس نيام ...
حسبنا الله في كل من ضيع ولو أقل من نصف سنتيم لمواطن ...
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18 - مواطن مغربي الخميس 04 يونيو 2020 - 15:22
من الصعب الخروج بسجل للفقراء في ظل اقتصاد نصفه مبني على informel وخير دليل الدعم الذي استفاد منه متضررون من وباء كورونا من دون استحقاق ....
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19 - استاذ الخميس 04 يونيو 2020 - 15:23
حبذا لو كان هذا الإجراء صحيحا وتدبيره ديموقراطيا لا يخضخ للمحسوبية أو لشيء من هذا وذاك أو كل ذلك ويسير وفق سياسة دعم اجتماعي معقلن يراعي الخصوصيات والحاجة.
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20 - ccccc الخميس 04 يونيو 2020 - 15:25
il faut passé aussi par les ONG et Organisation caritatif ca sera plus simple pour mettre en place un matelas de base pour cette population qui a besoin d une aide rapide
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21 - مراد فاس الخميس 04 يونيو 2020 - 15:25
المغرب لا ينقصه خير من خيرات الله في ارضه الواسعة...
ان اهم ما يعيق وضع المواطن البسيط المغلوب على امره ثقته في منفذي هذه البرامج الاجتماعية هو وجود اشخاص مسؤولين ومواطنين على حد سواء بدون ضمير بيننا لا يفكرون سوى في طرق سهلة لنهب وسرقة ما يستحق من يستحقه تاركا من وراءه كل ماهو اسلامي وانساني في نفس الوقت...
فمثل هؤلاء العديمي الضمير ورغم ان احوالهم المعيشية بخير تراهم يتهافتون ويكذبون من اجل ان يقطعوا رزق انسان مسكين ليس له سوى جملة من عند رب العالمين تطفيء غضبه فيقول ...لله ابمشتكى و حسبنا الله ونعم الوكيل.
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22 - خبير الخميس 04 يونيو 2020 - 15:26
الإحصاء يجب أن يقوم به حملة الشواهد من الإجازة فما فوق بتعاون مع السلطة لكي لا يقع ما وقع مع المقدمين و الشيوخ اللذين عاثو فالأرض فسادا و إحداث بوابة إلكترونية للإحصاء مع تعميم نظام المساعدة الطبية على جميع الفئات الهشة و كذا استفادة جميع الأجراء من صندوق الضمان الاجتماعي من كسالة و نوادل و بقالة و نجارة و عمال بناء وووو ليتم احصاء الجميع و معرفة المستحقين للدعم من عدمه كتذكير انصح بابعاد المقدمية لانهم اصل الفساد
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23 - gggg الخميس 04 يونيو 2020 - 15:27
عندي الحل بدل احصاء الفقراء قومو بإحصاء الشفارة وناهبي المال العام ومهربي العملة واعتقلوهم فلن تجدو فقيرا في المغرب
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24 - بوشعيب الخميس 04 يونيو 2020 - 15:28
أكثر من نصف هذا المبلغ سيخصص للتعويضات والتنقلات والاجراءات الادارية والقانوينية ووووووو وبعد الاحصاء سيخصص النصف الاخر الى اجراء دراسة من طرف مكتب للدراسة من المقربين والمحضوضين وبعدها ستنجز دراسة أخرى ستنسند الى مقرب أخر والخبار في راسك أحمادي.
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25 - مهاجر الخميس 04 يونيو 2020 - 15:29
بعد الاحصاء وسجل يجب فتح حساب بنكي لجميع المواطنين كي تصل الاستفادة من الدعم الى جميع الستفيدين , بدون انتضار المقدم او الشيخ
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26 - ممصطفى الخميس 04 يونيو 2020 - 15:30
بما انهم يقلدون اسيادهم في الغرب فليقلدوا امهم فرنسا في التوزيع العادل للثروة بنضام CAF الدي يضم انواع من الدعم لو يعلم المغاربة ما يتنعم به إخوانهم في المهجر من حلاوة ولادة الولد 800اورو و الدخول المدرسي دعم يصل ل200 اورو للطفل لقاموا بصورة جياع.
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27 - Hico الخميس 04 يونيو 2020 - 15:30
في غياب الشفافية و النزاهة لدا بعض المسؤولين وغياب الضمير الأخلاقي و القناعة لدا المجتمع المدني يصعب القيام باحصاء وجرد الطبقة الفقيرةخصوصا اذا اسندت هذه المهمة الى من ليس اهلا لها (القياد و المقدم) ولنا خير مثال في عملية دعم المتضررين من جائحة كورونا بحيث عرفت هذه العملية خروقات كبيرة هناك من استفاد وهو لايستحق و العكس صحيح
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28 - مواطن من المغرب. الخميس 04 يونيو 2020 - 15:32
مليار باش يعرفوهوم. وفي ا
والاخير اعونوه بجوج ريال في حالة عطاوه.
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29 - مواطن الخميس 04 يونيو 2020 - 15:32
قريبا سنسمع نهب تلك 100 مليون يوروو ولا شيئ تحقق ، كما حدث في كثير من البرامج التي سرقت مزانياتها ... وتستمر الحكاية وتعاد الاحداث نفسها ...
الى متى الله واعلم ؟؟
السارق والسارقة .... يعني قطع يد الشفارة وناهبي المال العام ، الا بغيتو انجح ليكم كل حاجة فيها خير للجميع نويتو ديروها ...
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30 - أغرب من الخيال الخميس 04 يونيو 2020 - 15:33
دراسات تقنية بالملايير من أجل برامج، بالملايين، تعودنا على متل هده الافتراءات ،مثلا كل المكاتب البلدية تقر دراسات تقنية للطرق تفوق ميزانية اصلاحها .
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31 - مغربي عشق لوطنه الخميس 04 يونيو 2020 - 15:35
السسجل الاجتماعي للفقراء يجب ان تتكلف به المندوبيه الساميه للاحصاء لا ن لديها خبراء ومراقبون وباحتون يكونون في عين المكان كيدورو على الديور ويسولوا حتى يصلو الى الحقاءق المخيفه ديال الفقراء في المغرب اما باش يحصيو مالين راميد فلا تم الف لا لان راميد تعطا للناس لي لباس عليهم حتى يتملصوا من اداء واجبات التطبيب ونحن مستعدون للخروج الى الميدان من اجل احصاء الفقراء الذين الى تغداو مكيتعشاوش ومنسيون لا يعرفون طريق السوق سواءا في المدن او القرى دون اي مقابل لحبنا لوطننا ولابناء جلدتنا وحينها سترون الفقراء دياول بصحححح لي كيدميو القلب ماشي عندو 500 راس ديال الصردي ويقول انا فقير
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32 - فقير الخميس 04 يونيو 2020 - 15:35
جميل ان نسمع ذلك في وسائل الإعلام لكن كيف يمكن تحقيقه على ارض الواقع بدون تمييز أو تهميش لفئة مستحقة بينما يستفيد من هو غني عنها
انا مثلا لحد الآن متوقف عن العمل ودفعت لهم طلب الاستفادة من الدعم المقدم للقطاع الغير المهيكل في شهر مارس ... والى حد الآن لم أتوصل بأي درهم مع العلم أني في امس الحاجة وانا أتحمل مسؤولية 6 أفراد فكيف اصدق هذا الهراء
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33 - حمادة الخميس 04 يونيو 2020 - 15:39
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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34 - UN SACHANT الخميس 04 يونيو 2020 - 15:42
100 million d'Euro pour un recensement!!
De quoi réduire une bonne partie de cette assiette des pauvres!
Et le Ministère de l'Intérieur, il fait quoi alors avec son Armada des gardes champêtres!
On ne sait plus s'il faut rire ou en pleurer!
Vraiments médiocres!
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