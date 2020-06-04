المغرب يسجل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 81 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8003 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 253007 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالتي وفاة بمدينتي كلميم والرباط، ليصل عدد الوفيات إلى 208 حالة إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 329 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7195 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.