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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يونيو 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 81 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8003 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 253007 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالتي وفاة بمدينتي كلميم والرباط، ليصل عدد الوفيات إلى 208 حالة إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 329 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7195 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (101)

1 - salem الخميس 04 يونيو 2020 - 18:13
الحجر سالا و مازال الفيروس ما بغاش يسالي
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41
2 - رأي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:13
بعيدا عن لغة العواطف ودغدغة المشاعر، تنتظرنا مرحلة ثانية من التعامل مع الفيروس، مرحلة التعايش بعد رفع الحجر في اي صيغة كان، وكل من موقعه مطالب باحترام كل ما تدعو اليه وزارة الصحة العمومية، وكذلك على المواطنين ووسائل الاعلام نشر ثقافة الوعي، فما بعد الحجر سيكون عالم جديد نضطر لارتداء الكمامات لمدة معينة، ونبقي مسافة بيننا وبين الاخر، ولا ننسى ان الفيروس غير مرئي وفي اي لحظة يمكن ان يظهر في بؤر لا قدر الله. الطف بنا يا رب.
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93
3 - عماد المديوني الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
الحمد لله على كل حال, المرجو من المسؤولين ايقاف الحجر الصحي يوم 10 يونيو.
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71
4 - منى الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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42
5 - ayoub الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
الله يرحم لواليدين مطلقو تنقل بين مدن بغينا نشوفو ولادنا وحبابنا ...هدشي كيبان غيطول وحنا مبقيناش قادرين
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70
6 - lolo الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
يا رب العالمين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
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39
7 - ayoub الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
الله يرحم لواليدين مطلقو تنقل بين مدن بغينا نشوفو ولادنا وحبابنا ...هدشي كيبان غيطول وحنا مبقيناش قادرين
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23
8 - [email protected] الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
كارثة هادي غير الله يحفظ الحمد الله على كل حال
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22
9 - ماجد الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اني فوضت أمري لله
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26
10 - مرضنا الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
ارتفاع في عدد الحالات ولكن راه مغنزيدوش نديروا شي حجر مور 10 واخا توصل لمليون حالة حيث الى بقينا على هذه الوضع غنبقاو حتى 2022 يمكن صافي كورونا دازت ياموا تلقوا الناس تخدم
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36
11 - aziz الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
إن شاء الله سوف لن يتم تمديد فترة الحجر الصحي وسوف يسمح لكافة المحلات التجارية باستئناف نشاطها شريطة اتباع الإجراءات الوقائية كما سيتم تمديد وقت فتح المحلات التجارية للتسوق لساعتين إضافيتين، اما بالنسبة للتجمعات في الشوارع والحدائق فستبقى ممنوعة لحين، بالنسبة لمحلات الحلاقة والحمامات العمومية ففتحها مؤجل لأسبوعين آخرين، ورغم ذلك علينا جميعا الإستمرار في اتخاذ كل درجات الحيطة و الحذر....والله الموفق.
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23
12 - مراكش الخميس 04 يونيو 2020 - 18:15
أرجو محاصرة البؤر الجديدة في مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، والمدينة القديمة بغلق شامل للأحياء التي عرفت اصابات اكيدة .. مشكيلة مع هاد سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة .....
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22
13 - hamza الخميس 04 يونيو 2020 - 18:16
بسبب بؤرة كبيرة مراكش 31 حالة بسبب اللستهتار ديال بعض المواطنين.
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23
14 - أنور الخميس 04 يونيو 2020 - 18:16
هالي گلنا الله يرحم الوالدين الى ماحتارمو الحجر الصحي راه باقي مانقزناها
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15
15 - أطلسي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:16
تمديد الحجر لا مفر منه على الأقل 10أيام هاذا ما لمح إليه وزير الداخلية الفيروس لا زال لم ينتهي.
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-59
16 - السيد مارك انوار الخميس 04 يونيو 2020 - 18:16
سبب ارتفاع الحالات اليوم و البارح هو ان الناس عتاقدوا ان كورونا صافي سالات الله يرحم الوالدين خودوا الحيطة و الحذر ا ديروا التدابير الوقائية و الله يدير الخير سلام عليكم
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15
17 - لطفك يا الله الخميس 04 يونيو 2020 - 18:16
والله مابقيت فاهم شي حاجة فهاد كورونا
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4
18 - وزون الخميس 04 يونيو 2020 - 18:16
اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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16
19 - zakaria الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
معكم زكرياء :
الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الاخيرة !! :
الاصابات الجديدة : 81 حالة جديدة
( 78 حالة من المخالطين)
- مزالت تحت المراقبة 7472
- الحالات المستبعدة : 13105 حالة مستبعدة
سجلت بجهات :
جهة الدارالبيضاء 12
جهة طنجة 22
جهة مراكش 31
جهة الرباط 2
جهة فاس 14

حالات الوفاة : 2 حالة وفاة سجلت بكلميم و الرباط
نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 329 حالة شفاء الحمدلله
نسبة الشفاء : تقريبا 90%
-الحالات النشطة : 600
15 توجد باقسام الانعاش

و في الاخير نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
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51
20 - عابر سبيل الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
الحمد لله الفرج قادم بإذن الله
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16
21 - عبد اللطيف الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
لا داعي للقلق لا زال نفس العدد قيد العلاج وهو 600 شخص
من فضلكم نريد تفاصيل عن كل مدينة لوحدها
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7
22 - مغربي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
حتى كايقرب يسالي الحجر الصحي ويتزادو الحلات زعما سبحان الله و صافي
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23
23 - متتبع الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
هذا نتيجة التراخي الذي أصبحنا نراه مؤخرا وكأننا أنتصرنا على هذا الوباء اللعين الحدر الحدر ثم الحدر
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12
24 - الياس الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
الاعداد في ازدياد وانخفاض طفيف في نفس الوقت والله ما عرفت ما نقول غير الله الطف بينا ويارب مانوصلوش 10000 حالة وانشاء الله خبر 0 في القريب العاجل وم لسان محمد اليوبي
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9
25 - عادل الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
قلتها في بداية الحجر فحي سيدي يوسف بن علي بمراكش سيتحكم في تمديد الحجر من غيره، ...نظرا لحالة التسيب والجهل والإجرام...بالمنطقة.
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11
26 - جمال الخميس 04 يونيو 2020 - 18:17
نطالب الداخلية بتمديد الحجر الصحي حتى نتفادى الكارتة مازالت هناك بؤر.....سوق السمك....سوق الجملة...شركات كابلاج......النسبة ترتفع لا للمخاطرة
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-10
27 - العيد الصغير الخميس 04 يونيو 2020 - 18:18
شئ طبيعي بعد أسبوع من العيد النتائج تضهر من جديد.
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14
28 - عثمام الخميس 04 يونيو 2020 - 18:18
انا مع تمديد الحجر الصحي وتطبيق العدالة بعض البشر مبغاش إحشم
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-16
29 - بوهالي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:18
ارتفاع نسبي ف الاصابات لكن السؤال المطروح هل ستشهد الايام القليلة المتبقية قبل 10 يونيو ارتفاع ف الاصابات ثم تمديد آخر للحجر فمن خلال تعليق وزير الداخلية بقوله الف تخميمة و تخمية ولا ضربة بالمقص يظهر جليا أن الدولة تريد تمديد الحجر لكن اعتقد الشعب لم يعد قادر على الصبر فعلا الله يفرجها علينا و صافي
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10
30 - mahroucha الخميس 04 يونيو 2020 - 18:19
المزيد من الحيطة و احترام الشروط الصحية و الا العودة الى نقطة الصفر
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6
31 - hamza الخميس 04 يونيو 2020 - 18:19
مكناس
15 يوما و إلى حدود الساعة 18:00 من مساء اليوم04-06-2020 مستقرة ولله الحمد نتمنى أن يصبح هذا حال مكن المغرب قاطبة.
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7
32 - Miido khalil الخميس 04 يونيو 2020 - 18:20
هدشي ولا كيجيب ليا الهستريا فنضركم شنو هو الحال إمتداد حالة الطوارئ مجددا
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0
33 - هذا الارتفاع لا يبشر بالخير الخميس 04 يونيو 2020 - 18:20
هناك شي حاجة غير عادية وراء الكواليس تطبخ وعاطت الريحة اشنو هي الله اعلم
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13
34 - مراكش الخميس 04 يونيو 2020 - 18:20
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين
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4
35 - متفائله الخميس 04 يونيو 2020 - 18:21
الله يشافي جميع المرضى و يرفع عنا هذا الوباء . ان شاء الله قريب الفرج و نسمعو 0 حالة كونو متفاءلين.
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4
36 - person الخميس 04 يونيو 2020 - 18:21
هادشي و مازال متحيدش الحجر الصحي اما الى حيدوع غير نقولو المغرب باي باي الله يحفظ الحالات بدات كترجع
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4
37 - Younes الخميس 04 يونيو 2020 - 18:21
يبدو و الله اعلم ان اثار التنقلات السريه في عيد الفطر بدت تعطي مفعولها . لطفك يا رب
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9
38 - الوليد الخميس 04 يونيو 2020 - 18:21
الحصيلة مرتفعة شيئا ما اليوم يجب عدم التهاون و التخاذل اللهم عجل بالفرج
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0
39 - حليم الخميس 04 يونيو 2020 - 18:21
الله إحفظ الحالات ارتفعت شوية لكن لي مابغاش إتفهم ليا هو واحد 7400 حالة رهنة التتبع تقربا منذ بداية انتشار الوباء.....؟
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5
40 - Sabrina الخميس 04 يونيو 2020 - 18:21
ابلا ما تخلعوا هادشي راه عادي اوغادي يبقا هكا المهم هو ان هاد المرض راه ماشي قاتل نسبة الشفاء تسعين افلمية .مصابهة غير ميزيدوناش افاد الحجر الجو اليوم غير اديال لبحر.
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1
41 - حسن الخميس 04 يونيو 2020 - 18:21
عودة ارتفاع عدد الحالات ربما تعيد الحسابات في إعادة النظر في رفع الحجر الصحي !!
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1
42 - Joker الخميس 04 يونيو 2020 - 18:22
سيدة في سيدي يوسف مراكش توفيت، كانت مريضة بكورونا و ممشاتش لسبيطار، و زارها ناس و جو عزاو فيها,مشينا كفتة
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19
43 - فارس الخميس 04 يونيو 2020 - 18:22
ها لي ما بغيناش و كنا خايفين منو
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4
44 - Fcjyd الخميس 04 يونيو 2020 - 18:22
شيئ طبيعي ترتفع الاصابات و خسا تكون كتار من هيدا عي التحاليل بقا قليلة على حساب عدد الجهات و اصلا حيت مكاين لا كمامات لا احترام التباعد لا وقاية و كلشي خارج. اما اصحاب نظرية المؤامرة فين كنتو ملي الاصابات فجأة نخفضت من ما بين 150 و 200 ف 5000 تحليلة ن ما بين 20 و 50 ف 10000 تحليلة تما مسماعناش صوتكم.
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3
45 - عثمان الخميس 04 يونيو 2020 - 18:22
بقي القليل المرجو أخذ الحيطة والحذر. رقم اليوم لهلا يعاودو علينا. بغينا من 10 واقل ان شاء الله. الله يحفظ الجميع
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9
46 - Manal الخميس 04 يونيو 2020 - 18:23
هاد الارتفاع سبب ديالو البؤرة العائلية في مراكش ناس خارجين داخلين نهار العيد عند السيدة و هي فيها كورونا فيناهو هاد الحجر بلا مندويو على البؤرة الصناعية لي في الشمال !؟؟ واقيلا أنا الوحيدة لي دايرة الحجر و بعض الصالحين شنو نفهمو من هادشي كتقلبو على شي 20 يوم ولا شهر آخر ديال الحجر واااحد اديرها و شعب كلو يحصل فيها بنادم نيت مكيفهمش الصراحة داكشي علاش الا زادو مددو فيييه مغاديش تجيني عجب الله يشوف من حالنا
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16
47 - Yassine الخميس 04 يونيو 2020 - 18:23
هذا و نحن نطبق "الحجر الصحي"، ماذا إن تم رفعه ؟
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12
48 - الحسن الخميس 04 يونيو 2020 - 18:23
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمدالله ونشكره على هذه النتائج التي تدخل السرور على القلوب ونتمنى ان يستمر الوضع على هذا المنوال وخاصة الارتفاع الايجابي في حالة الشفاء
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4
49 - الحسن الخميس 04 يونيو 2020 - 18:23
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمدالله ونشكره على هذه النتائج التي تدخل السرور على القلوب ونتمنى ان يستمر الوضع على هذا المنوال وخاصة الارتفاع الايجابي في حالة الشفاء
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0
50 - MOUISSA الخميس 04 يونيو 2020 - 18:24
العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في المغرب هو 600 حالة و دلك بعد القيام بعملية حسابية حيت نضع العدد الإجمالي للمصابين الدي هو 8003 ناقص عدد المتعافين الدي هو 7195 حالة شفاء ناقص عدد الوفيات رحمة الله عليهم جميعا الذي هو 208 لنحصل على العدد المذكور أعلاه 600 حالة إصابة اللهم شافيهم جميعا
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2
51 - Youness الخميس 04 يونيو 2020 - 18:24
{{ هدي غير البركة ديال العيد عاد غدي تبدا تتفرق على القوم ديال أجي عندي ونجي عندك والحفيظ الله، مع أن أغلب عباد الله لا يعمل ما يحفظه له الله .......إلا من رحم ربي }}
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4
52 - قندوح الخميس 04 يونيو 2020 - 18:24
يبدو انه وعلى بعد اسبوع من نهاية حالة الحجر ستعرف الارقام ارتفاعا من جديد في مصادفة غريبة عشناها بحذافيرها قبيل التمديدين المصابين...هل هي مصادفة ..
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4
53 - مواطن الخميس 04 يونيو 2020 - 18:24
أثبت الحجر الصحي أنه غير فعال في القضاء على الفيروس..
يجب رفع الحجر كما يجب على الدولة البحث عن حلول أخرى و وضع خارطة طريق للعودة للحياة الطبيعية كما فعلت جميع دول العالم
طلبي هذا موجه لوزير الداخلية لانه صاحب القرار الأول والأخير
شكرا هسبريس
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3
54 - سليم الخميس 04 يونيو 2020 - 18:24
وجب استمرار الحجر الصحي وإلا سنعود لمرحلة الصفر وعلى الدولة مساعدة المغاربة ماديا ولا ننسى أصحاب المحلات والمقاولات الصغرى اكبر المتضررين من الجائحة لم يستفيدوا من الدعم والأكثرية أعطوا واجب الكراء منهم أنا حسبي الله ونعم الوكيل راني دخلت فراس المال وغادي فالخسران ايزيد شهر واحد غادي نطلق المحل وغانكون خسرت كاع لي بنيتو فسنوات
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2
55 - امين سمير الخميس 04 يونيو 2020 - 18:25
كل ما اقترب موعد نهاية الحجر الصحي ترتفع الاصابات من جديد ليكون تمديد الحجر الصحي مقبولا ومبررا فيما اذا قرر الملك تمديده
كل ما نعيشه لا علاقة لا بالفيروس ولا علاقة له بحماية الناس وانما بالطغيان الذي لا حدود. دولة من مصلحتها تازيم الناس ليتعاظم نفوذها وسيطرتها على البلاد والعباد على النفوس والاجساد
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3
56 - Alfa الخميس 04 يونيو 2020 - 18:25
حسب هذه المعطيات ربما سيستمر الحجر الصحي لأسابيع اخرى المرجوة من المواطنين الالتزام بالحجر أمامكم إذا أردنا الخروج من هذه الجائحة
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0
57 - من الرباط الخميس 04 يونيو 2020 - 18:26
ها علاش تنقولوا لا بد من مزيد من الحجر الصيحي وعدم التراخي والمغامرة مع هذا الفيروس اللعين
مخطأ من يظن او يعتقد ان التعايش ممكن مع مثل هذه الفيروسات التي تمس أعضاء جيوية من جسم الإنسان لذا فقولة التعايش مع الفيروس كوفيد 19 كلام حق يراد بها الباطل وإن صدرت من طرف رئيس الحكومة نفسه
التسرع والمغامرة ومقارنة النطام الصيخي المغربي مع دول أوروبية وأمريكية حطأ جسيم
ورغم ارتفاع عدد النعافين فالفيروس قادر ان بحصد مزيدا من الأرواح دون مراعاة لسنهم
فاتقوا الله في أرواخكم وأرواح غيركم واتقوا يوما تسأل فيه الموؤودة عن أي ذنب قتلت مع العلم أن الكثير من حاملي الفيروس قد ينجون بأرواحهم لكن قد يتسببون في نقله إلى آخرين ويموتون بسبب التهور والتسرع والإزدحامات. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما
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2
58 - aktirdriss الخميس 04 يونيو 2020 - 18:26
ناس لخرجو في ايام العيد بداء تضهر عليهم اعراض المرض...الله احفض الجميع وشفي المرضى
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-2
59 - عابر سبيل الخميس 04 يونيو 2020 - 18:26
اخواني اخواتي المغاربه هذا الفيروس خطير و لا يجب الاستهانه به لن يتوقف قريبا و لن يدوم للابد،لن نظل مسجونين بالبيوت فالحجر الصحي له آثار سلبيه كذلك، لكن فلنبقى حذرين قدر الامكان لا يجب ان نقنط من رحمه الله من ابقوا بالتنازل قدر الإمكان و لو رفع الحجر و عندما تخرجوا تجنبوا التجمعات و القبلات و العناق و القيل و والقال و حافظوا على النظافه و التعقيم و الدعاء.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
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3
60 - Mazagan الخميس 04 يونيو 2020 - 18:27
يجب على المواطنين توخي الحيطة و الحذر لأن كل تراخي أو تساهل مع هذا المرض سيؤدي إلى تزايد عدد الإصابات، و هذا ما لاحضناه اليوم حيث تم تسجيل 81 حالة.
يجب إختصار الخروج فقط في الحالات الضروية و القصوى، و إتخاد الإحتياطات اللازمة كإرتداء الكمامة و تطبيق التباعد الإجتماعي و تجنب المصافحة و تعقيم الأيدي.
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2
61 - مواطن بدوي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:27
أظن أن فتح المصانع بشكل مفاجئ و بدون أي تدرج في وضع خطط مسبقة ممنهجة للوقاية و التباعد الجسدي بين الأطراف أحد أهم أسباب ارتفاع الحالات هناك خطأ كبير في رفع الحجر الصحي بهذه الطريقة المغلوطة و السؤال المطروح أيهما أخطر هل فتح المصانع التي تعج بالعمال أم المساجد و المقاهي والمطاعم التي روادها يعدون على رؤوس الأصابع
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62 - ردو البال راه ترخينا الخميس 04 يونيو 2020 - 18:27
اختلاطات العيد بدات كتبان دابا كنتمنا.كنا غادين مزيان و ترخينا شوية حتا رجعنا لهاد الرقم.ترجلو معنا أعباد الله راه مابقا قد مافات و الله يحفظ الجميع
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63 - هشام الخميس 04 يونيو 2020 - 18:27
81حالة يعني لازال هناك تذبذب و الامور ليست تحت السيطرة
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64 - متتبع الخميس 04 يونيو 2020 - 18:27
اللهم رب الناس ادهب الباس لا شفاء الا شفاءك.
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65 - مواطن يعاني الخميس 04 يونيو 2020 - 18:27
واعباد الله قتلتونا حتى تنقولو هادشي نقص وتاتعاودو تصدمنا.
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66 - عبد القادر الخميس 04 يونيو 2020 - 18:28
الله ايجيب الشيفاء للجميع وايحد الباس من هدا الوباء.اعلاش حيد سي محمد اليوبي ؟ واش هو في صحة جيدة ام لا.
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67 - ي هيثم الخميس 04 يونيو 2020 - 18:28
لقد بدأ استصغار كورونا ....
و اذا ما استمر الوضع فسوف نعود الى نقطة البداية ....
و ربما الوضع سيكون كارثيا .....في نهج هذا الأسلوب الخاطيء
جهة فاس عرفت استقرارا في الاونة الاخيرة الا ان اصابة 12 شخصا فجأة يخفي اخطاء قاتلة ....ليس مرده ان عدد التحاليل ارتفع بل نسبة الاستهتار و استصغار الامر زاد بشكل فاضح ...
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68 - نضال الخميس 04 يونيو 2020 - 18:28
أخبار غير مشجعة للأسف فما أن إستبشرنا خيرا بهبوط معدل الإصابات حتى إرتفع من جديد نسأل الله اللطف.
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69 - مغربي في الحجر الصحي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:30
عدد غير مستقر .
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70 - Naoufel الخميس 04 يونيو 2020 - 18:30
،ريمونتاداااا مراكشية... الله يهدينا و يهديكم عافكم الا ما ديرو احتيطاتكم و عقلكوم... راه خدامينااا واقفين هده 3 شهور
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71 - siham الخميس 04 يونيو 2020 - 18:30
لم نعد نفهم شيئا في هذه الارقام، لعب على الأعصاب ، ها الحالات بداو ينزلو، غير يقرب وقت رفع الحجر كيطلعو ، هل الناس ما واعياش ام الأرقام فيها ان؟ الله يرحم الوالدين الا ما قادو الخدمة نيشان و كولو لينا آش كاين .
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72 - رشداوي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:30
نتمنى نكونو واعين هاد المرحلة صعيبة...باش الجهودات تعطي نتاءج زوينة..خاص الجميع الالتزام بجدية حتى نوصلو الى بر الامان...
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73 - مبغا يتفاك الخميس 04 يونيو 2020 - 18:31
حتى كنفرحو شوية عاود كاتولي القظية حامظة
واش الزيادة فالتحليلات هي من تفسر ارتفاع الحالات احنا كنتمناو ديك الزيرو يقرب و هاد ولد الحرام ما بغا يتفاك مرة طالع مرة هابط
هدا ظرب كلشي فالزيرو لديك صحاب السطاتيستك والتقديرات
ولف المغرب ما بغا يغبر وجهو
وجب التعايش مع الفيروس والسلام اما يلا سايينا حتى نوصلو لصفر حالة لا اعتقد في الوقت الحالي
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74 - منصف التازي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:31
ان شاء الله تفرج
يجب الاخذ بزمام الامور رفع الحجر نعم . لكن ليس تناول سيجارة بين اربعة او شرب من كاس واحد بين 4 اشخاص
التباعد الجسدي في الطوبيسات و ووسائل النقل و النظافة و وضع الكمامة في الامااكن العامة شيء ضروري حتى يظهر اللقاح او ستكون الكارثة
انا متاكد لو فحصوناكلنا سيكون ازيد من 5 مليون مصاب . الدول العربية ربما مناعتنا قوية لا تظهر علينا العلامات و الله اعلم
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75 - الحسين الخميس 04 يونيو 2020 - 18:31
هذه الأرقام القياسية لا نظن أنها تبشر بالخير
وبالتالي فإن رفع الحجر الصحي والطوارئ لن يكون سهلا ولاسك أن السلطات المغربية ستمدد حجر الصحي إلى نهاية الشهر الحالي.
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76 - khaald الخميس 04 يونيو 2020 - 18:31
نتمنى أن نسمع صفر حالة يوم الأحد أو الإثنين باذن الله تعالى
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77 - مغربي الخميس 04 يونيو 2020 - 18:32
يضحكني من ينادي برفع الحجر الصحي، لآن وصلنا لنقطة اللا رجوع الدولة لا يمكنها تشديد الإجراءات بعد أن تم تخفيفها، رجعنا لنقطة الصفر بتخلفنا، المغرب دائما يخسر في اللحظات الأخيرة حتى في كرة القدم، سيعم الكساد الآن، سينتشر الخوف، و ستنتشر البؤر برجوع الموظفين الأسبوع القادم، خاصة و أن لا أحد يحترم الشروط الصحية، استعدوا لفراق أحبابكم قالها رئيس وزراء بريطانيا، الله ينتقم من كل شخص ضرب مجهودات الدولة في الصفر بغباءه
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78 - zahi الخميس 04 يونيو 2020 - 18:32
هذه نتيجة متوقعة لزيارات أيام عبد الفطر.كل بلدان العالم تتناقص فيها الحالات الابلدنا العزيز فهو في تقدم
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79 - Ossama الخميس 04 يونيو 2020 - 18:34
للاسف الشديد هناك فئات في هذا الوطن وهي كثيرة .يغلب عليها الجهل العام والكلي .وهذا في حد ذاته اكبر تحدي يواجهه بلدنا أكثر من كورونا فئات تتسم بسلوك الامبالات .كان الله في دولة تحارب الجهل كورونا في آن واحد
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80 - Mohammed الخميس 04 يونيو 2020 - 18:34
أعتقد أن على المديرية أو الوزارة تنشر أماكن الإصابات الجديدة بالتحديد ربما يصبح الإلتزام بالوقاية أكثر إنضباط لأن الكثير يخاف من (الشوهة ) ما يخاف على يؤدي غيره
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81 - متتبع الخميس 04 يونيو 2020 - 18:34
على حنا دايرين شي حجر...بنادم كيتفسح
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82 - mimoun الخميس 04 يونيو 2020 - 18:35
a mon avis il faut ptolonger le confiment car ici à Tanger seulement le moitié porte le masque.
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83 - محمد الخميس 04 يونيو 2020 - 18:35
يجب اخذ الحيطة و الحذر من هذا الوباء حتى ولو كانت 0 حالة لأن هذا الداء ما زال يتكاثر في أغلب الدول.يجب اتباع اجراءات و احتياطات وزارة الصحة لانها في صالح الدولة و المواطن و مزيدا من الحذر
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84 - سرمد الحق الخميس 04 يونيو 2020 - 18:36
إنها الحقيقة ما أن يرفع الحجر الصحي حتى يعاود الارتفاع بنسبة مروعة تماما كالنار الدي يستمر مشتعلا في الحطب . و مع غياب للإجرائات الوقائية مع طول الوقت و النسيان و اللامبالاة ممكن أن يسود الفيروس الى طفرة شرسة قد تصيب ثلث الساكنة وعليه يبقى الاحتياط واجب و استعدوا للخريف و الشتاء المقبل فسيعود بقوة تدميرية سيئة .استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى .
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85 - محمد لعيوني الخميس 04 يونيو 2020 - 18:36
لا اعرف لمادا ننتظر صفر حالة اي مرض لن ينتهي كيفما كان نوعه. السرطان .السل الربو السيدا .السكري...كلها امراض موجودة ولكن نتعايش معها.
الحمدلله حالات الشفاء وصلت 90/100 لمادا الخوف. على الاقل الفيروس ينقص كما يقولون في الصيف ادن ليتم رفع الحجر حتى ولو عاد لا قدر الله في الشبتاء على الاقل الناس تكون اتحركات اشويا
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86 - متتبع الخميس 04 يونيو 2020 - 18:36
الحمد لله على نسبة الشفاء بي بلادنا وهاذا كله بي فضل الله وشكره الذي يثير إنتباهي بعض الناس لماذا لم يستوعبو أمر يخرجون بدون كمامات وعندما تلتقى معه يمد يده للسلام ولا يحافظون على مسافة أمان لا أعرف هل لا يعرفون بي وجود فيروس أو يفعلون ذالك عن قصد ويحبون تجمعات بدون فائدة لا أعرف هل نحارب الفيروس أو نحارب الجهل ؟؟؟؟
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87 - المحاسبة الخميس 04 يونيو 2020 - 18:37
شئ عادي هدا العدد بدئنا نرى تراخي من طرف المواطن والمحلات التجارية الكبرى بحيت مبقاش تحديد عدد المواطنين لمسموح لهم بتبضع وكذلك دور السلطة هناك تراخي شديد خاصة فيما يخص البؤر الصناعية وصراحة أتوقع أن يرتفع العدد بشكل أكبر بعد 11 يونيو
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88 - سمير الخميس 04 يونيو 2020 - 18:37
بالنسبة لحالة البؤر العائلية الجديدة فهي ألامسؤولية لهؤلاء مساخيط الشعب. لا يفكرون لا في العائلة لا في الحومة لا في المدينة ولا في البلد. و اسفاه.
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89 - Abdou 1 الخميس 04 يونيو 2020 - 18:37
رفع الحجر ثم المراقبة و الحذر هو الحل. اما تمديد الحجر سوف يزيد حالات جديدة . لان الناس عيات انا عييت ولادي عياوا. لايكلف الله نفسا إلا وسعها. انا احترمت الحجر و اولادي لم يخرجو منذ 15 مارس. بدأت أقلق على نفسية اولادي.
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90 - إبراهيم الخميس 04 يونيو 2020 - 18:37
الناس غير ملتزمة بالححر الصحي وبدون نفاق اصلا لايوجد الحجر حتى يرفع فانا أرى ان الحياة طبيعية جدا .
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91 - ملاحظ الخميس 04 يونيو 2020 - 18:38
بؤر مراكش تطرح اكثر من علامة استفهام، حول مابعد مرحلة رفع الحجر الصحي؟ وأظن يجب فتح تحقيق حول اسباب ظهور هذه البؤر في أحياء سكنية وفي فترة الحجر الصحي، نتساءل لماذا لايتم تحرير المخالفات في المدن للأشخاص الذين لايلبسون الكمامات، ولماذا تم تحرير مخالفات لهم في بعض القرى؟ خاصة في الجنوب الشرقي؟!!!.
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92 - خالد الخميس 04 يونيو 2020 - 18:38
هذه نتيجة التراخي في آخر أيام الحجر خروقات بالجملة كلشي خارج إنتظروا مرحلة ثالثة من الحجر الصحي مابغيتوش تصبرو سيمانا وزيدكم شهر ٱخر
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93 - سعد الخميس 04 يونيو 2020 - 18:41
حداري ما بعد 10 يونيو تاريخ نهاية المدة المعلنة سابقا .... الفيروس خطير والتعايش معه ضروري يكون باعلى درجة اليقضة و الوعي حتى يمكن التجنب والابتعاد الى حين وجود التلقيح والدواء وفق الله الأطر الصحية المغربية وكل الفاعلين في المجال ...
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94 - zineb الخميس 04 يونيو 2020 - 18:42
و بغينا نخرجو و نخدمو اما كورونا سنتعايش معها و مبغيناش تمديد الحجر حيت مرضنا نفسيا و ماديا و معنويا.كرهتونا في راسنا.
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95 - سبحان الله الخميس 04 يونيو 2020 - 18:42
كلما اقترب موعد رفع الحجر زادت الحالات و انتشرت البؤر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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96 - ز....مغربية الخميس 04 يونيو 2020 - 18:42
طبيعي الارتفاع في الايصابات بعد طمئنة جمهور المغرب بان الحكومة تسيطر على الوضع وتطمئنه بان الدواء موجود والمستشفيات اكثر مما نتصور والاطر ستعمل من حديد هي والسلطات ،عادي جدا بعد هذا التوضيح للشعب عبر القنوات يطمئن الشخص ويخرج للعمل من غير اي احتياط ولاحتى من ابسط الاشياء وهي ااكمامة،
الم تلاحظوا ان لم يلبسها احد في هذه الايام الاخيرة ؟اكيد الكل يلاحظ دلك ومن السبب؟ هل سنقول السبب الوعي الناقص عند المواطن؟ ام نقول السبب هو اسلوب الحكومة في تدابير الجائحة مع الشعب ؟ هل كل مواطن يفهم بنفس المستوى لملقي الخطاب؟ لماذا تريدون حمل اامسؤولية الشفوية فقط وتحبون من يشيد لكم بالقوة في التدبير الشفوي وتنسون ان المهم هو ان نشيد لكم بتحسين الاسلوب في الخطاب وانتم تخبرون شعبا تختلف مستويات فهمه، ،لاحول ولاقوة الا بالله غلعلي الله
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97 - امة الله الخميس 04 يونيو 2020 - 18:43
نسأل الله اللطف الحمد لله على كل حال،يجب علينا الان ان نكون قد المسؤولية،لان المرحلة الثانية وهي التعايش مع الفيروس تعتمد على وعي الشخص ،لان كما رأينا في بعض الدول رفع الحجر عندهم كأن الفيروس اختفى تماما ،بالعكس هذه الفترة اخطر من الاولى ،ويجب نشر الوعي فيما بيننا نقنع عائلتنا اقاربنا جيراننا اصدقاءنل،يجب ان ننشر الوعي بيننا لكي نسلم من هذا الفيروس اللعين،اما ان كان همنا هو عدم رؤيتتا السلطة من غير كمامة وغيره فهذا هو الجهل بعينه،دعونا نثبت اننا شعب واعي واننا نستطيع ان نتغلب على الوباء،وليأخذ الكل حذره من الان خاصة العمال والموظفين والباعة وووو الوقاية خير من العلاج
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98 - سعيد الخميس 04 يونيو 2020 - 18:43
الحمد لالله على أيت حال الوباء محاصر ولكن هناك تفريط ولا مبالات من أصحاب المعامل والشركات وعدم الاخد اللزم فالفيروز تمكنا منه ويعتقه تراخينا وأخاف من موجة ثانية اذا لم ننفض الصرامة لأنها الحل الوحيد ويجب تمديد الحجر الصحي لأي منطقة تعتبر بؤرة
والتفائل قائم والحمدلالله
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99 - مغتربة الخميس 04 يونيو 2020 - 18:45
هذا الارتفاع دليل ان نهار العيد الفطر تلاقاو ناس دبا هادي تقريبا 15يوم باش عيدنا انتظروا هاد الأيام كاملة غادي يكون العدد مرتفع نسأل الله ان يرفع هذا البلاء
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100 - [email protected] الخميس 04 يونيو 2020 - 18:45
لاتقنطو من رحمة الله فانتشار رحمته أسرع بكثييييييييييييييييييييييير من انتشار أي مرض مهما كانت قوته إن الله معنا غدا ستفرج بإذنه تعالى
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101 - فاطمة بكدوري الخميس 04 يونيو 2020 - 18:46
الله يلطف بنا ويرفع عنا هذا الوباء نتمنى الصحة و الهناء لجميع أفراد الأمة الإسلامية، اللهم إبعد عنا هذا البلاء... وأنزل علينا السكينة والشفاء.
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