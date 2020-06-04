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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 81 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8003 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 253007 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالتي وفاة بمدينتي كلميم والرباط، ليصل عدد الوفيات إلى 208 حالة إلى حدود السادسة مساء.
وتم تسجيل 329 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7195 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (101)
الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الاخيرة !! :
الاصابات الجديدة : 81 حالة جديدة
( 78 حالة من المخالطين)
- مزالت تحت المراقبة 7472
- الحالات المستبعدة : 13105 حالة مستبعدة
سجلت بجهات :
جهة الدارالبيضاء 12
جهة طنجة 22
جهة مراكش 31
جهة الرباط 2
جهة فاس 14
حالات الوفاة : 2 حالة وفاة سجلت بكلميم و الرباط
نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 329 حالة شفاء الحمدلله
نسبة الشفاء : تقريبا 90%
-الحالات النشطة : 600
15 توجد باقسام الانعاش
و في الاخير نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
من فضلكم نريد تفاصيل عن كل مدينة لوحدها
15 يوما و إلى حدود الساعة 18:00 من مساء اليوم04-06-2020 مستقرة ولله الحمد نتمنى أن يصبح هذا حال مكن المغرب قاطبة.
يجب رفع الحجر كما يجب على الدولة البحث عن حلول أخرى و وضع خارطة طريق للعودة للحياة الطبيعية كما فعلت جميع دول العالم
طلبي هذا موجه لوزير الداخلية لانه صاحب القرار الأول والأخير
شكرا هسبريس
كل ما نعيشه لا علاقة لا بالفيروس ولا علاقة له بحماية الناس وانما بالطغيان الذي لا حدود. دولة من مصلحتها تازيم الناس ليتعاظم نفوذها وسيطرتها على البلاد والعباد على النفوس والاجساد
مخطأ من يظن او يعتقد ان التعايش ممكن مع مثل هذه الفيروسات التي تمس أعضاء جيوية من جسم الإنسان لذا فقولة التعايش مع الفيروس كوفيد 19 كلام حق يراد بها الباطل وإن صدرت من طرف رئيس الحكومة نفسه
التسرع والمغامرة ومقارنة النطام الصيخي المغربي مع دول أوروبية وأمريكية حطأ جسيم
ورغم ارتفاع عدد النعافين فالفيروس قادر ان بحصد مزيدا من الأرواح دون مراعاة لسنهم
فاتقوا الله في أرواخكم وأرواح غيركم واتقوا يوما تسأل فيه الموؤودة عن أي ذنب قتلت مع العلم أن الكثير من حاملي الفيروس قد ينجون بأرواحهم لكن قد يتسببون في نقله إلى آخرين ويموتون بسبب التهور والتسرع والإزدحامات. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يجب إختصار الخروج فقط في الحالات الضروية و القصوى، و إتخاد الإحتياطات اللازمة كإرتداء الكمامة و تطبيق التباعد الإجتماعي و تجنب المصافحة و تعقيم الأيدي.
و اذا ما استمر الوضع فسوف نعود الى نقطة البداية ....
و ربما الوضع سيكون كارثيا .....في نهج هذا الأسلوب الخاطيء
جهة فاس عرفت استقرارا في الاونة الاخيرة الا ان اصابة 12 شخصا فجأة يخفي اخطاء قاتلة ....ليس مرده ان عدد التحاليل ارتفع بل نسبة الاستهتار و استصغار الامر زاد بشكل فاضح ...
واش الزيادة فالتحليلات هي من تفسر ارتفاع الحالات احنا كنتمناو ديك الزيرو يقرب و هاد ولد الحرام ما بغا يتفاك مرة طالع مرة هابط
هدا ظرب كلشي فالزيرو لديك صحاب السطاتيستك والتقديرات
ولف المغرب ما بغا يغبر وجهو
وجب التعايش مع الفيروس والسلام اما يلا سايينا حتى نوصلو لصفر حالة لا اعتقد في الوقت الحالي
يجب الاخذ بزمام الامور رفع الحجر نعم . لكن ليس تناول سيجارة بين اربعة او شرب من كاس واحد بين 4 اشخاص
التباعد الجسدي في الطوبيسات و ووسائل النقل و النظافة و وضع الكمامة في الامااكن العامة شيء ضروري حتى يظهر اللقاح او ستكون الكارثة
انا متاكد لو فحصوناكلنا سيكون ازيد من 5 مليون مصاب . الدول العربية ربما مناعتنا قوية لا تظهر علينا العلامات و الله اعلم
وبالتالي فإن رفع الحجر الصحي والطوارئ لن يكون سهلا ولاسك أن السلطات المغربية ستمدد حجر الصحي إلى نهاية الشهر الحالي.
الحمدلله حالات الشفاء وصلت 90/100 لمادا الخوف. على الاقل الفيروس ينقص كما يقولون في الصيف ادن ليتم رفع الحجر حتى ولو عاد لا قدر الله في الشبتاء على الاقل الناس تكون اتحركات اشويا
الم تلاحظوا ان لم يلبسها احد في هذه الايام الاخيرة ؟اكيد الكل يلاحظ دلك ومن السبب؟ هل سنقول السبب الوعي الناقص عند المواطن؟ ام نقول السبب هو اسلوب الحكومة في تدابير الجائحة مع الشعب ؟ هل كل مواطن يفهم بنفس المستوى لملقي الخطاب؟ لماذا تريدون حمل اامسؤولية الشفوية فقط وتحبون من يشيد لكم بالقوة في التدبير الشفوي وتنسون ان المهم هو ان نشيد لكم بتحسين الاسلوب في الخطاب وانتم تخبرون شعبا تختلف مستويات فهمه، ،لاحول ولاقوة الا بالله غلعلي الله
والتفائل قائم والحمدلالله