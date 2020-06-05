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الرئيسية | مجتمع | خبراء يدعون الصيادلة إلى اليقظة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي

خبراء يدعون الصيادلة إلى اليقظة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي

خبراء يدعون الصيادلة إلى اليقظة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 05 يونيو 2020 - 01:00

قال خبراء في مجال الصحة إن مرحلة رفع الحجر الصحي، التي سيدخلها المغرب في القريب العاجل، تتطلب من الصيادلة أن يتحلوا باليقظة التامة تحقيقا للأمن الصحي للمواطنين.

وأوضح يوسف حفدي، دكتور صيدلاني بالمستشفى الجامعي لمدينة فاس، أن ضمان استئناف النشاط العادي اليومي للجميع يمر بالضرورة عبر توفير مخزون من الأدوية والأجهزة الطبية الرئيسية.

وأضاف المتحدث أن على الصيدلي في المستشفى العمل بطريقة ذكية وموحدة مع جميع الشركاء، سواء في المستشفى أو خارج المستشفى، مع جعل المريض مركز الاهتمام.

من جهتها، قالت عائشة زاهي، صيدلانية رئيسة الجمعية المغربية لتقييم خدمة الصيدلة (SMVAO)، إن صيدلي المجتمع يواصل كمهني محترف في قطاع الصحة القيام بدوره بشكل يومي وبدون كلل طيلة فترة الوباء بتسليم الأدوية وغيرها من المنتجات الصحية، وتقديم المشورة، والمراقبة العلاجية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتحضير كل ما يلزم ذلك.

وأضافت أنه "في ظل هذا الوباء، تغيرت كل هذه الأدوار بشكل جزئي، ودفع هذا الوضع الاستثنائي الصيدلاني إلى التكيف مع الحالة الراهنة رغم غياب دليل مهني وبروتوكول يوضح كيفية التعامل مع هذا الوباء، فأصبح تعامله مع الجائحة يستوجب استخدام جميع الوسائل المتاحة لتأمين الخدمات الصحية تجاه الوافدين على الصيدلية، لا سيما ما يخص المعدات اللازمة لحماية فريق الصيدلة من العدوى، كاستخدام أقنعة واقية، معقمات كحولية، مطهرات، والحاجز الزجاجي".

وتابعت المتحدثة قائلة: "يقف الصيدلي وفريقه في الواجهة طيلة فترة الوباء، ويستقبل التدفق الكبير للوافدين عليه الراغبين في التعرف على طبيعة المرض وسبل علاجه بدلا من الذهاب إلى المرافق الاستشفائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Karma الجمعة 05 يونيو 2020 - 01:17
قال خبراء في مجال الصحة إن مرحلة رفع الحجر الصحي، التي سيدخلها المغرب في القريب العاجل...
ماشي القريب العاجل يجب كتابة التي سيدخلها المغرب في يوم 10 من الشهر الحالي.
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2 - ali الجمعة 05 يونيو 2020 - 01:42
لاحظت عندنا خبراء عدة يحذرون فقط و يعتقدون و يراقبون
لكن الحل يأتي من الساكتون الذين يعملون
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3 - Myhss bik rire Li bhalk الجمعة 05 يونيو 2020 - 02:08
لمواطن لبسيط لي تحجر في دارو 99يوم هو المتضرر الوحيد صيادله تجار سلع مرشيات لكبار محطات توزيع لمحروقات فراسا الخضر والفواكه وبايغي الأسماك واللحوم ودجاج تضاعفت وشركات تصلات أنوي ارونج خصوثا اتصلات مداخليهم قبل الحجر وفي الحجر تضاعفت ال/ 670.. /في... 100 ولمستفدين وكثير من لمستفدين من رميد مداخله لم تتوقف بل زادت تاجر جمله لمواد لغذايه 6لخزينات ديال دقيق وزيوت وسكر الخ افرغت قبل الحجر لمنزلي بق عندو بليط فراغ افقير هد صدقه اسرا ام لمتضرر. هو الذي يعمل بعرق جبينه متوسط دخل ت اكت عليهم كهرما دواء. غلاءه َغلاء ضراءيب ديالو وكثير من إلا ويه غبرات من سوق اضطر باش يمشي عند طبيب لفزيتا زاد ثمنها تضاعف باش بدل دوا غير نافع الجنيس... خصوصا الأمراض لمزمنه ومن منبر هيسبريس ارجو ان لايكون عيد الاصحىهد سنه بسبب كرونا لان حوالي 6مليون كروكي تقهر منهم مكتري ماذونيات. بعض شفورات رباط سلا 99يوم من توقف ومن حجرحكومه خارجتغطيه رغم ميدفعوه لمكتري من غلا تأمين وأنواع ضريبه داخليه الوالي لايهمهم مايعانيه سغيله التي تحرك نفسه َتعيش مع حوالي 129الف اسره استتمار كله خساره من سياره الديون ال تأمين ال لحصار
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