24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1313:3117:1120:4022:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة تفضح "جهل" الأساتذة وطلبة الجامعة بتقنيات التعليم عن بعد (5.00)

  2. نقابة تثمن كراء الدولة خزانات "سامير" بالمحمدية (5.00)

  3. الملك يمدد مهلة "لجنة التنمية" إلى يناير المقبل (5.00)

  4. الحَجر الصحي يؤثر على مبيعات شركات توزيع المحروقات بالمغرب (5.00)

  5. خلاف أرباب التعليم الخاص واتحاد آباء التلاميذ يصل إلى القضاء (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | خلاف أرباب التعليم الخاص واتحاد آباء التلاميذ يصل إلى القضاء

خلاف أرباب التعليم الخاص واتحاد آباء التلاميذ يصل إلى القضاء

خلاف أرباب التعليم الخاص واتحاد آباء التلاميذ يصل إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:00

لم تفلح دعوة وزير التربية الوطنية للهيئات الممثلة لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ إلى التوسط لتجاوز الخلاف القائم بين الأسَر التي يتمدرس أبناؤها في هذه المدارس من جهة، وأرباب هذه المدارس من جهة ثانية، في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؛ بل إن الخلاف بينهما وصل إلى القضاء.

ففي الوقت الذي عمدت فيه إحدى مؤسسات التعليم الخصوصية إلى رفع شكاية ضد أولياء تلاميذ يدرسون لديها، متهمة إياهم بقرصنة أرقام هواتف مسيريها، وتحريض زملائهم على عدم أداء واجبات تمدرس أبنائهم، ردّت مجموعة اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب بتكليف فريق من المحامين من أعضائها لمؤازرة الآباء المشتكى بهم، كما تستعد لرفع دعاوى أخرى ضد المدارس الخاصة تتعلق بواجبات التمدرس.

وقال محمد النحيلي، المنسق الوطني للمجموعة سالفة الذكر، إن هذا الإطار الذي يضم آلاف الأمهات والآباء سيرفع دعاوى قضائية، عبر المحامين من أعضائه، ضد أرباب المدارس الخاصة الذين يريدون إجبار الأسر على أداء واجبات التمدرس خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة بسبب الحجر الصحي، بداعي أن التلاميذ لم يستفيدوا من كل الخدمات المنصوص عليها في العقد الذي يجمعهم بالمدارس.

وقال النحيلي، في تصريح لهسبريس، إن "هناك خروقات كثيرة ترتكبها مؤسسات التعليم الخاصة، مثلما فعلت إحدى المدارس التي لجأت إلى أخذ شيكات على سبيل الضمان من أسر التلاميذ المسجلين لديها، ودفعتها إلى البنك واستخلصت واجبات التمدرس في فترة الحجر الصحي، وهذه معاملة غير قانونية، ونحن سنواجه مثل هذه التصرفات أمام القضاء".

واشتدّ الخلاف بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وآباء وأمهات التلاميذ الذين يرفضون أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسّك الطرف الأول بضرورة أداء الأسر غير المتضررة من جائحة كورونا واجباتها كاملة؛ فيما يقول الطرف الثاني إنهم لن يؤدّوا مقابلا لقاء خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم.

وأنشأ هؤلاء تكتّلا باسم "اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بلغ عدد المنخرطين فيه إلى حدود مساء الخميس واحدا وعشرين ألف منخرط؛ وقال محمد النحيلي: "عدد التلاميذ المتدرسين في القطاع الخاص يصل إلى مليون تلميذ، خلْفهم مليونيْ أبٍ وأمّ، فهل ستقف الحكومة ضدنا لإرضاء خمسة آلاف مستثمر في هذا القطاع؟".

وسبق لمحمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن صرح لهسبريس، بأن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية مستعدون للتعامل بمرونة مع الأسر المتضررة من جائحة كورونا، على أن يؤدي الآباء والأمهات غير المتضررين واجباتهم كاملة؛ غير أن النحيلي يقول "إننا لسنا في علاقة صداقة ليتم إرضاؤنا بهذه الوعود، بل في علاقة حق وقانون، لأن أبناءنا لم يستفيدوا من خدمة كاملة تتضمنها العقود التي وقعناها مع المدارس الخاصة".

وأضاف: "هذه المؤسسات فوّضت إليها الدولة تقديم خدمة التعليم بمقابل، وليس المتاجرة بهذه الخدمة، وإذا رفضت تقديم هذه الخدمة كاملة فينبغي أن تُسحب منها تراخيص العمل"، مضيفا: "كيف تطالب مؤسسات التعليم الخصوصي من الأسَر أن تدفع واجبات تمدرس التعليم الأولي، والحال أن الأطفال المتدرسين في هذا الطور لم يستفيدوا من أي خدمة؟ وكيف تريد أن تستخلص مصاريف النقل المدرسي علما أنه متوقف؟".

وأردف المتحدث ذاته أن أي حلّ سيُتوصل إليه "يجب أن يكون بناء على تفاوض حقيقي، وعلى الوزارة أن تستدعينا نحن أولياء التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص"، مبرزا أن الحل الوسط الذي يرونه ملائما هو أداء نسبة خمسين في المائة من واجبات التمدرس، "ضمانا لحصول الأساتذة على أجورهم، على علّات خدمة التعليم عن بعد المقدمة للتلاميذ".

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قد دعا أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الحوار مع آباء وأمهات التلاميذ، قصد الوصول إلى حلول مُرضية لكل طرف، تأخذ بعين الاعتبار تضرر بعض الأسر ماديا جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك المشاكل المادية التي تعاني منها عدد من المؤسسات التعليمية جراء تعليق الدراسة الحضورية.

وفي الوقت الذي لا يلوح فيه أي تقارب بين الطرفين إلى حد الآن، فإن الأزمة بينهما مرشحة لمزيد من التصعيد مستقبلا، إذ تفكر مجموعة اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب في فتح ملفات أخرى خلال بداية الدخول المدرسي المقبل؛ من قبيل ارتفاع التأمين ورسوم التسجيل التي تطبقها المدارس الخاصة، بحسب إفادة النحيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (77)

1 - معركة قضائية الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:05
هي معركة ستحسم في الجلسات الأولى ضد مؤسسات التعليم الخصوصي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
2 - إفلاس الوزارة الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:07
فشل الوزارة في إيجاد صيغة لحل المشكل دليل اخر على فشل الحكومة في حل ابسط المشاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
3 - قرار الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:07
كلشي واضح توقفات المدارس توقف الاداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
95
4 - وطني الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:08
على الدلة ان لا تكيل بمكيالين
كما قال بنكيران لتبرير نفسه من اقتطاعات اجور الموظفين المضربين عن العمل بسبب مطابة بعض من حقوقهم (الاجر مقابل العمل)
مادا فعلت المدارس الخصوصية اثناء الحجر الصحي لمطالبتها الاباء و الاولياء لدفع المال مقابل مادا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
5 - قندوح الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:10
من واجب أولياء الأمور الذين لم يتضرروا من جارحة كورونا ماديا أداء الواجب الشهري هذا أمر واقعي وبديهي ..بصراحة لا أفهم منطق بعض أولياء الأمور تجد منهم أساتذة وموظفون مارسوا أعمالهم عن بعد وتوصلوا مستحقاتهم كاملة لكونهم يعملون بالقطاع العام ومع ذلك ينادون بعدم جدوى التعليم عن بعد الذي فرضته قوة قاهرة ...شفتي النفاق ديال المغاربة كيف تدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-145
6 - hajjou الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:10
لوبي أصحاب المدارس الخاصة... خيانة عظمى لعدم المراعاة في ظل هذه الأوقات العصيبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
7 - عادل الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:11
سؤالي هو :أببنتي تدرس في مؤسسة خاصة بالتكوين المهني للممرضين هل نحن مجبرين على اداء واجبات المدرسية علما انهم اوقفوا التمدرس في مارس المرجو إجابتي على السؤال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - سعيد الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:12
سياسة الدولة الخاطئة هي التي شجعت التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي لأنها كانت ترى في هذا الأخير ينهك ميزانية الدولة فأخذت القرار بتشجيع التعليم الخصوصي دون حماية المواطنين بقوانين تحد من جشع النيوبرالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
9 - عزيز الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:12
مجموعة من الآباء ومجموعة من أرباب المؤسسات الخاصة بينهم وبين التربية عالخير والإحسان.الحذلقة والعياقة فايتة القياس وخاصة الآباء الميسورون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
10 - حاقد علي الوضع الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:14
يجب حل هذه المدرس الخاص ورد الاعتبار للمدرسة العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
11 - %%%% الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:14
il est temps mrs amzazi et mrs othmani de montrer qui commande dans se pays la loi ou le gouvernement ou le lobby des ecoles privées .il est temps de remettre ces ecole sur les rails désormais la vache a lait ne donne plus de lait .on est dans une récession économique. et si les parents font un exode vers les ecoles publiques c l etat qui sera en difficulté. donc pensez deux fois avant de trancher.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
12 - كلمة حق الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:15
في حقيقة الأمر . كل يغني على ليلاه . هذه الجمعية التي تدعي الدفاع عن حقوق الاباء . يبدو دورها غير بريئ . أما جشع المدارس الخاصة فلن ينتهي للاسف . و الضحية هو ذاك التلميذ المحطم نفسيا أصلا . فالكل يريد أن يثبت أنه الأحق و الأجدر لكن في الواقع مصلحة الأطفال الأبرياء في مهب الريح . (الجانب المادي أولا ) أما الأخلاق و التربية في خبر كان . لكم الله يا أبنائي الأعزاء .........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
13 - [email protected] الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:16
والله تحرام...المؤسسات الخاصة معندها لاشفقة لا رحمة.....اش يخلص الناس وباش غيخلصوا أصلا...حنى مداربين غي معى القوة اليومي.....واصلا الي خدم في الحجر الصحي الشركة نقسات ليه من ساعات العمل وميخدمش السبت والأحد...خاص الدولة تدخل بحزم حيت هيا الي وصلات التعليم العمومي لهدا الحال.. حتى مش متيهرب من دار العرس...باش ادسر علينا التعليم الخصوصي.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
14 - Anouar الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:16
يتحدثون بمنطق المقاول ولا يفهمون منطق التجارة لنمشي في هذا المنطق انا مستهلك اتفقت معك على منتوج معين ولم تسلمني اياه كما اتفقنا فلمذا تطلب الأداء هل خدمة الواتساب هي التعليم الحضور هل درسوا أبناءنا جميع المواد كما اتفقنا وووو. والله حظكم انكم في المغرب لو كنتم في دولة أخرى فسيكون كلام اخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
15 - Jamal الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:19
ارجعوا الى المدارس العمومية فهي افضل ولا تنخدعوا بالمظاهر والديكورات و تدريس اللغات الجنبية منذ الرضاعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
16 - مواطن الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:20
لم يجبرني احد الى الدهاب نحو التعليم الخاص فلا يحق لي أن ألوم أي كان.أتحدت عن حالتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - المحلل الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:20
اخواني كلا الطرفين يجب أن يتنازلا لأن الكل متضرر يجب إعفاء الأسر المقوفة عن العمل والباقي أن يؤدي النصف دون احتساب النقل لأن الموظف أو غيره قد ادى أقساط شهرية يوم عمل لمدة 3 أشهر فهو كدا لك قد لب النداء بقلب رحب متضامن.ولمادا المدارس ترفض التضامن معهم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
18 - omarino الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:20
سوف نطالب بوضع شامل وقانوني إزاء هذه الشركات وليست مدارس. إن تكون هناك غفلة بعد اليوم. فكل واحد منا سوف يدلي بوثائق للضرا ئب سواءً أولياء التلاميذ او الشركة المدرسة. أكرر الشركة وليست المدرسة والزامها بوضع التسجيل لشركة التأمين لكل واحد أدى واجباته لكل تلميذ بطاقة تأمين سنوية باسمه. ووضع ثمن التامين مع الامتيازات في عقد واضح. والزام الشركة المدرسة بالتصريح الكامل للاستاذة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وضع رهن كل منخرط ملف تابت بجميع الوثائق المتعلقة بالعقد السنوية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
19 - السلام الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:21
ان عدد المدارس الحرة المحترمة في المغرب يعد على رؤوس الاصابع و البقية عبارة عن مشاريع للربح السريع و الاستفادة من الاعفاء الضريبي, التعليم العمومي المجاني يجب ان يكون هو الاساس يقوم بتكميله التعليم الخصوصي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
20 - Joker الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:22
مبقاو حتى مسوقين يفقدوا زبائن ديالهم، كبر ليهم شان و عرفو بنادم كثير وغادي يجيو بحل كلاب يقيدو ولدهم لموسم دراسي الجديد، كرامة ولات عملة صعبة في هاد لبلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
21 - بدر الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:23
باش نكونوا منطقيين.. شفتي التعليم العمومي المشكل ديالوا ماشي الميزانية.. المشكل الرئيسي هي العقلية الفاشلة و القديمة لبعض الاساتذة.. أستاذ هربان من الخدمة و أستاذ خدم مع الدولة ولا عاطيها للنعاس... قراوني اساتذة فالتعليم العمومي والله مكاين بحالهوم ماشاء الله كيغير ليك المستوى ديالك... باراكا من اتهام الوزارة و الدولة المشكل الرئيسي هو الاستاذ و التلميذ! و لكن الاستاذ بالدرجة الاولى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - LE GRAND RETOUR الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:23
IL FAUT RETOURNER AUX SOURCES ET REGAGNER L'ECOLE PUBLIC CAR LE PRIVE A PERDU TOUTE LEGITIMITE AVEC CONFINEMENT : NI NIVEAU EDUCATIF SATISFAISANT NI TRAITEMENT ETHIQUE ; JUSTE DES VAMPIRES
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
23 - محمد سلا الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:23
بجب على وزير التربية والتعليم لانقاذ هذا الصراع بين اولياء التلاميذ وارباب المدارس الخاصة اصحاب الشكارة ، لان التلاميذ هم الضحية الاولى لا من الناحية الدراسية ولا النفسية حيث عوض،ان يخصصو وقتهم للامتحانات بداؤو ينظرون ماذا سيحصل في هذا الصراع فالمدارس،الخاصة ابانت عن شجعها وعلى الوزير التدخل لحل هذا المشكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
24 - متتبع الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:24
متعاقد كان يعمل في إحدى المدارس الخصوصية مقابل 2500 درهم في الشهر .. إذا وصل إلى القسم 5 دقائق معاطل كيتحايدلو من الأجرة في آخر الشهر .. ويذا عاود مرة أخرى يطرد .. الحمد لله على نعمة الدولة. الموسم الدراسي الحالي، 45 يوم ديال الخدمة على 365 يوم، الخلصة كاملة مكمولة .. اللهم ثبت أقدامهم مع الدولة حتى آخر يوم من حياتهم، آمين يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
25 - ام يوسف الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:25
الأزمة خانقة وما يزيد الطين بلة عدم وجود قانون ينظم قطاع التعليم الخصوصي. مسألة واجبات التسجيل والتأمين موضوع آخر يستحق المناقشة . فكل موسسة تطبيق الرسوم التي تريد دون أي مساءلة او تبرير للمبالغة المدفوعة. يجب توحيد هده الرسوم بين جميع المؤسسات. عدم تدخل الدولة يجعل المواطن في مواجهة جشع مستتمر لا يهمه غير الربح. والا فليس أمامنا كامهات واباء التلاميذ حل سوى الرجوع للمدرسة العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
26 - imad الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:25
je ne peux que féliciter cette initiative des parents d'élèves dont je vais m'impliquer pour défendre nos droits du moment ou le ministère reste neutre devant une problématique qui touche toute une population.
bon courage.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
27 - Hamouda الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:26
و عمي العثماني فيناهوا هو وداك الامزاري مازال ناعسين؟ هادي 3 أشهر و الناس في مطاحنات و مشاحنات والحكومة دايرة عين ميكا، اااه نسيت الموضفين ممعنيينش بهاد الجائحة و مشاكلها... صافي سمحولي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
28 - عبدالرحيم الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:26
بصراحة وانا لا انتمي لهذا القطاع أن التعليم الخصوصي بذل مجهودات قدر المستطاع في ظل هذه الظرفية.بينما نام المحسوبين على القطاع العام بشكل شبه كلي. والآباء والاولياء مازال أبنائهم يتوصلون بالدروس لحد كتابة هذا هذه السطور . والآباء يقولون أن الاستاذ استفاد من صندوق كورونا ب 1200درهم. لا يجب احتقار هذه الفئة من رجال التعليم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - حسن الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:26
هناك مؤسسات التعليم الخصوصي التي ليس لها الا الاسم اما البنية التحتية والمضمون فلا شيء يذكر. خصوصا في الدار البيضاء.هل يعقل ان التلاميذ يكدسون في قاعات تحت ارضية تنعدم فيها شروط السلامة او في براريك فوق السطوح. اضافة الى النقل المدرسي الذي يتعب الاطفال ويسبب لهم امراض مزمنة نظرا لتجاوز السيارات طاقتها الاستيعابية.اما عن اطر التدريس فاغلبهم لم يخضعوا لاي تكوين ولا يعرفون جيدا المادة التي يدرسونها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
30 - مهاجر الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:28
السلام عليكم لن ينصفكم القضاء لان لوبي التعليم الخاص له نفوذ واسعة في القضاء القضاء على المقهور اما قضاءنا نعرفه حسن المعرفة الحل هو مقاطعة التعليم الخاص وليبغا يقرا والله تيقرى حتى في القطاع العمومي والحمد لله نعرف اناس وصلوا لما وصلوا له بالتعليم العمومي لكن الشعب شعب التباهي والتفاخر لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
31 - مواطن. الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:29
السلام عليكم. ارى ان الدولة لازم عليها التدخل والضرب بقوة على كل من تسول له نفسه استغلال المواطن بطريقة وحشية ( السعر والجودة والاحترام) لان الدولة هي الرادعة للا فعال الغير منطقية. الصادرة من اي شخص داخل الوطن سواءا شخصا طبيعيا او داتيا . والا سنصبح في غابة ياكل القوي الضعيف. ونصيحتي لكل الاباء ان لانرسل ابنائنا الى المدارس السنة المقبلة. حتى نضغط اكتر على هدا اللوبي لاجراء تعديللت على الاسعار . ولو تطلب دالك السنة كلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - استاذ التحضيري الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:29
الحلال بين و الحرام بين ، من يريد ان يتعامى ، ادا كانت هذه المؤسسات لا تبغي الربح في هذه المرحلة و الاباء مستعدون لدفع ما يرونه مناسبا لما استفاذ ابناءهم ، فالامر محلول ،
1- محاسب ، لضمان الشفافية لحساب جميع مصاريف المؤسسة بما فيها اجرة المحاسب ، و ضمان هامش عدم القدرة على الدفع ، قد يعتبر ربحا في حالة التحصيل الكلي.
2 . عملية قسمة بسيطة على عدد تلاميد المؤسسة
3- متاكد ان اصحاب المؤسسات سيرفضون المقترح ، بتبريرات خيالية و خشبية ، لان العملية ستضهر حجم ارباحهم الفلكية و المعفية من الضرائب ، و هنا سينكشف المستور
4، اذا توحد الاباء يمكن تأسيس مؤسسات شبه عمومية بجودة عالية،،التعليم هو ارخص سلعة لكنها تباع بأتمنة خيالية
هذا علما ان مقولة« الاجر مقابل العمل» قد استتنيت هنا و هذا ضلم وحيف و تمييز و عدم انصاف،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
33 - أستاذ الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:30
صراحة، جائحة كرونا عرت على الوجه الحقيقي لسماسرة التعليم الخصوصي الذين كشروا على أنيابهم من أجل نيل نصيب من الكعكة و استغلال الظرف من أجل مضاعفة أرباحها بدل التضامن في هذه الظروف القاهرة، للأسف الشديد لقد أخلفتم الموعد وأكدتم أنكم سماسرة لا مواطنة لهم إلا في الشعارات التي كانوا يوهمون الناس بها. الحل هو إعادة النظر في المدرسة العمومية. نحن تركنا الأم الحقيقية و ارتمينا في حضن زوجة الأب المنافقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
34 - هنا القنيطرة الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:31
انا خلصت لاصيرونص لولادي في اول السنة وبالثمن لي قتارحتوه انتم ،اذا لاش لايق هذا التامين الا منفعش في مثل هذه الظروف .هذا الي كنعرف انا .حيث فاول السنة فاش كنسولوكم ونطلبو منكم تنقصو من مصاريف التسجيل كتقولو لينا هاذي كتاخذها شركات التامين ماشي ديالنا .اذا تبع لاسيرونس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
35 - elazhari الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:31
المدارس الخصوصية تريد تمن خدمة لم تقم أصلا بإنجازها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
36 - عباس الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:31
هاد التعليم الخصوصي خاصوا يولي خاضع لمراقبة الدولة و الافتحاص حيت فيه تجاوزات...بكفي ان التامين على كل طفل مابين 10 دراهم و 70 درهم بينما الاباء كياديوا مبالغ كتججا ز الف درهم...فين كيمشي الفرق....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
37 - مهاجر الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:32
الملاحظ هو ان ارباب المدارس الخصوصية يستغلون نقطة ضعف الاباء والامهات في اكبادهم ومسلطون والبعض منهم مصاصي الدماء ويستغلون اساتذة ب2000 درهم في الشهر ومستوى ضعيف جدا
اما النقط غير حقيقية يفخمونها من اجل كسب الشهرة لا قل ولا اكثر وانا لا اعمم ولكن الاغلبية الساحقة ولا يسعني ان اقول:
جان الوقت للرجوع الى المدارس العمومية فهي افضل واساتذة محنكين ولهم تكوين بيداغوي والتعليم من حقوق اي مواطن على بلده فعلينا ان نعيد الاعتبار لمدارس الدولة والتي اعطت اطر وعلماء عكس الخصوصي المادي الفارغ مصاص الدماء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
38 - احمد الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:33
صراحة ابانت المدارس الخاصة عن شجع كبير،وأبان فيروس كورونا عن هشاشة النظام التعليمي بالمغرب.
المرجو إيجاد حلول ناجعة قبل فوات الأوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - امين الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:33
بصفتي متضرر ارى ان الدولة يجب ان تتحمل المسؤولية فإن لم ترد ذلك فيجب ان نقوم بهجرة جماعية نحو المدارس العمومية و نخليو ليهم المدارس الخاصة تريب عليهم. لانه ميمكنش الدولة تتملص من المسؤولية حيث شكون عطى الرخصة باش الخصوصي يفتح بابو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
40 - طارق الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:33
خص المدارس الخاصة القضاء و المطالبة بالتعويض....القانون واضح و الله الريال لا شدوه مني...و ليتيطالب ب 50 في الماءى يخلص 100في 100...واش سعاية و بلاد القانون....الا تضررت المدارس الخاصة تطلب الدعم من الدولة....اما حنا مخنخلصوش خدمة مادارتش اصلا.......ولدي عندو 7 سنين ماغنقريهش في الواتساب من الهاتف ديالي...ولدي تنجيبو يقرا في الفصل باش نخلص عليه...الا غتقريه انا علاش غنجيبو للمدرسة...واش هدا الدولة مبغاتش تقاد....ليتيعجبوني لمولفين السعاية عفاكوم 50 في الماية....سير تكمش ...حقك تتسعا فيه...الجهل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
41 - عمر الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:35
ان مسؤولية فدرالية جمعيات اولياء واباء تلاميذ المؤسسات التعليمية لا تقتصر على هذا المشكل الاني بل يتحتم عليها الحسم ولو بواسطة القضاء خصوصا في واجبات التسجيل والتامين المدرسي بمؤسسات التعليم الخصوصي
الذي يعرف خرقا سافرا وفوضى عارمة ولا احد يتدخل لرفع هذا الاستغلال البشع لاباء واولياء التلاميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - ملاحظ منتبه الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:36
جن جنون مافيات التعليم الخصوصي.
يا للمهزلة الخصوصية!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
43 - عبد الله الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:39
السلام عليكم, باختصار وجيز أقول لكم لقد آن الأوان وحان الوقت للعودة إلى رشدنا وتسجيل أولادنا بمؤسسات التعليم العمومي وقتل الجشعين، هؤلاء مصاصي الدماء بطريقة ذكية ومعها كل من كان يؤازرها من أجل خوصصة جميع القطاعات,,,,,استيقظوا وتوكلوا على الله,,,,,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
44 - مهاجر مقلق الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:39
اين الدولة حقوق الانسان هي التعليم و الصحة و السكن اما في المغرب تشجيع العاريات انتشار الفحائش في الاماكن العامة هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فالدولة هي التي يجب اداء واجب التمدرس لانها هي التي امرت بالحجر الصحي بدون اجراءات .ايطاليا التي يعيش فيها ابنائي ساعدت الاسر الفقيرة على اقتناء الهاتف و الحاسوب بمساعدة 80% و مساعدات من الدولة ليس من صندوق كورونا لان ايطاليا تتوفر على هذا الصندوق ك600 اوورو لكل مقاولة صغيرة مغلقة .تما بعد رفع الحجر فهناك حزمة من المساعدات كمساعدة للعطلة تقدب800 اورو وترتفع حسب العائلة و إعانات لمدة شهرين للمتضررين .اما هنا الحجر الصحي اوروبي والمعاملة مغربية دبر راسك. شوف كدير الله يجيب اوا راه كلشي الناس متضررة الى احتجت غدن خلو دارك هذه الحزمة بعد الحجر.كان الله لك يا وطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - سعيد الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:41
اين هو محمد السادس
الا يعلم ان شعبه العزيز تهان كرامته
الا يعلم ان شعبه مقهور على حاله
الا يعلم ان وزرائه في تعليم مقصرون عنلهم وانهم اوصلوا التعليم الى الحضيض
ام انه يقوم بواجب العزاء فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
46 - mode الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:44
الصحيح هو أن أولياء التلاميذ الذين لم يتضررو من هذه الجاءحة يجب عليهم الأداء في حين الآباء المتضررين هم من يجب التعاطف معهم هذا هو الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
47 - ملاحظ الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:45
فعلا بالقضاء هو الذي له الحق في الفصل بين المتنازعين.ولكن ملاحظ أرى أن التبريرات التي قدمتها بعض المدارس الخصوصية في كونها عاجزة عن دفع مستحقات وأجور العاملين بها غير صحيحة في مجملها. على اعتبار أن معظم الأساتذة الذين يشتغلون بها موظفون بوزارة التربية الوطنية وان عقدتها معهم تتحدد بالساعة الفعلية التي تنجز بداخل الفصل. وبالتالي فكل من تغيب لا يأخذ شيئا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
48 - معلمة الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:46
ما دام ارباب القطاع الخصوصي معفوون من اداء الضراءب ويسمح لهم باكتراء منازل سكنية وتسميها مؤسسة التعليم لاساحة ولامساحة وزد على هذا الدولة تنوي نشره في القرى والبوادي فماذا يريدون اصحاب المؤسسات الخاصة
على اولياء التلاميذ ان لايؤدوا واجب التمدرس منذ توقف الدراسة واغلاق باب المؤسسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
49 - لبزع الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:46
الحمد لله قرينا غير مع ولاد الشعب او سقطنا عامين في الشهادة او بكينا او ضحكنا او لعبنا او كلينا العصى من عند المعلمين وخا هكاك موصلناش معهم المحاكم .او من هنا كنشكر الدولة على المجهودات لي قامت بيها وكذالك المعلمين او المعلمات على التربية لي ربونا . ولكن مجابش الله او خدمت الليل او نهار او جمعت راسي او دبا بخير او على خير .لي بغيت نوصليكم راه مجاتش بالقرايا . انا دبا حتى الشهادة مجبتهاش ولكن عندي الصنعة او من الصنعة استطعت نبني مدرسة. لي دبا انا كريها والحمد لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
50 - [email protected] الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:47
دابا واش هاد الاباء بكامل الوعي ديالهم ماكايخلصوش اوا شكون غادي يخلص دوك الأساتدة واش بغيتوهم يخدمو فابور راه شحال من مدرسة لقاو الأساتدة انهم مامبلغينش بيهم في الضمان الاجتماعي ودابا شنو غادي ياكلو الله يهديكم نتوما واش كاتبغيو تقريو ولادكم فابور ولاشنو الى بغيتو الفابور حطو ولادكم في الدولة يقراو مع الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
51 - مرتن بري دو كيس الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:47
ما ضاع حق وراءه طالب.....ومن سار على الدرب وصل....لا الأسوأ.. ولا تحزنوا وانتم الاعلون أن شاء الله..فالتمسك بكلمة واحدة امام من يريدون الابتزاز..ونحن نمر بحالة عصيبة..وليس منا نحن الاباء من لم يجد مشكلة ولو صغيرة في ميزانتيه طيلة الجاءحة. ولا زلنا...فكيف يعقل أن تقوم مدارس تعمل في " تجارة " التعليم منذ أمد طويل.ولم تعرف ابدا اي انتكاسة في تجارتها المربحة. حتى من المراقبة من طرف الدولة معدومة ( مراقبة اثمان التسجيل. والرسوم. الذي يعرف ارتفاعا كل سنة .واثمان الكتب المفروضة علينا اقتناءها من عندهم بحجة انهم يستوردوها من الخارج وكثرة التلاميذ في القسم ) وحالة سيارات النقل واكتضاض التلاميذ فيها .مع عدم احترام الساءق خصوصيته التي تتطلب منه العقلانية في السياقة مع أطفال صغار.فكيف لهؤلاء مصاصي الدماء يريدون بطرق السرقة والاحتيال أن نؤدي لهم ما لم ننتفع به.....فالقضاء يفرق بيننا ما دمنا في دولة الحق والقانون فلن نؤد الا ثمن ما اكلناه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
52 - [email protected] الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:47
يجب وضع حد إلى هده التلاعبات والحمد لله انا جمعه اباء واولياء التلاميذ اتحدوا على فكره واحده وأنا ليا اليقين أنه المعركة ستحسم في القضاء في لقريب العاجل و وضع صقف محدد من طرف الدولة لرسوم التأمين و كدا التسجيل في المدارس الخاصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
53 - عبث الخواص الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:48
التعليم الخصوصي عطيناه اكثر من قيمتو . فين ما جا شي بوشكارة أمي ابني شي خربة ويقول لك غادي يقري اولاد الناس.
المشكل ماشي فيهم المشكل في دولة المافيا لي فتحات لهم المجال وعملت على كسر شوكة التعليم العمومي باش تنهب خيرات الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
54 - احمد الفاروقي الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:48
نحن فخورون بقرار المدارس الخصوصية بمديرية انزكان ايت ملول... حذف واجبات النقل وحذف خمسين في المائة من المستحق الشهري... المهم تقاسمنا الصبر وهذا حل يرضينا... شكرا للحاج عمر جساني من هذا المنبر... فقد ابان عن تضامن يستحق التنويه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
55 - الحمد لله الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:48
مدرسة خاصة في خنيفرة يدرس فيها ابني تطالبنا بأداء الواجب كاملا لأنها تقول صاحبتها :نحن خدامين ونعطي الأجرة الأساتذة ولم نستفد من صندوق cnss....!!!!!!!!!!
مدرسة مغلقة بدون استهلاك الكهرباء والماء وكل واحد في داره وسيارات النقل متوقفة.... وتقول بأننا خدامين... تقصد التعليم عن بعد.... صحيح الاستاذات يدرسن عن بعد.... وبأجرة ضعيفة وبدون cnss باعتراف المديرة لأنها قالت لم نستفد من صندوق snss....
اقول بالله عليك هل أجرة التعليم في القسم. 5ساعات في اليوم زائد التربية البدنية تعادل وتساوي التعليم عن بعد...؟؟ ؟؟؟؟
وعندنا إعدادية تدرس فيها بنتي نقصوا الواجب ب 40% وهم يدرسون عن بعد....
أما مدرسة ولدي فإنها ظالمة للآباء والأساتذة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
56 - maazouz الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:49
ای واجبات این الخدمات المقدمه للتلامید وما ربح الدوله ورای ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
57 - [email protected] الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:50
المرجو تدخل الدولة وذالك لمراقبة هذه المدارس الخصوصية من طرف مفتشي معروفين بالنزاهة بالإضافة إلى تحديد.واجبات التمدرس من طرف الدولة .تراعي أجور الموظفين الدين اصبحوا عبيدا القروض. لتمويل دراسة فلذات اكبادهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
58 - خالد الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:51
غاي تحل هاد المشكل مستقبلا ولكن حتى واحد ما غاي يبقى يحمل هاد المدارس الخاصة كلشي غاي كرهم على هاد الجشع والنفاق واللا مبالاة بالوضعية لي كاي يعيشوها الأسر لي كا تعاني من مخلفات الجاءحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
59 - hamid الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:52
يجب على الاسر ايضا عدم اداء فواتير اتصالات المغرب في الاشهر التلات في ازمة كورونة لانهم مصاصي الدماء المواطنين ويقطعون الربط الانترنت في خضم الجائحة
يلزم متابعتهم قضائيا او متابعة الحكومة التي فرضت الحجر لان هدا ضلم واستغلال
هده الجائحة ابنت عن ضعف البية التحتيةالمغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
60 - holyoo الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:53
نزاهة وحيادية القضاء على المحك لكن يجب أن يكون قرار سيادي لفض الخلاف الذي تغلب عليه الأنانية و الجشع الواضح وضوح الشمس من طرف المدارس الخاصة أين الحكومة أين الوزارات المعنية أين الوزير الذي كان بالأمس يحتج على غلاء المؤسسة التي يدرس بها ابناءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
61 - maazouz الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:53
ماهی الخدمات التربویه التی یقدمها مستخدم بمحطه القطاره واشتغل نادل مقهی وهو من یسیر موسسه بوجده طریق سیدی یحیی.معززا بربه بیت زوجه الموسس فما الخدمه التی تودی هده :الموسسه; حتی تطالب الابای بالدفع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
62 - رأي حر الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:54
لا يعقل أنك تشتغل في قطاع خاص و تؤدي خدمة وهذه الخدمة توقفت و تأخذ أجرة عليها ... هذا لا يعقل كون التلميذ المسجل لم يسجل ببنود قانونية تفرض على الاباء الاداء في ظروف لم يتمتع الابن بمقومات الدراسة ... وخصوصا ان المؤسسة لم توفر النت و الاجهزة لتعلم الابن عن بعد ... فكيف تطالبون الاسر بالاداء .. الوباء يدخل في اطار الحرب ضد العدو ... ونحن في حرب فكيف تطالبون بالاداء و هناك اسر توقفت عن العمل .. المشكل مشكل الدولة مع المؤسسات ... واذا كان شيء فهو فقد تضامن الاسر مع المؤسسات الخاصة ... واصلا نعلم كل العلم ان المؤسسات الخاصة ماهي الا مستغلة واغلبها تعمد الى عملية الغش في النقط و ايضا انتاج تلاميذ مدللين ... واظن أن يجب على المؤسسات التضامن مع الاباء وليس مطالبتهم بالاداء ... ونعلم الارباح التي تجنيها هذه المؤسسات سنويا .. فما ضير ان تضامنت مع الاسر لشهرين بعدم الاداء ... ولا نغفل انهم يقولون ان الاستاذ من سيضيع .. اصلا الاستاذ الذي يشتغل بدون اوراق وعقود وغير مسجل في الضمان الاجتماعي فهو يستااااهل لانه قبل بالاستغلال ... فاذا كان مسجل في الضمان الاجتماعي لاستفاد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
63 - marocaine الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:55
هناك مؤسسات التعليم الخصوصي التي ليس لها الا الاسم اما البنية التحتية والمضمون فلا شيء يذكر. خصوصا في الدار البيضاء.هل يعقل ان التلاميذ يكدسون في قاعات تحت ارضية تنعدم فيها شروط السلامة او في براريك فوق السطوح. اضافة الى النقل المدرسي الذي يتعب الاطفال ويسبب لهم امراض مزمنة نظرا لتجاوز السيارات طاقتها الاستيعابية.اما عن اطر التدريس فاغلبهم لم يخضعوا لاي تكوين ولا يعرفون جيدا المادة التي يدرسونها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
64 - farida الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:56
الكل يتكلم عن الصرع بين ارباب المؤسسة التعليم الخاصة واولياء التلميد امامدرسين فلابوكي لهم وانا احد نمادج ٠لقد افنية اكثر من١٦ سنة ادرس بجد وبكل اسرار بمؤسسةالامومة الابتدائية للتربية و التعليم بشارع خالد ابن الوليد لواضة بتطوان والان اجيد نفسي بدون ضمان الاجتماعي رغم تقديم اكثر من ٦ شكاية من كعود كلامك امسكينا وبلا اجر رغم انني ادرس حتى الان وشكراعلى نشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
65 - ابو الياس الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:58
الحقيقة ...والحل العادل هو اداء الواجب الشهري 50٪.
لا ضرر ولا ضرار...الآباء اشتغلوا مع ابنائهم في البيت .والمدرسة عن بعد.غير داك..فهو اكل اموال الآباء بالباطل..ويتناقض مع المنفعة المتبادلة.الاجر مقابل الدراسة..وواجب على الوزارة الدخول على الخط...أما الحياد فلا مكان له في هذا الصراع.الوزارة الوصية هي التربية والتعليم وليس الصناعة والتجارة..وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
66 - مواطن الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:58
استاذ واداري متقاعد سبق لي ان اشتغلت بإحدى مؤسسات القطاع الخاص في مدينة متوسطة.قطاع يشتغل باطر التعليم العمومي اما اصحاب الشواهد فهم اخر من يلجأ اليهم عند الضرورة يتهربون من المساهمة في تكوينهم.التامين لا علاقة له بالمصرح به.تكوين التلاميذ يخضع للفئوية والمحسوبية في التعامل وارهاقهم بالساعات الاضافية المؤدى عنها.المراقبة المستمرة يتم التلاعب بها. علاقة اربابها بالمصالح الاقليمية تنبني على تواطؤات مشبوهة مع بعض سماسرتها.ما يمكن ان نستخلصه هو ان ارباب التعليم الخاص غير مؤهلين للمساهمة في النهوض بتعليمنا.ويجب تفويته لأصحاب الشواهد المعطلين ولخريجي المدارس في اطار النموذج الجديد للتنمية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
67 - النفاق الجمعة 05 يونيو 2020 - 12:59
الحقيقة ان اولياء التلاميذ استغلو الجائحة لتهرب من اداء واجباتهم وهذه كلمة حق...لا ادافع عن احد لكن اعلم ان من يدرس ابناءه بهذه المدارس له مداخيل لم يتضرر بالجائحة واتمنى القيام ببحث في الموضوع للوقوف على واقع تضرر هذه الاسر. ....واعرف عدد كبير منهم يمكن اعطاء امثلة بالتفصيل...لكن هذا حال المغربي...وجدو فقط فرصة للتهرب مع العلم ان هذه المدارس لها دخل وحيد هو هذا الاجر...ويبررون ان التعليم عن بعد لا يرقى للتعليم الحضوري...وهذا ليس قرار المؤسسة بل قرار وزاري...زائد ان استاذة التعليم الخصوصي هم من يقدم ويشتغل يوميا عن بعد في حين اغلب اساتذة العمومي في راحة...هذا هو النفاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
68 - البلغيتي الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:00
لا نقبل بالأداء مقابل تعليم شبه عن بعد .. ولا نقبل التنصل السياسي الذي أبداه الوزير ومن خلفه الحكومة .. كيف للوزير أن يطلب من فيدرالية الآباء أن تيسر وتتضامن مع من هم في الأصل يفترض فيهم إن يتضامنوا مع اباء أسسوا وبنوا لهم هذه المدارس التي يتبجحون بها .. كيف للحكومة التي تعلم أن من مسؤولياتها ضمان مقعد لأبنائنا ترمي بنا لجحيم القطاع الخاص وبدل أن تكون بجانب الآباء الذين يتحملون مسؤوليتها تقف لجانب قطاع تسمنه.. لماذا هذا الصمت وهذا الانحياز .. فقد اتضحت الصورة بإغلاق آلاف المدارس العمومية .. وتوقيف مراكز التكوين .. لافقار الفقير ولتحطيم الطبقة الوسطى .. ولتشجيع الفوارق .. لماذا النواب صامتون والنقابات والأحزاب والاعلام العمومي .. ولماذا الحكومة ليست لها سلطة على من فوضت له مجالا هي الاولى والأخيرة المسؤولة عليه .. يجب على الوزير حذف إعادة التسجيل وتخفيض الأداء الشهري وتصنيف المدارس وفرض جمعيات الآباء ثم إعفاء الآباء من أداء لتعليم شبه عن بعد لا جدوى منه .. هل يعقل أن نؤدي على سلعة لم نتسلمها ولم نستهلكها ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - عالق بألمانيا الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:01
في ألمانيا حيث التعليم متطور جدا في التعليم العام لن تجد أكثر من 30 تلميذآ في القسم ولا توجد مدارس خاصة باستثناء بعض روض الأطفال الصغار لمن ليس له من يتكفل به في البيت وعند بلوغهم السن التانية هناك روض الأطفال تابعة للتعليم العام بثمن جد مناسب إلى بلوغ سن التمدرس الذي هو السادسة من عمر الطفل. وهذا ما كان عندنا في المغرب في الستينات والسبعينات وكان المطرودون هم من يلجون التعليم الخاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - ولد الشعب الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:01
ردا على سي القندوح،سير حتى دير وليدات أو جي دير تعليق ديالك،راه المسألة واضحة آسي القندوح حنا مغادينش نهدروا على المشكل المادي غادي نقول ليك غير واحد الحاجة،كون قراو وليداتنا 100% حتى حنا غادين نخلصوا 100%،عجباتك هادي دابا؟
على كل حال راه المتضرر الأول والأخير هوما هادوك الوليدات مساكن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
71 - عبدو الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:02
خلصو ولا راه المحاكم كتسناكم واله الا تفاكينا معاكم والدولة راه معانا في هذا الطرح غ تهناو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - المهدي الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:03
أفكر كيف ستكون نفسية تلميذ يدرس في مؤسسة تعليمية يتواجه فيها والده مع مسيريها امام المحاكم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - من وحي التجربة الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:07
اما فيما يخص التأمين المدرسي في بداية السنة ثمت شهر ما هو إلا نصب واحتيال وكذب الاغلبية في المدارس الخصوصية ومن اراد ان يعرف عليه ان يطلب منهم عقد التامين ليطلع بتأني وسيجد الفراغ بدون ضمان فعليك ان تؤمن ابنك بنفسك في شركة تأمين وقدمها الى المدرسة حذاري حذاري !!!!! وهذه معضلة ومن وحي التجربة الاب يؤدي على سبيل المثال 1200 درهم ورب المؤسسة يؤمن ابنك ب50 درهم هذا اذا سجله في شركة التأمين assurances وهذه هي الحقيقة المرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - ملاحظ الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:07
لماذا معظم موظفوا الدولة في فترة الحجر الصحي لم يشتغلوا وتوصلوا باجورهم؟ اذن من حق المؤسسات الخصوصية ان تتوصل بالواجب الشهري من الآباء خاصة الموظفين العموميين، لكي يتم أداء اجور المستخدمين، الأساتذة الذين اشتغلوا عن بعد، وتؤدي الكراء، وقروض الاستثمار. وقد اعفت معظم هذه المؤسسات الآباء والأمهات من أداء واجب النقل المدرسي والاطعام، كما قامت بتأجيل الأداء لمعظم الأسر المتضررة،بل هناك من المؤسسات الميسورة من اعفت الآباء من أداء واجب أبريل، ماي،ويونيو وهناك من خفض الواجب الشهري بنسب متفاوتة، كل مؤسسة تصرفت حسب إمكانياتها وحسب الالتزامات التي هي مجبرة بها اتجاه مختلف شركائها. والذي يحز في النفس هو تهرب بعض رجال التعليم والموظفين العموميين الذين لم يتأثروا بالازمة من أداء مابذمتهم؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - وجدي الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:08
لدار الدنب يستاهل لعقوبة اش داكو تمشيو الخاص خاص ببكم لعصة نتم سبب ومساهمين في الفساد التعليم قرينا غير فالتعليم العمومي والحمدالله وصانا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - إسلام الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:08
يجيب تحديد تعريفة موحدة لجميع المدارس الخاصة، حتى تكون المردودية احسن، ويجب إلغاء أداء شهور فترة الجائحة، لأنهم لم يؤدوا خدمات مقابل ذلك، التلاميذ لم يستفيدوا من التمدرس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - الانتهازيون الجمعة 05 يونيو 2020 - 13:08
اساثذة المدارس الخصوصية ضحوا و سمعوا السب و الشتم. أما اساثذة المدارس العمومية ارتاحوا و استفدوا من كل شيء.
شكرا للمدارس الخصوصية كنتم في مستوى المسؤولية و لا يهمكم كلام الحاقدين الفاشلين اعداء النجاح.
فيدرلية أباء التلاميذ يجب أن تتدخل في المدارس العمومية و لا دخل لها في المدارس الخصوصية . الوزارة هي الوحيدة المسؤولة عن القطاع الخصوصي من ناحية التدريس و لا دخل لها في ثمن المدرسة.
المدرسة الخصوصية من 800 درهم الى 5000 درهم. كل شخص على حسب استطاعته،
و المدارس العمومية مفتوحة للجميع.
و اكررها لا دخل للفيدرالية FBI في المدارس الخصوصية.
لأنها ليست هي المسؤولة عن بناء المدرسة و تسييرها و مصاريفها و لأن الآباء ليسوا مضطرين ان يسجلوا أبناءهم في المدرسة خصوصية.
المدارس الخصوصية لا تعترف بفيدرالية الآباء التي دورها هو التحريض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 77 | عرض: 1 - 77

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.