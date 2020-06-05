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كُتّاب وآراء
خلاف أرباب التعليم الخاص واتحاد آباء التلاميذ يصل إلى القضاء
لم تفلح دعوة وزير التربية الوطنية للهيئات الممثلة لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ إلى التوسط لتجاوز الخلاف القائم بين الأسَر التي يتمدرس أبناؤها في هذه المدارس من جهة، وأرباب هذه المدارس من جهة ثانية، في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؛ بل إن الخلاف بينهما وصل إلى القضاء.
ففي الوقت الذي عمدت فيه إحدى مؤسسات التعليم الخصوصية إلى رفع شكاية ضد أولياء تلاميذ يدرسون لديها، متهمة إياهم بقرصنة أرقام هواتف مسيريها، وتحريض زملائهم على عدم أداء واجبات تمدرس أبنائهم، ردّت مجموعة اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب بتكليف فريق من المحامين من أعضائها لمؤازرة الآباء المشتكى بهم، كما تستعد لرفع دعاوى أخرى ضد المدارس الخاصة تتعلق بواجبات التمدرس.
وقال محمد النحيلي، المنسق الوطني للمجموعة سالفة الذكر، إن هذا الإطار الذي يضم آلاف الأمهات والآباء سيرفع دعاوى قضائية، عبر المحامين من أعضائه، ضد أرباب المدارس الخاصة الذين يريدون إجبار الأسر على أداء واجبات التمدرس خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة بسبب الحجر الصحي، بداعي أن التلاميذ لم يستفيدوا من كل الخدمات المنصوص عليها في العقد الذي يجمعهم بالمدارس.
وقال النحيلي، في تصريح لهسبريس، إن "هناك خروقات كثيرة ترتكبها مؤسسات التعليم الخاصة، مثلما فعلت إحدى المدارس التي لجأت إلى أخذ شيكات على سبيل الضمان من أسر التلاميذ المسجلين لديها، ودفعتها إلى البنك واستخلصت واجبات التمدرس في فترة الحجر الصحي، وهذه معاملة غير قانونية، ونحن سنواجه مثل هذه التصرفات أمام القضاء".
واشتدّ الخلاف بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وآباء وأمهات التلاميذ الذين يرفضون أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسّك الطرف الأول بضرورة أداء الأسر غير المتضررة من جائحة كورونا واجباتها كاملة؛ فيما يقول الطرف الثاني إنهم لن يؤدّوا مقابلا لقاء خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم.
وأنشأ هؤلاء تكتّلا باسم "اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بلغ عدد المنخرطين فيه إلى حدود مساء الخميس واحدا وعشرين ألف منخرط؛ وقال محمد النحيلي: "عدد التلاميذ المتدرسين في القطاع الخاص يصل إلى مليون تلميذ، خلْفهم مليونيْ أبٍ وأمّ، فهل ستقف الحكومة ضدنا لإرضاء خمسة آلاف مستثمر في هذا القطاع؟".
وسبق لمحمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن صرح لهسبريس، بأن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية مستعدون للتعامل بمرونة مع الأسر المتضررة من جائحة كورونا، على أن يؤدي الآباء والأمهات غير المتضررين واجباتهم كاملة؛ غير أن النحيلي يقول "إننا لسنا في علاقة صداقة ليتم إرضاؤنا بهذه الوعود، بل في علاقة حق وقانون، لأن أبناءنا لم يستفيدوا من خدمة كاملة تتضمنها العقود التي وقعناها مع المدارس الخاصة".
وأضاف: "هذه المؤسسات فوّضت إليها الدولة تقديم خدمة التعليم بمقابل، وليس المتاجرة بهذه الخدمة، وإذا رفضت تقديم هذه الخدمة كاملة فينبغي أن تُسحب منها تراخيص العمل"، مضيفا: "كيف تطالب مؤسسات التعليم الخصوصي من الأسَر أن تدفع واجبات تمدرس التعليم الأولي، والحال أن الأطفال المتدرسين في هذا الطور لم يستفيدوا من أي خدمة؟ وكيف تريد أن تستخلص مصاريف النقل المدرسي علما أنه متوقف؟".
وأردف المتحدث ذاته أن أي حلّ سيُتوصل إليه "يجب أن يكون بناء على تفاوض حقيقي، وعلى الوزارة أن تستدعينا نحن أولياء التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص"، مبرزا أن الحل الوسط الذي يرونه ملائما هو أداء نسبة خمسين في المائة من واجبات التمدرس، "ضمانا لحصول الأساتذة على أجورهم، على علّات خدمة التعليم عن بعد المقدمة للتلاميذ".
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قد دعا أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الحوار مع آباء وأمهات التلاميذ، قصد الوصول إلى حلول مُرضية لكل طرف، تأخذ بعين الاعتبار تضرر بعض الأسر ماديا جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك المشاكل المادية التي تعاني منها عدد من المؤسسات التعليمية جراء تعليق الدراسة الحضورية.
وفي الوقت الذي لا يلوح فيه أي تقارب بين الطرفين إلى حد الآن، فإن الأزمة بينهما مرشحة لمزيد من التصعيد مستقبلا، إذ تفكر مجموعة اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب في فتح ملفات أخرى خلال بداية الدخول المدرسي المقبل؛ من قبيل ارتفاع التأمين ورسوم التسجيل التي تطبقها المدارس الخاصة، بحسب إفادة النحيلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
كما قال بنكيران لتبرير نفسه من اقتطاعات اجور الموظفين المضربين عن العمل بسبب مطابة بعض من حقوقهم (الاجر مقابل العمل)
مادا فعلت المدارس الخصوصية اثناء الحجر الصحي لمطالبتها الاباء و الاولياء لدفع المال مقابل مادا؟
bon courage.
1- محاسب ، لضمان الشفافية لحساب جميع مصاريف المؤسسة بما فيها اجرة المحاسب ، و ضمان هامش عدم القدرة على الدفع ، قد يعتبر ربحا في حالة التحصيل الكلي.
2 . عملية قسمة بسيطة على عدد تلاميد المؤسسة
3- متاكد ان اصحاب المؤسسات سيرفضون المقترح ، بتبريرات خيالية و خشبية ، لان العملية ستضهر حجم ارباحهم الفلكية و المعفية من الضرائب ، و هنا سينكشف المستور
4، اذا توحد الاباء يمكن تأسيس مؤسسات شبه عمومية بجودة عالية،،التعليم هو ارخص سلعة لكنها تباع بأتمنة خيالية
هذا علما ان مقولة« الاجر مقابل العمل» قد استتنيت هنا و هذا ضلم وحيف و تمييز و عدم انصاف،
اما النقط غير حقيقية يفخمونها من اجل كسب الشهرة لا قل ولا اكثر وانا لا اعمم ولكن الاغلبية الساحقة ولا يسعني ان اقول:
جان الوقت للرجوع الى المدارس العمومية فهي افضل واساتذة محنكين ولهم تكوين بيداغوي والتعليم من حقوق اي مواطن على بلده فعلينا ان نعيد الاعتبار لمدارس الدولة والتي اعطت اطر وعلماء عكس الخصوصي المادي الفارغ مصاص الدماء.
المرجو إيجاد حلول ناجعة قبل فوات الأوان.
الذي يعرف خرقا سافرا وفوضى عارمة ولا احد يتدخل لرفع هذا الاستغلال البشع لاباء واولياء التلاميذ
يا للمهزلة الخصوصية!!!!
الا يعلم ان شعبه العزيز تهان كرامته
الا يعلم ان شعبه مقهور على حاله
الا يعلم ان وزرائه في تعليم مقصرون عنلهم وانهم اوصلوا التعليم الى الحضيض
ام انه يقوم بواجب العزاء فقط
على اولياء التلاميذ ان لايؤدوا واجب التمدرس منذ توقف الدراسة واغلاق باب المؤسسة
المشكل ماشي فيهم المشكل في دولة المافيا لي فتحات لهم المجال وعملت على كسر شوكة التعليم العمومي باش تنهب خيرات الشعب.
مدرسة مغلقة بدون استهلاك الكهرباء والماء وكل واحد في داره وسيارات النقل متوقفة.... وتقول بأننا خدامين... تقصد التعليم عن بعد.... صحيح الاستاذات يدرسن عن بعد.... وبأجرة ضعيفة وبدون cnss باعتراف المديرة لأنها قالت لم نستفد من صندوق snss....
اقول بالله عليك هل أجرة التعليم في القسم. 5ساعات في اليوم زائد التربية البدنية تعادل وتساوي التعليم عن بعد...؟؟ ؟؟؟؟
وعندنا إعدادية تدرس فيها بنتي نقصوا الواجب ب 40% وهم يدرسون عن بعد....
أما مدرسة ولدي فإنها ظالمة للآباء والأساتذة....
يلزم متابعتهم قضائيا او متابعة الحكومة التي فرضت الحجر لان هدا ضلم واستغلال
هده الجائحة ابنت عن ضعف البية التحتيةالمغربية
لا ضرر ولا ضرار...الآباء اشتغلوا مع ابنائهم في البيت .والمدرسة عن بعد.غير داك..فهو اكل اموال الآباء بالباطل..ويتناقض مع المنفعة المتبادلة.الاجر مقابل الدراسة..وواجب على الوزارة الدخول على الخط...أما الحياد فلا مكان له في هذا الصراع.الوزارة الوصية هي التربية والتعليم وليس الصناعة والتجارة..وشكرا
على كل حال راه المتضرر الأول والأخير هوما هادوك الوليدات مساكن.
شكرا للمدارس الخصوصية كنتم في مستوى المسؤولية و لا يهمكم كلام الحاقدين الفاشلين اعداء النجاح.
فيدرلية أباء التلاميذ يجب أن تتدخل في المدارس العمومية و لا دخل لها في المدارس الخصوصية . الوزارة هي الوحيدة المسؤولة عن القطاع الخصوصي من ناحية التدريس و لا دخل لها في ثمن المدرسة.
المدرسة الخصوصية من 800 درهم الى 5000 درهم. كل شخص على حسب استطاعته،
و المدارس العمومية مفتوحة للجميع.
و اكررها لا دخل للفيدرالية FBI في المدارس الخصوصية.
لأنها ليست هي المسؤولة عن بناء المدرسة و تسييرها و مصاريفها و لأن الآباء ليسوا مضطرين ان يسجلوا أبناءهم في المدرسة خصوصية.
المدارس الخصوصية لا تعترف بفيدرالية الآباء التي دورها هو التحريض.