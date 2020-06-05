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27 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8030 حالة في المغرب

27 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8030 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، رصد 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8030 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 261619 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 208.

وتم التيقن أيضا من 20 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7215 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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