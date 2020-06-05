وزارة الصحة تصرف 800 مليون درهم لصد كورونا

هسبريس من الرباط

كشف عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أن الوزارة صرفت إلى حدود الساعة ما مجموعة 800 مليون درهم من أموال الحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19".

بلمدني أوضح في لقاء صحافي اليوم الجمعة، حول "التدبير المالي بوزارة الصحة لجائحة كوفيد-19"، أن هذه المصاريف جاءت من أجل تحمل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، وذلك ضمن المخصصات الاستثنائية لقطاع الصحة التي استفادت من ملياريْ درهم.

ومن بين المعطيات التي كشف عنها بلمدني في اللقاء الصحافي الذي حضرته هسبريس، أنه تم صرف 40 بالمائة من المخصصات التي وضعتها الدولة رهن إشارة الوزارة، والتي مكنت المملكة من إنجاز أكثر من 10 آلاف اختبار يوميا للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المسؤول بوزارة الصحة أن هذه المخصصات المالية مكنت من تجهيز 72 مستشفى لمواجهة "كوفيد-19"، و15 مختبرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ومختبر متنقل، وآخر في طور الإعداد.

وبفضل هذه المخصصات، استطاع المغرب أيضا اقتناء ما مجموعه 1.2 مليون عدة لأخذ العينات (kits de prélèvement) وعدة الكشف (kits de test)، وتوفير 1100 كيلوغرام من المواد الأولية من أجل صناعة الكلوروكين.