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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 68 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 68 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 68 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:03

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8071 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 267278 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - عادل الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:10
الحضر سينتهي قريبا، ولكن قبل ذالك وجب تطهير القلوب والصدور للاستعداد للأصعب بعد كورونا...
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33
2 - مواطن مغربي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:10
نطالب بفتح الجهات التي باتت خالية من الفيروس بأسرع وقت لتحريك الاقتصاد وعودة الحياة هناك اربع جهات سجلت 0حالة لماذا ينطبق عليها الحجر يجب تحريك اقتصادها مع تشديد الحراسة على مداخل الجهة لمنع التنقل بين الجهات مؤقتا حتى تخلو البلاد بشكل عام ونشكر جهود الجميع
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30
3 - والله حتى يزيدو الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:10
حاصلين حاصلين موعدنا في التمديد او التأخير على الحالة
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-29
4 - Joker الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:10
باقي غير 5 أيام و سيتم تمديد الحجر، وداعاً عيد الأضحى، وداعاً الصيف، أمي أنقدني..
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-52
5 - كلنا مسؤولون الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:11
نحن في سفينة واحدة، كل واحد لا يلتزم بقواعد الحجر الصحي، يخلف ثقبا في السفينة ويعطل عودة الحياة الطبيعية لبلادنا، المعول على كل المواطنين ووسائل الاعلام نشر ثقافة ما بعد كورونا، وتوغية من لا يحترمون التباعد الحسدي ومن لا يرتدون الكمامات. ومن يجمعون العمال والموظفين في مساحة صغيرة، اللهم الطف بنا
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14
6 - anas الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:11
من الأحسن إلغاء الندوة الصحفية لوزارة الصحة فنحن بحاجة أكثر لوضع خطة الخروج من الحجر والعودة للحياة الطبيعية أما الفيروس فيجب التعايش معه ولن يختفي إلا أن يأذن الله له بذلك والله المستعان
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42
7 - مواطنة حرة الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:12
تمنيت كون كنت كنحلم ونلقا هاد كورونا مكيناش كاع.حت دبا وخا خلاونا نخرجو لا اضن ان الحياة غتكون كيف قبل.الشك غيبقا تبعنا فيما مشينا.انا تخربقت صراحة.تمنت شي واحد اكوليا ره كورونا غر كدبة.
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23
8 - Grana samir الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:13
وقيلا اليوبي غدي يرجع غدا ههههههه
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1
9 - Potera الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:13
في تقدم ان شاء الله
هذه بشرى خير
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14
10 - [email protected] الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:13
مزيان احسن حاجة غير حالات الشفاء قلالين شكرا بزاف على المجهودات
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14
11 - عصام الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:14
أعتقد وبكل صدق اننا بدانا ندور في حلقة مفرغة
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13
12 - مواطن غاضب الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:14
هناك جهات أو مؤسسات ما تستفيد من هذا الحجر..فلا يعقل أن ترفع الحجر دول تتعدى آلاف الإصابات يوميا بينما نحن لا نتعدى 100 حالة في أسوء الأحوال ونمدد الحجر؟؟؟
القضية فيها إن وأخواتها..ومع الوقت كلشي غيبان..
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18
13 - Manal الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:14
واخااااا هادشي لي كاتقلبو مبروك علينا تمديد الحجر و أي متهور كيخرج بدون سبب و كيدير التجمعات و ممحتارمش الحجر ربي يخلصو حيييييت بسبابو غنزيدو نبقاو في الدار حنا عيينا و ملينا منخلصو أخطاء ديال متهورين الدولة دااارت لي عليها و لكن لي مكلخ و متهاون هاكاك غادي يبقا ميمكنش تحط بوليسي قدام كل داااار بااااز والله
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9
14 - نور الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:14
الحمد لله. الله يرفع علينا هاذ البلاء و الوباء. اللهم لا تعذبنا بما فعلنا و لا بما فعل السفهاءمنا
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14
15 - مواطن غيور الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:14
ارقام في صعود ونزول وتداعيات العيد بدأت في الظهور
يجب تمديد الحجر لمدة اسبوعين اخرين مع اغلاق كل شيء وتوفير الغداء للناس بحيث لا يخرجو من منازلهم
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-13
16 - زكرياء المغربي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:15
نسأل الله سبحانه و تعالى السلامة والعافية للجميع
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15
17 - ياسين الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:15
هادو هوما وليدات العيد، الله احفظ اوصافي
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-7
18 - لا لتمديد الحجر الصحي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:15
وا مابغيناش تمديد الحجر الصحي اا عباد الله شفتكم غا كاتوصل الوقيتة كاتبداو تزيدو فالحالات لي مراض
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16
19 - مكناسي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:15
اللهم اشفي الجميع وارفع عنا هذا الوباء . الامور والحمد لله تسير في الطريق الصحيح .
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16
20 - الصراحة راحة الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:16
لالالالا والف لالالالا....لسنا في الطريق الصحيح فليتقبلها من يريد ويرفضها من يريد لكن الصراحة راحة
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3
21 - شخص مر من هنا الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:16
اليوم اعلنت فرنسا سيطرتها على وباء كورونا رغم تسجيلها الف إصابة يوميا.اظن ان المغرب سيعلن قريبا تغلبه على هدا المرض خاصة أن عدد الحالات قليل مقارنة بدول أخرى .
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13
22 - رجاوي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:16
انشاء الله الفرج قريب ياربي مبقاش بزاف ربي كبير انشاء الله غادي يذوز هاذشي و اخد الملاحظة الأرقام تتكون في انخفاط ذيما تتبقا 5 أيام باش يتسلا الحجر تترتفع الحالات و هاذشي غير صدفة و لا شنو ديما هادي معرفتش علاش و تمهيد للتمديد و لا شنو عوتاني هادي مي نتمناو الشفاء للجميع و ربي يرفع علينا هاد الوبء انشء الله و الفرج قريب و انشاء الله مغاديش يكون تمديد
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6
23 - le fils du bled الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:16
الله يرحم الوالدين التزموا الحجر ما بقى والو بأذن الله غادي نخرجوا و ترجع المياه لمجاريها
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1
24 - محمد من اغادير الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:17
نلاحظ انه كلما اقترب موعد نهاية الحجر الصحي الا وارتفع عدد الاصابات.هل في ذلك تهيء نفسي للمواطنين لتقبل تمديد جديد للحجر او صدفة تساعد في هذا التمديد?? خلاصة القول المواطن المغربي لم يعد يقدر على الاستمرارفي هذا السجن المؤبد.
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14
25 - Syflar الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:17
يجب اخد الأمر بمزيد من المسؤولية كل في موقعه الدولة ،المجتمع المدني
الاحتياطات و اخد جميع التدابير الصحية للخروج في اقل وقت ممكن من الأزمة انشاء الله .
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3
26 - [email protected] الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:17
لا يسعنا الا ان نرفع أكف الرضاعة إلى العلي القدير أن يرفع عنا البلاء والوباء وان يمتعنا بالصحة والعافية ويرحم موتانا انه سميع مجيب
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9
27 - Yoyo الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:18
بعد استقرار الحالة بالجهة الشرقية يتسلل اليها الوباء ولكن دون توضيح كالعادة من كرف وزارة الصحة فحسب بعض المنابر الاغلامية التي سبقت اعلان الوزارة فيتعلق الامر باصابات بعض العائدين من الجزائر فهكذا تحتسب حالات الجهات حسب حتى من دون العائدين فلا تحسب الحالات حسب جهاتهم اومدنهم الاصلية وانما حسب جهة او مدينة العلاج
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3
28 - مجرد كلام الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:18
كنت في شارع كل شيء عادي فكيف سيصبح الرقم صفر مستحيل
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1
29 - Hannah john الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:18
أكيد كما توقع الخبراء مع عدم إحترام بعض ;;;;
الحجر الصحي خصوصا القاطنين بالمدن ها نحن نواجه موجة ثانية من الوباء نتمنى من الله عز وجل أن يرفع البلاء و أن يهدي هذا الصنف من الناس
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-3
30 - siko الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:18
ان الأوان للرفع من الحجر الي أثقل كاهل الفئة العريضة من الشعب وليس النخبة التعايش مع الوباء هو الحل نظرا لتراجع الإصابات كفا من إشاعات التمديد رأه طابو جنابنا
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13
31 - عربية مهدي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:18
هكا غنبقاو حتال لعام جاي عاد نخرجو ان شاء الله عاش الملك
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-15
32 - lolo الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:19
نتمنى خيرا .يارب العالمين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
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6
33 - ali الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:19
سبحان الله.
اختفت حالات الشفاء السريعة لتنخفض الي 73 فجأة
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-1
34 - Mouad الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:20
هدشي كيفقص. فين كاين المشكل???
عباد الله بداو كيجنيو الثمار ديال الحجر الصحي الا حنا لي معكس معانا هاد الفيروس اولا حنا لي معكسين.
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-2
35 - ازيلال الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:20
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى من الله عزوجل الشفاء العاجل لجميع مرضى إنشاء الله وان تكون 0 اصاب في المغرب الغزيز يارب يارب يارب يرحمنا برحمته
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4
36 - ورزازي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:21
واش هدا مراكش الدار البيضاء وطنجة ما باو اعيقو راه اهنا بقينا الى باونا نخرجو من هد الحجر خصهم يحتارمو معنا واه راه بزاف
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1
37 - واعظ الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:21
إياكم ورفع الحجر و انصح الناس بالاستمرار في الحجر حتى و إن رفع ،الفيروس الغاشم لا يزال يتربص بنا ولا حل الا الحجر و التباعد الاجتماعي و كل من يهرول يرغب في الخر وج اليوم قبل الغد سيجد لا محالة حصائد اعماله أمام عينيه و سوف تندمون حيث لا ينفع الندم..قال لفتيت ،:ميات تخميمة و تخميمة ولا ضربة بالمقص.
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-7
38 - مواطن مغربي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:21
هناك تراخي واضح ، يجب الوقوف بحزم ضد الفيروس باتخاذ الاجراءات اللازمة، لقد انطلق الناس بعد عيد الفطر غير مبالين بالوضع الوبائي، عدم استعمال الكمامات عدم التباعد الاجتماعي، الخروج بدون مبرر، غياب المراقبة. انذار من العودة الى البداية
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-5
39 - حميدو الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:22
نحن ندور في نفس الحلقة حنى الوقت لرفع الحجر وكل واحد يتحمل مسؤوليته
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3
40 - Doc الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:23
Normal avec les visites de l AID entre familles
Et ca va encore augmenter les prochains jours
Les dyslaiks mrehba je vous adore allez allez
Merci hespress
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-3
41 - مغربي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:24
حالات التعافي كتنقص حيت قبل كان فوق 300 حالة شفاء فالنهار دابا نزلات العجب وحالات الاصابات كي تزادو الله يلطف بينا وصافي
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4
42 - GALA الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:24
مع الأسف الشديد الإصابات عادت لترتفع رغم أننا مللنا من الحجر الصحي. لا يمكن أن نستمر هكذا ولا سيما أن الإقتصاد يتدهور وأغلب الناس في شقاء. إذن من الأفضل رفع الحجر الصحي وكل مواطن يتحمل مسؤوليته ويأخذ احتياطاته حتى تنتهي الأزمة
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4
43 - Karntch kantch الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:24
لا بأس بلا تخوفوا الناس اوخلونا ننساو هاد الشي واش معندمش علاش تهدروا ولا غير كورونا شوا هي كورونا يا أمة التهويل والتخويف براكا
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6
44 - Freethinker الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:24
هذه نتيجة الأمية والجهل والغباء وانعدام المسؤولية لدى شريحة واسعة من الشعب! شحال قد البوليس والمخازنية ما يراقبوا! الغباء أخطر من الوباء!!! هذه أيضا نتيجة سياسة الدولة في تشجيع الخرافات والغيبيات بدل العقلانية والعلم!
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-2
45 - معلق الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:24
نرجو تحيين الحالة الوبائية بجهة الدار البيضاء سطات
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2
46 - الوليد الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:25
68 من اصا اكثر من 14 الف تحليلة اضنها حصيلة ايجابية ما يقلقني هو تزايد الاصابات في بؤرتي مراكش
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3
47 - mostafa الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:25
J' espère que nous laisse rentre chez nous enfants et notre travail, pfffff ya n'a marre ! !!!!3 mois c trooooop
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2
48 - mahroucha الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:26
وقيلا مزال هاد شي مابغا ينتهي الله احفظ
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1
49 - مراقب الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:26
ازيد من 14271الف تحليلة في 24ساعة ونتيجة تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة الامور تسير في الاتجاه الصحيح ورغم ذالك يجب عدم التهاون لان المرض مازال موجود
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3
50 - خيبراتور الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:27
المرجو تعطيل جميع وسائل التبريد والتكييف بجميع اصنافها وفي جميع الاماكن من ووووو المنحوس راه كيلهث دابا مخبي في...................
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-2
51 - Fouad الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:28
الاصابات الجديدة بمراكش جاها تقع في سيدي يوسف بن علي نطلب من السلطة التدخل بحزم لايقاف انتشار العدوى لباقي الاحياء وفي الأخير نطلب السلامة من الله عز و جل
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1
52 - Momo الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:30
بؤرة مراكش لوحدها افرخت اليوم 31 حالة اصابة بالاضافة الى 31 حالة اخرى يوم امس،و هناك اخبار شبه مؤكدة تقول ان سبب هذه العدوى اتت عن طريق علاقة غير شرعية بين زاني و زانية كانت حاملة للفيروس.
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1
53 - العقل فوق كل شيء الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:31
مزال واحد 2 سيمانات و تشوف داك الساعة شحال يبقاو بتزادو، بنادم جاهل خاصو القرطاس، خاص ضروري التمديد واحد 2 سيمانات اخرى، عارف بنادم ماغاديش يعجبو الحال ولكن الرأي المبني على المشاعر لا قيمة له.
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-4
54 - Hassane الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:31
الشعب زعما (إمكن) را ملتازم بالحجر فكيف بك إلا ترفع هاد الحصار ؟ منين كايجي هدشي ؟ الله أعلم . يجب الحزم !
الله يحد الباس ويرفع عنا هاد البلاء وصافي
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0
55 - حسن الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:32
ستفرج أن شاء الله. فقط علينا الاحتراز والتقيد بالتعليمات. والابتعاد عن التجمعات. والله الموفق والمستعان.
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3
56 - محسن الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:33
الوضعية الوبائية لم يتم السيطرة عنها بعد حتى نتمكن من رفع الحجر الصحي في ١٠ يونيو مع كامل الاسف ظهرت بؤر جديدة من شأنها قلب الموازين لكن نسأل العلي القدير أن يبعد عنا البلاء في اقرب وقت لان الضحايا هم الفآت الهشة من المجتمع التي لم تعد قادرة عن مسايرة الوضع في خضم هذه الجائحة
لدى نناشد السلطات برفع الحجر بشكل تدريجي
من المناطق التي لم تسجل أي إصابات منذ أسابيع ليتمكن الناس البسطاء بجلب قوت عيشهم
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-3
57 - و عادت من جديد الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:34
سلام عليكم.
و عادت كورونا الى عادتها تضرب المستهترين و المهملين لحالة الطوارء . اعباد الله اتقوه فين ولو بشق مسؤولية راه تقهرنا بالالتزام حنا و اولادنا ف الدار. م نفع معاكم لا حجر لا قانون. صراحة حنا كامونيين خاصنا الزيار ب عسكري و مخزني و بوليسي و طبيب عند باب دار كل مغربي باش نتهاو من كورونا.
والله يحفظ الجميع.
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-3
58 - وجدة الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:36
حالات الجهة الشرقي هي لمغاربة كانوا علقين في الجزائر وهم الآن في السعيدية

جهة الشرق خالية من أي إصابة نشطة وهذا من تقريبا شهر
نريد رفع الحجر سريعا رفعا تاما
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5
59 - مواطن الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:37
عدد التحاليل المخبرية منجزة في المغرب مند بداية هذه الجائحة، تقوم به عدة الدول في يوم واحد و يومين لمحاصرة فعلا هذا الوباء !!!
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-3
60 - Khga الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:37
المغرب كان قريبا من الانتصار على الوباء لولا خرق الحجر الصحي لبعض الافراد يوم العيد ،مما جعل الارقام ترتفع مرة اخرى بعدما عرفت انخفاظا ملحوظا في الايام الثلات السابقة ،وكنا على الوصول لصفر اصابة في اليوم
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0
61 - مووحا الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:38
تقدم جيد في مسيرة القضاء على هدا البلاء لكن غير مطمئن نضرا أننا ما زلنا نكتشف بعض الإصابات في أناس غير مخالطين للمصابين ولو أنها قليلة فهي غير محمودة يجب على الجميع أن يفهم ولو وصلنا إلى صفر حالة هدا لا يدل على أن الفيروس قضية عليه فرفع الحجر سيكون أقوى تحدي لنا وأخطر مرحلة سنمر منها حتى الأن الكل يعلم أن فئة كبيرة لا يهتمون بقواعد التباعد و لبس الكمامة والاختلاط أنا لا أحبد تمديد الحجر إلى عشرة أيام أخرى لما يعانيه الناس من تبعات ولكن إدا فكرنا جيدا فسنجدها جد إيجابية لقد صبرنا تلاتة شهور ونحن قريبين من المبتغى يجب أن لا نخسر الرهان في الدقائق الأخيرة هدا والله أعلم
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1
62 - Abdou الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:38
علينا ان نتعايش مع الوباء. و تزايد الحالات وارد ما مع تخفيف الحجر
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1
63 - aziz rifi الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:39
الحل رفع الحجر الصحي،وابقاء حالة الطوارئ
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1
64 - بن عمي الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:39
واك واك الملال اعباد الله .اللي كيتقال اليوم كيعاودوه غدا.
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65 - chomeur الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:40
l'économie maintenant est plus important que la vie humaine dé confiner le 10/6 quoi qu'il arrive , cette maudit gouvernement va prolonger ona marre on a marre ona marre
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