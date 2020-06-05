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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 68 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8071 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 267278 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة إلى حدود السادسة مساء.
وتم تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
القضية فيها إن وأخواتها..ومع الوقت كلشي غيبان..
يجب تمديد الحجر لمدة اسبوعين اخرين مع اغلاق كل شيء وتوفير الغداء للناس بحيث لا يخرجو من منازلهم
الاحتياطات و اخد جميع التدابير الصحية للخروج في اقل وقت ممكن من الأزمة انشاء الله .
الحجر الصحي خصوصا القاطنين بالمدن ها نحن نواجه موجة ثانية من الوباء نتمنى من الله عز وجل أن يرفع البلاء و أن يهدي هذا الصنف من الناس
اختفت حالات الشفاء السريعة لتنخفض الي 73 فجأة
عباد الله بداو كيجنيو الثمار ديال الحجر الصحي الا حنا لي معكس معانا هاد الفيروس اولا حنا لي معكسين.
Et ca va encore augmenter les prochains jours
Les dyslaiks mrehba je vous adore allez allez
Merci hespress
الله يحد الباس ويرفع عنا هاد البلاء وصافي
لدى نناشد السلطات برفع الحجر بشكل تدريجي
من المناطق التي لم تسجل أي إصابات منذ أسابيع ليتمكن الناس البسطاء بجلب قوت عيشهم
و عادت كورونا الى عادتها تضرب المستهترين و المهملين لحالة الطوارء . اعباد الله اتقوه فين ولو بشق مسؤولية راه تقهرنا بالالتزام حنا و اولادنا ف الدار. م نفع معاكم لا حجر لا قانون. صراحة حنا كامونيين خاصنا الزيار ب عسكري و مخزني و بوليسي و طبيب عند باب دار كل مغربي باش نتهاو من كورونا.
والله يحفظ الجميع.
جهة الشرق خالية من أي إصابة نشطة وهذا من تقريبا شهر
نريد رفع الحجر سريعا رفعا تاما