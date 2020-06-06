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كُتّاب وآراء
توافق بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ
اتفقت جمعيات ممثلة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعليم في المغرب على تجاوز الخلافات التي ترتبت عن توقف التعليم الحضوري، بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ شهر مارس الماضي.
وجاء في بلاغ مشترك وقّعته فيدرالية ممثلة لأولياء التلاميذ وجمعيات ممثلة لمدارس التعليم الخاص أن الطرفين اتفقا على استمرار المؤسسات الخصوصية في تقديم خدماتها التربوية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بآخر السنة الدراسية.
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عُقد أمس الجمعة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات، بناءً على توجيهات وزير التربية الوطنية للقيام بدور الوساطة بين ممثلي المؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي أولياء التلاميذ.
وبمُوجب الاتفاق سالف الذكر، التزمت المؤسسات الخصوصية، ممثلة بخمس جمعيات، بعدم حرمان أي تلميذ من الاستفادة من متابعة الدروس المقدمة عن بُعد لأي سبب كان؛ لأن مصلحة التلاميذ والتلميذات فوق كل اعتبار، وحل جميع القضايا الخلافية عن طريق التواصل والحوار.
كما تعهدت المؤسسات الخصوصية للتعليم بعدم مطالبة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بواجبات خدمات النقل المدرسي وواجبات الإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية إلى نهاية السنة الدراسية الحالية، إضافة إلى تعاملها بكل مرونة مع الأسر المتضررة مادياً من الوضعية الوبائية.
واشتدّ الخلاف بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وآباء وأمهات التلاميذ الذين يرفضون أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسّك الطرف الأول بضرورة أداء الأسر غير المتضررة من جائحة كورونا واجباتها كاملة؛ فيما يقول الطرف الثاني إنهم لن يؤدّوا مقابلا لقاء خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قد دعا أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الحوار مع آباء وأمهات التلاميذ، قصد الوصول إلى حلول مُرضية لكل طرف، تأخذ بعين الاعتبار تضرر بعض الأسر مادياً جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك المشاكل المادية التي تُعاني منها عدد من المؤسسات التعليمية جراء تعليق الدراسة الحضورية.
وإذا لم يتم الالتزام بما جاء في الاتفاق سالف الذكر، فإن الأزمة بين الطرفين مرشحة إلى مزيد من التصعيد مستقبلا، إذ تفكر مجموعة اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب خلال بداية الدخول المدرسي المقبل تدارس موضوع ارتفاع التأمين ورسوم التسجيل التي تطبقها المدارس الخاصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
en lisant l article je ne vois rien du tout
أما المدرسة ساهمت و قامت بالواجب الإنساني و الوطني لجميع المتضررين.
و المشكل الكبير هو قلة الوعي الذي عبر عنه الكثير عندما قاموا بسب المدارس الخصوصية التي تدرس أبناءهم و تعطي الكثير لهذا البلد.
أنا أقول لأعداء المدارس الخصوصية اتركوا هذه المدارس الخصوصية لمن يستحقها و يأمن بها.
و أنصح المدارس الخصوصية أن لا تسجل تلميذا إلا بعد أن تطلع و تسأل عن أخلاق والديه-----
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا----
رآه الاجر مقابل le service.
اما التعليم عن بعد اي بالواتساب رآه ماشي تعليم بغض النضر عن تأثر أولياء الأمور بجائحة كوفيد او من عدمها.
اذا عارفين ان هناك تجاوزات و احتيالات على المواطن مخليناهم ساكتين
وهل يعتبر هدا اصلا اتفاق حتى يتم التوقيع عليه.
المطالب المشروعة التي عبرت عنها واضحة كل الوضوح دون الحاجة الى وسيط او ماتعتبرونه جمعية للاباء والامهات او بالاحرى جمعية المؤسسات التعليمية (لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم)
الاباء والامهات اتفقوا على قرار عادل ومنصف لجميع الاطراف خصم خمسين في المائة للاشهر الثلاتة واعفاء المتضررين من جميع الواجبات
عار ثم عار ان نقبل هدا الاستهتار والضحك على الدقون لسنا في حاجة الى جمعية فنحن اصلا لانتوفر عليها
ونحن نثق في القضاء المغربي
أقول لك النتهازيون الكبار هم أصحاب المدارس الحرة الذين ينهبون الشعب تهبا. بل هناك من المدارس ولاأعمم من يطالبوا الآباء ببعض الأدوات لكي يبيعونها من جديد في المكتبات وهاته سرقة لأنه من المفروض أن يستعملها التلميذ. التأمين الطفل الواحد لايتعدى 120 درهم وانتم تطالبوننا بآلاف الدراهم وهذه كذلك سرقة. الآن من الذي يطبق عليه مثال انما الأمم الأخلاق الأسر أم المدارس. المرة الماجية إلا بغيتي تكلم دور الكلام فلسانك قبل ماتنطق به أولا سكت.
cet accord ne fixe aucune obligation précise qui oblige les écoles à cesser les harcèlements des parents.
on parle des évidences comme accord, pas de Transports donc pas de frais y afférents, de même pour les repas.
on discute la réduction des frais de scolarité pour les mois chômage et sans continuation de cours.
il faut voir du côté des missions étrangères pour avoir une vue d'ensemble sur les services rendus.
Le maximum à payer par enfant étant 50%.