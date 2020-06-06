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الرئيسية | مجتمع | توافق بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ

توافق بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ

توافق بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ
هسبريس من الرباط
السبت 06 يونيو 2020 - 12:20

اتفقت جمعيات ممثلة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعليم في المغرب على تجاوز الخلافات التي ترتبت عن توقف التعليم الحضوري، بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ شهر مارس الماضي.

وجاء في بلاغ مشترك وقّعته فيدرالية ممثلة لأولياء التلاميذ وجمعيات ممثلة لمدارس التعليم الخاص أن الطرفين اتفقا على استمرار المؤسسات الخصوصية في تقديم خدماتها التربوية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بآخر السنة الدراسية.

وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عُقد أمس الجمعة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات، بناءً على توجيهات وزير التربية الوطنية للقيام بدور الوساطة بين ممثلي المؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي أولياء التلاميذ.

وبمُوجب الاتفاق سالف الذكر، التزمت المؤسسات الخصوصية، ممثلة بخمس جمعيات، بعدم حرمان أي تلميذ من الاستفادة من متابعة الدروس المقدمة عن بُعد لأي سبب كان؛ لأن مصلحة التلاميذ والتلميذات فوق كل اعتبار، وحل جميع القضايا الخلافية عن طريق التواصل والحوار.

كما تعهدت المؤسسات الخصوصية للتعليم بعدم مطالبة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بواجبات خدمات النقل المدرسي وواجبات الإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية إلى نهاية السنة الدراسية الحالية، إضافة إلى تعاملها بكل مرونة مع الأسر المتضررة مادياً من الوضعية الوبائية.

واشتدّ الخلاف بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية وآباء وأمهات التلاميذ الذين يرفضون أداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسّك الطرف الأول بضرورة أداء الأسر غير المتضررة من جائحة كورونا واجباتها كاملة؛ فيما يقول الطرف الثاني إنهم لن يؤدّوا مقابلا لقاء خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قد دعا أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى الحوار مع آباء وأمهات التلاميذ، قصد الوصول إلى حلول مُرضية لكل طرف، تأخذ بعين الاعتبار تضرر بعض الأسر مادياً جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك المشاكل المادية التي تُعاني منها عدد من المؤسسات التعليمية جراء تعليق الدراسة الحضورية.

وإذا لم يتم الالتزام بما جاء في الاتفاق سالف الذكر، فإن الأزمة بين الطرفين مرشحة إلى مزيد من التصعيد مستقبلا، إذ تفكر مجموعة اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب خلال بداية الدخول المدرسي المقبل تدارس موضوع ارتفاع التأمين ورسوم التسجيل التي تطبقها المدارس الخاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - rodeo السبت 06 يونيو 2020 - 12:27
يتحدثون عن عدم أداء واجبات التنقل و الأكل ؟ هذا ضحك على الذقون! وهل التعليم عن بعد كلف المؤسسة ما يكلفه التعليم الحضوري ؟ وهل هو بنفس جودته ؟ يجب إعادة فتح الحوار لن نؤدي واجبات التمدرس كاملة و الدولة مطالبة بإنصافنا و إلا ستكون هناك هجرة جماعية للتعليم العمومي مع كل ما سيترتب عنه بالنسبة للوزارة الوصية التي التزمت الحياد السلبي
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97
2 - mounaim السبت 06 يونيو 2020 - 12:28
De quel accord vous parlez
en lisant l article je ne vois rien du tout
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66
3 - المشكل من الأول السبت 06 يونيو 2020 - 12:28
المشكل من الأول هم الإنتهازيون الذين لم يتضرروا من الجائحة و ويطلبون التخفبض.
أما المدرسة ساهمت و قامت بالواجب الإنساني و الوطني لجميع المتضررين.
و المشكل الكبير هو قلة الوعي الذي عبر عنه الكثير عندما قاموا بسب المدارس الخصوصية التي تدرس أبناءهم و تعطي الكثير لهذا البلد.
أنا أقول لأعداء المدارس الخصوصية اتركوا هذه المدارس الخصوصية لمن يستحقها و يأمن بها.
و أنصح المدارس الخصوصية أن لا تسجل تلميذا إلا بعد أن تطلع و تسأل عن أخلاق والديه-----
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا----
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-188
4 - Mounir السبت 06 يونيو 2020 - 12:28
il faut augmenter les prix des écoles privées .tant que.il ya des gens qui payent 5000 DH par mois pour chaque enfant et ils ne savent pas qu'il ya des familles qui vivent avec le smig 2500 DH par mois.
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-43
5 - samir السبت 06 يونيو 2020 - 12:30
كفانا من الكلام عن المدارس الخصوصية. فإنهم اقلية قليلة مقارنة مع المدارس العمومية. فلتنظروا قليلا الى مشاكل التعليم العمومي. قبل الحجر هناك هدر و اكتضاض و دونية للمستوى. و بعد الحجر انتهينا فقط من الاكتضاض و بقى الهدر و دونية للمستوى. رغم ان معلم التعليم العام يتقاضى اجورا تضاعف اجور معلم المدارس الخصوصية. شوفو لينا شي حل راه ولادنا كاع ماستافدو من التعليم عن بعد.
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29
6 - عمومي السبت 06 يونيو 2020 - 12:30
المدارس الخاصة هي بمثابة غول حقيقي و على الدولة لجم هذا الوحش الكاسر ... تجويد المدرسة العمومية هو الحل .
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74
7 - والنتيجة؟! السبت 06 يونيو 2020 - 12:31
إذن ماهي النتيجة؟! إعفاء مصاريف النقل والمطعم ليست بكافية.الابناء لا يذهبون للمدارس من اجل المطعم والنقل...ما هوالمقابل لأداء 3 اشهر لم تكن الأسر او التلاميذ قد ولجوا اقسامهم!!؟البعض من كثرة الجشع يستاهل اكثر من كورونا او شي زلزال ليصبحوا بعد ذلك نادمين.ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
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39
8 - ابو مروان السبت 06 يونيو 2020 - 12:33
السلام عليكم. ما الجديد في الاتفاق ؟؟؟ لاشئ يذكر فقط مطالبة اولياء التلاميذ بالأداء لإقطاعيي التعليم الخصوصي للإثراء على حساب مآسي الأسر.
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42
9 - agzennay السبت 06 يونيو 2020 - 12:33
إبني مسجل في مدرسة تحمل شعار التربية و التعليم لكن جاءت للا كورونا لتكشف لي و لجميع آباء التلاميذ المسجلين أن الوزارة بتسريحها لمثل هذه المدارس دون المراقبة المستمرة متورطة هي بنفسها في تردي مستواها التعليمي...
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15
10 - Red pen السبت 06 يونيو 2020 - 12:34
لن أدفع الواجب الشهري كاملا، يجب حدف النقل و 50 ٪؜ من هذا الواجب بالنسبة لطفل في الابتدائي لان مستحيل يكون تعليم عن بعد لهاته الفئة بالذات.
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22
11 - البوهالي السبت 06 يونيو 2020 - 12:36
المدارس الخاصة في الأطوار الابتدائي والإعدادي والثانوي يجب أن تغلق بالمرة لأنها تخلق فوارق طبقية بين أبناء المجتمع الواحد
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17
12 - ملاحظ السبت 06 يونيو 2020 - 12:36
اين هو الاتفاق؟ لقد ضحكت كتيرا عندما قرأت ان المدارس الخاصة لن تطالب بمصاريف النقل و المطعم الدين لم يستفد منهما التلميد مع العلم ان الآباء كانو يطالبون بتخفيضات على مستوى الرسوم الشهرية .
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25
13 - الحسن السبت 06 يونيو 2020 - 12:37
اين يكمن الاتفاق.اذ من الضروري استخلاص الواجب المدرسي كاملة.
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11
14 - محمد السبت 06 يونيو 2020 - 12:39
التوافق أفضل لكي تستمر الحياة ولا أظن أن من يدرسون اولادهم في المدارس الخاصة مسرورين الكل يعلم بذالك
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7
15 - N.H السبت 06 يونيو 2020 - 12:40
(كما تعهدت المؤسسات الخصوصية للتعليم بعدم مطالبة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بواجبات خدمات النقل المدرسي وواجبات الإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية)واش هادو من نيتهم كيضنو دارو شي إنجاز؟؟؟عند بالهم راهم دارو زوين مع أولياء التلاميذ!!!لا حول و لا قوة إلا بالله يجب القطع مع هذا اللوبي الفاسد التعليم الخاص و المصحات الخاصة
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19
16 - بوعزة السبت 06 يونيو 2020 - 12:40
بغيت غير نعرف داك التأمين اللي كايخلصو اولياء التلاميد كل عام هادي سنوات ماشي هادي هي الوقت فاش خاص شركات التامين تداخل باش تعاون الاسر وحتى المدارس لانهم بجوج مضرورين
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19
17 - maroc السبت 06 يونيو 2020 - 12:41
كما تعهدت المؤسسات الخصوصية للتعليم بعدم مطالبة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بواجبات خدمات النقل المدرسي وواجبات الإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية إلى نهاية السنة الدراسية . بالله عليكم على من كضحكو.
رآه الاجر مقابل le service.
اما التعليم عن بعد اي بالواتساب رآه ماشي تعليم بغض النضر عن تأثر أولياء الأمور بجائحة كوفيد او من عدمها.
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16
18 - محمد السبت 06 يونيو 2020 - 12:41
للاسف الجنازة كبيرة والميت فار .كنا ننتظر تدخل مباشر من الوزارة الوصية تجاه المدارس الحرة
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17
19 - محمد السبت 06 يونيو 2020 - 12:41
كلشي غادي يدوز و لكن المهم فهذا المقال هي الفقرة الاخيرة " إذ تفكر مجموعة اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب خلال بداية الدخول المدرسي المقبل تدارس موضوع ارتفاع التأمين ورسوم التسجيل التي تطبقها المدارس الخاصة"
اذا عارفين ان هناك تجاوزات و احتيالات على المواطن مخليناهم ساكتين
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9
20 - نوري السبت 06 يونيو 2020 - 12:44
الآباء هم المسؤولون عن الأهمية المزيفة التي أعطيت للتعليم الخصوصي. إيلا ولدك عندو الراس و باغي يقرأ غادي يقرأ غير فابور، ويلا ماعندو الراس أو ما باغي يقرا غادي غير تضيع فلوسك عليه حتى و لو أرسلته إلى سويسرا.
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11
21 - MUSTAFA السبت 06 يونيو 2020 - 12:44
ليس هناك اتفاق يرريدون الاداء رغم توقف الدراسة من شهر مارس الحل الوحيد هو %50 فاقصئ حد بالنسبة لمارس ابريل ماي و يونيو
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6
22 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 06 يونيو 2020 - 12:44
هؤلاء الذين اتفقوا مع أرباب تلك المدارس لم يفكروا مستقبلا ظنا منهم انه بمجرد رفع الحجر ستعود الرفاهية. ازمة كورورنا ستمتد لسنوات. فعلى هؤلاء مطالبة المدارس بتخفيض الواجب الشهري والتأمين في الدخول المدرسي المقبا
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13
23 - مواطن غيور السبت 06 يونيو 2020 - 12:46
سنقاطع المدارس الخاصة السنة المقبلة ان شاء الله لانها أبانت عن جشعها ....سنقاضي المدارس الخاصة حول النصب و الاحتيال على التأمين ......
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13
24 - Said السبت 06 يونيو 2020 - 12:49
Ce sont des requins qui profite de la crise et même avant.
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0
25 - محسن السبت 06 يونيو 2020 - 12:52
الحل هو الرجوع الى المدرسة العمومية
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3
26 - البكباشي السبت 06 يونيو 2020 - 12:53
السلام عليكم اتساؤل حقا عن هده الجمعية هل فعلا ثمتل الاباء والامهات ام هي طرف وتمثل المؤسسات التعليمية بدريعة الركوب على مطالب المتضررين
وهل يعتبر هدا اصلا اتفاق حتى يتم التوقيع عليه.
المطالب المشروعة التي عبرت عنها واضحة كل الوضوح دون الحاجة الى وسيط او ماتعتبرونه جمعية للاباء والامهات او بالاحرى جمعية المؤسسات التعليمية (لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم)
الاباء والامهات اتفقوا على قرار عادل ومنصف لجميع الاطراف خصم خمسين في المائة للاشهر الثلاتة واعفاء المتضررين من جميع الواجبات
عار ثم عار ان نقبل هدا الاستهتار والضحك على الدقون لسنا في حاجة الى جمعية فنحن اصلا لانتوفر عليها
ونحن نثق في القضاء المغربي
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2
27 - الشيخ السبت 06 يونيو 2020 - 12:53
صاحب التعليق المشكل من الأول.
أقول لك النتهازيون الكبار هم أصحاب المدارس الحرة الذين ينهبون الشعب تهبا. بل هناك من المدارس ولاأعمم من يطالبوا الآباء ببعض الأدوات لكي يبيعونها من جديد في المكتبات وهاته سرقة لأنه من المفروض أن يستعملها التلميذ. التأمين الطفل الواحد لايتعدى 120 درهم وانتم تطالبوننا بآلاف الدراهم وهذه كذلك سرقة. الآن من الذي يطبق عليه مثال انما الأمم الأخلاق الأسر أم المدارس. المرة الماجية إلا بغيتي تكلم دور الكلام فلسانك قبل ماتنطق به أولا سكت.
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4
28 - البيضاوي السبت 06 يونيو 2020 - 12:54
الحل هو تسديد 50% من الواجب الشهري عن شهر مارس .أبريل وماي فقط . دون احتساب التنقل و المطعم . اما الأسر المعوزة والمتضررة. فلا المدارس الخاصة فتح باب الحوار والتيسير و العون . اليس التعليم مهنة نبيلة ؟ فأين هو النبل؟ و إلا وجب وقف هذا التعليم الخصوصي
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1
29 - Hassan السبت 06 يونيو 2020 - 12:55
parfois les écoles choisissent les représentations des parents des élèves parmi leurs proches ou même leurs professeurs.
cet accord ne fixe aucune obligation précise qui oblige les écoles à cesser les harcèlements des parents.
on parle des évidences comme accord, pas de Transports donc pas de frais y afférents, de même pour les repas.
on discute la réduction des frais de scolarité pour les mois chômage et sans continuation de cours.
il faut voir du côté des missions étrangères pour avoir une vue d'ensemble sur les services rendus.
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0
30 - متضرر السبت 06 يونيو 2020 - 13:00
ليس هناك توافق، واجب النقل والأكل بديهي لن يؤدى عنه، المهم هو واجبات التمدرس لا بد من الاتفاق على خصم 50 % على الأقل لأن التلاميذ توقفوا عن الدراسة منذ شهر مارس أما الدراسة عن بعد فهي مضيعة للوقت ولها سلبيات أكثر من الايجابيات والآباء تحملوا العبء أكثر من المدارس، يجب على الجمعيات التي تمثل أولياء التلاميذ ألا تخرج عن هذا النطاق والا فهي تمثل نفسها فقط، خير الكلام ما قل ودل والسلام.
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0
31 - أبو رانية السبت 06 يونيو 2020 - 13:02
و تمخض الجبل عن فأر. قمة الضحك على الدقون، عن اي اتفاق تتحدثون؟!!!!!
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2
32 - خالد السبت 06 يونيو 2020 - 13:02
أش هاد التخربيق قالك توافق .الدولة كتضحك علينا .أنا ولادي كنوصلهوم المدرسة راسي وكاي ياكلو فدارهم وقالك توافق .أنا ما فهمتش علاش الدولة خايفة من المدارس الخاصة. المهم عدنا هو مان خلصوش الشهور لي كانت المدارس مسدودة
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2
33 - متضرر السبت 06 يونيو 2020 - 13:04
زالله انها المهزلة زالضحك على اولياء التلاميد المدرسة الخصوصية وحش ياكل كل شيء في طريقه انهم شركات يمتصون دماء الشعب والله لا يهمهم النظام التربوي بكامله همهم الوحيد الربح اين تدهب الاموال الضخمة التي يحصدونها في بداية السنة من تامين ومصاريغ اين هي هده الشىكات التي تامن على التلاميد والله يستغفلون الدولة اللخم ان هدا منكر
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0
34 - Abdelmajid السبت 06 يونيو 2020 - 13:05
L'état doit absolument intervenir en mettant en place une loi imposant la réduction des frais de scolarité pour les 3 mois de confinement.
Le maximum à payer par enfant étant 50%.
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2
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