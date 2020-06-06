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كُتّاب وآراء
هل تعتمد الحكومة التقسيم الجهوي في تخفيف "الحجر الصحي"؟
نقاشات واسعة داخل حكومة سعد الدين العثماني والتي تستبق المرحلة الرابعة من تمديد حالة الطوارئ الصحية، بعد اقتراب موعد نهاية المرحلة الثالثة يوم 10 يونيو الجاري.
وفِي وقت قال فيه مصدر حكومي لهسبريس إن حكومة سعد الدين العثماني لم تتخذ إلى حدود الساعة أي قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لم يستبعد أن يتم اعتماد مبدأ التقسيم الجهوي في تخفيف الحجر الصحي.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن من ضمن المقترحات التي ستناقشها الحكومة قريبا تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات والتي تعتبر خالية من الفيروس.
وفِي وقت شدد في المسؤول الحكومة على ضرورة مواصلة تقييد الحركة بين المدن إلا للضرورة، أكد في هذا الصدد أن "مقترح التقسيم الجهوي سيجعل حركة المواطنين في الجهات والأقاليم الخالية من الفيروس مخففة أكثر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستبحث عن أنجع السبل كي لا يعرف المغرب موجهة ثانية من الفيروس.
وسبق لمصدر حكومي، في حديث مع هسبريس، أن أوضح قرار التمديد من عدمه تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على "أن التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي".
وجوابا عن آجال التمديد في حال تم، أوضح مصدر الجريدة أن ذلك رهين بالوضعية الوبائية، مذكرا بكون القرار الأخير في تمديد حالة الطوارئ اتُّخذ في اللحظات الأخيرة، وعملت البؤر الوبائية التي ظهرت في الدار البيضاء على تحديد أجله في ثلاثة أسابيع.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، دافع عن استمرار الحجر الصحي في المغرب لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن "الرفع السريع للحجر ستكون له عواقب وخيمة، وستقع انتكاسة لن تتحملها إمكانياتنا".
وفِي وقت نبه فيه آيت الطالب إلى أن "العلوم الوبائية تتحدث عن أن الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية"؛ يرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني، بأي حال من الأحوال، رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة، لكون خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد ما زال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
اغلاق منافذ مدن مراكش طنجة و البيضاء و تشديد المراقبة و منع الخروج و الدخول منها
و رفع الحجر عن باقي الجهات و تشديد المراقبة على مداخلها
كثرة السدود القضائية داخل الاوساط الحضرية بدت جدوى
او خطط بديلة. الا يعرفون ان الناس تموت ببطء كل يوم انهكم التفكير في طريقة دفع الديون و الفواتير .يوميا الآلاف في الشوارع و الازقة اين هو الحجر المنزلي لا أفهم لما هذا التمديد لابد من تغير طريقة التعامل مع الوباء
شكون نتيقو؟
بقدر ما أبان المغرب عن حرفية في التعامل مع الوباء في الأسابيع الأولى بقدر ما ولا غير التشيار فهاد التالي.
كأنهم يخاطبون أطفالا صغارا!
واخا أسيدي نتيقوكوم ياك قلتو خاص المؤشر يهبط قل من 0.8! راه هبط فشي جهات ل0.5 !! ما قولكم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشم رائحة تصفية حسابات سياسية في الآونة الأخيرة، الله ياخذ الحق!
انشر خلينا نفشو قلبنا راه غادي يتفركع!!
الخطابات الملكية و حتى للحكومة كانت تدعو لتفعيل الجهوية المتقدمة، حيث صودق عليها في الدستور لاكن أجرأتها و تفعيلها كان يصطدم دوما بالبيروقراطية الإدارية حيث العاصمة و المركز تتحكم في كل شيء و لاشيء.
حان الوقت للتنزيل السليم و رفع الوصاية عن الجهات، و أولها رفع الحجر عن نصف المغرب الدي ضحى بكل شيء من أجل تلكم النتيجة.
علي اية حال نخن ولفنا الحجر دابا ماشي مشكل غير
زيد الماء زيد الدقيق
متفي المقال يستنبط منه ان الحجر سيتمدد
هذا هو المفهوم وخلاصته
اهلا بالحجر ومرخبا بالراحة
وسهلا بقرارات الحكومة
لااعتراض علي قرار الدولة التي تصب في مصلحة المواطن
لابد ان ندرس الابعاد في كل خطوة سنتخذها
وصاحب القرار يتحمل النتائج
او ليل والكمامة في العنق او في الجيب. بنادم الجاهل ما عندوش تلقيح
بحال كورونا.
اللهم كورونا ولا نتوما
كنت في احد الاسواق الكبرى برفقة زوجتي دون اطفالنا ولما دخلنا وجدنا الاطفال وحتى الرضع فتاسفت زوجتي لكوننا لم نحضر اطفالنا معنا لكونهم يعانون.اضافة الى عدم ارتداء الكمامات ولعب الكرة في الاحياء الشعبية .
اظن ان تمديد الحجر الصحي سيكون اصعب قرار تتخده الحكومة.لان الاول تقبله الناس لان الجميع كان خائف .والاخر جاء مصادفا مع رمضان الكريم لكون الناس لا يتحركون اصلا..ولكن التمديد هده المرة سيكون اصعب.
الناس ملت كتيرا من البقاء بالمنزل.
مدخرات نفدت .والصيف على الابواب.
منع التنقل بين المدن سبب ارباكا وخصوصا العائلي منه .والالتحاق بورشات العمل.
اصحاب الحافلات وسيارات الاجرة الكبيرة ومن يشتغل معهم الكل متوقف.
الجالية بالخارج والعالقين.
والله انها امور صعبة ولكن ايضا ضروري ان نخاف حين يرفع الحجر لان ازدياد الاصابات لا قدر الله سيرجعنا الى نقطة الصفر.
الله افرج اصافي الكل يعاني ولكن نتمنى ان تكون حلول ولو تدريجية .
Pourquoi permettre à des gens de faire des fêtes, de visiter les voisins, d'assister à des cérémonies de deuils et venir nous parler du "confinement". Que Dieu nous protège tous.
العذاب نعيشه دعيو معايا شي هجرة الى كندا او اوريا.
يتدخل هدوك الرباعة راه ديرين مبغاو .للمعلومة انا كصانع تقليدي والله اخوتي الموت ليا حسن من هاد المعيشة لا دعم جايا 3اشهر الكرا كيتجمع علينا وزعما كيت الفقراء
و العودة إلى الحياة الطبيعية.. أما الجهات الموبوءة فاستمرار الحجر الصحي ضرورة مؤكدة في ظل الأرقام المسجلة لأن هذا الوباء خطير و لديه سرعة لا متناهية في الإنتشار... فلا أحد يحب أن يرى عائلته ترقد في المستشفى لتلقي العلاج لا قدر الله.
اللهم نجنا و والدينا و جميع المسلمين من هذا الوباء.
تمديد الحجر الصحي في المدينة التي لم يمر أسبوع على ظهور اخر حالة . الحزم الصرامة لا هوادة ، لا مجال للتراخي و العاطفة لابد هنا من استحضار العقل
تخفيف الحجر على المدن التي لم تسجل فيها اية حالة مند اكثر من اسبوع. و بين تلك المدن نفسها المتجاورة . مع شروط مقيدة للتجمعات .
ليتاكد بالملموس أن كورونا فرصة لتصفية الحسابات السياسية والمتضرر منها هو المواطن المغربي.