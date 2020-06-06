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هل تعتمد الحكومة التقسيم الجهوي في تخفيف "الحجر الصحي"؟

هل تعتمد الحكومة التقسيم الجهوي في تخفيف "الحجر الصحي"؟
هسبريس من الرباط
السبت 06 يونيو 2020 - 12:00

نقاشات واسعة داخل حكومة سعد الدين العثماني والتي تستبق المرحلة الرابعة من تمديد حالة الطوارئ الصحية، بعد اقتراب موعد نهاية المرحلة الثالثة يوم 10 يونيو الجاري.

وفِي وقت قال فيه مصدر حكومي لهسبريس إن حكومة سعد الدين العثماني لم تتخذ إلى حدود الساعة أي قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لم يستبعد أن يتم اعتماد مبدأ التقسيم الجهوي في تخفيف الحجر الصحي.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن من ضمن المقترحات التي ستناقشها الحكومة قريبا تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات والتي تعتبر خالية من الفيروس.

وفِي وقت شدد في المسؤول الحكومة على ضرورة مواصلة تقييد الحركة بين المدن إلا للضرورة، أكد في هذا الصدد أن "مقترح التقسيم الجهوي سيجعل حركة المواطنين في الجهات والأقاليم الخالية من الفيروس مخففة أكثر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستبحث عن أنجع السبل كي لا يعرف المغرب موجهة ثانية من الفيروس.

وسبق لمصدر حكومي، في حديث مع هسبريس، أن أوضح قرار التمديد من عدمه تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على "أن التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي".

وجوابا عن آجال التمديد في حال تم، أوضح مصدر الجريدة أن ذلك رهين بالوضعية الوبائية، مذكرا بكون القرار الأخير في تمديد حالة الطوارئ اتُّخذ في اللحظات الأخيرة، وعملت البؤر الوبائية التي ظهرت في الدار البيضاء على تحديد أجله في ثلاثة أسابيع.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، دافع عن استمرار الحجر الصحي في المغرب لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن "الرفع السريع للحجر ستكون له عواقب وخيمة، وستقع انتكاسة لن تتحملها إمكانياتنا".

وفِي وقت نبه فيه آيت الطالب إلى أن "العلوم الوبائية تتحدث عن أن الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية"؛ يرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني، بأي حال من الأحوال، رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة، لكون خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد ما زال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - adil السبت 06 يونيو 2020 - 12:06
في رأيي حل واقعي
اغلاق منافذ مدن مراكش طنجة و البيضاء و تشديد المراقبة و منع الخروج و الدخول منها
و رفع الحجر عن باقي الجهات و تشديد المراقبة على مداخلها
كثرة السدود القضائية داخل الاوساط الحضرية بدت جدوى
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71
2 - مواطن مغربي السبت 06 يونيو 2020 - 12:06
نطالب بفتح الجهات التي باتت خالية من الفيروس بأسرع وقت لتحريك الاقتصاد وعودة الحياة هناك اربع جهات سجلت 0حالة لماذا ينطبق عليها الحجر يجب تحريك اقتصادها مع تشديد الحراسة على مداخل الجهة لمنع التنقل بين الجهات مؤقتا حتى تخلو البلاد بشكل عام ونشكر جهود الجميع
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83
3 - chomeur السبت 06 يونيو 2020 - 12:08
l’économie est et était toujours plus important que la vie humaine , car les gent préfèrent mourir que vivre dans des conditions misérable comme maintenant , alors autoriser le voyage entre villes et ouvrir l'économie ,0 cas c'est impossible impossible 3 mois c'est trop , l'économie de 35 millions est plus important que le vie de quelques millier qui vont mourir
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14
4 - فاس السبت 06 يونيو 2020 - 12:10
خليو غير الناس تمشي لديورها على أقل حنا راه مطلبنش منكم نمشيو نتبحرو ،،،،،
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80
5 - ااشرق السبت 06 يونيو 2020 - 12:10
نعم لرفع الحجر على المنطقة الشرقية و الدولة سوف تربح الملايير لانها سوف تتوقف عن دفع مساعدات 8000 . 1000 1200 درهم
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20
6 - Aimad السبت 06 يونيو 2020 - 12:12
أعتقد بأنه سيكون من العبث الرفع من حالة الطوارئ و ترك الناس تخرج بكل حرية سنكون بكل بساطة هدمنا كل شيئ و ستكون الخسارة مضاعفة عشرات المرات على الصعيد الصحي و الاقتصادي المتضرر أصلا .. أعتقد بأنه من الممكن التوجه نحو تخفيف القيود على المناطق التي لم تسجل حالات لمدة 15 يوم .. لكن مدن كالدار البيضاء و مراكش و طنجة و بدرجة أقل فاس سيكون من الجنون رفع حالة الطوارئ بها
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-86
7 - oussama السبت 06 يونيو 2020 - 12:12
عندي فكرة جيدة .ما أقترحه هو فتح المسابح (les piscines) اولا لأن مياهها تحوي مادة الكلور وهي مادة معقمة لذلك فسنقضي اوقاتا ترفيهية بأمان
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-77
8 - fatima zahra السبت 06 يونيو 2020 - 12:13
ههههه دابا كاع دوك الدول اللي خففو الحجر ما جاتهمش انتكاسة ثانية إلا المغرب هو اللي غاتجيه ؟ و متأكدين او آلله اعطيكم بحال هاد العذاب اللي عذبتونا و بحال هاد الحبس اللي حبستونا باش تحسو تا نتوما كل مرة بؤرة بؤرة ما بقيناش كانتيقوكوم من الآخر
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83
9 - يوسف السبت 06 يونيو 2020 - 12:13
لا أفهم ما دور الحكومة لا خطط استباقية
او خطط بديلة. الا يعرفون ان الناس تموت ببطء كل يوم انهكم التفكير في طريقة دفع الديون و الفواتير .يوميا الآلاف في الشوارع و الازقة اين هو الحجر المنزلي لا أفهم لما هذا التمديد لابد من تغير طريقة التعامل مع الوباء
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43
10 - N.H السبت 06 يونيو 2020 - 12:14
ما لا أفهمه عن أي حجر و أي تمديد يتحدثون!!!؟؟؟أصلا بدأ تخفيف الحجر الصحي منذ دخول رمضان بطريقة غير مباشرة و بدون الإعلان عنها و عند إنتهائه ألاحظ أنه رفع بصفة نهائية لأن الكل دهب إلى عمله و الشوارع ممتلئة لا أعلم عن ماذا يتحدثون!!!!!
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51
11 - لا داعي السبت 06 يونيو 2020 - 12:14
لاداعي لرفع الحجر الصحي و لا لرفع الطوارئ اتركوا الأمر كما هو ما دام الشعب راضيا و يتقبل قراراتكم المتعسفة كلكم بتوصل براتبه و امتيازاته و كذا الموظفون و خدام الدولة و ما أكثرهم. إذن لماذا العجلة، ااشعب الذي فيه قابلية للاستعباد يجب أن يستعبد و يهان ليشعر بالسعادة و يهتف بحياة الحكام. لكم ما شئتم فلا أحد يناقشكم أو يعارضكم المزرعة مزرعتكم و العبيد عبيدكم.
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41
12 - ابتسام السبت 06 يونيو 2020 - 12:15
السلام عليكم، بغيت نشير لواحد النقطة مهمة مذكرتوهاش و مكتكلموش عليها ألا و هي أولادنا واش حتى شي واحد ما فكر فهاد الطبقة هذي؟؟؟ ثلاثة اشهر و هوما سادين عليهم، الزنقة نساو عليها كيف دايرة وليداتنا كتسناو العاشر من يونيو على أحر من الجمر كفاش غدي نوصلو ليهم انه غادية تزاد المدة ديال الحجر الصحي؟؟؟ و خصوصا انهم صافي حطو فبالهم انه نهار10 فالشهر غدي يترفع الحجر؟؟؟؟
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56
13 - covid19 السبت 06 يونيو 2020 - 12:15
والو غير قريب اسالي حجر صحي و كتقلبوا ثاني على سبة باش ميترفع هاد الحجر لبؤر اودي الله اهذي كوم طلقوا لينا لعب نمشوا نترزقوا على الله
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30
14 - مغربي قح السبت 06 يونيو 2020 - 12:15
التقسيم الجهوي مادارتو فرنسا او أمريكا أو ألمانيا لي عندهم مئات الاضعاف من حالات المغرب ،المغرب غادي يجي حتى الآخر ويخربقها .صافي بركة طلقوا الناس لشغلاتهم راه عيقتوا أكثر من القياس .
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35
15 - الثعلب السبت 06 يونيو 2020 - 12:15
لازم تمديد حالة الطوارئ و الحجر الصحي انتهى الكلام.
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-88
16 - kamal السبت 06 يونيو 2020 - 12:16
وا عباد الله طلقونا التنقل بين المدن راه بغينا نمشيو نشوفو والدينا
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54
17 - مغربية السبت 06 يونيو 2020 - 12:16
بجب فتح التنقل بين المدن الخالية من الفيروس.نريد الرجوع الى بيوتنا
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45
18 - متتبع السبت 06 يونيو 2020 - 12:16
فاقد الشيئ لا يعطيه . الحكومة تعلم علم اليقين ان الموضوع فوق سلطتها و لا رأي لها فيه . فهيا تنتضر التعليمات لكى تنقلها للمواطنين ، ما يقوله وزراءها ما هو الا كلام لتبرير وجودهم
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34
19 - غير اتافقو السبت 06 يونيو 2020 - 12:17
رئيس الحكومة أكد خلال التمديد السابق أن الحكومة اعتمدت خلال التمديد على مؤشر التكاثر وهذا المؤشر لا يعتمد على يوم أو يومين بل هو تراكمي، ودابا جايين كايقولونا تم اتخاذ القرار في اليوم الأخير!
شكون نتيقو؟
بقدر ما أبان المغرب عن حرفية في التعامل مع الوباء في الأسابيع الأولى بقدر ما ولا غير التشيار فهاد التالي.
كأنهم يخاطبون أطفالا صغارا!
واخا أسيدي نتيقوكوم ياك قلتو خاص المؤشر يهبط قل من 0.8! راه هبط فشي جهات ل0.5 !! ما قولكم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشم رائحة تصفية حسابات سياسية في الآونة الأخيرة، الله ياخذ الحق!

انشر خلينا نفشو قلبنا راه غادي يتفركع!!
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34
20 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 06 يونيو 2020 - 12:17
إذا استمرت الدارالبيضاء قلب الاقتصاد المغربي في الحجر وفتحت كل المدن المدن فلا فائدة منتظرة من ذلك
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14
21 - مواطن غيور1/ رفع الوصاية السبت 06 يونيو 2020 - 12:17
السلام عليكم
الخطابات الملكية و حتى للحكومة كانت تدعو لتفعيل الجهوية المتقدمة، حيث صودق عليها في الدستور لاكن أجرأتها و تفعيلها كان يصطدم دوما بالبيروقراطية الإدارية حيث العاصمة و المركز تتحكم في كل شيء و لاشيء.
حان الوقت للتنزيل السليم و رفع الوصاية عن الجهات، و أولها رفع الحجر عن نصف المغرب الدي ضحى بكل شيء من أجل تلكم النتيجة.
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4
22 - كشتون عبد الكريم السبت 06 يونيو 2020 - 12:18
ارهاصات استمرار الحجر المنزلي بلانزاع ولامشادات كلامية
علي اية حال نخن ولفنا الحجر دابا ماشي مشكل غير
زيد الماء زيد الدقيق
متفي المقال يستنبط منه ان الحجر سيتمدد
هذا هو المفهوم وخلاصته
اهلا بالحجر ومرخبا بالراحة
وسهلا بقرارات الحكومة
لااعتراض علي قرار الدولة التي تصب في مصلحة المواطن
لابد ان ندرس الابعاد في كل خطوة سنتخذها
وصاحب القرار يتحمل النتائج
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-19
23 - MOUISSA السبت 06 يونيو 2020 - 12:18
خلاصة الكلام الحكومة ستتخد نفس قرارات فرنسا يعني تقسيم البلاد إلى تلات مناطق الأولى خضراء يعني خالية من الوباء التانية برتقالية يعني نسبة إنتشار الوباء متوسطة و منطقة حمراء يعني نسبة الإنتشار عالية
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12
24 - نرجس السبت 06 يونيو 2020 - 12:20
نلاحظ عندما يقترب موعد نهاية الحجر الصحي ترتفع أرقام الإصابات، هل هذا واقع أم محض صدفة..؟ أم أن هنالك تلاعب بالأرقام المصرح بها..؟ تحملوا مسؤولياتكم تجاه هذا الوطن الذي يعاني في صمت..!!!
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18
25 - Miuatene السبت 06 يونيو 2020 - 12:20
il faut ouvrir les parks .et les plages et au même temps il faut prendre les mesures d'hygiène. Mask et laisser les distances. si non la prochaine pendimi ne sera pas le virus Corona mais sa sera les maladies psychiques et mentaux
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-1
26 - Sabrina السبت 06 يونيو 2020 - 12:20
داكشي اللي خاصو يدار .اعلاش تتعابق مدينة او جهة ما فيها والو .ديرو اسيدي ابحال افرانسا .خريطة فيها لبيض والاحمر والليموني .ياك ديما كنديرو داكشي اللي كتدير افرانسا حتا الهادي عاد ما اعرفتو ما اتديرو.
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8
27 - ع.الحميد السبت 06 يونيو 2020 - 12:21
لي اسمع الحجر الصحي يقول البلاد حتى واحد ما كيخرج. كلشي خارج نهار
او ليل والكمامة في العنق او في الجيب. بنادم الجاهل ما عندوش تلقيح
بحال كورونا.
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9
28 - محمد السبت 06 يونيو 2020 - 12:23
بعد حرمان الأغلبية من الدعم الذي وجد طريقه إلى جيوب القياد والمقدميين لا يحق للمحكومة تمديد الحجر الصحي.
اللهم كورونا ولا نتوما
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11
29 - محمد لعيوني السبت 06 يونيو 2020 - 12:25
والله لا اعرف عن اي رفع يتحدتون. الناس في الشوارع. حركة السير عادت بوتيرة مرتفعة .الاسواق الكبرى فيها اكتضاض اضافة لاصطحاب الناس لابناءهم.
كنت في احد الاسواق الكبرى برفقة زوجتي دون اطفالنا ولما دخلنا وجدنا الاطفال وحتى الرضع فتاسفت زوجتي لكوننا لم نحضر اطفالنا معنا لكونهم يعانون.اضافة الى عدم ارتداء الكمامات ولعب الكرة في الاحياء الشعبية .
اظن ان تمديد الحجر الصحي سيكون اصعب قرار تتخده الحكومة.لان الاول تقبله الناس لان الجميع كان خائف .والاخر جاء مصادفا مع رمضان الكريم لكون الناس لا يتحركون اصلا..ولكن التمديد هده المرة سيكون اصعب.
الناس ملت كتيرا من البقاء بالمنزل.
مدخرات نفدت .والصيف على الابواب.
منع التنقل بين المدن سبب ارباكا وخصوصا العائلي منه .والالتحاق بورشات العمل.
اصحاب الحافلات وسيارات الاجرة الكبيرة ومن يشتغل معهم الكل متوقف.
الجالية بالخارج والعالقين.
والله انها امور صعبة ولكن ايضا ضروري ان نخاف حين يرفع الحجر لان ازدياد الاصابات لا قدر الله سيرجعنا الى نقطة الصفر.
الله افرج اصافي الكل يعاني ولكن نتمنى ان تكون حلول ولو تدريجية .
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3
30 - صديق بن صاديق الرباط السبت 06 يونيو 2020 - 12:26
الحجر المنزلي وامراصه نفسيه والفراغ جيب ولمشادات بين زوج وزوجه الدي أصبح لايثاق من له مصلحه في استمرار معانات بعض لمغاربه عماري صحفي 2M.ولعض لوجه في الأشهر حذفت لقناوت التلفزيه لان حماضو بزاف 2 ان كمواطن تسد على في داري 99يوم مشروعي صغير اقفل قبل 12مارس دوله غمضات عينيها علينا رغم نادفعه من ضراءيب اضن وزير او برلمنين ميدفغش ضراءيب لي دفعت ان في حياتي لمهنيه مند 33سنه موضوعي ان من يصفق للحجر الصحي معروفين لان كل شي متوفر ودخارهم زاد تعويضات بريمات أجره متيازات يشدو عليه حت 10سنوات معندوش مشكل ان مواطن مدخولي اليومي هو العمل وقع لي بحال مواطن صفق مع تاجر بشراد بضاعه عطيت مبلغ مالي ودفعت شيكات هد تاجر دفع شيك القى على القبض بتهمت بدون رصيد. وترم في سجن 5اشهر بدون معيل لزوجه ولا اولاد تشتت بيت زوجيه مقبوض حياتو تعكرت وخ يخرج من سجن غادي يعاني من عدت أمور طيلت حايتو بسبب الحجر المنزلي عباره عن سجن رسالتي للحكومه لبجدي وللغماري ذَ2M نعمل معه تحدي يتجدر من مداخله ونحبسوه في دار 4اسهر ونشفو حبو لوطن واش بصح او يبق يبكي ويسكي وهو معندو ميصرف عل راسو او عل ولادو من 4اشهر ال 8اسهر علا حساب لحجر
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7
31 - citoyen السبت 06 يونيو 2020 - 12:26
Je repete le confinement de trois mois a été mal géré. Il y a ceux qui sont restés confiné depuis trois mois, maintenant ils espèrent aller visiter leurs medecins, faire une petite marche en plein air, faire sortir leurs enfants aux jardins pour pouvoir jouer. Ecouter, les gens vont devenir malades par ce modèle de confinement con . C'est facile de dire on va prolonger, de quelle manière. ce qu'on vient de vivre n'est pas idéal.
Pourquoi permettre à des gens de faire des fêtes, de visiter les voisins, d'assister à des cérémonies de deuils et venir nous parler du "confinement". Que Dieu nous protège tous.
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4
32 - La verite السبت 06 يونيو 2020 - 12:27
يجب على الحكومة ان تحبس اجور الموظفين كاملين وتغلق جميع اداراتها لنكون سواسية والا يجب ان تصرف علينا مليون الواحد شهريا وها نحن معكم.
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4
33 - عبد الله السبت 06 يونيو 2020 - 12:28
و الله العظيم تكرهتونا في حياتنا و مرضتنا نفسيا و معنويا و تضررنا ماديا في هذا الحجر المنزلي المشؤوم .
العذاب نعيشه دعيو معايا شي هجرة الى كندا او اوريا.
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6
34 - Hassan السبت 06 يونيو 2020 - 12:29
الانتكاسة ستقع في المنازل ان لم يتم رفع الحجر الصحي. راه عيينا ناس راه خااارجين داخلين او ماكاين لا مراقبة اا والو. يجب تشديد المراقبة و الا سيستمر الوضع الى ما لا نهاية
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5
35 - ولد الشعب السبت 06 يونيو 2020 - 12:30
وكواك اعباد الله كنطلبو من الملك محمد السادس ان
يتدخل هدوك الرباعة راه ديرين مبغاو .للمعلومة انا كصانع تقليدي والله اخوتي الموت ليا حسن من هاد المعيشة لا دعم جايا 3اشهر الكرا كيتجمع علينا وزعما كيت الفقراء
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5
36 - بوعزة السبت 06 يونيو 2020 - 12:30
نعم بإمكان الحكومة ان ترفع الحجر المنزلي على الجهات التي هي خالية او شبه خالية من أجل الاقتصاد.
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-2
37 - مصطفى السبت 06 يونيو 2020 - 12:33
أصلا غالبية المغاربة لم يلتزموا بالحجر الصحي كما حدد في البداية... و نحن الآن سندفع ثمن هؤلاء المتهورون... لذلك فالحل الأقرب إلى الواقع و المنطق هو رفع الحجر عن الجهات الخالية من الفيروس
و العودة إلى الحياة الطبيعية.. أما الجهات الموبوءة فاستمرار الحجر الصحي ضرورة مؤكدة في ظل الأرقام المسجلة لأن هذا الوباء خطير و لديه سرعة لا متناهية في الإنتشار... فلا أحد يحب أن يرى عائلته ترقد في المستشفى لتلقي العلاج لا قدر الله.
اللهم نجنا و والدينا و جميع المسلمين من هذا الوباء.
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-2
38 - عبدو السبت 06 يونيو 2020 - 12:33
لالة صابرينا واش غير اللي ديرو فرنسا نديروه حتى احنا بارك علينا من التبعية هذا اولا تانيا باش تعرف بأننا انانيين غير قالوا وهذا احتمال رفع الحجر الصحي عن الجهات الغير المتضررة بدأت الناس تمشي معهم في هذا الإتجاه المغرب بلد واحد من طنجة إلى الكويرة جهة الدارالبيضاء رافعة اقتصادية في هذا البلد الحبيب وكل الجهات لها مؤهلاتها يجب رفع الحجر الصحي عن كل الجهات هناك أطفال صغار وشيوخ كبار هناك رجال فقدوا مصدر رزقهم هناك مشاكل لن تحل بهاته السهولة أملنا في الله كبير
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2
39 - hassan السبت 06 يونيو 2020 - 12:35
الامر واضح :
تمديد الحجر الصحي في المدينة التي لم يمر أسبوع على ظهور اخر حالة . الحزم الصرامة لا هوادة ، لا مجال للتراخي و العاطفة لابد هنا من استحضار العقل
تخفيف الحجر على المدن التي لم تسجل فيها اية حالة مند اكثر من اسبوع. و بين تلك المدن نفسها المتجاورة . مع شروط مقيدة للتجمعات .
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-7
40 - مجرد رأي السبت 06 يونيو 2020 - 12:36
أظن أنه من الأفضل رفع الحجر التام في الجهات الخالية من الفيروس و فرض حمل نتيجة تحليلة كوفيد19 سلبية لكل وافد على المنطقة حتى يضمن عدم تسلل الفيروس .. أما الجهات التي مازالت تعرف ظهور حالات فوجب التخفيف من الحجر مع تحمل المواطنين المسؤولية في زيارة أقاربهم فقط لأن غير ذلك لن يجلب الانتشار الواسع للحالات المصابة حتى مع بقاء ظهور حالات متفرقة .. أرجو من المواطنين تحمل مسؤولية ما تبقى من فترة الوباء لأن الدولة و لأول مرة كانت في الموعد رغم الارتجال في بعض المواقف و التي فرضتها أولا و أخيرا عقلية المواطن المغربي .. و شكرا.
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-3
41 - قندوح السبت 06 يونيو 2020 - 12:39
مجرد إشارة واش تعرفوا السياسة ديال هاد البلاد كيف تحاك ..قبل التمديد الأخير قيل إنه لرفع الحجر الصحي يجب أن يعادل معدل R0 0.7ولمدة اسبوعين متتاليين.. وهذا المعدل قد تحقق ...والان يتم التذرع بوجود بعض البؤر للتملص..شاهدت مقطعا للناس بباريس بشارع مكتظ والناس تجلس والمقاهي والمطاعم وبدون أي تباعد اجتماعي ...فذهلت.. الحصول عن المقطع في حساب فيصل القاسم بتويتر
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7
42 - Simohamed السبت 06 يونيو 2020 - 12:40
شي حاجة ماشي تالهيه غير كيقرب يترفع الحجر كيتزادو الحالات نبصم عليها تا هاد الارقام لي كتعطا فيها الشك ما بقيناش كانتيقو فيكم و أصلا فين هي هذه الحكومة لا إستراتيجية لا والو حكومة غير بالهضرة مع الأسف
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5
43 - الأخ عادل السبت 06 يونيو 2020 - 12:42
أقسم بالله الفايروس الذي يهددنا هو هذه الدولة و حكومتها، يا ربي فيوم القيامة يأخد بعين الإعتبار الناس لي تزادو فدول العالم التالت راه مساكن معدبين فدنيا قبل الأخرة.
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5
44 - محد بركات السبت 06 يونيو 2020 - 12:42
هنالك مدن صغرى فهي ستبقى في شلل تام لانها تعتمد على مدن كبرى في رواجها فمثل مدينة تاونات تم رفع الحجر الصحي الكامل يوم 1 يونيو كل يعمل والكل يخرج لان لم يتم تسجيل اي حالة مند 1 ماي حالة ولكن الحركة مشلولة شلال تام
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45 - عبدالكبير السبت 06 يونيو 2020 - 12:45
يجب غلق جميع منافذ المدن :طنجة الرباط مكناس ومراكش وما تبقى من ربوع المملكة يرفع الحجر الصحي مع إبقاء الطوارئ.
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46 - mostapha n السبت 06 يونيو 2020 - 12:49
لقد تبين ان اافيروس يظهر في الاماكن المكتظة بالسكان. مثلا الاماكن القروية خالية من البوباء.
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47 - هشام السبت 06 يونيو 2020 - 12:49
باركة علينا راه لكراء تجمع علينا او زيد الضو و الماء و المصروف المعيشي راه تقهرنا و صبرنا ما فيه الكفاية راه هادا الحجر قتلنا .
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48 - Mostafa السبت 06 يونيو 2020 - 12:52
من جهتي بدأت أشعر انه فعلا هناك شيئ ما يطبخ في الكواليس، هل يمكن أن تكون قرارات ونوايا وزارة الصحة مؤخرا لها طابع سياسي، فإستمرار الحجر معناه تقوية بعض القطاعات وبروز أصحابها بأكثر قوة وهم اللذين ينتمون إلى حزب واحد معروف حاليا. وبالتالي طمس الأحزاب الأخرى التي تذير قطاعات تضررت كثيرا من الحجر كوزارة النقل وغيرها من القطاعات التي ستتضرر من خلالها الأحزاب التي تذيرها.
ليتاكد بالملموس أن كورونا فرصة لتصفية الحسابات السياسية والمتضرر منها هو المواطن المغربي.
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49 - Mohammed السبت 06 يونيو 2020 - 12:54
حسب ما ألاحظ أن هناك جهات ليس مي مصلحتها أن يرفع الحجر و أعني بذلك من لم يكن ينتظر المعاملات و الأرباح التي تضاعفت لديهم و هم المتاجر الكبرى و بعض المؤسسات الحكومية و حتى من راتبه مضمون و حتى العمل عن بعد وفر عليه عدة مصاريف التنقل إلخ و ربما هناك من يضغط أو يروج لإستمرار الحال على ما هو عليه عندنا مقولة ( ما يحس بالمزود غير المضروب به )
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50 - Gamid السبت 06 يونيو 2020 - 12:57
الناس فالتعاليق كاتبان بلي قايمة بالحجر الله اكون فعوانكم
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