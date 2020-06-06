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تطبيق "وقايتنا" يصل إلى مليون هاتف في المغرب

تطبيق "وقايتنا" يصل إلى مليون هاتف في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 06 يونيو 2020 - 17:19

أفادت وزارة الصحة بأن التطبيق الهاتفي "وقايتنا"، للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تجاوز مليون تحميل بعد أيام من إطلاقه بشكل رسمي بداية يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم السبت، أن هذا التطبيق الجديد سيساعد على الإشعار والتكفل السريع بالأشخاص الذين تعرضوا لمخالطة أشخاص تأكدت إصابتهم بالجائحة، والحد من تنقل الفيروس، كما يعد وسيلة إضافية للمساعدة على ضمان الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي.

وأشار البلاغ إلى أن إنجاز هذا التطبيق يندرج ضمن مبدأ الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم الكشف عن هوية الحالات التي تم الإعلان عن إيجابيتها ولا عن الأشخاص المخالطين، إذ تثبيت التطبيق متاح عبر "غوغل بلاي" و"آب سطور" للتطبيقات الهاتفية، وعلى الموقع الإلكتروني "Wiqaytna.ma".

التطبيق المغربي يحتل المرتبة الرابعة عالمية من حيث التحميل، بين جميع التطبيقات الخاصة بـ"مواجهة كورونا" دوليا، إذ تسبقه تطبيقات أستراليا وإيطاليا وسنغفورة بـ5 و2 و1,6 ملايين تحميل، على التوالي.

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