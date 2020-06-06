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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 80 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 80 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8151 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 281306 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة، بينما تم التأكد من 47 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7315.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (76)
سبحان الله
هناك جهات أو مؤسسات ما تستفيد من هذا الحجر..فلا يعقل أن ترفع الحجر دول تتعدى آلاف الإصابات يوميا بينما نحن لا نتعدى 100 حالة في أسوء الأحوال ونمدد الحجر؟؟؟
القضية فيها إن وأخواتها..ومع الوقت كلشي غيبان..
الله يلطف بنا يارب ومزيدا من الصبر حت نتجاوز هده المحنة
Awdi, personally, I am tired of this!
اخاف ا ن يكونوا مثلنا في ينتظرون المنزل زول هده الجائحة
حالات الاصابة: 2760
حالات الوفاة: 51
حالات الشفاء: 2395
الحالات النشطة: 365
ومع العلم أن هناك مناطق آهلة لرفع الحجر الصحي تدريجيا وهدشي منطقي لأنها مبقات كتسجل حتى حالة لأكثر من شهر !!
الطب العسكري يحسم بجدية أما وزير الصحة ليس لديه اكترات بالجاءحة ولم يزر الامكن أكتر تضرراليؤازر ملاءكة الرحمة والأطباء الذين هم الواجهة
هاد اليوم تما تسجيل أكثر من 80+ حالة خلال24h من بين
تحليلة14الف
العدد الإجمالي8151
و لي لله الحمد و الشكر عدد حالة الشفاء هذا اليوم يصل إلى 47+ العدد الإجمالي 7315
سبب نقص عدد الشفاء هو إقتراب من الحالات الجديدة
0 حالة وفاة هذا اليوم
ناس لباقين كتعالجو 628
الحالات التي سجلت هدا اليوم حسب الجهات
طنجة تطوان الحسيمة14+
الدار بيضاء سطات 46+
اسفي مراكش 12+
رباط سلا قنيطرة5+
فاس مكناس 2+
شرق 1
فهل يُعقل ان تُصرِّح وزارة الصحة بعدد ضئيل لحالات الاصابة و في نفس الوقت تُبْقي وزارة الداخلية على " حالة الطوارئ الصحية " ؟
الامور واضحة .
أنا عندي ١5 المشاكل فالدار لا حول + الصدمة ديال حبيو علينا القراية
ولات عندنا أزمة لدرجة الأب ديالي غيخرجنا من الخصوصي بسبب المبلغ ااكبير لي طلباتو اامدرسة على التعليم عن بعد أو حنا ياكنين فبرشيد او هتا العمومي فيه بزااف تاع المشاكل أهمهم البلية او الدراري لي كيدخلو او هما ممقيدينش فالمدرسة باش مسخليوهمش يقرااو
او حنا مزال كانسمعو على المساعدة لي دارت الدولة مزال ما شدينا الريال لحد الان ياله خسرو علينا
ديك الرسالة ديال شكاية في طور المعالجة
لا حول ولا قوة الا بالله
اما سبب تراجع عدد المتعافين فيرجع إلى ان اغلبية المصابين منذ فاتح ماي قد تعافوا و لم يبق سوى الحالات المسجلة بعد 20 ماي و التي لم تستنفذ بعد مدة العلاج
يجب على المسؤولين رفع الحجر داخل الاقاليم التي تعرف حالات قليلة وليس الجهات مع تشديد مراقبة التنقلات بين الاقاليم
لنا آلله جميعا و نعم بالله.
الله يجعل شي تاويل تاع الخير