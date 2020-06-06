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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 80 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 80 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 80 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 06 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 80 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8151 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 281306 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة، بينما تم التأكد من 47 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7315.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (76)

1 - يارب سلم السبت 06 يونيو 2020 - 18:10
الحجر طول، وكورونا مزالا تدور، ولا مفر من التضرع الى الله: اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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275
2 - anas السبت 06 يونيو 2020 - 18:11
حتى بقات 3 أيام على نهاية الحجر وتزادوا الحالات...وفوق كل ذي علم عليم
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197
3 - كاتب السبت 06 يونيو 2020 - 18:12
لاداعي لرفع الحجر الصحي و لا لرفع الطوارئ اتركوا الأمر كما هو ما دام الشعب راضيا و يتقبل قراراتكم المتعسفة كلكم بتوصل براتبه و امتيازاته و كذا الموظفون و خدام الدولة و ما أكثرهم. إذن لماذا العجلة، ااشعب الذي فيه قابلية للاستعباد يجب أن يستعبد و يهان ليشعر بالسعادة و يهتف …. لكم ما شئتم فلا أحد يناقشكم أو يعارضكم المزرعة مزرعتكم و العبيد عبيدكم.
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164
4 - الفاهم يفهم السبت 06 يونيو 2020 - 18:12
على ما يبدو غير قولوا لنا كم هو وقت الشوط الاضافي
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101
5 - mahroucha السبت 06 يونيو 2020 - 18:13
راه صعييييب ترجع الامور لصفر حالة ، ضروري ما يبقاو يتسجلوا حالات جديدة ما دامت الحركة و الناس رجعوا لخداميهم المعامل خدامة الفنادق عامرة بصحاب القصاير
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119
6 - karim السبت 06 يونيو 2020 - 18:13
المغرب هو الوحيد لي ارقام الاصابات اليومية متشابهة.
سبحان الله
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88
7 - مواطن غاضب السبت 06 يونيو 2020 - 18:14
فاقد الشيئ لا يعطيه . الحكومة تعلم علم اليقين ان الموضوع فوق سلطتها و لا رأي لها فيه . فهيا تنتضر التعليمات لكى تنقلها للمواطنين ، ما يقوله وزراءها ما هو الا كلام لتبرير وجودهم
هناك جهات أو مؤسسات ما تستفيد من هذا الحجر..فلا يعقل أن ترفع الحجر دول تتعدى آلاف الإصابات يوميا بينما نحن لا نتعدى 100 حالة في أسوء الأحوال ونمدد الحجر؟؟؟
القضية فيها إن وأخواتها..ومع الوقت كلشي غيبان..
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138
8 - سرمد الحق السبت 06 يونيو 2020 - 18:14
هدا بعد رفع بعض الحجر فكيف إدا رفع كله او جله يعني تصاعد الاصابات اليومية الى المئات يوميا و مع عدم مراعاة الإجراءات الوقائية ممكن أن يصل إلى الألف يوميا و هدا نذر ما بعده نذر إدا اردتم الطمئنينة الصحية فيجب ابقاء الحدر إلى نهاية العام لكن لعدم وجود ضمانات معيشية و اقتصادية يجب أن يرفع وكلا الواقعين مرعب و خطير جدا إنها بداية النهايات الوسطى المؤدي الى النهايات العظمى .
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-88
9 - Hamza السبت 06 يونيو 2020 - 18:14
مبشرات الخير انشاء الله ستدهب كورنا قريبا وسيرفع الحجر الصحي كما رفع في بلدان الدول الاروبية اكثر منا في الاصابات والاموات فاحسنو الظن بالله الله سيرفع عنا هدا الكرب والشدة
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71
10 - الغولي نورالدين السبت 06 يونيو 2020 - 18:15
ولله الحمد الحالة الوباءية بالبلاد تسير في تحسن رغم ظهور بؤر عائلية بين الفينة والاخرى
الله يلطف بنا يارب ومزيدا من الصبر حت نتجاوز هده المحنة
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44
11 - ولد الشعب السبت 06 يونيو 2020 - 18:15
وشهدوك اجهزة الفحص شريتوهم ولا كنو عندنا فالمغرب مهم غير قلبوهم يكمفهم شيديفو
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-10
12 - said السبت 06 يونيو 2020 - 18:15
اللهم ألطف بنا ما هو سبب عودة ارتفاع الوباء في هذه الأيام ولكن المهم حالات الوفيات مستقرة وحالات الشفاء تبشر بالخير يارب ارفع عنا هذا الوباء
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25
13 - Maroc السبت 06 يونيو 2020 - 18:15
انا شخصيا كانحس بالحگرة 3 شهور و انا كالس لا خدمة لا والو ماكانشوفو لا عائلة و لا اصدقاء احتراما ااحجر الصحي فب حين غيرنا عاسش حياتو ماسايق خبار و كتيحرم علينا الحياة و لقمة العيش ؟؟ انا نهار 10 نخرج بغاو اشدوني ولا يحبسوني شغلهوم حيت الصبر تقادا
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94
14 - ألميس مرموشة السبت 06 يونيو 2020 - 18:16
المرجوا من الجهات المختصة أن تنهي فترة الحجر الصحي لأنه بلا فائدة تذكر...فالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء لا يوجد فيها شيء إسمه الحجر الصحي لأن الكل يخرج و حركة المدينة نهارا هي حركة عادية جدا و لا وجود للتباعد الإجتماعي و الكمامة في العنق...المتضررون هم سكان المدن الصغيرة فقط..أما الباقي فلا..
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74
15 - رشيد السبت 06 يونيو 2020 - 18:17
حالة الشفاء فهاد ليومين قليلة وارتفاع عدد اصابات كيوجدو باش يزيدو فلحجر .دول عندها الاف اصابات و مءات اموات وحيدت الحجر هادو راهم دمرو البلاد والعباد.مني مبغاوش يرفعو الحجر خاص كلشي يخرج حجر مطبقينو غا علا مساكن لي معندهمش لا طنوبيل باش يتحرك لا والو
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48
16 - shamali السبت 06 يونيو 2020 - 18:17
الله يحمي ملكنا ووطننا ، سننتصر في المعركة بفضل ملكنا
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-68
17 - وجهة نظر اخيرة في الحجر الصحي السبت 06 يونيو 2020 - 18:17
صلي على النبي هدا الوباء بلا ما نزيدو 6 على 60 ونضمر الاقثصاد راه ماغدي يسلي نتاعيشو معاه وا لي مات الله يرحمو والله يجعل البراكة في لي بقا دول راه عندها حالات اضعاف مضاعفة بالنسبة للدولة ديالنا وطلقة الاقتصاد ديالها وا انا كيبان لي راه ماشي مرض قاتل
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16
18 - Robot السبت 06 يونيو 2020 - 18:17
هاد بئر تتبان غير فش تيقرب يسال الحجر، من بئر صناعية إلى بئر أسرية، الشهر جاي بئر انتروبولوجية...
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38
19 - La verite السبت 06 يونيو 2020 - 18:19
الناس تتظاهر في واشنظون ولندن وباريس ولم يدكر ان احد اصيب بكورونا فلا داعي لتخويف الناس فالمغرب متحكم في الوباء فقط الحيطة والحذر وتستمر الحياة.
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14
20 - بن حاج السبت 06 يونيو 2020 - 18:19
دابا ملي قرب اترفع الحجر بديتو تزيدو فالحالات باش حقا تگولو لينا ميمكنش نرفعو الحجر الصحي دبا ! وا طلقو عباد الله راه ناس كتعاني وكتموت بجوع وسعايا
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43
21 - Karntch kantch السبت 06 يونيو 2020 - 18:19
إوا 80 مرا 60 اومرا 30 مرا 100 أومرا اومرا وحنا غاديين واش بغيتوا تخلعولنا بهاد لحسابات ولا ََوبركا عودوا لراسكم
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20
22 - Chomeur السبت 06 يونيو 2020 - 18:19
رحمة بالفقراء و العاطلين لا تمددو،فلن نصل الى 0 حالة ، رحمة بالعاطلين والفقراء افتحو السفر بين المدن ، بعد مرور 6او 7 اشهر ان مددتم تسكتشفون انه لافاءدة من الحجر سوى تعديب العاطلين والفقراء ، اتركو الفيروس ينتشر ومن يمرض نعطيه الدواء في منزله متل نزلة البرد، وتخصيص نسبة قليلة من اسرة الانعاش لكورونا والباقي للحالات الخرى التي تم اهمالها، وان عند امتلاءها نعتذر للحالات الخرى و نتركها تموت في منزلها ، لان اقتصاد وحياة 35مليون مغربي اهم من حياة البعض فنحن نتعدب لولا ان الله حرم الانتحار لارتحنا من هده الحالة
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16
23 - Ahmed السبت 06 يونيو 2020 - 18:19
This will never ever disappear. People must be aware of this virus, and they must be ready to live with it. I think that's the only solution right now so as to save the economy of our country, and also to save lives of people who will die of hunger & poverty. In addition to that, there are lots of people who have chronic illness, and they need , treatment at the hospitals right now. But, they are not allowed to go to the hospitals so as not to get infected by covid19. Ewa, what's the solution then? They should stay at home till they kick the bucket!

Awdi, personally, I am tired of this!
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10
24 - سيباستيان السبت 06 يونيو 2020 - 18:20
نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 281306 و أكثر من 8000 إصابة مثل فرنسا ألمانيا ايطاليا التي كانت تجرى فيها 100000 تحليلة يوميا وتعطي 2000 إصابة وأكثر يعني كلما كان عدد التحاليل اكثر كانت عدد الحالة اكثر غير ان الفرق فالمدة فنحن اجرينا هذا العدد من التحاليل في ثلاث شهور
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7
25 - Sabrina السبت 06 يونيو 2020 - 18:21
واحد المسألة خطيرة بزاف اليوم شفتها.الله يرحم الوالدين الليفرور اللي ما عندوش شهادة سلامة صحية ما يدخلش المدن اللي ما فيها حتا حالة.واه من الدار البيضا اوهوا كيليفري الزيت اولا الدقيق اعلى الحوانت اوكيجمع امعاهم ابلا الكمامة.من امدينة لمدينة اشمن حجر هدا.
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22
26 - bendahmane السبت 06 يونيو 2020 - 18:21
لا لا لا هاد الإصابات مع قرار تمديد الحجر الصحي
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8
27 - حقيقة السبت 06 يونيو 2020 - 18:22
زعمة الحجر غدي يطلق هد الايام وشنو نديرو مع الوالدين ديالنا لي فيهم ضيقة وامراض القلب واش نخلوهم يتأقلمو مع هدوك لي معندهم مسؤولية
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6
28 - Samirovic السبت 06 يونيو 2020 - 18:22
الله يشوف من حالنا هادشي بزااااف
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14
29 - Abdou 1 السبت 06 يونيو 2020 - 18:23
إذن الحجر الصحي ليس هو الحل يا سادة. التعايش والحيطة ثم الرفع من التحاليل اليومية. الحجر لن يزيد الا حالات وحالات.
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18
30 - الاعداد النفسي السبت 06 يونيو 2020 - 18:23
يتم الان اعدادنا نفسيا لتقبل التمديد الثالث و الرابع....
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28
31 - Ello السبت 06 يونيو 2020 - 18:23
غير تيقرب موعد رفع الحجر و تيبداو يبانو بؤر وباىية هههه اش هاد التخربيق بنادم عاق و فاق و عاااااف من هاد الوضعية الله ياخد الحق
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26
32 - ام بناتي السبت 06 يونيو 2020 - 18:23
ااااه ياربي ضاقت بينا فرجها علينا كلشي بين يديك ...واش حنا كرهنا نخرجو علاش خرجتو علاش علاش سببتو لينا هادشي كامل ..
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7
33 - Ahmed السبت 06 يونيو 2020 - 18:24
قام المغرب بخطة إستباقية مند بداية الوباء للتصدي كورونا .وهو ثاني بلد بعد يوهان الصينية في الرقم القياسي في مدة الحجر الصحي.ومع ذلك سيكون أخر دولة في العالم التي سترفع الحجر الصحي .أشوف أشوف
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26
34 - Adil السبت 06 يونيو 2020 - 18:25
اضن ان الحكومة عبارة نوع من الجمعيات٠فقط جمع تبرعات و مساعدة بعض المحتاجين و غير المحتجين٠ ليس هناك اي تخطيط او رؤية للغد٠
اخاف ا ن يكونوا مثلنا في ينتظرون المنزل زول هده الجائحة
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9
35 - فتحية السبت 06 يونيو 2020 - 18:25
الله لك الحهد اللهم لك الشكر اللهم ارفع عنا الوباء ارحم عبادك يارحمان ندور في داءرة فارغة انخفاض و رتفاع اختلط علينا ااامل بالياس مللنا من الترقب و الحدر وكاننا في كابوس حلم لا ينتهي عفوك يارب الطف بنا يارب صعفاؤ لا حيلة لنا في بابك واففين ميتعطفين لا ترظنا خاءبين يا الله
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8
36 - noura السبت 06 يونيو 2020 - 18:25
بغاو يحيدو الحجر الصحي او مازال يوميا كيلقاو 80 حالة.
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-12
37 - تصحيح السبت 06 يونيو 2020 - 18:25
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت و ليست الجمعة
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4
38 - ياسين السبت 06 يونيو 2020 - 18:26
لا حول ولا قوة إلا بالله نصف الإصابات بالدار البيضاء بالنسبة للذين يتساءلون عن الوضعية الروائية بالدار البيضاء فهي كالتالي
حالات الاصابة: 2760
حالات الوفاة: 51
حالات الشفاء: 2395
الحالات النشطة: 365
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0
39 - الياس السبت 06 يونيو 2020 - 18:26
الاصابات في ارتفاع والشفاء في انخفاض يبدو اننا عدنا الى اول السطر . كان الله معنا
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9
40 - مجدها تقاقي وهي تزيد في البيض السبت 06 يونيو 2020 - 18:26
حتى قلنا صافي قربات تفرج ونسبة التعافي وصلات 90 % والحالات المستعجلة 600 ما بين البارح واليوم الحالات زادو ارتافعو مرة أخرى وكلشي غرف السبب لي هي بؤرة مراكش وضربو كلشي فزيرو المجهود ديال 3 أشهر وعباد الله سادة عليها ناس مرضات نفسانيا وفي الأخير غادي يزيدو في الحجر الصحي لا محالة لأجل غير مسمى
ومع العلم أن هناك مناطق آهلة لرفع الحجر الصحي تدريجيا وهدشي منطقي لأنها مبقات كتسجل حتى حالة لأكثر من شهر !!
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5
41 - حلل وناقش السبت 06 يونيو 2020 - 18:27
سوف يتم رفع الارقام حتى يبرروا تمديد الحجر الصحي... انهم لا يفكرون الا من زاويتهم و يخافون من زوال مناصبهم... وزارة الصحة تريد فقط تصفير حالات كورونا ولا تكترث للحالة النفسية للمواطنين وخاصة الاطفال والنساء والمسنيين المترتبة عن الحجر الصحي... وزارات الصناعة، الاقتصاد و المالية، الفلاحة لا يرون الأمور الا من زاوية جد ضيقة فليس هناك تنسيق واستراتيجية واضحة.... كل هذا لا يخدم المواطن الذي هو المستهلك الرئيسي المساهم الاساسي في تنمية الاقتصاد.... والله يستر
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8
42 - الوطنية السبت 06 يونيو 2020 - 18:29
كلما رفعتم من عدد المتعافين تقول الناس أن الفيروس لم يعد مميتا فبدؤوا ينتقلون من مكان لآخر كما أصبح الاختلاط شيئا مباحا وها هو العدد بدأ يرتفع من جديد ومن هم المتضررون هم اولائك الذين امتثلوا لقواعد الحجر الصحي بدأوا يشعرون بالضيق واليأس
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4
43 - محمد مداني السبت 06 يونيو 2020 - 18:29
يبدو من خلال النتائج التي تصدرها وزارة الصحة لا زالت متدبدبة وأن الوزارة بخالجها شك في النتائج وغير قادرة على سيطرة الوضع.
الطب العسكري يحسم بجدية أما وزير الصحة ليس لديه اكترات بالجاءحة ولم يزر الامكن أكتر تضرراليؤازر ملاءكة الرحمة والأطباء الذين هم الواجهة
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2
44 - مهدي السبت 06 يونيو 2020 - 18:30
الله الطف بنا ويرفع علينا هذا الوباء يارب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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2
45 - hamza السبت 06 يونيو 2020 - 18:30
مسائكم مبروك
هاد اليوم تما تسجيل أكثر من 80+ حالة خلال24h من بين
تحليلة14الف
العدد الإجمالي8151

و لي لله الحمد و الشكر عدد حالة الشفاء هذا اليوم يصل إلى 47+ العدد الإجمالي 7315
سبب نقص عدد الشفاء هو إقتراب من الحالات الجديدة

0 حالة وفاة هذا اليوم
ناس لباقين كتعالجو 628

الحالات التي سجلت هدا اليوم حسب الجهات
طنجة تطوان الحسيمة14+
الدار بيضاء سطات 46+
اسفي مراكش 12+
رباط سلا قنيطرة5+
فاس مكناس 2+
شرق 1
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3
46 - أبو بكر السبت 06 يونيو 2020 - 18:30
بطبيعة الحال ، يجب أن يرتفع عدد الحالات ، وهذا ما يبرر استمرار حالة الطورئ ( الصحية ) .

فهل يُعقل ان تُصرِّح وزارة الصحة بعدد ضئيل لحالات الاصابة و في نفس الوقت تُبْقي وزارة الداخلية على " حالة الطوارئ الصحية " ؟

الامور واضحة .
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12
47 - Freethinker السبت 06 يونيو 2020 - 18:30
نتيجة الأمية والجهل والتخلف ديال المجتمع. هادو مالين الزيارات ديال العيد خرجو علينا! اش عندك ما دير مع هاد البشر هذا؟؟!!
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1
48 - حليم السبت 06 يونيو 2020 - 18:32
تمديد الطوارئ على المستوى الوطني ليس بالحل الصواب ، يلزم ايجاد حل اكثر واقعية واكثر شجاعة من هذا الحل الترقيي ، الله يلطف
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4
49 - جديدي السبت 06 يونيو 2020 - 18:32
لماذا لا تحين ارقام جهة الدار البيضاء سطات
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4
50 - مروكي في الحجر السبت 06 يونيو 2020 - 18:34
مافهمة فيكم والو واش حتى قرب الحجر يسالي عاد ارتافعو الحالات وتنقصات حالت الشفاء فين هيا ايام الشفاء التي كنا نعدها بالمئة .
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7
51 - لكل من عنده ضمير السبت 06 يونيو 2020 - 18:36
وغير بالمنطقة والله نبقاو قرن من الزمان في الحجر بمجرد رفعه لا قدر الله ان ظهر عند واحد مشا كل شيء ونبداو من الاول ولهذا تخلت عليه اغلب الدول وفضلت محاربته والعيش معه من الاختباء في البيوت
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1
52 - Oujdi السبت 06 يونيو 2020 - 18:37
أغلبية القراء تشكك في هذه المعطيات لأنها مع اقتراب كل نهاية( حجر )تزداد الاصاباب .لايعقل 3 اشهر بدون عمل (تجارة الملابس)والغريب في الأمر أن جميع المحلات تشتغل الا الملابس على من نضحك ..
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4
53 - مواطن السبت 06 يونيو 2020 - 18:39
هذا الله ما عندنا ما نقولو كملات الهضرة عيينا وملينا واش حنا مربوطين كنخرجو لحانوت ونرجعو فحالنا وناس مفوجة مع راسها وضاربة دنيا بطالون نسأل الله تعالى السلامة والعافية ان شاء الله
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4
54 - مروكي في الحجر السبت 06 يونيو 2020 - 18:39
مافهمت فيكم والو حتى قرب الحجر يسالي عا ارتفعة الحالات وانخفض عدد الشفاء اين هي الايام اللتي كنا نعد فيها حلات الشفاء بالمئة .
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8
55 - Manal السبت 06 يونيو 2020 - 18:40
هادشي ديالكم عقناااا بييييه راه معندناش الودنين طوال غير زيدو في الحجر راه حد مغيحتارمو حيت عيقتو و بزااااف بديتو كطلعو الاصابات و تنقصو المتعافون ههههه الحبس هادا ماشي الحجر ناس خارجين داخلين بلا كمامة بلا تباعد على هاد الحساب غادي يبقا المغرب هكا حتى ليوم القيامة أما العالم كلو رفع الحجر بشكل تدريجي و على الجهات لي ما فيها والو مفهمتش نتوما زعما واعرين الله يشوف من حالنا
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6
56 - ◇¤♡i๓คຖē♡¤◇ السبت 06 يونيو 2020 - 18:41
الله باخد الحق فلي كان حيلة وسباب حتى قربنا نخرجو وااه
أنا عندي ١5 المشاكل فالدار لا حول + الصدمة ديال حبيو علينا القراية
ولات عندنا أزمة لدرجة الأب ديالي غيخرجنا من الخصوصي بسبب المبلغ ااكبير لي طلباتو اامدرسة على التعليم عن بعد أو حنا ياكنين فبرشيد او هتا العمومي فيه بزااف تاع المشاكل أهمهم البلية او الدراري لي كيدخلو او هما ممقيدينش فالمدرسة باش مسخليوهمش يقرااو
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57 - عبدالمالك البودريبلى السبت 06 يونيو 2020 - 18:42
للحكومة النظر كل النظر فيما يخص رفع او تمديد الحجر الصحي. و هي التي تعرف جيدا ما يليق بنا اما نحن كمواطنين لا نملك اية دراية بدلك. فاحترموا يا اخواني ما تقوله الحكومة وفقها الله لما هو صالح لامتنا.اللهم احفظ ملكنا حكومتنا و شعبنا.
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58 - هشام السبت 06 يونيو 2020 - 18:42
الارقام تدل على نظرية تمديد الحجر لاسبوعين اضافيين.غير وجدو راسكم. اللعبة باينة
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59 - ADNANE السبت 06 يونيو 2020 - 18:44
اخبار جيدة واصلو وفقكم الله اللهم ازل علينا هدا الوباء
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60 - 100 تخميمة ولا ضربة بالمقص السبت 06 يونيو 2020 - 18:45
ياربّي السلامة .. حتى قلنا صافي الحالة الوبائية عندنا تحسنت .. عدد الحالات الجديدة نزل بزاف .. وعدد حالات الشفاء ارتفع بالمئات .. دابا كيفاش تقلبات الآية ورجعوا الإصابات للإرتفاع والشفاء للنزول ..؟؟ آشنو وقع ..؟؟ ياكما بنادم عندنا صافي عيا ومابقاش مطبق تعليمات الحجر الصحي مزيان ..؟؟ أنا بعدا بديت كنلاحظ أن شي وحدين حايدو الكمامات ..!! حذاري إذا مشينا حتى لغينا الحجر ف 10 يونيو .. راه هاذ الفيروس الملعون كايتسنى غير هذ الفرصة باش يدير فينا ما بغا ..!!!!! وااااقيلا السّي عبد الواحد عندو الصح .. " 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص .."
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61 - واحد من الناس السبت 06 يونيو 2020 - 18:46
نتوما باقين كاتكلمو على التمديد
او حنا مزال كانسمعو على المساعدة لي دارت الدولة مزال ما شدينا الريال لحد الان ياله خسرو علينا
ديك الرسالة ديال شكاية في طور المعالجة
لا حول ولا قوة الا بالله
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62 - كمال السبت 06 يونيو 2020 - 18:46
هادشي نتيجة عدم اختيار الحجر الصحي و نتيجة الجهل و قلة الوعي، أغلبية الناس ممحترمينش الحجر الصحي، هاد الناس اللي بغا يترفع الحجر الصحي، راه مايمكنش مادام الفيروس موجود، و ماتبقوش تسناو التاريخ المقرر من طرف الوزارة، لان هاد التاريخ نتوما اللي كتحلمو فيه و انتوما اللي كتحدوه ماشي الوزارة. الناس مبغاتش تفهم باللي اصلا الحجر الصحي مطبقش مزيان حيت الأغلبية مخداوش الأمر بجدية، دوخلو لديوركم غير 2 اسابيع و الله حتا غادي تهناو و تخنيونا معكم، عيينا و الله
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63 - Thinker السبت 06 يونيو 2020 - 18:47
I don't know if the Moroccan officials have learned any lesson from what happened in USA. Corona was just a trigger that lead to the unrest in that country.
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64 - mhamad السبت 06 يونيو 2020 - 18:48
انا مبكتش فهم والو فهدشي قبل ايام راينا تراجع ل المصابين وارتفاع ل حالة الشفاء قلنا الحمدلله ولكن عندما اقترب موعد رفع الحجر الصحي اصبحنا نسمع العكس ارتفاع المصابين وانخفاض حالة الشفاء مادا يحدت العلم عندالله سبحانه
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65 - youssef السبت 06 يونيو 2020 - 18:49
لا لتمديد " السجن الصحي". راكم عيقتو.
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66 - Jilali السبت 06 يونيو 2020 - 18:50
لا لرفع الحجر الصحي، و حالة الطوارئ،هذه الوضعية تنبئ بانتكاسة حقيقية ،ماذا ستستفيد من إخراج الملايين من الأطفال إلى الشوارع ة الشواطئ غير اختلاط الحابل بالنابل ،اعلموا رعاكم الله ان المغرب ليس له القدرة عل استيعاب عشرات الآلاف من المصابين. خذوا حدركم و إياكم و الغرور، ولكم ما حدث و يحدث في دول عظمى لها نظام صحي متطور ووصلت الوفيات عشرات الآلاف. فاعتبروا يا اولي الالباب .ولاتياسوا ولا تحزنوا الحرج قريب شهر شتنبر أو أكتوبر على أكبر تقدير
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67 - احميد السبت 06 يونيو 2020 - 18:52
اللهم اليك اشكو ضعفي وقلة حيلتي فاكشف هذا الهم عني وعن عبادك يارحمان ويا رحيم لا ملجاء لنا الا انت. سبحانك انك على كل شيء قدير.
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68 - المعطي السبت 06 يونيو 2020 - 18:57
يبدو أن الارقام المقدمة تخضع لمنطق معين قد يكون بعيد كل البعد عما هو حقيقي وهذا ما يدفع احيانا الى التشكيك لاعتبارات قد تكشفها الايام المقبلة
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69 - جالس في الدار السبت 06 يونيو 2020 - 18:58
تصفير الحالات وهم لسبب بسيط وواضح هناك مرضى لا تظهر عليهم الاعراض و لم يتم تتبعهم كمخالطين كحالة مراكش
اما سبب تراجع عدد المتعافين فيرجع إلى ان اغلبية المصابين منذ فاتح ماي قد تعافوا و لم يبق سوى الحالات المسجلة بعد 20 ماي و التي لم تستنفذ بعد مدة العلاج
يجب على المسؤولين رفع الحجر داخل الاقاليم التي تعرف حالات قليلة وليس الجهات مع تشديد مراقبة التنقلات بين الاقاليم
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70 - o.z. السبت 06 يونيو 2020 - 19:01
لا استراتيجية و لا خطة و لا حتى رؤية مستقبلية لإنقاذ هذا الشعب الذي يتأزم يوم بعد يوم. حكومة الشعارات و الارتجال ، دائما يختارون الطرق السهلة و لا يستطيعون ايجاد حلول تبعث على الامل. بعد غد سيختارون الطريق السهل وهو تمديد الحجر خوفا على سلامتنا...و سنبقى نتذمر على هذا القرار وفي الاخير سنتقبله و سنستمر في معاناتنا الاجتماعية و المالية و النفسية و العائلية. ثلاث شهور من الحجر المنزلي ولم نستطع التحكم في انتشار الفيروس لأن الذي أنتج صيغة حجرنا الصحي يجب أن يحاكم.
لنا آلله جميعا و نعم بالله.
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71 - مواطن السبت 06 يونيو 2020 - 19:03
عدد التحاليل المخبرية المنجزة مند بداية هذه الجائحة 281306، هذا العدد كانت تقوم به على سبيل المثال إيطاليا في يومين و نحن قمنا به في ثلاثة أشهر؟؟؟ من أجل معرفة تقريبا العدد الحقيقي الإصابات ما علينا إلا زيادة اضعاف عدد التاحليل اليومية و هكذا يمكننا محاصرة هذا الوباء إن شاء الله.
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72 - سعيد السبت 06 يونيو 2020 - 19:07
النتيجة كلها على السرعة النهائية ولقد قامت السلطة كل المجهودات ولكن مدري الشركات والمعامل وأصحات الطرقات التجارية لم يكونو في مستوى الحدث ونعم ألفنا التساهل في آخر لحظة والدولة تستنزف قدرتها بكثرة الملل والتساهل في بعض المناطق أصحاب المال والشركات فلماذا يصممون على الاقتصاد دون الاحتياطات اللزمة فيجب تمديد الحظر لأسبوع وبكل صرامة لانه الحل الوحيد اذا لم تظهر بوادر في اليومين القادمين
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73 - لا نريد التمديد السبت 06 يونيو 2020 - 19:14
ديما ملي كايقرب موعد رفع السجن الصحي كاتبداو طلعو الحالات و تنقصو الشفاء راه كلشي عاق بيكم غا جيونا ميشان شمن نوايا عندكم را بلاصة عدد حالات الاصابة بكورونا اتوليو تحسبو عدد حالات الاتتحار را بنادم عيا و مل و جانا اكتئاب و الم المفاصل و الم الجيب الى اخره الله ياخد فيكم الحق شي يشد الملاين و عندو فيلا و بيسين كايتحكم فمسير واحد ساكن فبيت الا كلس هو ينوض خوه الله ينعل لي مايحشم
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74 - محارب كوفيد19 السبت 06 يونيو 2020 - 19:15
حسبو مزيان راه تقريبا 20.000 حالة تم استبعادها اليوم وامس كانت غير 14000 حالة مستبعد
الله يجعل شي تاويل تاع الخير
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75 - هاروت السبت 06 يونيو 2020 - 19:22
دابا زعما اسبوعين غايوليو الحالات 10 يوميا لا اظن ذلك اظن انه من هنا اسبوعين غانسجلو 80 حالة أخرى كالعادة يجب التعايش مع المرض هناك حلول وسطية كرفع الحجر مع منع التجمعات الكبرى داخل المدن وتجريم عدم ارتداء الكمامات او وضعها في الحنجرة. هناك دائما حالات لا يعرفها احد ويتم اكتشافها من بعد ان نقلت العدوى الحالات اخرى لا يعرفها احد وهكذا دواليك لانخفاض الحالات اما يعني ان الحالات في تناقص او يعني ان جرد المخالفين انتهى حتى ظهور حالات اخرى مخفية.
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76 - جعفر السبت 06 يونيو 2020 - 19:22
تسجيل حالات كل يوم شيئ عادي قبل عودة الحركة الإقتصادية وخروج ملايين الموظفين والمستخدمين للعمل كنا نسجل أكثر من هذا العدد مع عدد إختبارات ضعيف أما الآن فإننا نحقق أكثر من عشرة آلاف إختبار كل يوم مع خروج الناس لوظائفهم ومع عدم الإلتزام الناس الحرفي للحجر الصحي فإن هذا العدد من الحالات يبقى جيد ومطمئن و مقبول يجب أن نتعايش مع هذا الفيروس لفترة أما أن يختفي هذا الفيروس بعد رفع الحجر الصحي او أن ننتظر أن يختفي حتى نرفعه فهذا مستحيل
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