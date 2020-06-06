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الرئيسية | مجتمع | المصحات الخاصة لا تجري فحوص فيروس كورونا

المصحات الخاصة لا تجري فحوص فيروس كورونا

المصحات الخاصة لا تجري فحوص فيروس كورونا
هسبريس - أمال كنين
السبت 06 يونيو 2020 - 19:55

قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إن المصحات الخاصة غير مرخّص لها بشكل كلّي وقطعي لإجراء التحاليل والاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن وزارة الصحة حدّدت منذ بداية جائحة كورونا في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية.

وأبرزت أنه استعدادا لرفع الحجر الصحي، تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بهذه المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا.

وأكدت الجمعية أن "اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص. وبالتالي، فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ألميس مرموشة السبت 06 يونيو 2020 - 20:24
يجب إعادة النظر في تواجد المصحات الخاصة بالمغرب...
الصحة يجب أن تكون مجانية للجميع بدون مقابل..
المصحات و المدارس الخاصة هي وصمة عار في بلد إسلامي مثل المغرب..
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19
2 - منخرط السبت 06 يونيو 2020 - 20:28
شكرا على التوضيح لرفع كل لبس .وحبذا لو اسستم لمصلحة تواصل دائم مع المواطنين للارشاد والتوعية...
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2
3 - ابن تومرت السبت 06 يونيو 2020 - 20:41
"وأبرزت أنه استعدادا لرفع الحجر الصحي، تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بهذه المهمة'"
هذا ما يهم في المقالة.. بعبارة ادق، ولمن يعرف قراءة ما بين السطور.. رفع الحجر الصحي مع الابقاء على حالة الطواريء الصحية أمر لا مفر منه في 10 من الشهر الجاري.. فالاغلبية "مرضت في جيبها وفي صحتها ايضا" وضاقت بها سبل العيش..
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