24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:13
|13:31
|17:11
|20:40
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حزب الكتاب" يبسط رؤيته حول مرحلة رفع الحجر
- تضرر مموني الحفلات
- شرطة مراكش تفكك عصابة متخصصة في السرقة
- وفاة طفل في أزيلال بلسعة عقرب تقلق جمعويين
- طائفة الموريش
صحافيون وصنّاع محتوى يُشَرحون "التواصل الرسمي" خلال الجائحة (5.00)
سابقة علمية .. فريق مغربي يحل "شفرة جينومات" لفيروس كورونا (5.00)
- المغرب يتجه إلى تمديد الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر المنزلي - (257)
- انتقادات تطال بنموسى بسبب سفيرة فرنسا .. واللجنة: "بوليميك فارغ" - (117)
- 61 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 8132 بالمغرب - (116)
- هل تعتمد الحكومة التقسيم الجهوي في تخفيف "الحجر الصحي"؟ - (106)
- مساعدون طبيون يطلبون الإنصاف ويشتكون "التجاهل والإجحاف" - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المصحات الخاصة لا تجري فحوص فيروس كورونا
قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إن المصحات الخاصة غير مرخّص لها بشكل كلّي وقطعي لإجراء التحاليل والاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن وزارة الصحة حدّدت منذ بداية جائحة كورونا في بلادنا الجهات التي تقوم بهذه المهمة، المتمثلة في المختبرات الوطنية المرجعية، ثم أضافت إليها في مراحل متقدمة المستشفيات الجامعية.
وأبرزت أنه استعدادا لرفع الحجر الصحي، تم تكليف مختبرات مجموعة من المستشفيات الأخرى على امتداد ربوع المملكة للقيام بهذه المهمة، دون إغفال مساهمة مختبرات المستشفيات العسكرية، فضلا عن إعداد وتجهيز مختبر متنقل للرفع من أعداد الاختبارات الممكن القيام بها يوميا.
وأكدت الجمعية أن "اللائحة التي تضم المؤسسات المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، واضحة ومعروفة مكوّناتها، وضمنها مستشفى شبه خاص. وبالتالي، فإن المصحات الخاصة لم تقم بأي اختبار لأي مواطن وليس لها هذه الصلاحية قانونيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الصحة يجب أن تكون مجانية للجميع بدون مقابل..
المصحات و المدارس الخاصة هي وصمة عار في بلد إسلامي مثل المغرب..
هذا ما يهم في المقالة.. بعبارة ادق، ولمن يعرف قراءة ما بين السطور.. رفع الحجر الصحي مع الابقاء على حالة الطواريء الصحية أمر لا مفر منه في 10 من الشهر الجاري.. فالاغلبية "مرضت في جيبها وفي صحتها ايضا" وضاقت بها سبل العيش..