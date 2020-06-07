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الرئيسية | مجتمع | 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8177 حالة في المغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8177 حالة في المغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8177 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8177 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 288678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 208.

وتم التيقن أيضا من 13 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7328 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - SABRY الأحد 07 يونيو 2020 - 10:06
26حالة 13شفاء 00موتى.....

اللهم يارب الأرباب يارحمان يا رحيم يا كريم أرفع عنا البلاء والوباء بلطفتك يا لطيف يارب العالمين ..
اللهم إنا نسالك خير هذا اليوم وإجعلنا ممن لهم نصيب فى الدعاء المستجاب فأنت خير الحافظين وأنت أرحم الراحمين ..
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2 - said الأحد 07 يونيو 2020 - 10:09
الحمد لله صباح جميل أن تفتحه بخبر إنخفاض في حالات الاصابات ونتمنى أن ينقرض هذا الوباء في الأيام القادمة بإدن الله ومزيدا من الاحتياط
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3 - ولد الشعب الأحد 07 يونيو 2020 - 10:10
غير قرب الوقت نهار 10 بداو كيزيدو بالش اعاودو حجر الصحي
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4 - kamal الأحد 07 يونيو 2020 - 10:11
اوا براكا طلقونا راه عيينا
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5 - حلل و ناقش الأحد 07 يونيو 2020 - 10:12
سوف يتم رفع الارقام حتى يبرروا تمديد الحجر الصحي... انهم لا يفكرون الا من زاويتهم و يخافون من زوال مناصبهم... وزارة الصحة تريد فقط تصفير حالات كورونا ولا تكترث للحالة النفسية للمواطنين وخاصة الاطفال والنساء والمسنيين المترتبة عن الحجر الصحي... وزارات الصناعة، الاقتصاد و المالية، الفلاحة لا يرون الأمور الا من زاوية جد ضيقة فليس هناك تنسيق واستراتيجية واضحة.... كل هذا لا يخدم المواطن الذي هو المستهلك الرئيسي المساهم الاساسي في تنمية الاقتصاد.... والله يستر
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6 - زواقي الأحد 07 يونيو 2020 - 10:12
الحمد لله... بقوة الله سبحانه... الأمور في طرقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء...
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
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7 - [email protected] الأحد 07 يونيو 2020 - 10:12
خيرا انشاءالله.اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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8 - متفائل الأحد 07 يونيو 2020 - 10:14
خيرا إنشاء الله متفائل الخير يجده غادا تزيان إنشاء رحمان وغادا ترجع الحياة كما كانت اللهم حفظ بلدنا الحبيبة المغرب من كل شر و رفع عنا الوباء ياأرحم راحمين
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9 - [email protected] الأحد 07 يونيو 2020 - 10:14
خبر سار ونتمنى ان يستمر الوضع في الانخفاض لكي نتنفس الصعداء والله اننا سئمنا الجلوس في المنازل واولادنا مشتاقون الى الحرية وهواء الطلق اللهم عجل بالفرج
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10 - محمد الأحد 07 يونيو 2020 - 10:15
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا
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11 - loubna الأحد 07 يونيو 2020 - 10:15
هادشي بزف هادو ناس جاهلين اوووف عليكم
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12 - khadija الأحد 07 يونيو 2020 - 10:16
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء ومتعنا بالصحة و العافيةو اشف مرضانا و ارحم موتانا يا رب
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13 - الحريزي الأحد 07 يونيو 2020 - 10:16
26 إصابة من أصل 7372 تحليلة بشارة خير ان شاء الله.
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14 - mostafa الأحد 07 يونيو 2020 - 10:17
j'espère qu'ils nous lâche rentré chez nous, !!3 mois c trooooop ! !!!!
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15 - فتحية الأحد 07 يونيو 2020 - 10:17
الاحد لا يخدم احد 26 اصابة 13 خالة شفاء اللعه ارفع عنا الوباء اخرجنا بجودك وعطفك من هظا النفق المصام الخانق نستسلم لا قدرة لنا على التحمل اكتر الطف بنا يارب اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وحهك العضبم
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16 - أمين الأحد 07 يونيو 2020 - 10:19
جيت نقول بلي هاد فيروس وراه علام كيجيب ضحكة ..أمريكا مؤخراً كانت مظاهرات في جميع مناطق لمدة 10 أيام أو مزال بنادم خارج أو وصلت نسبة بنادم لي خرج في مظهرات هي 800،000 ألف، و كثر قليل فيهم لي داير كمامة و زحام و كولشي لي عزيزة على كورونا لحد ساعة مزال مترفعوش حالات عندهم لي خاصها توصل 100،100 ألف حالة في نهار بسبب مظهرات وخا دازت 10 أيام في أخير خرج ترانب مؤخرا قال فيورس أصبح تحت سيطرة .....حنا 20 حالة في نهار وحا وفاة في شهر أو قاليك تمديد غازي يكون يمكن والله حتى نكتة هتد المغرب
10 يونيو صلات حفلة براكة براكة.
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17 - عبد الله الأحد 07 يونيو 2020 - 10:19
ارجو ان توفتح المساجد لكي نتضرع الي الله لكي يرفع عنا هذا البلاء راكم ماشين في الطريق لا تعريفونى نهياته ......والله أعلم .
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18 - Youssef الأحد 07 يونيو 2020 - 10:20
اللهم إرفع عنا هذا الوباء يا رب.
و لكن أتساءل عن الأرقام التي تروج حول حالات الشفاء . ففي يوم نرى أنها مرتفعة و في يوم آخر نراها جد منخفضة.
أتمنى أن لا يكون هنا تلاعب حول صحة هذه الأرقام.
و شكرا.
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19 - Hico الأحد 07 يونيو 2020 - 10:20
السؤال الذي حيرني لماذا عدد الاصابات في ايام العطل تكون منخفضة حلل و ناقش
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20 - شنبوط الأحد 07 يونيو 2020 - 10:21
هاد كورونا غاديا تسطينا مرة طالعة مرة هابطة بحال ميزان الحرارة، خصوصا في هده الضرفية لي اقترب فيها موعد رفع الحجر.اللهم ارفع عنا البلاءوالوباء واجعل هدا البلد امنا سالما
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21 - متطوع الأحد 07 يونيو 2020 - 10:24
اسأل الله جل علاه أن يرفع عنا البلاء والوباء،ويشفي جميع مرضى المسلمين،ويحفظ أمير المؤمنين ملكنا الغالي من كل مكروه،،،،والشعب المغربي من كل شر وسوء،،،،،آمين.
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22 - Abdo الأحد 07 يونيو 2020 - 10:26
مغديش نفرح بهاد الرقم ليتسجل حيت عارف غدة ولا فلعشية غادي يهرجروه لينا
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23 - Observateur الأحد 07 يونيو 2020 - 10:26
مزارع تربية المينك تشرع بهولندا في إعدام حيواناتها بعد تسجيل إصابتها بفيروس كورونا, وتفاديا لانتقال العدوى منها إلى البشر!! هل سينتقل فيروس كورونا بين البشر والحيوانات على نطاق واسع في الأسابيع والأشهر المقبلة؟؟ هل هذا يعني أن البشرية مقبلة على كارثة عظمى؟
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24 - المغربي 17 الأحد 07 يونيو 2020 - 10:29
النتائج المحققة جد إيجابية...كفى من التخويف والترهيب...يجب زرع الأمل والثقة في نفوس المواطنين. ..الاحتياط واجب و لكن الإفراط فيه خطيئة اتجاه هذا الشعب المغلوب على أمره....الصفر حالة خيال و كون الفيروس قاتل تضخيم و الحجر المستمر أكبر خطورة على الصحة العامة للمواطنين...حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى و إلا سنبقى ندور غي حلقة مفرغة
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25 - ادريس ابو اشرف الأحد 07 يونيو 2020 - 10:31
نطلب من الله تعالى ان يبعد عنا هذه الجاءحة .. وان يشفي جميع المصابين.. وان يرحم الذين وافتهم المنية.. فمزيدا من اخذ التدابير الاحترازية.
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26 - سعيد الأحد 07 يونيو 2020 - 10:31
انتظروا الإعلان عن رفع الحجر الصحي ( ولكن تدريجيا ) سيكون حسب الجهات!
حالة الطوارئ سوف تبقى إلى أن تتحسن الحالة الوبائية
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27 - mahroucha الأحد 07 يونيو 2020 - 10:33
كان من الممكن تجاوز مرحلة الحجر الصحي لو كان البعض في المستوى المطلوب كمسيري الوحدات الصناعية والتجارية الذين أبانوا عن ضعف الحس والوعي الصحي رغم مكانتهم الاجتماعيةوكذلك انزلاقات أفراد من العامة كتنظيم وحضور الاعراس والجنازات وغيرها من المناسبات غير مبالين بالآخرين الذين مكثوا ببيوتهم وكان ذلك عبئا ثقيلا،اليوم لم يعد لقرار الحكومة الفائدة المرجوة رغم تفانيها في تخطي أزمة الوباء وحتى أن رفع الحجر الصحي ستظل بالمنزل خوفا من رذاذ الآخرين.
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28 - مغربي الأحد 07 يونيو 2020 - 10:33
الحمد لله على كل الأحوال.
من فضلكم أريد أن أعرف ما سبب انخفاض عدد الشفاء إلى أقصى درجة مثلا من500 إلى 20 شيء عجاب يحير العقل. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء و انشر رحمتك التي وسعت كل شيء. لا ملجأ منك الا اليك.
يا أيها المغاربة التزموا بيوتكم إلا عند الضرورة حتى نخرج منها سالمين بإذن الله.
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29 - الخطر النائم الأحد 07 يونيو 2020 - 10:35
جهة طنجة اصبحة بؤرة حقيقة بسبب التدابير العشوائية و سوء تدبير الازمة من طرف المسؤولين للاسف
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30 - جميلة الأحد 07 يونيو 2020 - 10:35
إلى الله سبحانه وتعالى نتضرع ان يرفع عنا الوباء بعد أن عجز العلم و عدم التزام بعض البشر عن الإلتزام بالتباعد البشري آلله هو الوحيد وكيلنا في هذه المحنة
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31 - الفقيه الأحد 07 يونيو 2020 - 10:39
العداد بدأ مرة اخرى في التصاعد وكأن هذا الفيروس مبرمج ضد رفع الحجر الصيحي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يهديكم يا ايها المغاربة قللوا من خروجكم وتزاحمكم واعلموا أن الكثيرين يمكن إصابتهم ويمكنهم التعافي لكن نقل الفيروس إلى آخرين قد بؤدي بهم إلى الهلاك فتحتسب لك هذه السيئة عند رب العالمين و لاتنسوا ان المؤودة يومئذ سوف تسال بأي ذنب قتلت فلا خروج دون عذر مقبول إذن واحتسبوا الجر عند الله.
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32 - Mourad الأحد 07 يونيو 2020 - 10:41
صباح الخير الإخوان والأخوات والله العظيم مبقى ميعجب
أنظروا إلى العاصفة الهوجاء ماذا خلفت من خسارة وإتلاف عدد كبير من الهكتارات بجهة فاس مكناس من الفوكه والخضر.
اظف إلى هذا الوباء الفتاك الذي هو بدروه خرب العالم اليس هذا بمثابة درس من آلله لكل البشرية أن تستقيم.
إن لله وإنا إليه راجعون.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما فيروس كورونا في المغرب ولله الحمد لازال ضعيفا وسيخرج من هذا البلد الأمين بأقل ضرر ممكن إنشاء الله العظيم.
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