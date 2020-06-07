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كُتّاب وآراء
26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8177 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8177 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 288678 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 208.
وتم التيقن أيضا من 13 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7328 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
اللهم يارب الأرباب يارحمان يا رحيم يا كريم أرفع عنا البلاء والوباء بلطفتك يا لطيف يارب العالمين ..
اللهم إنا نسالك خير هذا اليوم وإجعلنا ممن لهم نصيب فى الدعاء المستجاب فأنت خير الحافظين وأنت أرحم الراحمين ..
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
10 يونيو صلات حفلة براكة براكة.
و لكن أتساءل عن الأرقام التي تروج حول حالات الشفاء . ففي يوم نرى أنها مرتفعة و في يوم آخر نراها جد منخفضة.
أتمنى أن لا يكون هنا تلاعب حول صحة هذه الأرقام.
و شكرا.
حالة الطوارئ سوف تبقى إلى أن تتحسن الحالة الوبائية
من فضلكم أريد أن أعرف ما سبب انخفاض عدد الشفاء إلى أقصى درجة مثلا من500 إلى 20 شيء عجاب يحير العقل. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء و انشر رحمتك التي وسعت كل شيء. لا ملجأ منك الا اليك.
يا أيها المغاربة التزموا بيوتكم إلا عند الضرورة حتى نخرج منها سالمين بإذن الله.
الله يهديكم يا ايها المغاربة قللوا من خروجكم وتزاحمكم واعلموا أن الكثيرين يمكن إصابتهم ويمكنهم التعافي لكن نقل الفيروس إلى آخرين قد بؤدي بهم إلى الهلاك فتحتسب لك هذه السيئة عند رب العالمين و لاتنسوا ان المؤودة يومئذ سوف تسال بأي ذنب قتلت فلا خروج دون عذر مقبول إذن واحتسبوا الجر عند الله.
أنظروا إلى العاصفة الهوجاء ماذا خلفت من خسارة وإتلاف عدد كبير من الهكتارات بجهة فاس مكناس من الفوكه والخضر.
اظف إلى هذا الوباء الفتاك الذي هو بدروه خرب العالم اليس هذا بمثابة درس من آلله لكل البشرية أن تستقيم.
إن لله وإنا إليه راجعون.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما فيروس كورونا في المغرب ولله الحمد لازال ضعيفا وسيخرج من هذا البلد الأمين بأقل ضرر ممكن إنشاء الله العظيم.