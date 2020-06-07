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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يرفضون استمرار الحجر الصحي مع مظاهر "خرق الطوارئ"

مغاربة يرفضون استمرار الحجر الصحي مع مظاهر "خرق الطوارئ"

مغاربة يرفضون استمرار الحجر الصحي مع مظاهر "خرق الطوارئ"
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يونيو 2020 - 13:00

يرفض الكثير من المغاربة توجه الحكومة نحو تمديد الحجر الصحي لفترة ثالثة إضافية في ظل عودة عدد من دول العالم نسبياً إلى الوضع الطبيعي، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية المرتقب أن تتعمق في حالة ترجيح خيار التمديد خصوصا بالنسبة للقطاع السياحي.

وعلى الرغم تمديد الحجر الصحي من 20 ماي إلى 10 يونيو الجاري، فإن هذه الفترة شهدت تراخيا في احترام قواعد الحجر الصحي وباتت أغلب المدن تعيش حياتها بشكل عاديّ باستثناء الإقبال على المرافق المغلقة بقرار إداري.

ويرى الكثير من المغاربة أنه لا داعي من تمديد الحجر الصحي ما بعد العاشر من شهر يونيو الجاري في ظل استمرار خرق حالة الطوارئ الصحية، لأن تسجيل الإصابات سيتواصل في ظل عدم وجود لقاح أو علاج لفيروس "كورونا".

وقالت مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلق على شائعات تمديد الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين: "يكفي أن تقوم بجولة في الشارع لتكتشف أن الناس تتجول بدون ورقة الخروج من المنزل وبدون حتى ارتداء الكمامات دون تدخل من قبل السلطات العمومية، كما كان في السابق".

واعتبر معلق آخر أن تراخي السلطات في فرض حالة الطوارئ الصحية خلق نوعاً من التمييز بين المغاربة، مشيراً إلى أن هناك فئة تواصل احترام الحجر الصحي وتمنع أطفالها من مغادرة البيت، بينما تجد من يعيش حياته الطبيعية"، قبل أن يتساءل قائلا: "إذن ما الهدف من تمديد ثالث؟".

وتؤكد السلطات المغربية أن العمل بحالة الطوارئ الصحية بالبلاد منذ 20 مارس 2020 أعطى نتائج جد إيجابية، ويبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها؛ وهو ما يعني أن خرق الحجر الصحي من قبل البعض لم يتسبب، إلى حدود اليوم، في خروج الوضع الصحي عن السيطرة.

زيادة على ارتباك المواطنين بسبب عدم وجود رؤية حكومية معلنة حول برنامج رفع الحجر وتخفيف تدابير الطوارئ الصحية، فإن عددا من الفاعلين الاقتصاديين في قطاع السياحة يضعون أيديهم على قلوبهم.

وكانت السلطات المحلية في شمال المملكة شرعت في إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ المتواجدة بالشريط الساحلي، لمنع السباحة في الفترة الحالية، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة؛ لكن هذا الأمر خلق ارتباكاً في ظل انتشار شائعات تزعم اتخاذ قرار إلغاء الموسم الصيفي.

وأكد مصدر مسؤول من جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ما يروج حول منع الاصطياف مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن إجراء إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ هو مؤقت في انتظار قرار السلطات المركزية لتدبير المرحلة الصيفية.

وقال فاعل في قطاع السياحة بالشمال، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة مطالبة بتوضيح الرؤية كما فعلت جل الدول، خصوصا بالنسبة لمستقبل القطاع في شهري يوليوز وغشت"، مضيفاً: "نحن اليوم نقف تائهين، خصوصا أن الشروع في الاستعداد للموسم الصيفي ينطلق عمليا في شهر يونيو الجاري".

ويرتقب أن تُعلن الحكومة، بداية الأسبوع، عن قرار تدبير مرحلة ما بعد العاشر من شهر يونيو التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - مغربي قح الأحد 07 يونيو 2020 - 13:08
لو إن لدينا نصف مدخول وزراء الحكومة أو من يملون بتمديد الحجر الصحي لتقبلنا التمديد نحن كذلك.راه وصلت للعظم وكثرت الأمراض النفسية. والحالة المادية لم تعد تطيق.اما رفع الحجر في 10 يونيو واما الكل سيخرج للبحث عن لقمة عيش.1000 درهم ديالكم ديال الدعم ماتكفيش أصحاب القرار منكم لعشاء ليلة فالمطاعم.
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231
2 - Fouad الأحد 07 يونيو 2020 - 13:09
المغاربة وصلات ليهوم العضم واش ثلاتة اشهر لا حنين لا رحيم من غير الدعم و موصلش ناس كاملين و فواتير كتسنا ووووو عتيهوم، 3000 درهم و زيدو في الجحر و سيما زائد الحجر غير على الفقراء و شركات في دولة اخرى
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145
3 - لا لتمديد الحجر الصحي الأحد 07 يونيو 2020 - 13:09
مابقيناش باغين السجن غير الصحي حيث 80 يوم و حنا محترمينو و ماكاين حتا فائدة مرضنا نفسانيا و جسمانيا و اقتصاديا حتا لامتا اتبقاو سادين علينا حتا تبغي نتا لي عندك فيلا و بيسين ؟ سمح ليا نتا عمرك اتحس بيا و انا عمري نحس بيك و الارقام سبحان الله غا كايقرب يسالي الحجر الصحي كاتطلع بقدرة قادر..
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168
4 - لا للتمديد الأحد 07 يونيو 2020 - 13:10
علاش كاتحورو الكلام و علاش كاتنقلو غير الهدرة اللي بغيتو حنا ما باغينش ديك لغة الخشب .. اللي احترم الحجر شغلو هاداك و اللي ما حتارموش شغلو هاداك المهم و الأهم هو لا للتمديد و حاجة اخرا ماشي خرق المواطنين للحجر هو اللي تسبب لينا فعرمة ديال الحالات راه المصانع هم السبب ما تبقاوش تغطيو الشمس بالغربال
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131
5 - طالب باحث الأحد 07 يونيو 2020 - 13:10
الدول تركز على التنظيم قبل اللجوء الى المنع، فالمفروض على الدولة ان توعي المواطنين بضرورة الاخذ بالاحتياطات والتعايش مع هذا الوباء، على أن تمنعهم من الخروج فقط وتقيد حركتهم وتعتقلهم تحت مبرر خرق الطوارئ.. ان تمديد الطوارئ للأسف لن يطبق الا على من يحترم القانون والذي هو أصلا يأخذ باالاحتياطات .. من المؤسف ان نجد دول الجوار تجاوزت مسألة الحظر وانتقلت الى مرحلة التعايش.. وما نزال في مغربنا نركز على الحظر وعلى اعتقال خارقي اجراءات السلامة ..
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46
6 - متضرر من تمديد الحجر الصحي الأحد 07 يونيو 2020 - 13:11
الى قامت الحكومة بتمديد الحجر الصحي اطالب باسقاط حكومة العدالة والتنمية لانها لا تملك رؤيةواضحة للخروج من هذا المأزق
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118
7 - سوكينه الأحد 07 يونيو 2020 - 13:11
فئة معينة التزمت بالحجر الصحي خوفا على نفسها وعلى ذويها لاكن للاسف هناك فئة كبيرة مستهتره لم تحترم الحجر لا مباليه مستهتره بحياتها وحياة الاخرين. لا تطبيق شامل للحجر ولا الغاء تام للحجر.
بما انه شي عايش برا داخل خارج حيدوه صافي بركا وصلات للعضم انا من 17مارس ماعتبت برا حيت قالو جلس صافي جلس فدار واش بنادم كيفهم بالعكس ولاشنو.
الفيروس لايزال منتشرا ولن يرحل ولابد ان نتعايش معه والسلام.
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41
8 - المرابط الأحد 07 يونيو 2020 - 13:12
الله يحسن العون لكل واحد.الله يفاجيها علينا ويسر امور كل واحد
والله مابقينا عارفين شي حاجة.....اللهم يسر ولا تعسر
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34
9 - مواطنة الأحد 07 يونيو 2020 - 13:13
وطلقونا نخدمو..راه حنا كتجار عندنا التزامات الأجر محل تجاري وشيكات بضاعة..راه هاد تلات اشهر ديال الحجر مجبورين نخلصوها بعد الحجر...نتمنى من دولة تشوف لينا شي حل نخلص نصف الاجر لان مالكين محالات تجارية لن يرحمونا بعد الحجر...اللهم رفع عنا هدا الوباء
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51
10 - آية دعاء الأحد 07 يونيو 2020 - 13:13
ما الفائدة من تمديد الحجر الصحي حتى لشهر أو شهرين مادام الناس يخرجون دون حسيب أو رقيب؟

أرى أن الحجر الصحي يلتزم به القليل فقط مقارنة مع من يخرجون.
لو التزمت الدولة بالصرامة اللازمة لما احتجنا إلى هذا التمديد.
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25
11 - Mali Ana الأحد 07 يونيو 2020 - 13:13
في أوروبا الشعب ينظم نفسه بنفسه، لا يحتاج لا قائد ولا مقدم....في المغرب خاصك تبقى تابعو و تقوليه سير من هنا رجع من هنا....على المغاربة أن يرتقوا في تصرفاتهم و تغيير أسلوبهم و كثير من الوعي حتى لا يحتاجو من يسيرهم.
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16
12 - ismail الأحد 07 يونيو 2020 - 13:13
اخواني نحن قطاع السياحة نعاني من الحجر الصحي لاسيما انه الاغلب منا لم يستفد من المنحة رغم اننا في قطاع غير مهلكل اذا امتد هذا الحجر عوض الموت من الوباء سنموت جوعا ناهيك عن ان اغلبنا يقطن ببيت مستاجر فماذا نفعل
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19
13 - someone الأحد 07 يونيو 2020 - 13:13
يجب على السلطات أن تركز على شيء واحد و هو المهم؛ يجب فرض الغرامات على من لا يرتدي الكمامة، و احترام مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العمومية. أما مسألة تمديد الحجر الصحي فهو هلاك للإقتصاد، و تأثير نفسي كبير على جيل بأكمله، هذا الحجر له سليبات أكثر من كرونا نفسها. حان الوقت لنتعايش مع هذه الجائحة.
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22
14 - حسناء الأحد 07 يونيو 2020 - 13:13
فيناهو الحجر الناس خارجين كون تشوفو قال ليا راجلي مرجان عامر بالناس أو دراري صغار وانا ولادي مساكن من مارس ماشافوش الزنقة مرضو ليا نفسيا وانا كثر منهم والله حرام إلى زادونا الحجر راه حتى شرجم مكنخليهمش يطلو منو حيت ناس خارجين بولادهم كيفاش نبر ر ليهم الوضع الله يسمح لكل واحد بغا يتعدى علينا ويزيدنا الحجر مازال
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32
15 - RCA الأحد 07 يونيو 2020 - 13:13
بل هناك من استغل الوضع لتمادي في أخطر من دالك السرقة والنهب وزيادة على ذلك ضهور دور من البناء العشوائي في مناطق ذاخل المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء والسلطات تتفرج
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16
16 - أب متضرر الأحد 07 يونيو 2020 - 13:14
ارحموا الأطفال فقد ضاق بهم المسكن و اشتد عليهم الحجر و بدأت نفسيتهم تضطرب
ارحموا المواطن الضعيف كما رحمه صاحب البيت و صاحب المحل و وكالات توزيع الماء و الكهرباء و البقال و الأقساط الشهرية و شركات التأمين
خليونا نموتوا الله يرحم الوالدين راه الموت و الألم و المعاناة ماشي شي حاجة جديدة علينا أما السجن راه هو هذا لي درتو لينا بالفن
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22
17 - Rose الأحد 07 يونيو 2020 - 13:14
عليهم بتمديد الحجر صحي ، إنه ضروري لان بلادنا وصلت للمرحلة الأخيرة للقضاء على هذا الوباء و على الكل بالتزام أوامر و التزام منزله " stay home" الان العالم لم يمتلك علاج لهذا الفيروس ، ان شاء الله سوف تتنصر على هذا الوباء ^هناك امل ^
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-81
18 - خالد ايت باري الأحد 07 يونيو 2020 - 13:14
رفع الحجر الصحي شئ جميل وطبيعي لكن يجب رفعه وفق مجموعة من التدابير لضمان المستوى الذي نحن فيه و تحسينه
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5
19 - منير الأحد 07 يونيو 2020 - 13:15
السلام عليكم
تمديد حالة الطوارىء،هو سكتة قلبية اقتصادية للمملكة والاسر المعوزة،وحتى لو اضافت الحكومة 4اشهر إضافية لن تتوقف الاصابات،اذن ما فائدة هذا الحجر،نحن مقبلون على عيد الاضحى في نظركم هل بامكان المواطن شراء أضحية العيد بالطبع لا والكل يعلم،ناهيك على العملة الصعبة التي تنعش السياحة الذاخلية،وزارة الذاخلية من مقدم الى والي الجهة بالطبع يعلمون حالة المواطن وكل مشاكله،والرسالة موجهة إلى وزارة الذاخلية بالطبع لأنها هي الكلمة الأولى والأخيرة لرفع الحجر،ونطالب بالفعل بعدم التمديد
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25
20 - Nouro الأحد 07 يونيو 2020 - 13:15
هاد الحجر بسال وخياب وحماض حتى رجع كفس من كورونا...النفسية والكانة الى مشاو مشا كولشي...ولادنا الصغار مرضو ومرضونا معاهم عيينا من كدبو عليهم الى متى...العفو
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36
21 - الصبر الأحد 07 يونيو 2020 - 13:15
في الحقيقة مرضنا نفسيا. الله يفرجها
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25
22 - حسن الأحد 07 يونيو 2020 - 13:16
الحكومة ليست إلا الناطق الرسمي للسلطة العليا للبلاد .إنها تنتظر الأوامر.
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17
23 - Znassni الأحد 07 يونيو 2020 - 13:16
أنا لا أدعو للعصيان المدني أو الثورة . باش ميفهمونيش صحاب الحال غلط !!! و لكن أنا غادي نحل لمحال ديالي و غادي نخدم على وليداتي . فأنا أعيل أسرة ديال 7 أفراد . توصلت ب 2000 درهم مرة واحدة . ما مخلص لا كرا لا والو . عيينا بالفقر و الزلط و الميزيرية و المرض و الحݣرة و القنط و الضيق ف البيوت الخ.....
للي يخاف و يرضا بالذل يبقا فدارو . للي عندو لمانضة كتدخلو يتكمش ف دارو . أطالب الشعب المغربي باش يتهزز و يتحرك . راه هاد المسؤولين راه و الله نحن لا نهمهم و لا ندخل في حساباتهم . بغاو يشدونا كاملين و يديونا للحبس . فمرحبا . ترجلو شويا يا لمغاربة .
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27
24 - zakaria الأحد 07 يونيو 2020 - 13:17
يجب على الدولة رفع الحجر الصحي مع الإبقاء على التدابير الوقائية كالكمامة و المعقم ...
يجب التعايش مع الفيروس كباقي الدول في ضل عدم وجود لقاح مضاد لهذا الفيروس
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19
25 - كريم الأحد 07 يونيو 2020 - 13:17
على الجهات المختصة أن ترفع الحجر على الجهات التي تعرف 0 حالة وكذلك رفع الحجر على كل ما له علاقة بالاقتصاد في حين تشديد الحجر على الجهات التي ينتشر فيها الوباء كالبيضاء ومراكش وطنجة و... مع مراقبة المقاهي في الأحياء الشعبية لأنها عادت إلى العمل كما كانت من قبل دون الالتزام بشروط التباعد وكثرة التدخين مع إجبار كل من أصيب بالوباء بعد رفع الحجر بأداء مبلغ من المال في صندوق كورونا لكي يتخد الاحتياط من بعد شفاءه.
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4
26 - مكتري ماذونيه رباط مقعور الأحد 07 يونيو 2020 - 13:17
هدش بزاف تقهرنا راسلنا عدت جهات سعينا غرقنا كريديات بقال لخضار تأمين سومه لكرائيه سياره أجره كبيره متوقفه خلال 3اشهر ديون بدون دعم 4انواع ضراءيب زوجتي تطلب طلاق مالك ال ماذونيه يقرب عطيني مادونيتي رغم انني معه مند 10 سنوات واادي له كرائه نهايت كل شهر اشهد الحكره يامسؤلين.. اشهد الحكره ياحكومه انتم عندكم مايفيد في استخلاص ضراءيب وعندكم اسما وعقود لمكتري عملو معن حل راحت مغاربه راحنا كنخاصو ضراءيب مند 33سنه تفوق ضرائيب برلمني او حت وزير شهريا اد سنويه هدش حرام والله ال حرام سادين علينا 3اشهر الحي الذي اسكن فيه كل ساعه رب اسره يدق باش نعطيه صدقه ال مشيت عند لخضار او بقال ناخد عندو كردي القا خذاه 4سعايا زد المجرمين الدين أصبح يرعبو واقفين كيهندسو كفاش يمرسيك خصوصا في ألحيا شعبيه ولبرارك ان اكبر منكم سنا كنشوف هدش لايبشر بالخير ال بعض لموظفات وموظفين وهداك الحامض ديال 2Mصحفي لغماري لي مضبر عل راسو بلايكات يوتيب والاسهارات يبين ليروح الوطنيه ونعمل معه تحدي يتجرد من رصيده واجرته ومداخيله 3اشهر يعيش في بيت سعته 60متر يشعل ضوء مع 4لعشيه لانه مضلم ونعطيه في تحدي يخرج يكمي ويتقضا ساعتين بلا بلا
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12
27 - ملاحظ الأحد 07 يونيو 2020 - 13:17
اظن انه حان الوقت لرفع " الحجر" . لقد سإمنا مع اطفالنا من هذه الإجراءات. البؤر الوبائية التي مازلنا نراها هنا و هناك وغالبا في بعض الشركات الصناعية. يجب من أجل هذا فتح تحقيق نزيه و عاجل من أجل الوقوف على السبب الحقيقي في إعادة ظهور الوباء في هذه الأماكن .
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12
28 - Marrakech الأحد 07 يونيو 2020 - 13:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الأوضاع بالنسبة لمدينة مراكش شبه عادية .
حيت هناك بعض الشريحة من الشباب المتخلفين منذ اعلان الدولة حالة الطوارىء و هناك تجمعات بالعشرات بالمدينة العتيقة رغم محاولات السلطة التفريق إلا أنه التخلف والجهل ينخر في هده الفئة. لك الله يا وطني .
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0
29 - طلقونا الأحد 07 يونيو 2020 - 13:17
اللهم ان هذا منكر الحجر الحبسي في المغرب مجرد اشاعة كل يصول و يجول في شوارع لا فائدة تذكر لو كانت فائدة لانخفض عدد اصابات فمدة الحجر الان تتقارب من. 3 اشهر وها نحن نحصد نتائج كترة انتحارات و غرق اطفال و شبان ف سدود اطفال صغار يتذمرون و شياب اصبح لذيهم اكتئاب مشكل ليس فكورونا مشكل فحكومة التي لم تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه و يخرق الحجر ام الان فات الاوان لم نعد نتحمل دول اصيبت بكارتة انسانية بسبب كورونا و الان تناقش السياحة الدولية ونحن لزلنا نطلب الاذن بخروج لزيارة ذوينا
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5
30 - عزيز الأحد 07 يونيو 2020 - 13:18
تمديد الحجر الصحي للمرة الثالثة قد يؤدي لنتائج عكسية وزيادة الاحتقان لدى المواطنين.فعلى الحكومة أن ترفع من الحجر المنزلي مع الإبقاء على حالة الطوارئ والتخفيف من الإجراءات.وأن تركز على المزيد من التحسيس حول إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة وغسل اليدين.فكثير من الدول الأوروبية والتي كانت الوضعية الوبائية فيها أشد وطئا منها في المغرب خففت كثيرا من إجراءات الطوارئ والأمور عندها في تحسن.وإصرار الحكومة على تمديد الحجر المنزلي قد يعطي الانطباع بأن الحكومة استحلت الحل الأسهل ولا تكثرت بمعاناة المواطنين مع الحجر المنزلي.
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11
31 - Abdelghani الأحد 07 يونيو 2020 - 13:18
ليس المغاربة فقط من اصبحوا يرفضون استمرارية الحجر الصحي بل شعوب العالم باسره,لان الكل اصبح يعرف جيدا( الا اللي مابغاش يافهام او ماباغيش يفهم) بان هناك سم وباء كورونا لكن لاوجود لاي وباء اصلا,لاوجود لكورونا كوباء سواء بالمغرب او الصين او ايران او اسبانيا الئ اخره من عدة دول وما هناك هو فقط منظمة قوية اقوئ من امريكا تحكم وتقود العالم حسب هواها,المنظمة هي اوبي قوي ذو راسمال قوي جدا اكثر مما تتصوون,يضغطون علئ اي دولة كما يحلو لهم بتنفيد اقوالهم وخططهم بما فيها ايران كذالك حيث قامت المنظمة وبواسطة الولايات المتحدة بعدم تنزيل اي حظر علئ ايران مقابل التصريح للراي العام المحلي والدوليبان هناك فعلا وباء كورونا وهناك عدة حالات ووفيات الئ اخره من ثمثيليات,والمغرب كذالك حيث استاد بهبة مالية من المنظمة التئ يتربع علئ عرشها لوبي قوي حيث استفاد من هبة مالية سرية قرابة 980 مليون دولار علئ ان يعلن بان هناك عدة حالات وموتئ وعلاجات,حتئ انه قم بسجن الاطباء والممرضين ذاخل المستشفيات الئ اجل غير مسمئ,حتئ انه وبعد زوال ما يسمئ في اعتقادهم كورونا فانهم سيظلون متابعين من قسم المخابرات المغربية لاجل غير مسمئ.
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11
32 - مواطن الأحد 07 يونيو 2020 - 13:18
اي مواطن مغربي عقلاني و متابع لتطورات الأحداث، سيرى أن التمديد لا حاجة منه. الحكومة بأكملها ولاو غي كاي خربقو و الشعب قنط بسبب قراراتهم الغير مدروسة. العالم يستعد او بدأ الرجوع للحياة الطبيعية حتى يتمكن المواطن من مزاولة عمله و أنشطته مع الحرص على اتخاد الحظر و حنا كاي غرقونا في الكأبة و الغموض و الفقر و المرض.
#لا التمديد
#نعم لرفع الحجر الصحي
#نعم لاحترام التباعد
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12
33 - ظلموا كرونا الأحد 07 يونيو 2020 - 13:22
العالم كله رفع الحجز بما فيها دول مازلت تسجل نسبة وفايات أعلى من نسبة الاصابات عندنا لانهم تاكدو بان الحجز لافائدة منه. فقط يجب رفع من عدد التحليل وعزل لمصابين .ومن يريدون تمديد الحجز مستفيدون وغير متضررين ولا تهم مصلحة المواطن البسيط لقد إستغلوا كرونا فظلمونا.
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1
34 - مغربي الأحد 07 يونيو 2020 - 13:22
شنو الفائدة الى زادو فالحجر الصحي شهر ولا اسبوع؟
تخرج نالشارع اتلقى %95 مملتزماشي بالحجر الصحي و %5 هما لي يمكن عاملين الواجب ؟؟ الناس فالحقيقة تقهرات من كل الجوانب . النفسية و المالية و كلشي ..
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1
35 - اخر حجر صحي ان شاءالله الأحد 07 يونيو 2020 - 13:22
والله ما بقا فينا ما يزيد نهار واحد راه غير الاحترام للسلطة هو لي جعلنا نصبرو راني كنضن راه الا زادو شي مدة أخرى من الحجر شحال من وحد غينقص من الاحترام للسلطة و راه ما تكون غير ليكونها الله نبداو حياة جديدة ونعطيو دفعة أخرى للاقتصاد ونتعايشو مع الوباء وشكرا للجميع الدين صهرو على تنفيذ الحجر
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1
36 - Younes الأحد 07 يونيو 2020 - 13:22
يجب إنهاء الحجر الصحي كليا و رفع كل قيود التنقل بين المدن.
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2
37 - عابر اليك الأحد 07 يونيو 2020 - 13:22
است مع التمديد وإنما مع العودة الى الحيات تدريجيا من الصعب ان تعود كما كانت قبل لكن خطوة خطوة اما التمديد فيساوي آلاف الارواح ستموت جوعا وخصوصا في المدن والناس الذين لم يتلقوا الدعم وهذا اكبر غلط ارتكبته الحكومة والعثماني يقول صبرو
أقول له على ماذا نصبر على الجوع ام على الألم ام على الضيق بالبيت ام على اضعف الوسائل كعلبة الغاز. اسي العثماني انا مليت من كلامك ومن أسلوبك ومن مخططاتك الطفيلية
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1
38 - عبد العزيز الأحد 07 يونيو 2020 - 13:23
لا لتمديد ناس عيات لفقير هو لي واكل لعصة اما هاداك لي ف لحكومة عندو مالدنيا اوعندو لڤيلات او زيادة يمشي فين ما بغا اصلا لحجر كان مطبقا على الطبقة الفقيرة من الأخر وصلات لعظم لا لتمديد راه تهلكنا ويلا جات لموت مرحبا بها
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39 - Med. الأحد 07 يونيو 2020 - 13:23
الذي يرفض الحجر هو من كان في اختراق الحجر يوميا . اوكان في تشجيع الناس الى الخروج. هم السبب في انتشار الوباء في الايام الاخيرة . انا وصلت مدة خمسة اشهر بيني وبين اهلي . ابناءي في الحجر هذه شهور . والبعض او كثيرا منهم لم ادري هل عرفو من هو الجر طوال هذه المدة . اطلب زيادة الحجر مدة اسبوعين او اكثر .صحة الانسان اولى بكل شيء . الخبز والشاي والماء والهواء. اعيش به الانسان طوال حياته بدون الشك.
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40 - hajjou الأحد 07 يونيو 2020 - 13:23
فعلا هناك من إلتزم بالحجر الصحي بشكل تام ، وهناك من إستعان بالمثل الشعبي ‘‘‘عينك ميزانك‘‘‘ أما في الأحياء الشعبية هناك إستثناء خصوصا في الآونة الأخيرة. هناك الضغط النفسي صحيح، ولكن نجد أيضا العادات السيئة التجمعات في نواصي الأزقة والدروب بدون هدف ،أما إرتداء الكمامة و حفظ مسافة الأمان مجرد إشاعة. الله المستعان
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41 - مغترب الأحد 07 يونيو 2020 - 13:24
الحجر الصحي ب 0 درهم نتوما لا درتوه جات معاكم الاقل أجر فيكم عندو واحد 4 ملايين شهريا و كضخكو على ناس ب 800 درهم واش يشري بيها كورد يشنق راسو ولا يخلص الماء و الضو لي جمعتو للناس 3 اشهر كاين لي جاتو 2500 درهم بحال الا كيصدر الكهرباء للخارج اودي خنقوا مزيان فهاد الشعب تا شي نهار ترون
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42 - عبد العزيز الكرد الأحد 07 يونيو 2020 - 13:25
لا يجب المطالبة برفع الحجر الصحي لمجرد ان بعد المتهورين لايحترمونه وأن الاصابات بالوباء مستمرة.. لقد تمكنا من تفادي الأسوء .. بسبب ما قمنا من اجراءات وحالة الطوارئ واحدة منها..الرجاء الصبر.. لأن الانتكاسة ستكون وخيمة العواقب.. وليس لنا ما يكفي من وسائل مادية وبشرية لمقاومتها..
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43 - mehdi الأحد 07 يونيو 2020 - 13:26
معضم دول العالم تلقو الناس اخرجو السلبيات ديال الحجر الصحي كتر من الاجابيات ديالو فهاد الفترة و ناس لي نطاحرو كتر من ماتو بكورونا الا كاع نتصرنا على كورونا و تسعة رقعة الفقر والامراض النفسية راه ما عندها معنا
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44 - Houssam الأحد 07 يونيو 2020 - 13:26
لقد كان حجرا صحيا بالفعل أستطعنا بتظافر الجهود أن نخرج بأقل الخسائر لكن لم نعد قادرين على استمرار الحجر بعد 10 يونيو.أظن أن المغاربة سيصابون بأمراض نفسية أخطر من كورونا و خاصة الأطفال الصغار الذين لم يستوعبوا ما يحدث..أتمنى أن يرفع هذا الحظر لتعود الحياة إلى طبيعتها و أن نستوعب الدرس مما حدث و نهتم بالبحث العلمي و نشجع رجال و نساء الصحة و كل ما من شأنه أن يجعل بلادنا في مصاف الدول المحترمة على جميع الأصعدة و أن نقطع مع التفاهات و الخزعبلات و الرداءة حتى نبقى مستعدين لمواجهة أي خطر قد يهدد بلادنا لا قدر الله.
تحية عالية لكل من واجه الجائحة بوطنية عالية و على رأسهم أهل الصحة و السلطات بٱختلاف أنواعها.
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45 - مواطن مغربي الأحد 07 يونيو 2020 - 13:26
بغينا الحكومة تعيش الحجر الصحي فعلا كما حنا عايشينوا ، تبقا حاصلا في مدينة بعيدة على عائلتها وولادها ، و معندهاش مدخول رسمي باش تعيش...ونعطيوهم 800 درهم حتى نمرضهم عليها ، وداك ساعة نشوفهم واش يصبرو ويحسوا بنا .
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46 - Maria الأحد 07 يونيو 2020 - 13:26
بنادم مبغاش يفهم...شوفو دابا هير مزال كاين الحجر و بنادم تيخرج و ممسوقش زيادة على ذلك الحالات باقين تيتزادوا...خلي عليك اذا كلشي خرج و مبقى لا حجر لا والو...الله يحد الباس و صافي
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47 - مصطفى السوسي الأحد 07 يونيو 2020 - 13:27
وااا عباد الله،وااا المسؤولين الغير المسؤولين(مسؤولين غير في الوراق)،راه -لا يعقل ان تسجنوا طبقة على حساب طبقة اخرى.
- لا يمكن ان تسجن مدن على حساب ثلاث او خمس مدن.
-لا يعقل ان نسجن ناس ملتزمين في مدينة كتزنيت وارفود على حساب
ءاخرين متهورين في مدينة كالدار البيضاء وطنجة.
لو تم الاستمرار على تطبيق الحجر على الجميع بالكيفية الاولى،(فترة الحكم على شقيق الوزير بالخياط بالسجن)،لانتهينا من كورونا،ولوجد الجميع نفسه الان يزاول عمله بكل اريحية في جميع مدن المملكة.
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48 - كسال الأحد 07 يونيو 2020 - 13:27
كنتفكر بنت الستاتي لي كتخسر 5000 درهم لليلة الواحدة وكنقول خاص يدار ليا شي تمثال انا كسال متوقف عطاوني 1200 درهم عندي 4 أبناء و كاري ب 1500 درهم مول الكرا كيسال مول الحانوت كيسال 3400 درهم ل 3 اشهر وزيادة و كملوها بورقة الماء و الكهرباء فيهم 1500 درهم بجوج ل 3 اشهر و الضريبة على السكن و الخدمات الجماعية هههههه تاهي زادوها مهم لي عندو شي كوردة يسيفط را تقهرنا
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49 - من طنجة الكبرى الأحد 07 يونيو 2020 - 13:27
انا شفت شباب هازين الطاجين و الخضر و ماشيين يبحرو و السلطات عاقت و غلقت الطرق الى الشواطئ و ناس صافي ماكين غير لخروج و كل واحد مع واحدة و شي يسلم على شي و الشباب خصهوم يعيشوا الحياة و كيتسناو 10 فشهر......
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50 - احمد الأحد 07 يونيو 2020 - 13:27
هنا يرى اافرق بين الدول الديموقراطية و غيرها ... اضافة ان الفيروس في حالة كان له وجود اصلا لن يتوقف عن الانتشار في حين لم يتوصل الى لقاح ... زد على ذلك ان المشرعين لم يضرروا من الحجر لذلك فالتمديد لا يضرهم لا من قريب ولا من بعيد
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51 - كمال الأحد 07 يونيو 2020 - 13:28
الحكومة تتعمد تسريب خبر التمديد حتى تستطيع التعرف على رأي الشارع لأنه مع الأسف لاتتوفر على رؤية واضحة المعالم ولا على خطة طريق تنقذ الإقتصاد المغربي المنهوك أصلا..وتمديد الحجر الصحي ماهو إلا ربح بعض الوقت للوصول إلى منقذ ينقذ البلاد والعباد...بلادنا تحتاج الى مسؤولين قادرين على الإبتكار وخلق الثروة من لاشيء فمابالك بدولة مثل المغرب تتوفر على ثروات غنية...
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52 - komo الأحد 07 يونيو 2020 - 13:28
باراكا
ملينا الكمامات..النظافة التباعد
وكل يحضي راسو
حضر التنقل بين المدن
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53 - متسائل الأحد 07 يونيو 2020 - 13:28
من فضلكم دعوا المسؤولين وأهل الاختصاص الذين أكلت لهم الأمور يقومون بعملهم وعندما يأتي وقت المحاسبة فلتكن لنا الجرأة على محسابتهم إذا كان هناك ما يدعو إلى المحاسبة،يقول المقال الكثير من المغاربة،كيف تعرف كاتب المقال على ذلك نريد توضيحات من فضلكم .
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54 - عبدالرحيم الأحد 07 يونيو 2020 - 13:28
نعتقد أنه لا داعي للمبالغة ؟ كفا،،؟ يحب رفع الحجر مادام الجميع خرج. لماذا تستمر المحلات التجارية مقفلة والناس ضاقت الخسارة؟ الا ترون نساء كثيرون خرجوا لأول مرة للتسول؟ كذلك بدأت عملية السرقة بالشوارع للهواتف وغيرها .علةدى السلطات أن تراقب فقط الذين يستهترون ولا يلبسون الكمامة ولا يقومون بإجراءات وقاية داخل المحلات.
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55 - عزيز الأحد 07 يونيو 2020 - 13:29
انا حتي لو الحكومة مددت الحجر القهري لن التزم به لأن نفسيتينا مدمر و اري ان الحكومة تكدب علي الشعب بهاد الفيروس لانه مرض متل باقي الامراض كل ماعلينا هو ان نبقي مسافة بيننا و انتها الامر (و شكرا هسبريس)
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56 - لا لتمديد الحجر الأحد 07 يونيو 2020 - 13:30
واااا باراكا عيينا الصبر سالا ....
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57 - مواطنة الأحد 07 يونيو 2020 - 13:31
الحل الوحيد التعايش مع الفيروس مع أخذ جميع التدابير الوقائية لأن خطر الجوع ورائنا و خطر كورونا أمامنا .
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58 - لا لتمديد الحجر الصحي الأحد 07 يونيو 2020 - 13:31
ناس راه تقهرات أو وصلات فيها لعضم أشمن حجر غتزيدُ مزال عباد الله ملقاة لا متكل لامتشرب أو غارقين كريديات هالكرا هاضو أو لما ء جاو غالين أو زيد أيد حسبي الله ونعم الوكيل
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59 - المواطن سلام الأحد 07 يونيو 2020 - 13:32
و أنا في طريقي إلى البقال صادفني صديق قديم فإذا به يمد يده للمصافحة ، بعد أن صافحته و بمزاح قلت له : "وا باقة الكورونا ي صاحبي" فرد قائلاً : "اشمن كورونا الله يهديك".
و في موقف آخر يحتضني أخي قائلاً:" شحال هذي خويا والله لتوحشناك" .. وا تتوحشك العافية بغا يخرج عليا المسخوط
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60 - لا للتمديد الأحد 07 يونيو 2020 - 13:32
عينا تقهرنا والله انا تخنقت اكتر من سبع اشهر لم ارا شمس والله بغيت غير نشم الهواء فشي خلا مبغيت نزور لا اهل لا جماعات لا والو غير ضرب فينا شمس وربي يحن يارب علينا وعلى جميع امة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
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61 - عبدالاله الأحد 07 يونيو 2020 - 13:32
سيصيب المغاربة اكتأب حقيقي اذا تم تمديد الحجر الصحي فبلا دنا بصحة جيدة بالمقارنة مع دول أخري ومع ذلك رفع عنها الحجر الصحي .
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62 - الرباطية الأحد 07 يونيو 2020 - 13:33
يجب تبديل العادات و منع الازدحام، فمن يمكنه ان يعمل من منزله لا داع لاحضاره لنقص التنقل في الطرقات مع مراقبة المردودية، المقاهي تعمل مع تقليل الطاولات، يجب تفعيل رؤية للتعايش مع الفيروس دون خنق البشر و بدون خسائر مادية، الله يكون في العون فمن يسكن فوق 200م لن يحس بالحجر مثل 40م السكن الاقتصادي لا يصلح للحجر من الناحية النفسية
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63 - fatyاسبانيا الأحد 07 يونيو 2020 - 13:34
يجيب يبقئ الحجر الصحي علئ المدون اللي كي انتشر فيها الفيروس فلازم تبق تحت الحجر الصحي والمدون اللي قليل فيها الانتشار يرفع عليها الحجر بتدريج وبهده الطريقة سنقضي علئ هد الفيروس اللعين ويجيب علئ الناس احترام الحجر الصحي والنظافة ثم النظافة للقضاء علئ هد الفيرس والله ايشافي الجميع المرضئ وشكرا لرجال الصحة الاطباء والممرضين ورجال السلطة والصحافة ورجال النضافة والنقل وجميع كل من ساهم في محاربة هد الفيروس اللعين و فرج الله قريب ان شاء الله .
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64 - سميرة الأحد 07 يونيو 2020 - 13:34
لا لتمديد الحجر الصحي،على الكل تحمل المسؤولية واتخاذ الحيطة ومسافة التباعد،لاننا مرضنا نفسيا ووصلات فينا للعظم،را احنا كاصحاب اعمال حرة معندناش مدخول ايلا مطلعناش الريدو
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65 - ابن محماد الأحد 07 يونيو 2020 - 13:35
ليس هناك، ولم يكن هناك أي تهاون من لدن السلطات في مراقبة الحجر المنزلي. ومن يزعم العكس فهو لا يرى من الحقيقة إلا 3 في المائة أو أقل. يكفي ان كل المحلات من مقاهي ومطاعم ومحلات الحلاقة والحمامات والمدارس والجامعات وطاكسيات الأجرة والقطارات والطائرات والصحف والمساجد وغيرها ظلت موصدة (أليس هذا عين الحجر)؟ وحين تبصر إلى الشارع لا ترى طفلا أو صبيا (أليس هذا حجرا؟) ولا ترى جماهير التلاميذ ولا ترى الماتشات ..إنه الأكثر من الحجر. بطبيعة الحال كل من يريد من الشيء 100في المائة لا يتأتى له أبدا. ومن ينتظر أيضا 0 فيروس في المدى المنظور فهو ينتظر المستحيل، هذا قانون العلم. ومن ينتظر دواء (وليس لقاحا ) لكورونا فهو لا يفهم شيئا من أبجديات العلم والطب. الفروسات لا دواء يخصها بفعالية مثلما هو حال البكتيريا. والحجر طال في المغرب فقط لأن الدولة لم تعمل على تطوير الصحة والبحث العلمي في المغرب وليس لها إمكانيات لاستقبال المرضى ومساعدتهم على التشافي برفع مناعاتهم. المناعة الشخصية هي الحاسم. ومن يريد من السلطات أن تفعل أكثر مما فعلت فلهلا يزيد أكثر. بقي فقط إغلاق المنازل بالإسمنت.
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66 - مواطن مغربي الأحد 07 يونيو 2020 - 13:36
عائلات عديدة طبقت الحجر الصحي كما يجب خوفا عن نفسها وآخرين يرتجولون بكل حرية، ليس معقول، والى يومنا هذا اشخاص في الشارع العام لا يضعون حتى الكمامات واين السلطات لفرض التدابير الاحترازية. نطلب رفع الحجر مع ابقاء فرض التدابير الوقائية من طرف السلطات لتفادي العدوى.
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67 - قندوح الأحد 07 يونيو 2020 - 13:36
لقد بلغ السيل الزبى وفئات واسعة من الشعب المغربي أضحت بين المطرقة والسندان واقتصاد المغربي دخل مرحلة السكتة القلبية...فالحذر الحذر
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68 - ALHAK الأحد 07 يونيو 2020 - 13:36
اذا ارادت الحكومة تمديد الحجر الصحي فعليها ان تؤدي فواتير الماء والكهرباء

ومصاريف العيش اليومية لكل مواطن

اما اذا لم تفعل شيئا فالتمديد يصبح مضرا للمواطنين وعليهم ان يطالبوا

بحكومة جديدة تقف مع مصالح الشعب
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69 - مشكل العدالة الأحد 07 يونيو 2020 - 13:37
حتى في الحجر ما كايناش العدالة لا في الزوينة لا في الخيبة
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