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كُتّاب وآراء
مغاربة يرفضون استمرار الحجر الصحي مع مظاهر "خرق الطوارئ"
يرفض الكثير من المغاربة توجه الحكومة نحو تمديد الحجر الصحي لفترة ثالثة إضافية في ظل عودة عدد من دول العالم نسبياً إلى الوضع الطبيعي، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية المرتقب أن تتعمق في حالة ترجيح خيار التمديد خصوصا بالنسبة للقطاع السياحي.
وعلى الرغم تمديد الحجر الصحي من 20 ماي إلى 10 يونيو الجاري، فإن هذه الفترة شهدت تراخيا في احترام قواعد الحجر الصحي وباتت أغلب المدن تعيش حياتها بشكل عاديّ باستثناء الإقبال على المرافق المغلقة بقرار إداري.
ويرى الكثير من المغاربة أنه لا داعي من تمديد الحجر الصحي ما بعد العاشر من شهر يونيو الجاري في ظل استمرار خرق حالة الطوارئ الصحية، لأن تسجيل الإصابات سيتواصل في ظل عدم وجود لقاح أو علاج لفيروس "كورونا".
وقالت مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلق على شائعات تمديد الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين: "يكفي أن تقوم بجولة في الشارع لتكتشف أن الناس تتجول بدون ورقة الخروج من المنزل وبدون حتى ارتداء الكمامات دون تدخل من قبل السلطات العمومية، كما كان في السابق".
واعتبر معلق آخر أن تراخي السلطات في فرض حالة الطوارئ الصحية خلق نوعاً من التمييز بين المغاربة، مشيراً إلى أن هناك فئة تواصل احترام الحجر الصحي وتمنع أطفالها من مغادرة البيت، بينما تجد من يعيش حياته الطبيعية"، قبل أن يتساءل قائلا: "إذن ما الهدف من تمديد ثالث؟".
وتؤكد السلطات المغربية أن العمل بحالة الطوارئ الصحية بالبلاد منذ 20 مارس 2020 أعطى نتائج جد إيجابية، ويبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها؛ وهو ما يعني أن خرق الحجر الصحي من قبل البعض لم يتسبب، إلى حدود اليوم، في خروج الوضع الصحي عن السيطرة.
زيادة على ارتباك المواطنين بسبب عدم وجود رؤية حكومية معلنة حول برنامج رفع الحجر وتخفيف تدابير الطوارئ الصحية، فإن عددا من الفاعلين الاقتصاديين في قطاع السياحة يضعون أيديهم على قلوبهم.
وكانت السلطات المحلية في شمال المملكة شرعت في إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ المتواجدة بالشريط الساحلي، لمنع السباحة في الفترة الحالية، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة؛ لكن هذا الأمر خلق ارتباكاً في ظل انتشار شائعات تزعم اتخاذ قرار إلغاء الموسم الصيفي.
وأكد مصدر مسؤول من جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ما يروج حول منع الاصطياف مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن إجراء إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ هو مؤقت في انتظار قرار السلطات المركزية لتدبير المرحلة الصيفية.
وقال فاعل في قطاع السياحة بالشمال، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة مطالبة بتوضيح الرؤية كما فعلت جل الدول، خصوصا بالنسبة لمستقبل القطاع في شهري يوليوز وغشت"، مضيفاً: "نحن اليوم نقف تائهين، خصوصا أن الشروع في الاستعداد للموسم الصيفي ينطلق عمليا في شهر يونيو الجاري".
ويرتقب أن تُعلن الحكومة، بداية الأسبوع، عن قرار تدبير مرحلة ما بعد العاشر من شهر يونيو التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
بما انه شي عايش برا داخل خارج حيدوه صافي بركا وصلات للعضم انا من 17مارس ماعتبت برا حيت قالو جلس صافي جلس فدار واش بنادم كيفهم بالعكس ولاشنو.
الفيروس لايزال منتشرا ولن يرحل ولابد ان نتعايش معه والسلام.
والله مابقينا عارفين شي حاجة.....اللهم يسر ولا تعسر
أرى أن الحجر الصحي يلتزم به القليل فقط مقارنة مع من يخرجون.
لو التزمت الدولة بالصرامة اللازمة لما احتجنا إلى هذا التمديد.
ارحموا المواطن الضعيف كما رحمه صاحب البيت و صاحب المحل و وكالات توزيع الماء و الكهرباء و البقال و الأقساط الشهرية و شركات التأمين
خليونا نموتوا الله يرحم الوالدين راه الموت و الألم و المعاناة ماشي شي حاجة جديدة علينا أما السجن راه هو هذا لي درتو لينا بالفن
تمديد حالة الطوارىء،هو سكتة قلبية اقتصادية للمملكة والاسر المعوزة،وحتى لو اضافت الحكومة 4اشهر إضافية لن تتوقف الاصابات،اذن ما فائدة هذا الحجر،نحن مقبلون على عيد الاضحى في نظركم هل بامكان المواطن شراء أضحية العيد بالطبع لا والكل يعلم،ناهيك على العملة الصعبة التي تنعش السياحة الذاخلية،وزارة الذاخلية من مقدم الى والي الجهة بالطبع يعلمون حالة المواطن وكل مشاكله،والرسالة موجهة إلى وزارة الذاخلية بالطبع لأنها هي الكلمة الأولى والأخيرة لرفع الحجر،ونطالب بالفعل بعدم التمديد
للي يخاف و يرضا بالذل يبقا فدارو . للي عندو لمانضة كتدخلو يتكمش ف دارو . أطالب الشعب المغربي باش يتهزز و يتحرك . راه هاد المسؤولين راه و الله نحن لا نهمهم و لا ندخل في حساباتهم . بغاو يشدونا كاملين و يديونا للحبس . فمرحبا . ترجلو شويا يا لمغاربة .
يجب التعايش مع الفيروس كباقي الدول في ضل عدم وجود لقاح مضاد لهذا الفيروس
هنا الأوضاع بالنسبة لمدينة مراكش شبه عادية .
حيت هناك بعض الشريحة من الشباب المتخلفين منذ اعلان الدولة حالة الطوارىء و هناك تجمعات بالعشرات بالمدينة العتيقة رغم محاولات السلطة التفريق إلا أنه التخلف والجهل ينخر في هده الفئة. لك الله يا وطني .
#لا التمديد
#نعم لرفع الحجر الصحي
#نعم لاحترام التباعد
تخرج نالشارع اتلقى %95 مملتزماشي بالحجر الصحي و %5 هما لي يمكن عاملين الواجب ؟؟ الناس فالحقيقة تقهرات من كل الجوانب . النفسية و المالية و كلشي ..
أقول له على ماذا نصبر على الجوع ام على الألم ام على الضيق بالبيت ام على اضعف الوسائل كعلبة الغاز. اسي العثماني انا مليت من كلامك ومن أسلوبك ومن مخططاتك الطفيلية
تحية عالية لكل من واجه الجائحة بوطنية عالية و على رأسهم أهل الصحة و السلطات بٱختلاف أنواعها.
- لا يمكن ان تسجن مدن على حساب ثلاث او خمس مدن.
-لا يعقل ان نسجن ناس ملتزمين في مدينة كتزنيت وارفود على حساب
ءاخرين متهورين في مدينة كالدار البيضاء وطنجة.
لو تم الاستمرار على تطبيق الحجر على الجميع بالكيفية الاولى،(فترة الحكم على شقيق الوزير بالخياط بالسجن)،لانتهينا من كورونا،ولوجد الجميع نفسه الان يزاول عمله بكل اريحية في جميع مدن المملكة.
ملينا الكمامات..النظافة التباعد
وكل يحضي راسو
حضر التنقل بين المدن
و في موقف آخر يحتضني أخي قائلاً:" شحال هذي خويا والله لتوحشناك" .. وا تتوحشك العافية بغا يخرج عليا المسخوط
ومصاريف العيش اليومية لكل مواطن
اما اذا لم تفعل شيئا فالتمديد يصبح مضرا للمواطنين وعليهم ان يطالبوا
بحكومة جديدة تقف مع مصالح الشعب