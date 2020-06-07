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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 73 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8224 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 297729 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة، بينما تم التأكد من 49 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7364.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن الأحد 07 يونيو 2020 - 18:10
أرقام عادية الفيروس سيظل الي الأبد لان الفيروسات لاتموت لكن تتطور...لا لتمديد الحجر الصحي
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64
2 - نداء الأحد 07 يونيو 2020 - 18:10
نداء الى جميع المواطنين انشروا ثقافة الوعي للتعامل مع الوباء، لكي نخرج من الحجر في اقرب فرصة. فاستهتار البعض وعدم اكتراثهم بالتدابير الوقائية، تشكل خطرا على محيطهم
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37
3 - Marocain الأحد 07 يونيو 2020 - 18:10
كل ما نسمعه هو بؤر عائلية حنا محبسين فديورنا لا خدمة لا والو و غيرنا عايش حياتو ماسايق الخبار شخصيا كانحس بالحگرة
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68
4 - Marrakech الأحد 07 يونيو 2020 - 18:11
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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55
5 - aziz الأحد 07 يونيو 2020 - 18:12
أغلب المواطنين ملتزمون بالتعليمات، لكن البعض الآخر يخرق ذلك ويتسبب في نقل العدوى إلى العائلات والأصدقاء. في نظري- هذا البعض- يجب أن يعاقبوا وذلك بترك كورونا تفعل فعلتها فيهم بدون علاج لكونهم يخرقون حالة الطوارئ، ويعرضون حياة الغير للخطر. فكيف لنا إيقاف هذه الجائحة أمام تهور هؤلاء؟؟؟؟. ربما كنا سنتخلص من هذا الوباء مند مدة لولا هؤلاء...فإلى متى ؟؟؟؟؟
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17
6 - خالد الأحد 07 يونيو 2020 - 18:12
سبحان الله مع اقتراب يوم 10 بداو كيتزاد الحالات مكاين غير 70 لفوق ناس كتفرش لمهاوا قادم
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28
7 - عابر سبيل الأحد 07 يونيو 2020 - 18:12
يلزم على الحكومة التفكير في طرق استثمارية بديلة يتواصل فيها المجتمع افتراضيا، ويتم توصيل الطلبات عبر الواتساب، وعلى المقدمية تحديد صحاب الكرارس والحرفيين و.. و.. وكل من يجب عليه العمل في ظروف يؤمنها الجيش، وتضمن النجاة للجميع... ولا يستقيم أن تقترح الحكومة نفسها في الانتخابات، وتنتظر مع الشعب أن تنزل معجزة من السماء.. وإذا كان بعضنا قد قهر صلاح الذين الغماري، فعدم اقتراح البديل والبقاء في المنزل قد قهر الكثير... تحياتي
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8
8 - حسن الأحد 07 يونيو 2020 - 18:12
واش ما غاديش يسالي هاد شي خلاص. راه تقهرنا باركة علينا .هاد المرة لي تصاب بي كورونا يمشي للسجن ماشي للمستشفى
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12
9 - عبد الحميد الأحد 07 يونيو 2020 - 18:12
دائما نفس السيناريوهات مع قرب رفع الحجر ترتفع الحالات المصابة وتنخفض حالات الشفاء دخلتو لينا الشك
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29
10 - Marokkii الأحد 07 يونيو 2020 - 18:12
طبيعي نشوفو الشفاء قليل لانهم دخلو للمستشفى مؤخرا مايكنس يتشافاو في ضرف سيمانة لهدا الشفاء بدا كقلال
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