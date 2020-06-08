24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3117:1220:4122:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 حالة في المغرب (5.00)

  2. التغطية الاجتماعية والصحية للشغيلة المنزلية تدخل "إجبارية التنفيذ" (5.00)

  3. عمال النظافة يربطون السلم الاجتماعي بإقرار الاتفاقية الجماعية (5.00)

  4. معركة "أدهار أوبران" .. ملحمة تعلن الطلاق بين الخطابي والإسبان (5.00)

  5. جمعية تقنيي الأشعة تندد بتجاوزات واستفزازات‎ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | جمعية تقنيي الأشعة تندد بتجاوزات واستفزازات‎

جمعية تقنيي الأشعة تندد بتجاوزات واستفزازات‎

جمعية تقنيي الأشعة تندد بتجاوزات واستفزازات‎
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 08 يونيو 2020 - 09:47

رصدت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة ممارسات وصفتها بالجائرة، التي قالت إنها تزيغ عن مبدأ الاحترام إلى استغلال فاضح وواضح وشطط غير مقبولين، وتأسفت للجزاء الذي تقابل به تضحيات الأطر الصحية في ظل جائحة كورونا.

ووصفت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، المضايقات التي تطال تقنيي الأشعة بمختلف جهات المملكة، بـ"التجاوزات الخطيرة التي تمس سلامتهم النفسية والجسدية والقانونية"، مطالبة بضمان الأجواء الملائمة للعمل بالمصالح، حتى تتلقى الساكنة خدمات صحية في المستوى المطلوب.

وأضاف المصدر ذاته، أن المهنيين بمستشفى ابن زهر بمراكش، يفتقدون لأبسط وسائل الحماية من الفيروس التاجي، رغم من تواجدهم في صفوف الدفاع الأولى، في غياب أي اهتمام لما قد يتعرض له تقنيو الأشعة وأسرهم وبقية زملائهم من مخاطر جمة جراء هذا الاستهتار.

وفي هذا السياق، أدان كريم آيت باعلي، فاعل نقابي، التجاوزات التي تستهدف تقنيي الأشعة، داعيا الإدارة الصحية محليا ومركزيا، إلى التدخل لإنصافهم، اعتبارا لدورهم الطلائعي داخل المنظومة الصحية وفي مواجهة جائحة "كوفيد-19".

وكشف المتحدث نفسه معاناة الأطر الصحية المشتغلة بمستشفى ابن زهر بمدينة مراكش، بسبب خروقات تدبيرية للممرض الرئيس في عز أزمة "كورونا"، إلى جانب مضايقة وترهيب تقنيي الأشعة بمستشفى القرب بمدينة العروي، والتي قال إنها تضرب عرض الحائط المجهودات الرامية إلى تطويق أزمة كورونا.

وقالت الجمعية ذاتها، إنها تراقب عن كثب ما يحدث بمصلحة الأشعة بمستشفى القرب بمدينة العروي، وما يتعرض له تقني الأشعة (ر.ش) من مضايقات جمة، معبرة عن رفضها التام للاستخفاف بأدوار هذه الفئة، ومستنكرة توالي الاستفزازات.

وكشف البلاغ نفسه ما سماها النقطة التي أفاضت الكأس، والمتعلقة بـ"التنبيه" الذي تلقته الزميلة (س.ع) بسبب رفضها "تنظيف غرفة التصوير المقطعي بعد إجراء فحص بها".

ووصف آيت باعلي وثيقة مدير المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بالمخالفة لجميع الضوابط القانونية المعمول بها في ما يخص مستخدمي المراكز الاستشفائية، مؤكدا أن عملية "التنظيف" وكما يعرف الجميع لا تدخل بتاتا ضمن اختصاصات ومهام تقنيي الأشعة.

ودعت الجمعية مسؤولي وزارة الصحة إلى استخدام مَلَكة العقل، وذكرت بمهام تقني الأشعة طبقا للقرار رقم 2150.18 الصادر في 29 يونيو 2018، بتحديد قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ومنشور وزيرة الصحة رقم 100 م.ت.م/10/11 بتاريخ 6 يوليوز 2011، ودفتر تداريب تقني الأشعة خلال فترة تكوينه.

وطالب التنظيم المهني وزارة الصحة، بإخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود، حتى تتضح فيه مهام تقني الأشعة بشكل واضح لا لبس فيه، معبرا عن استعداده لتقديم مقترحات في هذا الشأن، خدمة للصالح العام والمهنة، مع ضرورة تغيير الممرض رئيس المصلحة أو تغيير مقرات عملهم.

وكان مدير المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، أثار غضب تقنيي الأشعة، بسبب تنبيه تضمن توبيخا لتقنية بسبب رفضها تنظيف قاعة الفحص، معتبرة أن هذه العملية لا تدخل ضمن اختصاصاتها، ومطالبة المسؤول بضرورة تقديم اعتذار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابواسيل الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:12
اللهم ألطف بنا : يا رب . ما الدي أصاب قطاع الصحة ! اد نلاحظ التشنجات و الاحساس بعدم الارتياح بمستويات عدة بالجهاز الصحي . فالاسراع بإعادة هيكلة قطاع الصحة سيمكن من تطوير جودة الخدمات الصحية لفائدة المواطن !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - مكناسي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:19
لا يمكن للانسان ان ياخذ حقه الا بيده، وخاصة في بعض المصالح التي يتراسها أناس منعدمي الظمير المهني وما أكثرهم في هذه الدنيا وخاصة في العالم العربي مع الأسف، اما في مغربنا الحبيب فحذث ولا حرج، الظلم هو السائد في الادارات والموسسات العمومية خاصة، فأقول لهولاء التقنيين اطلبوا حقكم ولا تظلموا أحدا، فما ضاع حق وراءه طالب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - ADAM الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:23
لست من أولائك الذين لا يحبون التنظيم أو الترتيب الإداري، ولكن يجب على الإنسان أن ينزل إلى الأرض ويتضامن لأن الإمكانيات كيفما كانت فهي لا تستجيب بصفة كاملة للمتطلبات، مثلا وهذا عشتة وظيفيا، أذوات العمل إذا لم أنظفها بنفسي فلن أستطيع العمل وعلي أن أنتظر المعني بها يومين على الأقل حتى تنظف من طرف الموكول له قصرا تنظيفها، طبعا كنت أنظف(رغم أنني إطار ذو مستوى عال) أذوات العمل وطبعا المكان(لا يمكنني العمل بمكان متسخ) لكي لا يحصل تراكم في العمل ومن ثم العجز الكامل.
مشكلتنا نحن سواء كنا أطر كبيرة أو صغيرة نقوم بالعمل المنوط بنا فقط ولا يهمنا الأشياء الأخرى رغم أنها أهم مما نقوم به، فلو تحلينا بشيء من المروءة والتضامن لأن الإمكانيات كما قلت في السابق أقل من المتطلبات، لن تكون لنا مشاكل كالتي ذكرت بالمقال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.