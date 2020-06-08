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كُتّاب وآراء
26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8250 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 308311 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 208.
وتم التيقن أيضا من 6 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7370 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
صباح الخير للجميع وبداية أسبوع موفقة ..
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
غير كيزيدو 20 يوم كيوليو ابراو 80 برأت ها 100 برات...
حكومة فاشلة
حكومة فاشلة
شكرآ هسبريس
من نهار بدا الوباء و أنت كاتلوح فداك التعليق الغير واقعي
اللهم نكلسوا مع الدراري ولا...الله يحفظ نتلاحوا شي 20 بوم في شي سبيطار لاخدمة ولا نعاس ولا راحة البال ولا صحة.
اللهم يشوف من حالنا ويرحمنا برحمنه الواسعة
اللهم ارفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل فقد اشتقنا للمساجد.
صباحكم جميل وحياة المغاربة الى الاجمل. ان شاء الله.
وا خليوا الناس يديروا خدمتهم واش انتوما مجمعين وما دايرينش كمامة وباغيين الوباء يحيد
ربما نهايتي اقربت بدون اصابتي بخدعة كورونا ...................
حمد الله على كل حال
واش نسمعوا لواحد أو 40 مليون واحد--- راه غير 2 شيفورات قلب كار