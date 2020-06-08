24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3117:1220:4122:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 حالة في المغرب (5.00)

  2. التغطية الاجتماعية والصحية للشغيلة المنزلية تدخل "إجبارية التنفيذ" (5.00)

  3. عمال النظافة يربطون السلم الاجتماعي بإقرار الاتفاقية الجماعية (5.00)

  4. معركة "أدهار أوبران" .. ملحمة تعلن الطلاق بين الخطابي والإسبان (5.00)

  5. جمعية تقنيي الأشعة تندد بتجاوزات واستفزازات‎ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 حالة في المغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 حالة في المغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8250 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 308311 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 208.

وتم التيقن أيضا من 6 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7370 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - أفريكانو الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:07
”لنتفائل هذا الصباح بحدوث أشياء سعيدة، وأخبار جميلةومستقبل أفضل، فَـ الحياة لحظه املأها بالفرح اكسوها بالأمل،وجردها من الحزن،فلا شيء يستحق أن تحزن عليه
صباح الخير للجميع وبداية أسبوع موفقة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
208
2 - زواقي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:08
الحمد لله... بقوة الله سبحانه...  الأمور في طرقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء...
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
149
3 - قهرتونا الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:09
دايا العكس حالات الإصابات ولات اكثر من الشفاء. عجب امركم. اذا لم جدوا حجة لتمديد الحجر كتزيدوا الحالات. قهرتونا. صافي بغينا نتنفس بالزاف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - rachid الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:09
انا لست مع تمديد هذا الحجر لانه ممرض اكثر من منه صحي هرمنا من هذا السجن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
5 - weld cha3b الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:10
عرفتي ليهود مديرش هدشي لكديرو وزارة حتى اقرب الحجر الصحي اتحيد كبقاو ازدو 26 ها 30 ها 40
غير كيزيدو 20 يوم كيوليو ابراو 80 برأت ها 100 برات...
حكومة فاشلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
6 - عبد الحميد الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:10
6 حالات شفاء صافي؟؟؟ حالفين ماتفوتو %90. يارب نسألك فرجا قريبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
7 - med2020 الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:12
quand on va sortir de ce confinement svp?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - القنيطرة الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:13
نحلف عليها الا بغاو ادورو لينا العام غير بالحجر الصحي الصبر تقادا
حكومة فاشلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
9 - Marokkii الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:13
راه هدالشي عادي مايمكنش يكون الشفاء بكثرة لانهم مرضى جدد حتى دوز اسبوع بعدها نشوفو ارتفاع الشفاء تحياتي للاطر الطبية والجيش والقوات المساعدة والشرطة والجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
10 - mohamed الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:14
سلام شنو هو سبب في انخفاض حالات الشفاء و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - عادل الرباط الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:14
إن شاء الله سيزول الوباء لأن الدوام لله عز و جل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
12 - خيرالدين الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:14
كورونا واش أختي معيتيش راه المغاربة معندوم فين يزيدوك سيري بحالك ههههه ضيافت النبي 3 أيام راك طولتي نقلبوها ضحك عينا الله يفرج عليكم أيها المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
13 - ورزازات الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:16
الحمد لله. اللهم أبعد عنا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
14 - سعيد الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:16
و الان بعد فقدت الامل في التتائج و فقدت المدخول اليومي ها انا ذا الان في سطح الدار انظر الى السماء بداية الاكتئاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
15 - youssef الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:16
26 مصاب!! يبقى نفس العدد في كل صباح منذ 3 أيام سبحان الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
16 - Yoyo الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:17
نحن نقترب من الرقم الذي قدم كاجمالي احتمالات الاصابة بكورونا المحدد في 10000 اصابة،الحالات الحالية هي مهنية بالاساس واخرى شاذة،فما ذنب بقية العباد ،هل دائما الامتياز لاصحاب المال والمواطن العادي يؤدي دائما الثمن بكل انواعه،ماديا ،تطوعيا،وبطاليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
17 - amine الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:17
‏‎بما أن البؤر سببها الشركات فالحجر الصحي ليس له معنى و الله يعطيكم الخير ديالكم طلقو الناس تخدم على راسها كيفما نتوما حالفين تسدو الشركات.
شكرآ هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
18 - mouhamed الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:17
بسم الله الرحمان الرحيم.اللهم ارفع علينا الوباء يارب اعلاش مايفتحوش النقل فالجهاة اللي مافيهاش الفيروز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
19 - متفائلة الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:19
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وارحمنا برحمتك ياأرحم الراحمين،سبحان الله ماعرفتش واش هذي صدفة ولا بصح كثر من أسبوع الحصيلة الصباحية26 إصابة مكتبدلش ،المهم الله يدير لينا شي تاويل د الخير إن شاء الله أملنا فالله كبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
20 - فدوى الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:19
يا ربي تكون هذه بداية نهاية الفيروس اللعين مشية بلا رجعة إن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
21 - عدو العاطفة الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:19
أفريكانو
من نهار بدا الوباء و أنت كاتلوح فداك التعليق الغير واقعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
22 - ريان كريم بلعزري الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:19
يجب علينا أن نبقا متفائلين حتا نجد لقاح فيروس كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - yassmina الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:19
وعلاش محسبتوش السيدة الاربعينية اللي ماتت بسبب كورونا واخا عندها أمراض مزمنة في منطقة سيدي يوسف مراكش حتا هي ماتت في 16ساعة الماضية علاش متحسباتش مع الوفايات شي حد يفهمني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - عاداوي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:20
إسمحو لي على قد فهمي، لا أستوعب لماذا لا يتم نقص عدد المتعافون من عدد المصابين؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Rajae boukili الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:23
داب 26 و العشية ترجع 90 حفظنا صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - محمد الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:25
ارقام صغيرة لكن القادم قد يكون أسوء الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - واحد كاعي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:26
لاحول ولاقوة إلا بالله تخرج تخدم على راسك ترجع مصاب أو حامل للفيروس لالا لالالا هاد الشي خطير مكاين لا تعايش ولا خدمة مع هاد الويل ديال الفيروس بناقص ها السيمانة مخدامش ناكلوا مع الدراري غير العدس واللوبيا والبطاطا مسلوفة مع الخبز واتاي الله يجعل البركة صحتنا هي الأولة.
اللهم نكلسوا مع الدراري ولا...الله يحفظ نتلاحوا شي 20 بوم في شي سبيطار لاخدمة ولا نعاس ولا راحة البال ولا صحة.
اللهم يشوف من حالنا ويرحمنا برحمنه الواسعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - وزاني طنجاوي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:26
إنشاء الله ستفرج الأمور في الأيام القليلة القادمة ونسمع ٱخبارا جيدة
اللهم ارفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل فقد اشتقنا للمساجد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - من الشعب الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:28
هذا شعبنا الصامد عبر العصور. لن يدمره غم او قهر ولا التروبع والتيءيس ومحاولات التضبيع التي لا تكل ولا تمل. ولا كرونات ...
صباحكم جميل وحياة المغاربة الى الاجمل. ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - مواطن الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:33
هناك بعض المعلقين يجب معالجتهم في مستشفيات الامراض النفسية.
وا خليوا الناس يديروا خدمتهم واش انتوما مجمعين وما دايرينش كمامة وباغيين الوباء يحيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - ميدو الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:34
والله العظيم راه مرضنا نفسانيا تحطمنا مع هاذ السجن الإجباري الله يدير شي تاريل ديال الخير كنتمنا مايزيدوش الحجر الصحي الله ياخد فيكم الحق الحكومة الفاشلة شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - لا اطيق كلامكم الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:36
اصبحت مريض نفسيا .حالتي تسوء يوم بعد يوم .مرة 3اشهر و انا اعاني في صمت .تراودني افكار الانتحار .اعجز عن حل مشاكلي و همومي و انا مسجون في المنزل و التي زادتها كورونتكم حدة .لا اتكلم مع احد و اعتكف في غرفتي ...................فانا انظر للمستقبل بدون هدف بعدما ضاع من يدي كل شيء .رمضان انتهى عندكم اما انا لم ينتهي .فقدت شهيتي كليا .اصوم يوميا بعد يوم العيد لكي لا اظهر لاسرتي انني اعاني .فقدت شهيتي في الحياة ....................
ربما نهايتي اقربت بدون اصابتي بخدعة كورونا ...................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
33 - [email protected] الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:36
ترتجع حالات الشفاء ينبأ. بقضية في الكواليس....ورفع الحجر سيرفع الاصابات والقتلى. توازيا..مع معطيات الارقام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - هشام الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:39
حالات شفاء قلة ربما ناجم عن كلوروكين مستورد من هند .أرقام ليست مهولة نظرا لتكثيف فحوصات .هناك فقط 6 أشخاص في عناية المركزة بتنفس اصطناعي.
حمد الله على كل حال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - أبو عمر الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:40
.... نعم سيتم الإنخغاض في نسبة الحالات وارتفاع في الشفاء إن شاء الله بعد تمديد الحجر بيوم أو يومين ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - العتماني ارحل الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:41
فينما يقرب الحجر يسالي تبداو تنفخو في الارقام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - الشفاء للجميع الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:45
يتساءل الناس عن تقلص حالات الشفاء و هذا طبيعي لأنه في الحقيقة الكل متعاف، غير أنه في تلك الأيام التي كانت فيها أرقام الشفاء كبيرة كان هناك تقليص في عدد أيام التكفل الطبي من 14 إلى 9 أيام و جل المودعين حينها بالمستشفيات كانوا تجلوزوا العشرة أيام و بالتالي كان من الواجب إرسالهم إلى منازلهم ليكتمل المشهد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - علي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:46
حتى وقت قريب كنت أظن أننا نعيش مرحلة الخلاص من هده الجاءحة الجامحة التي بعترت كل شيء ،تم يتغير الوضع من جديد رأسا على عقب وتبخرت كل الامال وغابت الابتسامة كلما اطلعت على الارقام التي أصبحت تارة تنزل وتارة تصعد مما جعلني افقد الثقة ولا امل في انفراج قريب معطيات ونتائج غير مريحة خاصة أن بعض الناس رغم كل هده الأزمة وماتقوم به القنوات من توعية ووووووو ومع دلك لا حياة لمن تنادي في الشارع قليل من يبالي ..نطلب لطفك ياربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - حسينوف الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:47
الحمدلله الرقم في انخفاض تدريجي وهدا يبشر بالخير والحمدلله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - متتبعة الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:48
اتساءل لماذا نسبة المتعافين اصبحت جد منخفضة في الايام الاخيرة؟هل لم يعد الكلوروكين يؤدي دوره الفعال؟ام يريد المغرب الحد من استغراب المجتمع الدولي من نسبة التعافي التي يعلن عنها دون باقي الدول؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - المسؤولين الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:50
سمعوا كلام المسؤولين و برك من الفهامات.د---
واش نسمعوا لواحد أو 40 مليون واحد--- راه غير 2 شيفورات قلب كار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
42 - Mohamed الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:50
كاين شي ناس خاصهم يعرفوا ويتعلموا ويترباو على ثقافة الصمت منين ماتكونش تفهم في الشيئ ومنين مايكونش عندك معطيات عليه ومنين مايكونش عندك دليل على الشائعات او التشويه لداك الشيئ...لهذا لصاحب التعليق على قضية قرب يسالي الحجر بداو يزيدوا هنا ينقصوا هنا والاسطوانة الحامضة ديال نظرية المؤامرة...يا اخي المسألة ابسط من انني نشرحها ليك ومنطقية علاش الارقام كاتكون هاكا فهاد الفترة اذا خدمت عقلك ودرت حسابات عن طريق تتبع ديال الحالة المغربية من البداية فحالة كان عقلك ونيتك سليمين من الجهل والغباء وسوء النية ولهذا والله لا شرحتلك وفهمتك لانك ماتستاهلش الانسان يضيع وقتو ومجهودو باش يشرح لامثالك..هاذا هو علاش كانشوفوا الدولة والمسؤولين بعض المرات مايهرسوش راسهم يشرحوا ولا يدافعوا على راسهم على بشر من هاد النوع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
43 - لا لتمديد الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:50
لا تمديد الحجر الصحي صافي عينا ملينا لا خدما لا خروج وبزاف صافي لي مرض يسد على رأسه دار حتى يد مول الأمانة أمانته والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 43 | عرض: 1 - 43

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.