"كوفيد-19" بالمغرب .. فحوصات تكشف مصابين إضافيّين في 6 جهات

هسبريس من الرباط

شهدت 6 جهات في المغرب 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ10 إصابات في جهة الدار البيضاء سطات و8 بالرباط سلا القنيطرة، و4 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و2 في بني ملال خنيفرة، و1 بجهة مراكش آسفي وإصابة أخرى إضافية في كلميم وادي نون.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 89,33% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 6 اليوم 7370 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,52% بـ208 وفيات، ويبقى 672 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2777 حالة في جهة البيضاء 1452 في مراكش آسفي، و1186 بطنجة تطوان الحسيمة و1026 في فاس مكناس، و756 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 194 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.