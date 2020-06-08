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الرئيسية | مجتمع | "كوفيد-19" بالمغرب .. فحوصات تكشف مصابين إضافيّين في 6 جهات

"كوفيد-19" بالمغرب .. فحوصات تكشف مصابين إضافيّين في 6 جهات

"كوفيد-19" بالمغرب .. فحوصات تكشف مصابين إضافيّين في 6 جهات
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:15

شهدت 6 جهات في المغرب 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ10 إصابات في جهة الدار البيضاء سطات و8 بالرباط سلا القنيطرة، و4 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و2 في بني ملال خنيفرة، و1 بجهة مراكش آسفي وإصابة أخرى إضافية في كلميم وادي نون.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 89,33% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 6 اليوم 7370 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,52% بـ208 وفيات، ويبقى 672 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2777 حالة في جهة البيضاء 1452 في مراكش آسفي، و1186 بطنجة تطوان الحسيمة و1026 في فاس مكناس، و756 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 194 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ريفي تطواني حر الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:22
سناريوهات الكرونا تتكرر كل يوم , كل البلدان عادت إلى طبيعتها إلا المغرب ينتظر تنويهات من بلدان العالم في مواجهته لهذا الزكام ...
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18
2 - Ahmed الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:24
عدد الحالات 26 مرارا وتكرارا في الصباح ممكن صدفة ؟؟؟
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31
3 - ZOUZOU الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:31
الأمور في تحسن إنشاء الله تعالى بعد رفع الحجر الصحي واحترام التدابير الجاري بها العمل سترتح النفوس وسنكون سعداء ونتعايش مع الفيروس.
أريد أن أوجه نداء لمسؤولي الصحة عند تقديمهم للحصيلة المتعلقة بالوباء الخاص بالجهات ،التذكير كذلك بالنسبة لكل مدينة على حدة (عدد ونسبة الإصابات وعدد ما تبقى من المختلطين).
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والإحترام.
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26
4 - السكيتيوي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:32
الحمد لله الأمور تحت السيطرة المزيد من الصبر الفرج آت لا محالة اللهم اشفي مرضى المسلمين في كل مكان
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20
5 - مسلم الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:33
الله يلطف بنا و يذهب علينا هذا الوباء
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17
6 - جمال الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:33
المرجو انزال التحديثات لجهتي الرباط سلا القنيطرة وجهة البيضاء سطات نظرا لتصدرهما عدد الإصابات
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20
7 - ملاحظ الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:35
كورونا لن يختفي علينا التعايش معه باحترام شروط النظافة و التباعد. إذا انتظرنا اختفاءه كليا فنغرق اجتماعيا و اقتصاديا إلى ما لا تحمد عقباه.
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30
8 - Rachid maz الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:41
بعدما لمسنا الأمل في القضاء على الفيروس من خلال تسجيل عدد ضعيف من الاصابات و تعافي الكثير. أصبحنا نرى ارتفاع جذري في عدد المصابين و ظهور البؤر من جديد كل هذا بسبب التراخي في الامتار الاخيرة. و كأننا ننتظر الدقيقة 90 من اجل العودة لنقطة الصفر. وجب الآن أخذ الامور بجدية و حزم و لعل ما حصل في المملكة السعودية في يوم واحد لا قدر الله يمكن ان يحدث في مملكتنا ان استمر الوضع على ما هو عليه. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء و البلاء و أن يحفظ بلادنا و بلاد المسلمين أجمعين
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3
9 - علي مول دلاح الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:43
26 مصاب!! يبقى نفس العدد في كل صباح منذ 3 أيام سبحان الله.
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25
10 - Observateur الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:43
انتقال الفيروس القاتل بين الإنسان والحيوان في الإتجاهين أصبح مصدر قلق عند العلماء. ربما هذا يعني أن نظام التغذية عند البشر سيتغير كليا ويصبح نباتيا
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6
11 - Said russie الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:45
وجود حالات شيئ طبيعي بالنضر الى طبيعة المرض المعدية والغير الطبيعي هو ان يستمر المغرب في الحجر الصحي لان الوضع اصبح لايطاق تعطلت مصالح الناس الى درجة ان وباء كورونا اصبح اهون اذا ما تم تمديد الحجر فهدا سيكون سيناريو له عواقب على المجتمع المرجو من اصحاب القرار ان يأخدوا الكثير من المعطيات بعين الاعتبار وشكرا
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10
12 - مجرد رأي الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:46
يجب معاقبة كل من أصيب بعدوى الفيروس نتيجة استهتاره بعد شفائه .. لقد أصبحنا نتاعيش مع الفيروس و الكل يعلم أخطاره و سبل الوقاية منه .. و من المؤكد سنفاجأ اليوم بتمديد الحجر في حين أننا في ظرف هذا الأسبوع الاخير كان بإمكاننا الحد من الإصابات و الإبقاء فقط على الحالات التي تتلقى العلاج .. لقد سئمنا من استهتار البعض الذي يتحمل عواقبه مواطنون التزموا لثلاثة أشهر دون رؤية ذويهم .. حسبي الله و نعم الوكيل.
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-1
13 - Momo الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:48
تفائلوا خيرا يا إخوان،الناس تشتكي زيادة عدد الحالات كل يوم،ا عباد الله راه حنا من بين اقل الدول لي كتسجل نسبة ضعيفة من الاصابات،لاحظوا ارقام الدول الاخرى و قارنوها بعدد الاصابات في المغرب،راه حنا لا شيء بالمقارنة معاهم.10600 تحليل و عطاتنا 26 حالة اوا حمدوا الله و باراكا من التهويل و الخوف.
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14
14 - مواطن الاثنين 08 يونيو 2020 - 10:50
يجب رفع الحجر الصحي. يجب رفع الحجر الصحي يجب رفع الحجر الصحي
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18
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