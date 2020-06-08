24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3117:1220:4122:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8250 في المغرب (5.00)

  2. عمال النظافة يربطون السلم الاجتماعي بإقرار الاتفاقية الجماعية (5.00)

  3. معركة "أدهار أوبران" .. ملحمة تعلن الطلاق بين الخطابي والإسبان (5.00)

  4. جمعية تقنيي الأشعة تندد بتجاوزات واستفزازات‎ (5.00)

  5. "أطباء الغد" يطلبون ردّ الاعتبار إلى الأطر الصحية بعد "أزمة كورونا" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | ‪مغاربة يرفضون خرق "الحجر" ويطالبون بالصرامة ضد الخروقات

‪مغاربة يرفضون خرق "الحجر" ويطالبون بالصرامة ضد الخروقات

‪مغاربة يرفضون خرق "الحجر" ويطالبون بالصرامة ضد الخروقات
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 يونيو 2020 - 17:00

انتقادات كبيرة يوجهها طيف من المغاربة إلى تواتر أخبار تمديد الحكومة لفترة الحجر الصحي، فأمام استمرار التجاوزات، يرفض الكثيرون فكرة بقاء الوضع الاستثنائي لأسابيع أخرى، خصوصا ممن التزموا بتعليمات السلطات.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومشاهد لخروقات كثيرة، يقوم بها مواطنون من خلال التجمعات، أو عدم ارتداء الكمامات، ما خلف ارتباكا كبيرا في ثقة الناس في القدرة على تجاوز كوفيد 19، بعد شهري الحجر الصحي.

ويطالب معلقون كثر الحكومة ومعها السلطات بمزيد من الصرامة على مستوى تدبير الفترة المقبلة من الحجر، في حال تم إقرارها، لضمان عدم تكرار التجاوزات التي ذبذبت أرقام المصابين على امتداد الأسبوع الماضي، ونسفت سيناريو الخروج في العاشر من يونيو.

وإلى حدود اللحظة، لم تفرج الحكومة عن تصورها لمرحلة ما بعد الشهر الثاني من الحجر، لكن مصادر حكومية أقرت لجريدة هسبريس بإمكانية التمديد مرة أخرى، وهو ما سيجعل المغرب حالة فريدة، بلجوئه إلى دخول فترة ثالثة من الحجر.

ويقول علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن الحجر إجراء ضمن أساسيات حالة الطوارئ، مسجلا نجاح المغرب في العملية، وفق كافة المؤشرات، من ناحية الإصابات وكذلك الوفيات، (208 في بلد يتوفى فيه 40 ألفا بأمراض القلب).

وأوضح لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ازدياد عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية مرده إلى الرفع من عدد التحليلات اليومية، وليس تجاوزات المغاربة للحجر الصحي، مثمنا استدراك وزارة الصحة لخطأ قلة الفحوصات في بداية الأزمة.

وأشار الطبيب المغربي إلى أن الأهم الآن هو إخضاع عمال الوحدات الصناعية للفحوصات اللازمة، مسجلا أن أوروبا رفعت الحجر والطوارئ، وبالتالي يجب العمل على إعادة الحركية للمغرب بدوره، خصوصا أن الصيف على الأبواب، والجالية يرتقب أن تعود.

وأردف لطفي بأن الحكومة مطالبة برفع الحجر الصحي، لكن مع استمرار الإجراءات المعتادة، وأهمها احترام قاعدة التباعد الاجتماعي، وكذا ارتداء الكمامات الواقية؛ فيما تظل العملية الذهبية التي ينصح بها جميع الخبراء هي غسل اليدين باستمرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.