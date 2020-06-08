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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تفرج عن منحة طلبة التكوين المهني‎

وزارة التربية تفرج عن منحة طلبة التكوين المهني‎

وزارة التربية تفرج عن منحة طلبة التكوين المهني‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 يونيو 2020 - 17:15

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التكوين المهني-، صرف الشطر الثالث من المنحة الدراسية لفائدة طلبة التكوين المهني، ابتداء من الثلاثاء 9 يونيو 2019.

وتهم هذه العملية، حسب بلاغ وزاري، صرف منح 36 209 متدربة ومتدرب، والذين يتابعون تكوينهم بمستويي التقني والتقني المتخصص بمختلف مؤسسات التكوين المهني، وبغلاف مالي إجمالي يصل إلى 56,38 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mahroucha الاثنين 08 يونيو 2020 - 17:48
و ما مصير التيسير الذي تستفيذ منه الاسر في العالم الجبلي سيدي الوزير
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2 - عدم إستفادتهن الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:10
لأجل هدا لم يثم صرف المنح لبعظ المتكوينات اللواثي يتابعن الدراسة بالتكرين المهني بعدما انقظى عام وهن في اواخر العام الثاني وهن ينتظرنا حقهن من المنحة رغم تقديم طلبات في هدا الشأن الدي هن في انتظاره
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3 - كاريم سعيد الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:29
وش المنحةديال2020و2019 على حساب ما قرأت 09/يونيو2019
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