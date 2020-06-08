وزارة التربية تفرج عن منحة طلبة التكوين المهني‎

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التكوين المهني-، صرف الشطر الثالث من المنحة الدراسية لفائدة طلبة التكوين المهني، ابتداء من الثلاثاء 9 يونيو 2019.

وتهم هذه العملية، حسب بلاغ وزاري، صرف منح 36 209 متدربة ومتدرب، والذين يتابعون تكوينهم بمستويي التقني والتقني المتخصص بمختلف مؤسسات التكوين المهني، وبغلاف مالي إجمالي يصل إلى 56,38 مليون درهم.