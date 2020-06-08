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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8302 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 314401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة، بينما تم التأكد من 44 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7408.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (89)
قريبا سينتهي هذا الوباء
باين العربون!!
فينا هي الارقام الكبيرة ديال الشفاء.
ولا بغيتو توجدونا لحلقة جديدة من مسلسل الحجر ؟
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر لأسبوعين.
لالتمديد
المرجو تمديد الحجر او إغلاق المصانع.
التمديد لاسبوعين
وا طلقونا نخرجوا نشوفوا وليداتنا..راه عيينا عيينا عيينا أ عباد الله...الوالدة مريضة..بغينا غا نديوها للسبيطار
وواكد لكم ان الوضع كارتي.
ولدالك
المرجو تمديد الحجر الصحي والا سنقع في المحضور.
ان شاء الله سيكون تمديد لأسبوعين.
بالتأكيد سيكون له عواقب وخيمة (غادا تجي ف كحل الراس المزلوط اللذي يطالب بالخروج)
انشاء الله نريد التمديد من أجل صحة المواطن والبلاد.
عاش الملك.
نعوذ بالله منه ونسأله أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين وعن جميع العالمين
لقد كنا في اقتراب إلى هزم هذا الوباء في الأسبوعين بعد العيد لكن بعض المتهورين سببوا في اتشاره من جديد
وهذا ما يؤسفنا ويكدر مجهوداتنا ويخيب ٱمالنا
حسبنا الله ونعم الوكيل
و الله مافهمت والو.
لكن لمرور اسبوعين على فترة العيد، و التي شهدت خروقات كبيرة من طرف بعض المواطنين (اللي خصهم العصا) !سبحان الله، يقولون ان الفيروس مجرد إشاعة، و عندما يسقطون مرضى يشتكون من الوزارة، و من الحجر، و الامراض النفسية!
لو التزم الكل كما فعلنا نحن و الكثيرين ممن شدد الخناق على نفسه و اسرته فقط لكي نخرج بنتيجة إيجابية، لما كنا الان يدور حول نفسه!
في هذه الاثناء التي اكتب فيها هذه السطور، اسمع ضجيج الاطفال و الشباب يلعبون و يتهاترون في الخارج! و في الاخير يأتي من يقول لك، اتركوا الناس تخرج للعمل!
عذرا، فأحببنا ام كرهنا، لدينا فئة كبيرة من الشعب 0 وعي 0 أخلاق و 0 تربية! رخف ليهم السمطة، يضربوا ليك كلشي فالصفر! و هذا ما سيحدث بعد تخفيف الحجر يوم 11 يونيو، و تذكروا هذا الكلام جيدا!
والتنقل ببن المدن ضروري من التحاليل والموظفين يدروا التحاليل من جيبهم عاونوا شوي دوك الضعفاء اليس هذا بالتضامن الإجتماعي يلا بغتوا نزدوا لقدام.
أما بالنسبة لرفع الحجر الصحي أنا معه شريطة أن نحترم التدابير الجاري بها العمل وكذلك المواطنين يحترموا بعضهم البعض وغياب الأنانية ونكران الذات.
وفقكم الله جميعا
اما بالنسبة للمرحلة المقبلة فمن المتوقع رفع الحجر الكلي ذاخل المذن مع ابقاء التنقل بين المدن فقط للاصحاب الرخص مع تكثيف التحاليل و تتبع المخالطين
وعندما يتبين اننا تحكمنا في انتشار الفيروس سوف يرفع الحجر على كل البلاد و لكن سوف يصبح ارتداء الكمامة و غسل اليدين باستمرار مع التباعد الاجتماعي شيآ إلزاميا
الكثير من الباعة المتجولين على سبيل ابمثال يصرخون بغينا نواكلو ولادنا غا يقتلنا الجوع
ارحموهم والله يرفع عنا هذا الوباء
ناس كنعرفهم موظفين فالدولة كيعانيو فالخدمة
واحد ولد لحرام رئيس قسم فواحد الوزارة مدايرش الإحترازات الوقائية كيما طلبو منهم فالم\كرة الوزارية
الجاري به العمل سابقا كل موظف عندو حاسوب إخدم عليه بوحدو ،دابا قاليك حاسوب اتناوبو عليه 3 أو 2 موظفين زيد عليه التمييز العنصري,قاليك مكيحمالش الموظفات.بغاهم إموتو
يعني انتقال الفيروس بكل سهولة بين الموظفين
هاد الموظفين مساكن معندهم والدين ماعندهم وليدات؟؟