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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8302 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 314401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة، بينما تم التأكد من 44 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7408.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (89)

1 - اللهم الطف بنا الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:08
الحجر سيرفع لكن علينا ان نحتاط ونحترز من تفشي العدوى بيننا هذا هو الاهم في الفترة المقبلة، خصوصا امام تهور البعض. الله يلطف
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64
2 - لا للتمديد الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:09
و دابا من نيتكم بغيتونا نتيقوا هاد 78 حالة لا للتمديد لا للتمديد لا للتمديد
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27
3 - زكرياء الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:09
لا مفر من التمديد .................
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-99
4 - mahroucha tounfit الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:10
انا خارج خارج ان شاء الله بحول الله سواء مددتو ولا لا الله يجعل البركة 3 اشهر و انا فدار لمرضت بالاكتئاب ولا القلب لي ولا كيضرني مؤخرا غادي ينفعني العثماني ولا شي حد فهاد الحكومة
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99
5 - متتبع الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:10
الحمد لله ، ونشكره كثيرا على قضائه ، فاللهم اننا نحن الضعفاء نرجو رحمتك ،ارفع عنا هذا الوباء، وفرج على كل مهموم ، وازل عنا هذا الغضب
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73
6 - aziz الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:10
..... 26- 33 - 56 -81 - 68- 80 - 73 - 78 اليوم "كل نهار ورزقو" أنا غير گولو ليا منين كايخرجو هادو؟؟؟؟؟ باين واش غادي نعيشو مع هاد الوباء وعيش معانا بحال الخوت !!!!!!!!!! الله يرحمنا وصافي .
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30
7 - عقلاني الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:10
هادشي كامل و بغيتو نخرجوا. علاش المغاربة مشاو عند بعضياتهم فالعيد ؟؟؟ مافهمتش علاش. أنا مع التمديد و أعلم أنكم ستكرهون كلامي بالديسلايك.
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-69
8 - halim الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:10
هل بدأت الأمور تخرج عن السيطرة ‘ هل سيتم رفع الحجر المنزلي في هكذا ظروف‘لطفك يا الله ‘ مللنا والله مللنا‘اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
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19
9 - من الرباط الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:11
ها هي النتيجة فقط تخفيف للحجر الصيحي منذ عيد الفطر أصبحنا نسجل ارتفاعا ومزيدا في الإصابات حتى في بعض المدن التي كانت هانية ومطمئنة وإن دل هذا على شيء فهو يدل أن الحجر الصيحي له منافعه ولو طبق بشل صارم لإصبحنا مثل تونس التي حاصرت الوباء بشكل فعال لحد هذه الساعة فقط
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-11
10 - صاحب البذلة الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:11
الحمد لله على الاصابات الخفيفة
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10
11 - طارق الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
مافهمتش كيفاش كنا كل نهار 200 حتال 300 أو 400 حالة شفء كل نهار و فجأة ولينا ف 30 حتال 40 حالة شفاء. كيبان ليا اللعب فالأرقام المعلنة لأنه ميمكنش فجأة هبطنا لهاد العدد مع الإقتراب من نهاية فترة الحجر الصحي وكأن بلعاني هد الأرقام الضعيفة كيتعلن عليها من أجل التمديد فالحجر الصحي
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-17
12 - بدر الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
الله يشفيهم لي بقاوا ونطلبو ربي يرفع عليينا هذا الوباء واش انسان يخرج يمشي يخدم على وليداتو
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26
13 - محمد الطاهري الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
اللهم اشف مرضانا من فيروس كورونا و ارفع عنا هذا الوباء
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26
14 - dada الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
والله إلى غادي تفجر هذا الجاءحة مباغتة تمشي
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6
15 - محمد الزموري الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم الطف بنا يا رب اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب العالمين
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26
16 - مغربي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
السلام عليكم. جهة مراكش 30 حالة. بلا اللي تزادو هاد الاسبوع سبابها فاسقة وزيد عليهم هادوك اللي مارسو معاها الدعارة خاصهم الحبس
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26
17 - alae الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
هنيئا التمدييييييييييبيييييييد
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-26
18 - شعيب الكميلي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:12
78 حالة جديدة لقد بدا العدد في الانخفاض تم بدا يعود الى التزايد
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11
19 - Yoyo الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:13
On revient à la case de départ ce qui donne prétexte un prolongement de confinement
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1
20 - Sabrina الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:13
الى ممشاش حتا المغرب ارفع الحجر افهاد الصيف اوخلا الناس يكتاسبو المناعة ماحد الفيروس اضعيف.غادي ايجي لخريف غادي يرجع الطايح اكثر من النايض.
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10
21 - houda ezzine الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:13
حسبي الله ونعمة وكيل ولاحول ولا قوة الا بالله
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6
22 - اسماعيل الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:13
سدو معاملكم البشر يلا بغيتو هاد شي يسالي
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13
23 - ماروكينو الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:14
يجب على السلطات رفع الحجر الصحي مع الالتزام بشروط السلامة..
قريبا سينتهي هذا الوباء
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20
24 - Fcjyd الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:14
واقيلا فصباح التحليلات عملو ف االجهات كاملين علشي كانت الاصابات خفيفة و فلعشية ركزو على مراكش و رباط. غدا عاود يدكزو علا الدار البيضاء و طنجة علا هاذ الحساب عمرو مايسالي حت التحليلات قليلة
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11
25 - [email protected] الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:14
ألطف بنا يا رب اللهم ٱرفع عنا هذا الوباء
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7
26 - Hamouda الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:14
الحمد لله الاعداد في تناقص يوما بعد يوم، انشاء الله ميعادنا فالبحر نهار الأربعاء... شكرا العتماني
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-12
27 - Youssef الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:14
Ce sont de faux positifs, d’ailleurs le taux de rémission est important en raison de ça.
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-3
28 - Manal الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:14
المهم هاد الفيلم ديالكم مبغاش يسالي زيدو في الحجر داكشي لي بغيتو و متنساوش نهار الخميس ملي تزيدو الحجر نقصو الحالات و طلعوووو المتعافين بالصاروخ عوتاني و نبقاو هاكا كلعبو أنا مغاديش نزيد مورا 10 دقيقة في الدار لأنني محتارمة الحجر الزنقة مشفتهاش من 15 مارس و نتوما مباغينش تحشمو العالم دخل في المرحلة 3 في رفع الحجر حنا مزال كنتسناو الخوا الخاوي لي بغا تمديد يبقا في دارو حد ماقاليه يخرج حيت الكاس فاااااااض بلا مندويو على المدخول المنعدم النفسية و زيد و زيد
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22
29 - مواظف سابق الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:15
17 الف تحليلة تقرييا شيئ جيد هذا الاسبوع غدي يبان البرهان اما سيطرة على الفيروس او الارقام تحليل ليس صحيحة
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9
30 - عهد الاصدقاء الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:15
مفهمتش كل نهار نفس الخصيلة تقريبا ههه من جهة اخرى كفاش كتفسرو ان الاغلبية معندهمش اعراض ادا كان الرواح وعندو اعراض بحال سيلان الانف والحمى هدا ميغني ان هاد كورونا اضعف بكتير من الرواح وعلاش مكنحسبوش حالات الرواح لجينا نحسبو يوميا على طول العام تكون الف يوميا كورونا تم تضخيمه من طرف جهات معينة لها مصلحة خاصة
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14
31 - brahim الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:15
ياربي تحفضنا مابقيناش مع هاد الكورونا ولاكن راه تقهرنا وحقةالله حتا ليه الحفيض و الستار هو الله الله يحفضنا بالحق ديالو ااامين
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4
32 - سجلماسي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:15
يجب رفع الحجر الصحي فورا مادام هناك فئة تخترفه والفئة الاخرى تدفع ثمن ذلك. ليتحمل كل مواطن مسؤوليته في وقاية نفسه ومحيطه ولتدر عجلة الاقتصاد.
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6
33 - محمد الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:15
عليها تم تأجيل قرار الحكومة فقرار رفع الحجر الصحي إلى يوم غد الثلاتاء
باين العربون!!
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4
34 - الياس الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:15
اليوم العاشر من يونيو ولم نرى اي خبر بخصوص الحجر ما نا كان سيرفع او لا
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3
35 - siyous الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:16
اللهم ارفع عنا الوباء انشاء الله عما قريب
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2
36 - rachid الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:17
للاسف التمديد لفترة جديدة فليكن الله في العون
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-8
37 - [email protected] الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:17
الامر اصبح واضح وضوح الشمس اذ وجب تمديد الحجر الصحي مع الصرامة وعقاب اي واحد سولت له نفسه ان يخرج دون دواعي
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-7
38 - الطنز البنفسجي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:17
هادشي ولا معاااااايق..
فينا هي الارقام الكبيرة ديال الشفاء.
ولا بغيتو توجدونا لحلقة جديدة من مسلسل الحجر ؟
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1
39 - ولد الشعب الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:17
المغرب فضلت شعبها على اقتصادها. بل الحكومة جوعت شعبها من اجل حماية نفسها
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7
40 - kamal الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:17
سنشهد كارتة بسبب تخفيف ورفع الحجر الصحي.
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر لأسبوعين.
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-3
41 - اللهم اعف عنا يارب الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:17
في كل مرة يقرب رفع الحجر الصحي الا وترتفع الإصابات بفايروس كورونا بحال اللي هذا الفايروس احلف علينا حتى نبقاوا في ديورنا نطلوا من النوافذ
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8
42 - احسينه الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:17
أوبغيتو يترفع الحجر الصحي. 71 إصابة ههه .حان الوقت لي التعايش مع هدا الفروس .نعود إلا حياتنا العادية. صافي سلات الحفلة.
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6
43 - skimo الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:18
شي حاجة ماشي حتا لهيه...الله يلطف بينا و الله يهنينا من هاد الحكومة...آمين
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4
44 - مجرد رأي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:18
واش تضحكو علينا ولا شنو هاذشي شكون لي تيكول هاذشي و باغي تمديد ولا تتسول غير لي بغيتو و تكول لي بغيتو راه تواحد مباغي تمديد راه تقريبا كولشي غادي يخرج و ناس جاو مت ورانا و حيدو الحجر حنا مزال و التذكير راه 80 يوم من الحجر ماشي شهرين ولش هاد العبت هذا والله بزاف و هادوك لي تيكول ليك بغاو تمديد راه منهوم ليهوم عندهوم مصلحة واش شو تيشد 2 مليون و ضعيف تيخود8000 درهم و غير كالس واش بغيتيه يكول ليك يحدوه راه هوا لي مستفد من هاذشي راه نص وصلات بيها لعظم راه بزاف علاش لكذوب و تكولو لي بغيتو ديما هادي
لالتمديد
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5
45 - ياسين الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:19
بدينا كانعياو وملينا من هاد الحجر
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4
46 - الأستاذ الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:19
التسهيل وتخفيض العقوبات والرفع الحجر الصحي سيؤدي ببلادنا إلى كارتة لا يحمد عقابها.
المرجو تمديد الحجر او إغلاق المصانع.

التمديد لاسبوعين
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-18
47 - ألميس مرموشة الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:20
العجب العجاب...78 حالة و كولشي خارج..الطوارئ الصحية و الحجر الصحي فقط في المدن الصغيرة..أما الكبيرة كالدار البيضاء.الرباط.فتس.مكناس.طنجة..لا وجود لشيء إسمه الحجر الصحي..كولشي خارج ف الشارع..الكماكة في العنق..
وا طلقونا نخرجوا نشوفوا وليداتنا..راه عيينا عيينا عيينا أ عباد الله...الوالدة مريضة..بغينا غا نديوها للسبيطار
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9
48 - Hamza الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:21
نلاحض ان البؤر هي التي تزيد عدد الاصابات هدا شي ء عادي لقد تعايشتا مع كورنا الحكومة ان تراعي ظروف الفقراء والمساكين تضررو بسبب الحجر الصحي لم بجددو ماياكلون ويشربون واثقلت كواهلهم فواتر الماء والكهرباء شكن غدي يساعدهم على قوت يومهم اين هي الرحمة التي جاءت بها الشريعة الاسلامية لا لتمديد
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4
49 - المهدي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:22
إذا استمر خوروطو بهذا الاستهتار فإن العدد الذي سجل اليوم سيضرب في مائة عند رفع الحجر .. في نظري أفضل طريقة هي حجز من أصيب وتركه بدون علاج حتى يفتك به الفيروس فما داموا يسمعون ان نسبة الشفاء مرتفعة فإنهم تخلصوا من الخوف من الوباء الذي أرعبهم في بداية الجائحة ...
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-7
50 - الأخ عادل الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:22
لانريد تمديدا سنموت بالأعصاب و الجوع و الإمتئاب قبل كورونا.
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4
51 - السلام الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:23
لازلنا بعيدين عن رفع الحجر الصحي.الجهل وعدم الوعي من جهة والتراخي وعدم الجدية في محاربة البؤر كالمصانع والمعامل.من جهة أخرى.واي تهور في رفع الحجر الصحي.سبخلف ضحايا الفيروس.على الحكومة السماح للمواطنين والمواطنات للذهاب إلى عملهم بشروط الوقاية والأمان.ولا تسمح للتجمعات الفارغة والخروج بدون سبب إلى أن يفرجها الله.و منع التنقل بين المدن.
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-1
52 - حميد الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:23
انا اشتغل طبيبا في مصالح كوفيد 19
وواكد لكم ان الوضع كارتي.
ولدالك
المرجو تمديد الحجر الصحي والا سنقع في المحضور.

ان شاء الله سيكون تمديد لأسبوعين.
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-9
53 - Human Being الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:24
مركش ترفض الإستسلام على الفوز بالصدارة،مدينة الشرفاء أخويا العزاوي بلا بلا بلا
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0
54 - اعصيم سمير الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:24
اللهم الطف بنا.اللهم انا نحن الى مساجدنا.اللهم انا اشتقنا للصلاة في مساجدنا.اللهم انا اشتقنا لرؤية امهاتنا واباءنا.اللهم انا اشتقنا لرؤية احبابنا و جيراننا.اللهم ارفع عنا هذا الفيروس القاتل.اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.اللهم انا اشتقنا لرؤية امهاتنا واباءنا.
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2
55 - ممرض متعدد الاختصاصات الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:26
لا يمكن لبلادنا ان تقوم برفع الحجر في هذه الضروف.

بالتأكيد سيكون له عواقب وخيمة (غادا تجي ف كحل الراس المزلوط اللذي يطالب بالخروج)

انشاء الله نريد التمديد من أجل صحة المواطن والبلاد.
عاش الملك.
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-5
56 - جمهور الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:26
يسجل او ما يسجلش,الجمهور راه خرج للزنقة يعيش الحياة بعيدا عن اخبار التخويف
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2
57 - عبدالإلاه الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:27
لا يوجد أدنى احترام للحجر في الشهر الأخير ،فما هي الغاية في التمديد ؟؟؟يا اما الصرامة ،يا إما خلي الناس تسترزق و دبر على راسها ،الصناديق لا تخدم سوى أصحاب الكروش ،و ثقافة الريع لن تتغير في ثلاثة أشهر ،الناس تلتزم بالوقاية و طلقو الاقتصاد ،الصبر تقاضى و الوضع لم يعد يحتمل تخبط الحكومة ،الفقر والحرمان أخطر من كورونا...
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-2
58 - Youssef الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:27
أكبر خطأ سترتكبه الحكومة إن قررت رفع الحجر الصحي، المواطن لا يبالي، و الحكومة همها الوحيد ترقيع الإقتصاد، و الخوف كل الخوف من الرجوع لنقطة الصفر، حينئذ؛ سيفرض الحجر الصحي لأجل غير مسمى..
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-3
59 - أنقلوب الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:27
تسأل الله أن يعيننا على محاربة هذا الوباء الصعب الخبيث
نعوذ بالله منه ونسأله أن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين وعن جميع العالمين
لقد كنا في اقتراب إلى هزم هذا الوباء في الأسبوعين بعد العيد لكن بعض المتهورين سببوا في اتشاره من جديد
وهذا ما يؤسفنا ويكدر مجهوداتنا ويخيب ٱمالنا
حسبنا الله ونعم الوكيل
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0
60 - موضوعي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:28
يا ربي تحفظنا، هدشي تايخلع، لابد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ وان لا يسمح بالتجول الا للضرورة القصوى مع تمديد الحجر الى منتصف شهر يوليوز على الأقل
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-4
61 - أبو بكر الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:28
الله يرحم الوالدين لهذا اللي يفهمني و يشرح لي علاش هاد الاطباء و الممرضين واقفين في هاد الوضعية؟

و الله مافهمت والو.
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2
62 - متدمر الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:29
وبدلوا علينا هذا الرقم واش حنا اسبوع وحنا 68 72 76 ورجعوا لينا ليوبي كان بعدا كينوع في الارقام واه الروتين في الحجر وفي ارقام الاصابات تاهي
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10
63 - Moha الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:29
هل توقفت اختبارات كرونا في الدارالبيضاء؟! من المستحيل ان تسجل ١٠ حالات فقط!!
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64 - وضوح الشمس الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:29
لحظة ان بعض الناس كا يخرجو بلا كمامة او مخالطة الله يهديهم او صافي الا بغيتو عدد اصابات تنقص ديرو لكمامة او حاولو تكون مسافة الامان عند شراء في الاسواق
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65 - هههه الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:29
وكنا وماني النفس.. ولكن البؤر فاجئتنا في آخر لحضة هههه والله يعطينا وجهكوم
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66 - مواطن الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:30
رفع الاصابات يؤدي إلى تمديد حالة الطوارئ... ووزارتا الصحة والداخلية في تناغم مع الوضع ااعام....
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67 - karim الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:32
نفس الرقم والعدد تقريبا كل يوم نفس السيناريو كلما اقترب نهاية الحجر يقولون نفس العدد لتبرئة امتداد الحجرالصحي , اصبحت كلمة الحجر الصحي حامضة,
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68 - Momo الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:32
مللنا من هذا المسلسل المكسيكي،هل تنتظرون تسجيل 0 حالة؟انكم تحلمون.طلقونا و طلقوا اولادنا راه تقهرنا و مرضنا نفسيا اصبحنا نكلم انفسنا كالمجانين،يجب ان نتعايش مع المرض عن طريق اخذ الاحتياطات اللازمة كالكمامة و التباعد و غسل اليدين راه حفظناها،و نترك امرنا لله عسى ربنا ان يرفع عنا هذا البلاء مع مرور الايام ان شاء الله.
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69 - Karimovich الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:33
ما خفي كان أعظم ،الله يحد الباس أو ينجي مدينة فاس كاسثتناء و كتعميم الله يحفظ المغرب و بلاد المسلمين أجمعين أمين
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70 - متدمر الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:33
اوااه غا كيقرب الحجر الصحي يسالي كتزاد عدد الاصابات ياكما كتوجدو لتمديد واحد اخر الشعب ما بقاش قاد يتحمل هاد الحبس والضغط النفسي والمادي.....أنا بعدا عييت ساد المحل التجاري ديال وخدام كناكل من راس المال ....الى زاد هاد طول غادي نمشيو نسعاو .....وحتى الإعانة والله ما شدينا منها شي ريال مند بداية الحجر الصحي....لله المشتكى
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71 - الله غالب .. الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:33
لمن يتسائل لماذا ارقام الاصابات ترتفع في هذه الايام! لا، ليس لاقتراب نهاية فترة الحجر (التي لن تتمدد مرة أخرى)
لكن لمرور اسبوعين على فترة العيد، و التي شهدت خروقات كبيرة من طرف بعض المواطنين (اللي خصهم العصا) !سبحان الله، يقولون ان الفيروس مجرد إشاعة، و عندما يسقطون مرضى يشتكون من الوزارة، و من الحجر، و الامراض النفسية!
لو التزم الكل كما فعلنا نحن و الكثيرين ممن شدد الخناق على نفسه و اسرته فقط لكي نخرج بنتيجة إيجابية، لما كنا الان يدور حول نفسه!
في هذه الاثناء التي اكتب فيها هذه السطور، اسمع ضجيج الاطفال و الشباب يلعبون و يتهاترون في الخارج! و في الاخير يأتي من يقول لك، اتركوا الناس تخرج للعمل!
عذرا، فأحببنا ام كرهنا، لدينا فئة كبيرة من الشعب 0 وعي 0 أخلاق و 0 تربية! رخف ليهم السمطة، يضربوا ليك كلشي فالصفر! و هذا ما سيحدث بعد تخفيف الحجر يوم 11 يونيو، و تذكروا هذا الكلام جيدا!
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72 - إيكو الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:34
سيمدد المغرب الحجر الصحي 14 يوما أو إلى 30 يونيو..هاد الشي ليحلمت في المنام!!!
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73 - RAFIK الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:35
للاسف جل دول نجحات فسيطرة على لوباء من بينهم لي مدارش سياسات بحال لمغرب وجاو متاخرين ومع دلك نجحوا انتم من يتحمل لمسؤولية هذا لفشل ذريع نحن قمنا بلحجر وتضررنا كثيرا ولن نواصل جلوس في لمنزل منتظيرين فشلا جديدا زيدو لي بغيتوا انا عشرة انخرج وشدوني حسن مهم منبقاش فدار \\لعثماني فاشل خذل لمغاربة
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74 - طانطان الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:36
بنسبة لناس ليكيقولو مال شفاء كان مرتفع ودبا انخفض را على حسب الحالات ليكيتعالجو ومن دبا اسبوع غادين نسمعو بشفاء ارتفع ونطلبو من الله الاصابات تنخفض
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75 - amine الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:36
لخوت واش بنادم كيخرج بلا احتياطات أو الشرطة مكتدويش معاهم المشكل فالأمن هو لترخى في العمل ديالو بالنسبة إلي بلا ما تزيدو الحجر حيت بحال إلى بقينا فديورنا بحال إلى خرجنا لا للتمديد
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76 - mounir الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:37
il faut vivre avec le virus comme on vit avec le diable
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77 - مغربي الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:37
ارفعوا الحجر وانا على يقين تام سوف تنقص الحلات 17000 تحليله 78مصاب يعني شي عادي معى أن 90 في المائة لاتظهر عليهم اي آثار الإصابة يعني 2 حلات ف 78 حالة تغير مناخي
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78 - lina الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:40
لا لا صراحة عيقتو علينا حنا راه تيتجمع علينا لكرا و ناس ما رحموناش و شي دعم ما شديناه بزااااف هاد شي الله ياخد الحق و ملي تخرج تلقا الزنقة عاااامرة الحجر الصحي غير على الخدمة
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79 - morad الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:41
تم إقرار برفع عدد المصابين كي يتم تمديد الحجر وكفى عيينا وملينا وأصبحنا نعاني من سماع أخبار تتعلق فقط بكورونا، انظروا إلى أمريكا اين ذهبت كورونا ؟؟؟؟
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80 - ماريا الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:42
يجب استمرار التمديد والا سنندم لما يحصل لنا مالا في الحسبان.
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81 - Zouzou الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:43
واش بغيتوا الصراحة الأقاليم لمفيهاش الفيروس تحرك الإقتصاد ديالها المحلي بلا حجر صحي أما باقي الأقاليم لمزال فيهم المخالطين يدرلهوم التحاليل قالوا بأن ممكن نوصلوا حتى 24000 الف تحليلة في النهار اوا نشفوا عدد الأقاليم لمزال فيها الفيروس نشيط..
والتنقل ببن المدن ضروري من التحاليل والموظفين يدروا التحاليل من جيبهم عاونوا شوي دوك الضعفاء اليس هذا بالتضامن الإجتماعي يلا بغتوا نزدوا لقدام.
أما بالنسبة لرفع الحجر الصحي أنا معه شريطة أن نحترم التدابير الجاري بها العمل وكذلك المواطنين يحترموا بعضهم البعض وغياب الأنانية ونكران الذات.
وفقكم الله جميعا
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82 - rihab الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:43
الحمد لله على كل شئ الخيرة فيما اختارها الله.......
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83 - Miido khalil الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:43
لا لتمديد لحجر الصحي مهم حنا خارجين عيينا. أمريكا مقلوبة بالمظهارات مابقيناش نسمعو عندهوم الحالات زعما تكون كورونا خافت منهم و هربت؟؟
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84 - جرسيفي أفتخر الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:45
أنا مع التمديد.. لأن الوباء لا زال منتشرا.شكرا
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85 - محلل الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:45
الارقام المسجلة هي نتيجة شيئين الأول متعلق برفع الحجر للنشاط الاقتصادي مباشرة بعد العيد و الثاني برفع وثيرة التحليلات التي و صلت إلى أكثر من 15000 ألف تحليلة و هذا كانت الدولة تخطط له بشكل متميز و النتيجة فهي تبرهن اننا نسير و باذن الله في الطريق الصحيح
اما بالنسبة للمرحلة المقبلة فمن المتوقع رفع الحجر الكلي ذاخل المذن مع ابقاء التنقل بين المدن فقط للاصحاب الرخص مع تكثيف التحاليل و تتبع المخالطين
وعندما يتبين اننا تحكمنا في انتشار الفيروس سوف يرفع الحجر على كل البلاد و لكن سوف يصبح ارتداء الكمامة و غسل اليدين باستمرار مع التباعد الاجتماعي شيآ إلزاميا
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86 - حائر الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:46
يارب مابقيت بغيت والو بغيت غي الدنيا ترجع كيف كانت من قبل...
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87 - زيد الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:46
الفقر والحاجة والعوز تنهش اجساد الفقراء بالمغرب لابد من رفع الحجر على الاقل في الاقاليم والجهات التي يخلو منها الفيروس مع واجب اخذ الاحتياطات الضرورية
الكثير من الباعة المتجولين على سبيل ابمثال يصرخون بغينا نواكلو ولادنا غا يقتلنا الجوع
ارحموهم والله يرفع عنا هذا الوباء
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88 - عفوا الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:47
دابا نسمعو بؤر مهنية ويطلعوا الأرقام
ناس كنعرفهم موظفين فالدولة كيعانيو فالخدمة
واحد ولد لحرام رئيس قسم فواحد الوزارة مدايرش الإحترازات الوقائية كيما طلبو منهم فالم\كرة الوزارية
الجاري به العمل سابقا كل موظف عندو حاسوب إخدم عليه بوحدو ،دابا قاليك حاسوب اتناوبو عليه 3 أو 2 موظفين زيد عليه التمييز العنصري,قاليك مكيحمالش الموظفات.بغاهم إموتو
يعني انتقال الفيروس بكل سهولة بين الموظفين
هاد الموظفين مساكن معندهم والدين ماعندهم وليدات؟؟
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89 - deterte الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:48
لن تمدد الدولة في الحجر وكونوا على يقين أن بعض المهن والاماكن ستبقى مغلقة لمدة خمسة عشر يوما أخرى مثل الحمامات والمقاهي مع التباعد وتفتح النقل بالحافلات مع التباعد ونقل نصف الركاب وتمنع الاعراس والجنائز والحفلات والمباريات وقاعات الحفلات والشواطئ ودور السينما والمساجد كل هذه الأماكن ستبقى مقفلة لمدة أسبوعين أخرى على الأقل حتى نعرف نتيجة الرفع الجزئي
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