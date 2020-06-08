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الرئيسية | مجتمع | المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في عدد فحوصات اكتشاف كورونا

المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في عدد فحوصات اكتشاف كورونا

المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في عدد فحوصات اكتشاف كورونا
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن المغرب بات يتصدر منذ فترة دول شمال إفريقيا من حيث عدد الفحوصات الطبية بشأن اكتشاف فيروس "كورونا" المستجد.

وأجرت المختبرات الوطنية المرجعية في آخر 24 ساعة الماضية ما مجموعه 16750 تحليلية في يوم واحد، منها 16672 حالة جرى استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي و78 حالة مؤكدة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية إلى حدود اليوم الإثنين، 314401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأعلن وزير الصحة، خالد أيت طالب، الأحد، أن عدد التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) في المغرب تجاوز يوميا 17 ألفا و500 تحليل في 24 مختبرا وطنيا.

وقال الوزير، خلال ندوة عبر الإنترنت: "بدأنا بإجراء 2000 تحليل مخبري يوميا في ثلاثة مختبرات. حاليا تجاوزنا 17 ألفا و500 تحليل يوميا، إذ انتقلنا من 3 إلى 24 مختبرا وطنيا".

وأوضح أيت الطالب أن هذا الإنجاز "لا يشمل مختبرات الصحة العسكرية والقطاع الخاص، التي تتوفر على شروط الوقاية والأمن الصحي اللازمة لتنفيذ تقنية تفاعل (البوليميراز المتسلسل) المعروف بـ (بي سي آر)".

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء الافتراضي أن "المواطنين الذين أجروا التحليلات المخبرية تجاوز عددهم 340 ألفا"، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين الذين استفادوا من هذه التحليلات لعدة مرات، ومبرزا في الوقت ذاته أن هذا "الرقم المهم يعكس المجهود الهائل الذي تم بذله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:06
يوم أمس وأنا أشاهد برنامج تلفزي فقناة فرنسية، جابو واحد الوزير وصحافيين وبقاو كيناقشو موضوع كورونا..
تصورو معايا الوزير عطاهم خطة الدولة الفرنسية لمدة 3 أشهر..عطاهم خارطة طريق يعني المواطن ف فرنسا غيعرف اشنو غيوقع لمدة 3 أشهر باليوم والساعة والدقيقة..عارف فوقاش فتحو المطاعم وفوقاش فتحو المقاهي وفوقاش يمكن ليه يسافر وفوقاش يمكن ليه يمشي للجامعة..
هادشي كامل+التواصل المستمر مع المواطنين من الصغير حتى للكبير..
تصورو معايا كمية الارتياح والسعادة لي غيحس بيها الشعب الفرنسي وهو كيسمع هادشي..
حنا فالمغرب كتمشي تنعس ونتا معارفش اش غيوقع غدا، كلشي مبني للمجهول كلشي غامض مكاين لا حوار لا تواصل لا حتى حاجة..
#لا_للحجر
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1
2 - لا للتمديد الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:10
ايه و يتصدر دول العالم فتطويل الحجر الصحي.. لا لتمديد الحجر الصحي
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3
3 - Tyson الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:10
بالنسبة للناس لي كات نتاقد نسبة الشفاء من400 و 500 في اليوم إلى 45 . 40.... شحال بغيتيو اتشافاو؟؟؟ علما ان الحالات النشطة حوالي 680 ! من نيتكووووم؟؟؟ إلى بقينا على 600 في النهار راه غادي نوليو في ناقص -8000 حالة نشطة
بنادم اكون شويا منطقي
اللهم لا شفاء إلا شفاؤك يا رب
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4
4 - سي محمد المودني الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:11
وجه الله قولو لينا علامن كضحكو
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-2
5 - لا تستغرب☆ الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:11
الاول في شمال افريقيا و الاخير في رفع الحجر لا تستغرب يا مواطن
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0
6 - انتم ابطال الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:12
ههههه عليها تونس حيدات الحجر ونتوما ناوين تطولوه باش تبقاو في الصدارة يا ابطال شمال افريقيا
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7 - amine الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:14
Bravo Bravo Bravo
on est toujours les premiers
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0
8 - شخص مر من هنا الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:15
هاد كورونا الى ما اطلقتوش الناس يكتاسبو المناعة منها اافهاد الصيف ما حدها اضعيفة غادي ادير لينا شي افضيحة افلخريف .الدول الأوروبية راها عارفة اعلاش رفعات الحجر.
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9 - العلاوي الاثنين 08 يونيو 2020 - 20:15
الى جينا نشوفو big data راه المغرب كل يوم كايتجاوز احدى الدول اللي سبقونا فالتحاليل والفحص
واليوم تجاوز المغرب دولة لي هي قوية بزاااااف وهي اليابان فعدد التحاليل اليومية وغدا غايتجاوز ليتوانيا وبعد غدا غايتجاوز المكسيك
السرعة باش كاتم بيها التحاليل كاتعطينا نفس الريتم باش كاتم التحاليل فجنوب افريقيا اللولة افريقيا ولكن فايتينا فقط بالاسبقية في القيام بالتحاليل حيث هما بداو بكري قبل مننا بشهرة ونصف في وقتها كنا مازال تانلعبو ف 3 المختبرات
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