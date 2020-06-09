24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1313:3217:1220:4222:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ملف العالقين يجر بوريطة إلى مجلس المستشارين (5.00)

  2. ملك إسبانيا السابق يخضع للتحقيق بسبب "رشوة" (5.00)

  3. سيدة تنفي تعرضها للضغط في مواجهة الريسوني (5.00)

  4. الحكومة تعتزم التخلي عن عشرات الأطر العاملة في شركة "لارام" (5.00)

  5. رصيف الصحافة: جدل رفع الحجر الصحي يتواصل في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | 106 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8408 في المغرب

106 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8408 في المغرب

106 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8408 في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، رصد 106 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8408 حالات في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 327235 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 208.

وتم التيقن أيضا من 15 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7423 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.