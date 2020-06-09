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كُتّاب وآراء
"كوفيد-19" عبر الجهات .. بروز 79 حالة في "الدار البيضاء ـ سطات"
شهدت 5 جهات في المغرب 106 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.
ويتعلق الأمر بـ79 إصابة تم تسجيلها في جهة الدار البيضاء سطات و15 حالة إضافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و8 بجهة مراكش آسفي و2 بالرباط سلا القنيطرة و2 على مستوى جهة فاس مكناس.
تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,28% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 15 اليوم 7423 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,47% بـ208 وفيات، ويبقى 777 يتلقون العلاج.
الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2856 حالة في جهة البيضاء 1489 في مراكش آسفي، و1201 بطنجة تطوان الحسيمة و1029 في فاس مكناس، و778 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.
المجموع في جهة الشرق 196 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
بنادم عايش نزاهة والقصارة وباغي كورونا تمشي.وبنادم خدام بدون مراعاة طرق الوقاية .وبنادم بالدارجة ممسوقش وقال ليك أسيدي بغا الحجر يترفع وهو أصلا رافعو من راسو بلا ميساين الدولة ترفعو
الحل هو فرض غرامة مالية في 2000 درهم لكل من لا يرتدي كمامة وغرامة أكثر في من يسبب في حدوث بؤرة وخاصة المصانع والضيعات الفلاحية بمعدل 3000 درهم عن كل مصاب.
السؤال::: بماذا سينفعنا الإعلان عن رفع أو تمديد الحجر الصحي ؟؟ بعدما الناس حلات الحوانت و عمرات الطريق.
لطفك يا الله
Manière. On a fait la même chose pour le foot. On n’arrête pas d’être fière de notre équipe nationale et à force de se réjouir de leur travail ils ne le font plus et après c’est la catastrophe.
On s’en sortira plus de cette crise.
Regardez Tunis , je suis fière d’eux
الاول : تصفية حالات المخالطين
التاني : اظهار كثرت الحالات في اليوم الاخير لتمديد الحجر وهدا انا لا أصدقه لأن حتى الدولة تضيع عليها مليارات الدراهم بسبب الحجر والله اعلم
البارح ظهر مثال لما اقوله في برنامج اسئلة كورونا لدكتور!!! مسؤول يقول وهو يضحك اننا يجب ان نخرج جميعا اي جميع الجهات دون مراعاة الخسائر الفادحة الناجمة عن كل يوم من الحجر !!!!!!! ولكم التعليق
في ظل تراخي السلطات و خروج المواطنين تدريجيا من منازلهم منذ العشر الأيام الأخيرة من رمضان ، لا غرابة في ارتفاع عدد الحالات المسجلة و التي تنبأ بانفجار الأرقام أكثر من أي وقت مضى .
المواطن يخرق حالة الحجر الصحي إما لأنه:
- جاهل, لأنه لم ينل حقه في التعليم .
- جائع لأن التماسيح لم تترك له شيئا.
- غير مبال ، لأن القانون لا يخيف أحدا فهاد البلاد
و للأسف ، العصا هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع .
لا حول ولا قوة إلا بالله
كما قالت الاخت ايمان قالت هادي سياسة معتمدة
والله حتى بزااف ..
من ناحية الحكومة الفاشلة فهذا متفق عليه.
العاطفة والأنانية تغلب معظم التحليلات.
المحلل يطرح فرضية ثم يصدقها، فقط لأن عاطفته أملت عليه ذالك. بدون أدنى دليل أو تفسير.
الحكومة مجبرة على رفعه رغم انفها وليس رحمة بالمواطنين.
لقد انهارت مداخيلها وقد صرح بدالك وزير الاقتصاد حين دعى الشركات لمزاولة نشاطها
يجب تمديد الحجر على هذه الجهات ااموبوؤة فقط وإكلاق سراح راقي الأقاليم والجهات الأخرى
لا تز وازرة وزر أخرى
لو افترضنا أن الأرقام صحيحة فهذا دليل على فشل السلطات بكل أنواعها في محاصرة الوباء رغم الإمكانيات التي رصدت لها ورغم أكثر من 16 ألف تحليلة في اليوم
ورغم كل هذا مازالت الأرقام جيدة
نسبة الشفاء 88 في 100 ونسبة المصابين بالنسبة لعدد المفحوصين مخبريا أقل من 1 في 100
يجب رفع الحصار المنزلي على الناس في المناطق الخالية من الفيروس لكي تتمكن من كسب رزقها لأنها لم تعد تتحمل. للصبر حدود وخصوصا لمن لم يتلقى أي دعم.
سياسة ابعاد الدكتور محمد اليوبي للتلاعب بالارقام
. الدنيا هانية
الاتظنون هذه الاعداد سجلت بسبب
تهور واستهتار البعض بقواعد الوقاية والحجر الصحي.
شوارع وازقة تمتلء ليلا خصوصا بالدار البيضاء.
على الدولة رفع الحجر الصحي وكل مصاب يتحمل مصاريف التحاليل والدواء والاستشفاء .كفانا من العبث بصحة الاخرين.
التزام تام بالحجر الصحي من المواطنين وتطبيق صارم للقوانين المنظمة للحجر من طرف الدولة.كما يجب تعزيز المنضومة الساهرة على تطبيق الحجرمن قياد وشرطة وقوات مساعدة على الاقل لاسبوعين اخرين.