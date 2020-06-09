"كوفيد-19" عبر الجهات .. بروز 79 حالة في "الدار البيضاء ـ سطات"

هسبريس من الرباط

شهدت 5 جهات في المغرب 106 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ79 إصابة تم تسجيلها في جهة الدار البيضاء سطات و15 حالة إضافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و8 بجهة مراكش آسفي و2 بالرباط سلا القنيطرة و2 على مستوى جهة فاس مكناس.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,28% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 15 اليوم 7423 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,47% بـ208 وفيات، ويبقى 777 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2856 حالة في جهة البيضاء 1489 في مراكش آسفي، و1201 بطنجة تطوان الحسيمة و1029 في فاس مكناس، و778 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 196 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.