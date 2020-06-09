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الرئيسية | مجتمع | "كوفيد-19" عبر الجهات .. بروز 79 حالة في "الدار البيضاء ـ سطات"

"كوفيد-19" عبر الجهات .. بروز 79 حالة في "الدار البيضاء ـ سطات"

"كوفيد-19" عبر الجهات .. بروز 79 حالة في "الدار البيضاء ـ سطات"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:15

شهدت 5 جهات في المغرب 106 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ79 إصابة تم تسجيلها في جهة الدار البيضاء سطات و15 حالة إضافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و8 بجهة مراكش آسفي و2 بالرباط سلا القنيطرة و2 على مستوى جهة فاس مكناس.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,28% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 15 اليوم 7423 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,47% بـ208 وفيات، ويبقى 777 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2856 حالة في جهة البيضاء 1489 في مراكش آسفي، و1201 بطنجة تطوان الحسيمة و1029 في فاس مكناس، و778 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 196 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - SOKHRA الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:21
اظن سيكون هنالك تمديد مع هذه الحصيلة
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57
2 - sami الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:22
اعداد متوقعة مادام غدا تحل 10 يونيو واش فهمتو ولا نزيد نفهمكم؟
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346
3 - إيمان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:23
هذه فقط سياسة لتلقي الدعم من الاتحاد الاوروبي ؛ بعد تراجع الاصابات و ارتفاع حالات الشفاء لمدة ثلاث أسابيع كيف لهذه الحالات ان تعاود الارتفاع هذا كله كذب كذب سياسة فاشلة و حكومة أكثر فشلا
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142
4 - شرشور الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:23
ولينا مبرمجين و مسيرين هدا هو آخرالزمان استغفرو الله و ديرو علاش ترجعو مدايم غير الله سبحانه
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179
5 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:23
الحمد لله على كل حال ..الملاحظ ان اصابات ايام ليلة العيد والعيد بسبب الخروج بدأت تظهر .
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67
6 - Casaoui الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:26
هاد الفيلم ديال الرعب ما بغا اسالي
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71
7 - مغربي غيور عن وطنه الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:26
هذه نتيجة تراخي السلطات المحلية في تطبيق و فرض الحجر الصحي
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-16
8 - جمال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:27
ارتفاع عدد الحالات مع اقتراب تاريخ نهاية الحجر الصحي يطرح عدة تساؤلات حول رفع الحظر او تمديده
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84
9 - المايسترو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:27
هيا لنبدأ الحساب من جديد..وكأنك يا بوزيد ما غزيت....وباء خطير لا حل معه إلا التضرع لله وطلب المغفرة عل وعسى يغفر لنا دنوبنا.
بنادم عايش نزاهة والقصارة وباغي كورونا تمشي.وبنادم خدام بدون مراعاة طرق الوقاية .وبنادم بالدارجة ممسوقش وقال ليك أسيدي بغا الحجر يترفع وهو أصلا رافعو من راسو بلا ميساين الدولة ترفعو
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66
10 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:27
اللطف اللطف اللطف ألطف بنا يا رب حين شاءت الأقدار الخير فيما ٱختاره الله
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31
11 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:28
جهة الدار البيضاء سطات تبقى في حالة الحجر الصحي....باقي الجهات يطبق عليها حالة الطوارىء ...وهكذا ليتنافس المتنافسون.....وعندما تصبح حالة الاصابات ضعيفة يرفع الحجر عن المناطق الموبؤة.....
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86
12 - ahmed الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:29
ارقام مشكوك في امرها ولا يمكن التسليم بها بهذه السهولة
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69
13 - ادريس من البيضاء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:29
شيء محزن جدا. هذا يعني غياب ارتداء الكمامات وتجاهل التباعد الاجتماعي.
الحل هو فرض غرامة مالية في 2000 درهم لكل من لا يرتدي كمامة وغرامة أكثر في من يسبب في حدوث بؤرة وخاصة المصانع والضيعات الفلاحية بمعدل 3000 درهم عن كل مصاب.
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9
14 - abdelah الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:30
سبحان الله حتى كيقرب يحيد الحجر عاد كايتزادوا الحالات الله ياخد فيكم الحق. مابقينا عارفين الحق من الباطل.
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64
15 - داخلااااوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:31
هههه قرب رفع الحجر و هوما يضاعفوا الأرقام المعلنة باش يوجدو الناس لتقبل التمديد، ولينا عايقين بيكم بل نتوقع حتى ما ستقومون به قبل الإعلان عنه
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69
16 - omar ramo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:31
أظن أن هذا هو المتوقع بعد مرور 10 أيام عن الإختلاط بمناسية العيد.
السؤال::: بماذا سينفعنا الإعلان عن رفع أو تمديد الحجر الصحي ؟؟ بعدما الناس حلات الحوانت و عمرات الطريق.
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23
17 - casablanca.. الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:32
هل هذه البؤر الوباءية نتيجة الكسر الحجري ام نتيجة الا مبالات والتهور ؟ام كلاهما .نتمنى ان يرفع هذا الوباء وان يتقيد سكان الدار البيضاء بالتعليمات قبل فوات الاوان لان في مثل هذه الحالات ربما يتم اغلاق الاحياء لمدة اسبوعين . نرجوكم التزموا بيوتكم .والله يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء
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13
18 - افهموا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:32
من الطبيعي ان تزداد عدد الحالات مع ازدياد عدد التحاليل ، بالنسبة للذين يقولون لماذ اعداد المتعافون أصبح قليل فهذ طبيعي لان فترة التعافي تاخذ وقت اسبوع او اكثر لقد تعافى سبعة آلاف من أصل ثمانية الاف الباقي هم اصابات جديدة ستاخذ وقتها في التعافي،
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39
19 - فاس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:33
هعار مين الدار البيضا فيها هاد الأرقام مالكوم طالقيت طران والعجب هدا وحنا حبسينا
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36
20 - اسف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:33
اصبحنا لعبة في يد هؤلاء عندما اقترب موعد رفع الحجر اصبحوا يصرحون بالارقام التي يصنعونها وبذلك يمددون الحجر
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28
21 - مغربي عالق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:33
نتائج التراخي في العيد، خير إن شاء الله
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0
22 - Said الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:34
كما كانت تقول الفنانة ثريا جبران قولوا غتزيدو جوج سيمانات وبلا فلسفة.
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25
23 - ayoub الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:34
أطلب تفسير !! هل هدى عادي ام يجد مشكل
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3
24 - Allal الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:35
À mon avis avec le nombre des affectés de la région de casa il faut passer immédiatement à un couvre feu de cette région sans poser de questions, si non il faut s'attendre au pire après deux semaines, sachant que bcp de fonctionnaires se déplacent de casa vers Rabat et les autres régions.!!!
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12
25 - عابر سبيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:35
على هاد الحساب يعني يزيدو 20 يوم بدون منازع الله إلطف بِنَا
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8
26 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:36
مع الاسف انتضروا التمديد في الحجر الصحي
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8
27 - علال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:36
هيا شي اكريدي اجديد هدا مازال ما شديتوهش
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11
28 - يحيى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:36
لقد طفح الكيل. بقينا فديورنا بلا خدمة بلا ردمة وفي الاخير حالات الاصابة في ارتفاع مستمر. لاصحة لا فلوس لا مستقبل واضح. اللهم عجل بالفرج
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28
29 - لطفك يا الله الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:37
هذا غير العربون ديال تدابير تخفيف الحجر الصحي
لطفك يا الله
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4
30 - محب الحلوة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:37
المهم الخبار فراسكم استعدو للصدمة من جديد
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11
31 - nabila الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:37
Nous sommes fatigués , on a marre comment le gouvernement a géré ce covid 19. Il fallait depuis le début fermer tout pendant 3 semaines et on aurait sortie de la crise. On gère le tout de la même
Manière. On a fait la même chose pour le foot. On n’arrête pas d’être fière de notre équipe nationale et à force de se réjouir de leur travail ils ne le font plus et après c’est la catastrophe.
On s’en sortira plus de cette crise.
Regardez Tunis , je suis fière d’eux
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12
32 - abdellah الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:37
كان من متوقع ظهور مثل هده الحالات وخصوصا في هدا اليوم وهناك احتمالين لا ثالث لهما
الاول : تصفية حالات المخالطين
التاني : اظهار كثرت الحالات في اليوم الاخير لتمديد الحجر وهدا انا لا أصدقه لأن حتى الدولة تضيع عليها مليارات الدراهم بسبب الحجر والله اعلم
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13
33 - Robot الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:38
قادمة هي أموال الدعم من أوربا،أمريكا، الصين و الشرق لشراء سيارات فارهة جديدة
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15
34 - احمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:38
للاسف الشعوب لها ثقة في اجهزتها وبينها وفي اعلانها اما نحن لانؤمن ولا نثق لا بيننا او عائلتنا وابنائنا واجهزتنا كل شيئ نشك فيه لا لشئ الا لاننا غير منضبطين سوف يدخل علينا ايام سوف تصبح كرونا عادية لا احد يسئل عليك تحمل مسؤليتك هاكدا يتعاملون في الغرب عليك تحمل المسؤلية
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7
35 - رشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:39
لقد كتبت البارح ترقبوا يوم الثلاثاء تزايدا كبيرا في عدد الاصابات. اعيد السبب واضح هو انه في نهاية الاسبوع لا تعمل المختبرات كلها رغم الدد الكبير من التحاليل المصرح به. يجب تدخل جلالة الملك نصره الله لان مدبري هذه الجائحة ليسوا اكفاء ونظم رائحة فساد وهذا الامر مرتبط باختفاء اليوبي.
البارح ظهر مثال لما اقوله في برنامج اسئلة كورونا لدكتور!!! مسؤول يقول وهو يضحك اننا يجب ان نخرج جميعا اي جميع الجهات دون مراعاة الخسائر الفادحة الناجمة عن كل يوم من الحجر !!!!!!! ولكم التعليق
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12
36 - علي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:39
المسألة باينة، كفانا بهتانا و نفاقا، اتقوا الله في هذا الشعب الضعيف، فالله يمهل و لا يهمل
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14
37 - محمدبن علا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:40
أنامع مع ملاحظة صاحب التعليق2،الله المستعان الله ارفع عنامانحن فيه
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4
38 - نيشان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:40
لا يمكن لأي سياسة أو خطة حجر صحي أن تنجح مع مجتمع جاهل .
في ظل تراخي السلطات و خروج المواطنين تدريجيا من منازلهم منذ العشر الأيام الأخيرة من رمضان ، لا غرابة في ارتفاع عدد الحالات المسجلة و التي تنبأ بانفجار الأرقام أكثر من أي وقت مضى .
المواطن يخرق حالة الحجر الصحي إما لأنه:
- جاهل, لأنه لم ينل حقه في التعليم .
- جائع لأن التماسيح لم تترك له شيئا.
- غير مبال ، لأن القانون لا يخيف أحدا فهاد البلاد
و للأسف ، العصا هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع .
لا حول ولا قوة إلا بالله
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11
39 - مغربي حر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:40
هاد شي بدا كيبان على حقيقتو والله
كما قالت الاخت ايمان قالت هادي سياسة معتمدة
والله حتى بزااف ..
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8
40 - فؤاد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:40
اذا رفع الحجر الصحي المنزلي على اقليم الدارالبيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش والرياط درعة تافيلات وفاس سيكون خطىء استراتيجي صحي فادح لان بمجرد رفعه ستقفز الاصابات بالالاف في الدارالبيضاء والمئات في المدن الاخرى سالفة الذكر ولو فرضت الكمامة لاننا لا نعلم ما اذا كان يخرج الفيروس مع ثاني اوكسيد الكاربون عند التنفس وتجاوزه القناع كما هناك من لا يضعه جيدا او قد يسهوا ويزيله او يسحبه الى الاسفل وهو مع شخص ما او في الحافلة او مع مجموعات.ويمكن لهذه المدن ان تصدر الفيروس للجهات الاخرى.كما ان الحدود ينبغي وضع اطقم طبية لاخذ عينات من كل من يدخل البلاد من بشر او سلعة او مركبة.الي يفرط يكرط.الهدوءء ومزيد من الفحوصات والتدرج.
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-3
41 - بنت لبلاد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:40
يجب الحجر على مدينة الدار البيضاء لوحدها.فهي قنبلة موقوتة خاصة مع استخدام القطار منها واليها.ستجدم المغرب كاملا .خصوصا حاملي الفيروس فيها الاحصاء الذين هم أنفسهم لايدرون ويتنقلون عبر البلاد .نطلب الحجر على ساكنة الدار البيضاء وحدها وستنزل الارقام .لايدخل لها احد ولايخرج منها احد والا لن ننتهي ابدا ليس من المعقول والمنطق الحجر على الناس بسبب اصابات في الدار البيضاء .يجب تحديد المدينة المصابة وليس الجهة.مللنا من كل هذا كل هذا التمديد 90/100بسبب الاصابات في الدار البيضاء فما ذنب المدن التي فيها 0 حالة منذ اكثر من شهر .
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12
42 - البيضاوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:41
إلى إيمان.
من ناحية الحكومة الفاشلة فهذا متفق عليه.
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3
43 - الصداقة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:42
ݣاليك اسيدي رئيس الحكومة غدا غادي اعطي الخريطة الطريق قدام البرلمان مبعد مكانت ف 11 سبقها غدا اودي الهربة
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2
44 - الفانوس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:42
اهم شيء استفدته من كورونا هو أن معظم المعلقين لا يفقهون شيئا في لغة الأرقام.
العاطفة والأنانية تغلب معظم التحليلات.
المحلل يطرح فرضية ثم يصدقها، فقط لأن عاطفته أملت عليه ذالك. بدون أدنى دليل أو تفسير.
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10
45 - driss الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:43
ليس في صالح وزارة الصحة ولا الدولة أن تنعدم الإصابات. الفاهم يفهم
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5
46 - متتبع من كازا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:44
لا خوف من تمديد الحجر الصحي ،
الحكومة مجبرة على رفعه رغم انفها وليس رحمة بالمواطنين.
لقد انهارت مداخيلها وقد صرح بدالك وزير الاقتصاد حين دعى الشركات لمزاولة نشاطها
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10
47 - سشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:46
في رأيي المتواضع يجب تقسيم مناطق المملكة حسب مؤشرات الإنتشار. وتخفيف الحجر او رفعه على البوادي و الاقاليم التي لاتوجد فيها حالات. وتشديد الإجراءات في المدن خاصة في الاماكن والأحياء التي تشهد حالات خرق الحجر الصحي، وإن اقتضى الحال انزال كبير للقوات العمومية. لأن هناك فآت مع الأسف تستخف بكل شئ ولا تعرف إلا لغة الزيار. وتتعامل مع القوانين بمكر واستخفاف، وتشكل خطرا على نفسها اولا وعلى المجتمع. وشكرا لجميع المغاربة الملتزمين ولجميع الاطر الصحية والامنية التي توجد في الواجهة وحفظ الله بلدنا المغرب.
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3
48 - مووحا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:46
هناك إرتفاع في عدد الإصابات دلك راجع لمخلفات المخالطين للمصابين وهده الإصابات جلها بؤر صناعية أو مهنية تتولد عنها بؤر عائلية وهده هي أسباب إلاصابات في المغرب بنسبة تمانون في المئة فلاداعي للتضليل اعترفو بالحقيقة شيئ من الشجاعة وكفاية من الكدب تحملون المسؤولية للمواطنين نعم نعم نعم المصانع و المعامل هما السبب ألان أنتم حائرون هل التمديد أو الرفع تحملوا المسؤولية أنشري يا هسبريس إنها الحقيقة
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3
49 - Yoyo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:47
تكاثرت الاصابات بشكل غير منطقي وغير معقول وكالعادة دون موافاة المواطن بالاسباب لتفادى الكارثة،هل سيكون هذا السبب في قرار اي تمديد ولكن ما ذنب الذين التزموا بالحجر منذ البداية،تعب كبارنا وصغارنا وضاق العيش بالعاطلين والمياومين،كفى من الحجر يجب اتخاذ مقاربات اخرى
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3
50 - Hamido70 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:47
يبدو أن هذه الأرقام غير واقعية تماما، فلا يعقل أن عدد المصابين قبل أسبوعين و أكثر، لم يكن يتجاوز 50 حالة، ولكن ، وبمجرد دخولنا الاسبوع الاخير للتمديد، بدأت الحالات تتزابد بشكل ملحوظ جدا، إلى أن سجلنا هذا الصباح رقما " قياسيا". واضح جدا أن المسؤلين إستحلوا "حبس" الشعب كله. الرقم المعلن عنه هذا الصباح، مقدمة، ولا شك، لإعلان تمديد الحجر. لقد بدأنا نفقد الثقة في كل ما يصدر عن مؤسسات الدولة بخصوص هذا الوباء. لا للتمديد
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7
51 - لحسن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:47
وكان هذه الحصيلة اريد بها تبرير تمديد الحجر الصحي يوما بعد انتهاء مدته . وكان الخلاف بين أعضاء الحكومة قد حسم لصالح ذلك التمديد و لتبريره صرح بهذه الحصيلة هذا الصباح !
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2
52 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:48
واحد قال بسبب أيام العيد أقول له راه الناس لي خدامة في الدار البيضاء هي التي تدهب عند أهلها يعني خاص العدوى إذا كانت تنتقل لمكان زياراتهم ليس تجي عندهم ؟؟؟؟
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9
53 - حمزة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:48
هل ارتفاع الارقام المفاجئ و المهول يوم تقرير رفع أم تمديد الحجر الصحي لا يبعث على شيء ؟ صدفة؟
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4
54 - مالفاهم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:48
كيفاش حنى كانتسناو كل صباح النتيجة كانت مزيانة هده الايام حتى قرب تنتهي مدة رفع الحجر طلعات صاروخية او نتيجة الآخرة هي الفي المساء غا تكون كارتية يا إما كانو كايكدبوا علينا في اليام السابقة باش يرفعوا الحجر الي اصلا مرفوع كلشي خارج يا كدبوا علينا دابا باش يمددوا الحجر الي اصلا كلشي خارج الا حنا الي محبوسين اولادنا في جهة او حنا في جهة حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين
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8
55 - هشام متسائل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:52
المغرب كله يؤدي تهور بعض الجهات التي بها بؤر وبائية
يجب تمديد الحجر على هذه الجهات ااموبوؤة فقط وإكلاق سراح راقي الأقاليم والجهات الأخرى
لا تز وازرة وزر أخرى

لو افترضنا أن الأرقام صحيحة فهذا دليل على فشل السلطات بكل أنواعها في محاصرة الوباء رغم الإمكانيات التي رصدت لها ورغم أكثر من 16 ألف تحليلة في اليوم
ورغم كل هذا مازالت الأرقام جيدة
نسبة الشفاء 88 في 100 ونسبة المصابين بالنسبة لعدد المفحوصين مخبريا أقل من 1 في 100
يجب رفع الحصار المنزلي على الناس في المناطق الخالية من الفيروس لكي تتمكن من كسب رزقها لأنها لم تعد تتحمل. للصبر حدود وخصوصا لمن لم يتلقى أي دعم.
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0
56 - خالد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:52
التمديد سيكون لامحالة....هذه باينا للعيان....هاذه الارقام توحي بذلك...غير الله يصبرنا ويرفع عنا هذا الوباء في اسرع وقت امين لقد بلغ السيل الزبى ...
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57 - جلال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:53
أرقام مشكوك فيها و الحجر الصحي أصبح لا يطاق و ذالك لأن المسؤولين على الجهات و الأقاليم لا يحسنون التدبير . ما دخل الجهات غير الموبوءة لتبقى في الحجر الصحي يجب تطويق و إخضاع البؤر لقوانين صارمة و السماح للجهات السالمة في الانفتاح تدريجيا و مزاولة العمل من بيع و شراء و خدمات لتستعيد نشاطها الاقتصادي. كيف يعقل الانطواء والبقاء في المنازل و من أين يأتي المواطن بالخبز لأولاده و لنفسه و هو بدون دخل قار نهاية الشهر .؟
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58 - سعيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:54
و انا مالي مع الدار البيضا انا من الفنيدق و كل مدينة تحمل المسؤولية ديالها
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59 - aziz الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:55
هل منطقيا يحجر على أهلنا بالقانون في العيون أو الداخلة أو تافيلالت حتى تخف الحالات في الدار البيضاء يعني نسد على راسي فداري بقوة القانون فأالعيون مثلا حتى تخف الحالات عن بعد آلاف كلمترات بغض النظر على الإقتصاد إذا نسد حتى يخف من الدول المجاورة لي ولي أقرب من البيضاء !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ويشاع أن الداخلية هي لي مع التمديد غريب جدا كان سحابلي عندهم تمارة ؟؟؟؟؟؟؟؟
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60 - بوعبيلة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:56
بصراحة لا استطيع ان اقول بأني اثق في الارقام المعلنة هدا الرقم قد يكون مبرر او سبب لاقناع المغاربة بضرورة قبول تمديد الحجر دائما ماتوجد أسئلة سأبصطها بهده الطريقة مثلا عندما تريد ان تصدر قرار اكيد ستستحضر مجموعة من العناصر من قبيل الربح والخسارة مادا سأجني من وراء هدا القرار وهنا ستستعمل المنطق السائد اعظم الربح او اقل الخسارة وبعد تحديد الهدف تأتي الوسيلة وهنا يقال الغاية تبرر الوسيلة فانا صادقا لا اثق في الارقام فالسياسة ليست لها اخلاق كل ما تراه كل ماتسمعه لا يمثل من الحقيقة سوى نسبة ضئيلة
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61 - عبدالله القنيطري الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:56
عيقتوا هد الشي راه مقصود ملي كيقرب التاريخ ديال نهاية الحجر كتطلاع الروسيتا شوفوا شي كذبة معقولة باش تبقاو مخزونين انتوما والحقيقة ديال ٲهدافكم من السياسة اللي بغايتوا تفرضوها علينا وراحنا خارجين خارجين واللي بغا الله يكون يكون شوفوا ليكم علامة تضحكوا كورونا راه عراتكم وفضحاتكم وبينات فشلكم في التصدي للفساد شحال من واحد الباترونا كانت واكلا ليه حقو ف سنسس وزيد وزيد وباقي العاطي يعطي راه غادي يطيح ليكم حتى السروال وتعراو مزيان أمام الشعب المغربي المناضل...
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62 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:56
اودي والله مكدب السيد منين قال الغباء ان تفعل نفس شيء بنفس الخطوات و تنتظر نتائج مختلفة. منين كتعطي لشي مكلخ يجيري بلاد هدشي لي كيطرا
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63 - covid- الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:57
بهاد نتاىج وليت كنفقد الثقة فالجهة المختصة حيت لا يعقل ان عدد الاصابات يرتفع و المتعافين ينقصو مع إقتراب رفع الحجر ، هل هو تمهيد نفسي للمواطنين و إعطاء دريعة لتمديد الحجر .؟
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64 - قرار الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 10:59
ان شاء الله اكون خير غدا الاربعاء باش اترفع الحجر ولكن خصنا نخدمو بالعقل وكل واحد مسوول على نفسه وعائلته يجب علينا ان نعطي مسافة الامام هنا فين كيقولو ناس متقرب ليا منقرب ليك عطيني نساغ اخويا
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65 - iko الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:00
ردا على مجموعة من التعليقات سبب الارتفاع المهول هدا الاسبع راجع الى عدد التحاليل الخبرية الدي يجرى يوميا وخصوصا بعد التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله.لهدا كفانا سلبة في التفكير.المهم هو ان يحاصر الوباء ويرفع عنا تلمولى الكريم هدا الوباء باقل الاضرار .ولا ننسى .ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا
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66 - متتبع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:00
مما يدل ان الفيروس مازال موجودا ووحدها ارتفاع عدد التحاليل هي التي ستكتشفه. هذا امر طبيعي. فقط يجب على الناس اتخاذ التدابير اللازمة. اما الحالات فلن تنتهي بهذه السرعة. وعلينا ان نفوز بالمعركة من داخلها وليس بالجلوس في البيوت وهنا يبدو اهمية تحمل المسؤولية
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67 - امة الله الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:01
لااظن سيكون تمديد بتاتا،سيكون تخفيف للحجر،مع انني افضل التمديد مخافة من عدم مباللت المواطنين،هو فالحجر وكل معارفي يعلق علي لاني اعقم كل ما يدخل بيتنا،واطلب من كل من جاء عندنا ان ينزع حذاءه في الباب،وانظف الادراج كل ما خرج،هذه الاشياء جد جد ضرورية حتى يختفي الفيروس،انا افعل هذا ومدينتنا خالية من الفيروس من البداية فمابالك بمن يدور في مدينتهم،نطلب بجدية من الكل الالتزام بالصرامة لو كان الكل يحترس لانتهى من الشهر الاول،مزييييييييييدا من الحرص بعد التخفيف
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68 - rachid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:01
بدأت تظهر اسباب الضغط على د. اليوبي
سياسة ابعاد الدكتور محمد اليوبي للتلاعب بالارقام
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69 - مذكوري الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:03
ياربي السلامة كنا معولين على 10 أو 15 وإذا بنا نصدم بهذا الكم الهائل من الوباء اني لم ازر لاابي ولا ابنتي منذ 13 مارس حسبي الله ونعم الوكيل
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70 - بزاف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:03
70 حالة وسط 70 مليون... هي مكاين والو

. الدنيا هانية
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71 - زكرياء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:03
يتلاعبون بنا كيفما شاءوا لأنهم متيقنون أننا شعب ضعيف بدون رأي أو كلمة في تحديد مصيرنا
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72 - fatima zahera الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:04
فقط يوم قبل التاريخ المحدد للرفع طلعتو النيفو طلعة صاروخية وا تاقاو الله راه عيقتو علينا بزاااااف راه كاتقلبو تشوفو معانا شي حاجة ما كايناش
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73 - عابر سبيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:06
أرقام مشكوك في صحتها لكن حتى لو كان العدد صحيح فالمغاربة الاحرار و انا واحد منهم نرفض تمديد الحجر الصحي و نرفض حتى تمديد حالة الطوارئ تعبنا من سياسة المماطلة و تعبنا من الحكومة التي ليست لها أي رؤيا او مخطط لرفع الحجر كباقي الدول لم يتبقى الا ساعات معدودة و لحد الان لم نسمع اي قرار من هده الحكومة النائمة .الخلاصة نريد رفع الحجر الصحي و رفع حالة الطوارئ و بالدارجة اللي خايف على راسو و ماقادرش يتحمل مسؤولية ديالو يبقى فدارو
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74 - عثمان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:07
الاغلبية تشكك في المعطيات الارقام والاعداد المصابة.
الاتظنون هذه الاعداد سجلت بسبب
تهور واستهتار البعض بقواعد الوقاية والحجر الصحي.
شوارع وازقة تمتلء ليلا خصوصا بالدار البيضاء.
على الدولة رفع الحجر الصحي وكل مصاب يتحمل مصاريف التحاليل والدواء والاستشفاء .كفانا من العبث بصحة الاخرين.
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75 - تاهلاوي عالق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:07
حكومة غير نزيهة فاشلة كاذبة في سياستها في تدبير شؤونها منذ زمان،وكورونا فضحتها اكثر،كان التمديد ام لا،لا يهم،تستمر الحياة والرجاء في الله،موعدنا الاستحقاقات القادمة املين جيلا من طينة اخرى ينسينا في كل ما مررنا به.لطفك يا الله.
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76 - حسن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:13
هذا العدد الكبير المصرح به كان منتضرا مع قروب نهاية مدة الحجر الصحي المعلن .التمديد مرفوض من شريحة كبيرة من المغاربة
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77 - anbar الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:14
حنا البلد الوحيد ملي كيقرب تاريخ رفع الحجر كيتزاد عدد الإصابات...المهم حنا خدا خارجين يا الحكومة الفاشلة
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78 - Rania الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:15
أظن أنه سيتم تمديد الحجر نظرا لهذه الحصيلة
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79 - essafy الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 11:16
سبب ارتفاع الحالات عند اقتراب رفع الحجر هو التراخي الدي لمسناه من رجال السلطة في التعامل مع الوضعية وفي المقابل اللا مبالات من المواطنين والتسابق نحو الخروج .وفي رايي يجب ان نكون اكتر جدية في التعامل مع الوباء باعادة تنضيم الادواربالشكل التالي
التزام تام بالحجر الصحي من المواطنين وتطبيق صارم للقوانين المنظمة للحجر من طرف الدولة.كما يجب تعزيز المنضومة الساهرة على تطبيق الحجرمن قياد وشرطة وقوات مساعدة على الاقل لاسبوعين اخرين.
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