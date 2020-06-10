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الرئيسية | مجتمع | أسر تطالب بترحيل معتقلين في العراق إلى المغرب‎

أسر تطالب بترحيل معتقلين في العراق إلى المغرب‎

أسر تطالب بترحيل معتقلين في العراق إلى المغرب‎
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 09:05

طالبت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق بضرورة ترحيل السجناء المغاربة بالعراق إلى المملكة، وأيضا السماح للجنة الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على أوضاع وسلامة المعتقلين.

التنسيقية أعلنت توصلها بتصريحات تفيد بتدهور الأوضاع داخل هذه السجون، مناشدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل والضغط على السلطات العراقية للإفراج عن السجناء اقتداء بالعديد من الدول، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وذكرت التنسيقية بما أسمته "الإهمال الطبي وسوء التغذية الذي تعاني منه المعتقلة المغربية ليلى القاسمي داخل سجون العراق".

وأوضحت أنها توصلت بتصريح صحافي مفاده أن "المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب" قد تمكن من "رصد عمليات قتل خارج القانون لمعتقلين في سجني الحوت بمدينة الناصرية والتاجي شمالي بغداد، أضف إلى ذلك تنفيذ أحكام بالإعدام في حق تسعة معتقلين بعدما أخلت المحكمة سبيلهم".

وتؤكد التنسيقية أنه تم أيضا "رصد حالات كثيرة للتسمم داخل هذه السجون، ناهيك عن التعذيب والإهمال الذي يتعرض له السجناء".

وأعلنت التنسيقية، في وقت سابق، عن "تدهور خطير للحالة الصحية للمعتقلة المغربية بالسجون العراقية ليلى القاسمي"، قائلة إنها "تتعرض لوعكات صحية واغماءات مستمرة، وعلى مدار اليوم؛ مما يضطر السجينات معها لطرق أبواب الزنازين والصياح من أجل لفت انتباه الحارسات وإنقاذها. وبعد مدة من الانتظار، يأخذونها إلى مصحة السجن التي تفتقر لأبسط المقومات، ويتم حقنها بحقنة مقوية ولا يتم تشخيص حالتها دائما حسب مصدرنا"، تقول التنسيقية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - intidam Hassan الأربعاء 10 يونيو 2020 - 09:22
ان كانوا هؤلاء المعتقلين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية راعش فلا نريد استرجاعهم ولا حاجة لنا بهم من الأحسن ان تقتلولهم وينتهي أمرهم لأنهم فيروس ممكن ان ينتشرو
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12
2 - nor الأربعاء 10 يونيو 2020 - 09:28
من تكفل بهم بالذهاب الی العراق وسوريا للقتال او الجهاد في نظرهم عليه ارجاعهم والسلام
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17
3 - mahdi الأربعاء 10 يونيو 2020 - 09:42
السلام عليكم على الارهابيين قضاء محكوميتهم و من خلال حديثهم يبدو انهم لم يثوبوا اللهم باعد بيننا و بين هولاء الارهابيين
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4
4 - restez làbas الأربعاء 10 يونيو 2020 - 09:58
les terroristes doivent être jugés dans les pays où ils ont commis leurs crimes,ils doivent y rester pour purger leurs peines,le maroc ne doit pas intervenir dans les affaires des autres pays qui ont subi les crimes de ces terroristes!
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6
5 - مغربي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:06
آش داهوم لسوريا والعراق
عليهم تحمل مسؤوليتهم
المغرب عامر مشاغل ومطارق
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