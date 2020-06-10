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الرئيسية | مجتمع | جمعيات ترفض "مهادنة الحكومة" أمام "تغوّل المدارس الخصوصية"‎

جمعيات ترفض "مهادنة الحكومة" أمام "تغوّل المدارس الخصوصية"‎

جمعيات ترفض "مهادنة الحكومة" أمام "تغوّل المدارس الخصوصية"‎
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:00

احتقان عارم يسود الأوساط الأسرية في مختلف ربوع المملكة بسبب الخلافات الثنائية مع أرباب المدارس الخاصة؛ فقد طالب القائمون على المؤسسات التعليمية الخصوصية الآباء والأمهات بأداء الواجبات الشهرية المترتبة منذ بداية الجائحة، في حين تنادي عديد من الأسر المتضررة من "كورونا" بالإعفاء المؤقت أو تخفيض تلك المستحقات إلى النصف، وهو مكمن الخلاف بين الطرفين إلى الآن، ما تسبّب في اندلاع موجة من الاحتجاجات الميدانية في مختلف الحواضر الكبرى رغم الطارئ الصحي.

وتتحجّج المؤسسات التعليمية الخصوصية في مطلبها المالي بتأدية الفواتير المتنوعة وصرف أجور الأطر التربوية وغيرها من التكاليف الشهرية، بينما يؤكد أولياء التلاميذ أن أزمة "كوفيد-19" تستدعي تخفيض تلك الواجبات المالية، بدعوى أن بعض الخدمات التي كانوا يستفيدون منها قبل الجائحة غير قائمة، إلى جانب المعضلات المطروحة على مستوى التعليم عن بُعد.

ودخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الأزمة الراهنة، حيث وضعت شكاية تتضمن توقيعات قرابة 237 أسرة في عديدٍ من المدن، إذ تستغرب "رفض تخفيض واجبات التمدرس عن الشهور المنصرمة، لأن أغلبها لم يبذل أي مجهود بشأن عملية التعليم عن بُعد"، مؤكدة أن "القانون فوق الجميع، والعقد شريعة المتعاقدين".

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه "أمام تعنت أرباب المدارس الخاصة، لجأ آباء وأولياء التلاميذ إلى جمعيات حماية المستهلك لإحقاق مطلبهم العادل، أمام مهادنة الحكومة لظاهرة تغول القطاع الخصوصي منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث لم يتبق سوى طلب تدخل الملك محمد السادس لتسوية الأزمة".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخلاف تسبب في قيام مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام المدارس الخاصة"، ثم زاد مستدركا: "الحكومة شجعت القطاع الخاص؛ لكنها لم تضع وسائل التقنين والمراقبة قصد حماية المرتفقين، ذلك أن غياب أي إطار قانوني يحدد العلاقة بين المؤسسة والمستهلك أدى إلى الفوضى العارمة التي نعيشها".

وأوضح الفاعل عينه أنه "لا يمكن الضغط على المستهلك في حالة الضعف، لأن من شأن ذلك أن يبطل العقد، لا سيما أن المستهلك لا يتوفر على إمكانيات الأداء في هذه اللحظة الاستثنائية التي تمرّ منها المملكة، وإلا سنكون أمام ابتزاز تقوم به مدارس التعليم الخصوصي التي تقدم خدماتها بدون ضوابط"، مسجلا أن "المنتجات الغذائية تخضع للمراقبة، بينما الخدمة التعليمية التي تمس الأجيال المقبلة غير مقننة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - kamal الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:10
كيف تريدون تدخل الحكومة و البرلمان في الوقت الذي نجد أن أكبر المستثمرين في قطاع التعليم الخاص هم برلمانيون ووزراء...راه هوما مالين الشكارة
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12
2 - كاعي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:13
خاص المدارس الخصوصية تكون تحت رقابة وزارة التعليم ، تدخل معاهوم فالتسيير الداخلي للمؤسسة من A حتى Z وبنفس الوقت نعرفو الأرباح الحقيقية و يخلصو الضرائب الحقيقية
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1
3 - imane الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:15
surtout des élèves 1 ère année et 2 ème année bac ne bénéficient plus des cours à distance jusqu'au paiement de la totalité des mois avril mai et juin. on se sentent manipulé par les écoles, le ministère de l'éducation doit trouver un arrangement surtout avec l'approche des examens.
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-3
4 - والله لطفرتوه الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:18
الناس راه غالطين ...أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية هم لوبي يوجد في مركز القرار السياسي منهم من يملك مؤسسات خصوصية للتعليم الثانوي او العالي او المهني ...وبالتالي فإنه طبيعي ان يدافعوا عن مصالحهم ....انتم تشبهون من يطلب من اللص ان يكون قاضيا بطبيعة الحال اللص سيحكم لفائدة اللص ...الناس مساكين يعتقدون أن الحكومة والذين يوجدون في مراكز القرار من شأنهم ان يدافعوا عن مصالحهم والحال أن من يوجد في الحكومة ومركز القرر هو لوبي اقتصادي وتجارى اخر شئ يمكن أن يفكروا فيه مصالحكم ....بغتو دافعوا على مصالحكم ديرو تنسيقيات قوية وكونوا رجال ويكون عندكم الشجاعة والقدرة على التضحية في اتخاد القرار ...أما الشكوى للحكومة والله لا صورتو عندها شي حاجة ...و ها أنا ها نتوما ...
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6
5 - الكبير الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:20
لم نحصل على الدعم من صندوق الضمان مع العلم اننا توقفنا عن العمل،لن نحصل على رواتبنا حجة أن الاباء لن يؤدو استحقاتهم،فما ذنبنا نحن الاطر العاملة في المؤسسة،من سائقين،مساعدات منظفات والاساتذة الذين يقومون بعملهم عن بعد.منسينظر إلى جائحتنا نحن؟واش حنا مرتزقة من المغضوب عليهم.
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6
6 - سعيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:21
تبين مؤخرا أن أعلى النقط لتلاميذ سلك الثانوي الباكلوريا من التعليم العمومي.. لمن له الرغبة في التعليم و الدراسة ... يعني التلميذ لازموا في الأول معد و مهيء نفسي لتحفيز النفسي على الدراسة و الانضباط أما أساتذة التعليم العام أفضل بيداغوجيا من الخاص اذا لا داعي لجوؤكم للتعليم الخاص.
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7 - ياسين الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:22
ان الأوان لتأميم لإلغاء التعليم الخصوصي و الإبقاء على التعليم العمومي، هو الوحيد القادر على خلق مواطن ذو قيم.
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2
8 - Med tg الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:22
القانون يجب أن يكون هو الفاصل بين الطرفين. على أرباب المدارس الحرة أن يعرفوا أن اولياء التلاميذ لا يتسولون صدقة من عندهم. العقدة بينهم هي التدريس الحضوري في القسم مقابل اجر متفق عليه. انزال الدراس على الأطفال عبر الواتساب بدون اي اتفاق مسبق من أوليائهم قانونيا لا يحل محل التدريس الحضوري في القسم.
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9 - السوسي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:24
جل المدارس الخاصة. يملكها برلمانيون و مسؤولين في الدولة. فهل يمكن لهؤلاء ان ينصوا قوانين ضد مصلحتهم الشخصية.
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10 - samir الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:27
جميعا للعودة للمدرسة العمومية
لا للاستغلال
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11 - محجور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:30
نحن نطالب بسنة بيضاء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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12 - مغربي اصيل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:30
عن اي تذخل الدولة تتحذث ؟ الدولة سحبت البساط عن الواطن البسيط و رفعت يدها عن التعليم العمومي مند مدة، فهي لا تريد صرف رواتب مدرسين جدد ، و لا تريد بناء مدارس جديدة بل ازالت مدارس عمومية في مناطق باهضة الثمن بالدار البيضاء و تستفيد من ضريبة المدارس الخاصة، هل تريد ان تستغني عن مداخيلها من اجل المواطن ؟؟ هته فقط احلام، الدولة لا تعترف بمنطق اعطاء لكل ذي حق حقه. بل تعترف فقط بمنطق القوة و المال ، من يدفع اكثر هو صاحب الحق.
و ليس فقط التعليم من يعاني الامرين، بل قطاع الصحة و النقل و تدبير النفايات و غيرها من القطاعات التي تم تفويتها للقطاع الخاص. و هذا لان اصحاب القرار جلهم يسرقون و يهدرون المال العام.
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13 - جم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:31
الحقيقة ان التعليم عن بعد الدي فرض علينا لم نكن مستعدين له ولو لنا الامكانيات الولوج الى الانترنيت فالتلميد لم يستفيد مثل ما هو في القسم هدا من جهة
من جهة اخرى يجب على المدارس الخصوصية ان تستحيي شيئا ما وخصوصا في هده الظرفية العصيبة الناس مقهورة بالديون الماء الكهرباء الكراء... زائد ان عملهم توقف نهائيا كيف يعقل انهم سيتمكنون من تسديد كل هده المصاريف كيف ..؟ يجب على المدارس الخصوصية ان تتحلى بشيئ من الوطنية وخصوصا انها تدعي تساهم في تربية اجيال الغد فاين هي التضحية واين هي ......
الحل الوحيد اما احتساب شهرين او خفض الثمن الى النصف وايضا الاداء بلاقساط وينحل المشكل بصفة نهائية بدون كثرة المشاكل ووو..
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14 - وعدودي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:31
لو أننا كاباء اكتفينا بأداء ولو خمس ما ندفع للمدارس الخاصة كدعم لانشطة المدرسة العمومية لكانت النتيجة مبهرة. أموال الدعم تخصص للأنشطة والترفيه. تم جزء منها يخصص للنقل المدرسي يسير من طرف جمعيات الاباء. تم ندعم هذه المدرسة بحضور الانشطة التي تنظمها. الدعم المعنوي ايضا مهم. فنحن من يدرس ابناءنا بالمنزل ولا نريد أن نفعل هذا مع المدرسة العمومية. مشكلتان يجب ايجاد حلول لهما: حين غياب معلم لا يجب إخراج التلميذ عن القسم والمدرسة و أيضا يجب المرونة في استعمال الزمن حتى يتلاءم مع وقت الآباء.
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15 - عباس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:33
هادشي دكرني نهار خرج واحد المسؤول فوزارة المالية مخاطبا المصحات الخاصة: واش هادي بلاد السيبة...بغينا شي مسؤول من وزارة التربية يخاطب المدارس الخصوصية و يقول ليهم واش هادي بلاد السيبة؟
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16 - البيضاوي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:33
أنا لا أرى فرقا بين المدارس الخاصة و بائعي نقانق الكلاب والحيوانات الميتة. المدارس الخاصة تتاجر بمستقبل التلاميذ من أجل المال . بائعي النقانق تتاجر بصحة الناس من أجل المال. ويبقى المشكل في وزارة قلة التربية ولا تعليم .
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17 - واقعي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:33
كان على صندوق كوفيد 19 ان يعوض مستخدمي مؤسسات التعليم الخصوصي او تتحمل وزارة التربية اجور مستخدميها لانها هي التي فرضت بقوة ولا باختيار التعليم عن بعد دون مراعاة القدرات الفردية ولا المؤسساتية كان عليها هي التي تتحمل اجور هم مساوية بزملائهم بالمؤسسات العمومية في فترة الحجر وليس كما فعلت. فمعالي الوزير تحامل مع وزبر الشغل عليها بدعم هؤلاء الدين يطالبون الان بعدم المقدرة لاداء مستحقات الخدمة كيف ما كانت جودتها التي تقبلوها وطالبو بها مقدما
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18 - Simo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:39
الدولة سامحت في التعليم والصحة وتركتهم للقطاع الخاص، هاذا عيب وعار، على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها ويرجع المغاربة للقطاع العمومي.
هادا ليس هو المغرب الدي يورده المغاربة، ادا كانت الدولة لا تستمع للمواطنين، سوْال :الدولة تمتل من؟
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19 - med الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:40
من خلال هذه التفاعلات التي تشهدها الساحة التربوية على مستوى التعليم الخصوصي،أستنتج ما يلي:
المؤسسة لم تقم بما يمليه عليها الواجب -على الوجه الأكمل- نحو "زبنائها"...حسب الأولياء..
الآباء والأولياء يرفضون الأداء : كليا أو جزئيا(المواقف متعددة)...
المدرسون وبقية المستخدمين يطالبون بأجورهم الشهرية...
من يعطي حلا لهذه المعادلة الصعبة؟
أظن الحل الموضوعي هو استحضار مصلحة الجميع،خاصة المتمدرسين..ولن يتاتى ذلك إلا بالتعقل والتفاوض الحقيقي بعيدا عن المزايدات..
أما الوسطاء فعليهم توخي الموضوعية والتوفيق بين الطرفين.
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20 - driss nahid الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:40
Bonjour, merci pour votre enquête mais il faut donner plus svp
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21 - ملاحظ الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:40
الخلاف قائم بين الأسر غير المتضررة من جائحة كورونا (الأسر العامل في القطاع المهيكل) والمدارس الخصوصية اما الأسر المتضررة فلقد تم وضع حب لها حسب علمي
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22 - mohamed الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:41
يجب على من لم ينقص دخله بل زاد دخله حيث انخفضت مصاريفه في فترة الحجر أن يؤدي ما عليه كاملا تجاه المدارس الخاصة و تقوم هذه الأخيرة بتأجيل الأداء أو تخفيضه لمن نقص دخلهم حسب الحالات
موقف معتدل و منصف تجاه شغيلة قطاع التعليم الخصوصي الذين أنهوا فعلا المقرر الدراسي للسنة الدراسية و انصرفوا إلى الدعم و الأنشطة الموازية لكي لا يمل التلاميذ و هم في حجر صحي
من حقهم التوصل بأجرهم كاملا عن أشهر أبريل و ماي و يونيو و يوليوز و غشت
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23 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:41
من هنا يتضح دور المدرسة العمومية فقد حان الوقت لرد الاعتبار لهذه المؤسسات الشريفة والعاملين بها والتي تخرجت منها أجيال عديدة نفتخر بها اليوم
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24 - krimo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:42
على الحكومة التدخل قبل فوات الأوان وخروج الأمر على السيطرة لأن الأسر التي تدرس ابناءها بالمدارس الخصوصية تعد بالألوف إن لم نقل الملايين و من منظوري خصم 50% من المستحقات حل جد عادل لأحكام منطقية متعددة و الكل يعلمها اللهم إن كان هناك تجاهل أو سوء نية أو انحياز من الجهات المعنية للقوى الضاغطة
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25 - مغربي ملكي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:45
أدخلوا أولادكم إلى التعليم العمومي وحولوا المصاريف إلى دروس خصوصية إدا إقتضت الضرورة
أما من يأخد أولاده إلى الخصوصي فلا تشتكي اليوم لأنك تبرأت من الدولة فلا داعي للبكاء
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26 - حوسى الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:45
كأستاذ سابق في التعليم الخصوصي و استاذ في التعليم العمومي الان ، لاحضت فرقا واضحا بين القطعين ولكن يبقى التعليم الخصوصي افضل من حيث التنطيم و الجودة و التجهيزات
. ما لا يعلمه الناس هو ان الدولة تشجع القطاع الخاص على حساب العمومي سواء في التعليم او الصحة...لماد؟
الدولة بدأت ترفع يدها على القطاعات العمومية .كما ان الدولة تستفيد من القطاع الخاص من حيت الضرائب و تشغيل يد العاملة...ولهدا ستضل الدولة تهمش القطاعات العمومية لصالح الخاص...
ان ما يجعل اغلب الاباء اختيار التعليم الخصوصي هو غياب الامن في المدرسة العمومية +غياب مراقبة الاطر من طرف المفتشين + كثرة الاضربات و عدم تعويض غيابات الاساتدة مما يجعل التلاميد عرضة للشارع....
وفي الاخير قول لكم
- هل تضنون ان المدارس العمومية لديها طاقة لاستيعاب جميع التلاميد في حالة مغادرة من التعليم الخاص؟؟؟
-وهل تضنون ان التلاميد الدين كانو يدرسون في القطاع الخاص سيقبلون الانتقال و الاندماج في القطاع العمومية بسهولة؟
-وهل تضنون ان المرسلات الاتصالات التي كانت تأتيكم بشكل يومي من المدارس الخاصة حول وضعية الابناء ستأتيكم من المدارس العمومية؟
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27 - مواطنة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:46
لا ضرر ولا ضرار.....٪ 50 ما يجب دفعه مع تسهيلات في الاداء للفئة المتضررة وهذا هو الحق
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28 - سعيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:46
لا تنتضروا ان تميل الحكومة الى صف المواطنين لسبب بسبط جدا ان ملاك اغلب المدارس الخاصة هم كلهم وزراء او نواب سابقون او حاليون او من الحاشية
اذن القضاء بيننا او التعليم العمومي
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29 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:49
واش حنا عندنا شي حكومة عظات كلشي الخواص و تريد منها التدخل عندها شي قدرة باش تفرض على الصنف العالي عندها السلطة غير على الفئة المتوسطة و لا مكان للفئة الفقيرة
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30 - مغرب الغد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:49
أرباب المدارس الخاصة هم مجموعة من الجراد يأتون على الأخضر و اليابس أسأوا جدا إلى الاقتصاد الوطني عبر إضعاف القدرة الشرائية للمواطن و تجميع الأموال في طيد طبقة جشعة همها تكديس الأموال و إثارة الاحتقان الاجتماعي و الإساءة إلى التعليم عبر توفير منتوج سئ أساء إلى المنظومة التعليمية ككل فالتعليم في بلادنا في أدنى المراتب العالمية
و الأنكى من ذلك أربابها هم برلمانيون و قيادات حزبية يعني أيضا ساهموا في نفور الأكثرية من العمل السياسي و عليه وجب على الدولة أن تتدخل قبل فوات الآوان و إعادة الأمور إلى نصابها ..
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31 - ouisskhad الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:49
السلام عليكم و الله في زمن كرونا افتضح أمر المدارس الخصوصية فلا مستوى و لا أي شيء فما على الوالدين سوى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية
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32 - rachid الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:50
pour dépasser ce problème, il faut payer le salaire des profs estimé à 2000DH.
chaque étudiant doit contribuer 200dh et au total de 20 élève, le montant sera 4000dh qui sera versé aux 2 profs du matin et après-midi.
les autres charges doivent être supportés par les écoles.
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33 - hicham الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:51
المشكل طرح على الساحة بعدما اعلن الوزير عن عدم احتساب دروس الدورة الثانية في النجاح. الأباء يشتكون و من حقهم لكن هؤلاء الأباء الذين يتدمرون من جودة التعليم عند بعد.لماذا لم ينسحبوا من المجموعات التي انشأتها هذه المؤسسات في شبكات التواصل و ظل ابناؤهم يتواصلون مع أطرهم.؟ المؤسسات الخاصة من جشعها خفضت من أجور مستخدميها بدعوى أن الأباء لم يؤدوا ما بدمتهم للمؤسسات و بالمقابل تطلب من الأباء تأدية الواجبات الشهرية كاملة . الحقوقيون من جمعيات و محامون يؤججون الصراع من أجل الاستفاذة هم ايضا من هذه المناسبة متناسين أننا نعيش في وضعية اقتصادية صعبة. و في النهاية الحكومة ستقدم مساعدات للمدارس الخصوصية من صندوق كورونا لتهدأة الوضع.
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34 - محمد بن عبدالسلام الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:52
لا دخل قانونيا للدولة في هذا النزاع. لمن يحسب نفسه متضررا, ليلتجئ إلى القضاء الذي له الصلاحية في البث.
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35 - قندوح الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:53
اعتقد ان خطاب المظلومية قد ولى بالبداية كانت هذه الجمعيات تطالب بتدخل الدولة وحين تدخلت ممثلة بوزارة التربية الوطنية كوسيط بين الآباء والمدارس وتم الاتفاق على عدة بنود بالاعفاء للمتضررين والخصم وغيرها من الحلول ..فلا مجال للمزايدة هنا حيث يتضح أن هذه التكتلات والتي لا تمثيلية لها تبحث عن الإعفاء التام وهذا أمر مستحيل وغير منطقي وبعيدا عن المزايدات حول جودة التعليم عن بعد مع العلم ان هذه الجمعيات يقودوها أساتذة بالقطاع العام الذين مارسوا اعمالهم عن بعد وتوصلوا براتبهم كاملا..فالاولى ان يخصم من راتبك لكون جودة التعليم عن بعد غير مجدية كما تقول
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36 - Abdou الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:54
من يملك هذه المؤسسات؟ومن تنظر ان ان يدافع عن أولياء وأبوء التلاميد؟
وكذا تنتظر من ما تسمئ جمعية او فدرالية آباء وأولياء التلاميد.ومن انتخبها؟وأصلح من تعمل ومن تمثل ومن خلقها.

والله مقفلتي لوفرتي.
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37 - hajji الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:55
حكومة الخوصصة. ان هذه الحكومة لا يهمها مستقبل ابناءنا بالقدر الذي تفكر فيه بمستقبلها. ان المدارس الحرة انهكت قوانا و اصبحت عالة على ارزاقنا. فإنها معفية من الضرائب و اصبح اربابها يعيشون في الهواء . يقومون بزيادات خيالية في كل بداية سنة بدون حسيب ولا رقيب. و الحكومة تتفرج بل لا تشجعهم بترسانة قوانين و تفتح لهم المجال باستنزاف اباء التلاميذ بدون حسيب ولا رقيب.
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38 - Rachida الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:56
الشكوى بهم الله ، انا شخصيا لم تتلقى ابنتي أي تعليم عن بعد و رغم ذلك يطالبون بالواجب الشهري لمدة 3 اشهر و إلا لن يمنحوني شهادة المغادرة لانني قررت نقلها للتعليم العمومي ،بعد أن أظهروا لي عدم الاحترام عند المناقشة و التقصير بعدم إرسال الدروس. نسأل الله العظيم أن يحاسبهم.
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39 - مهتم بقضايا التعليم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:56
بعد ان فرق التعليم الخصوصي بين ابناء الوطن الواحد هو يفرق يفرق الآن بين اسر المدرسة الواحدة وذلك باعفاء المتاثربن جزئيا و عدم إعفاء الموظفين...وتلك مغالطة مكشوفة و لؤم تسويقي لا نظير له .فمشكلة الاباء جميعا ليست هي تأثر مداخيلهم بالجائحة و انما سيؤدون مقابل ماذا؟
مقابل الشات في الواتساب ام يؤدون صدقة لمن يراكم فقط في مصاريف التسجيل ملايين الدراهم التي لا تراها مصالح الضرائب..
كرامة الاسر لا تسمح لها باستجداء صدقات من احد و هي لا تقبل ان يسرق منها عرق جبينها في وضح النهار...ولا حول ولا قوة الا بالله
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40 - ملاحظ الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:02
يستهلوا كثر حيت فينا ما كان شي واحد كيشد 400dh فالشهر مسجل ولادو فالخصوصي و كينتقد المدرسة العمومية
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41 - مصطفى الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:03
السلام عليكم
هذه ليست بمدارس خاصة فهم مصاصي الدماء(vampire)لايهمم سوى الربح السريع بينهم وبين الانسانية غير الخير والاحسان لا أعمم ولأكن أكثرهم

شفت بعض المدارس تطالب حتى باداء رسوم النقل والمطعم و فاتو الظلم بدرجات
العز لاوروبا لامدارس خصوصية ولاهم يحزنون
كيف ول الطبيب كيف ولد المحامي كيف ولد الفقير كلشي في الحكومي
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42 - الرشيدية الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:03
دواء تغول المدارس الخاصة بيد أباء وأولياء التلاميذ
المقاطعة ثم المقاطعة
وهكذا ستنكسر شوكة أرباب المقاولات "المدارس"
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43 - غاضب جدا الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:03
من شاهد تقرير القناة الاولى حول الخلاف بين اباء وامهات التلاميذ والمؤسسات الخاصة سيفهم كل شيء .. المواطن اصبح مستهدفا من الجميع الحكومة تقتطع المدارس تبتز جحافل المتسولين في الشارع تنظر اليك نظرات حاقدة. وانت لولا التعفف و لوم اللائمين لمددت يدك مثلهم وكنت أحوج منهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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44 - المهدي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:09
في الدول المتقدمة التعليم ممتاز وبالمجان ،وساعات الدعم مجانية ،والكتب المدرسية الدولة تساعد ب50% أو أكثر ،والدولة مع التلميذ ومع الأسر،أما عندنا فلا شيء يعحب ،لا تعليم ممتاز ،ومع ذلك العصابات مسلطة علينا،فلا حول ولا قوة إلا بالله،حسلنا الله ونعم الوكبا
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