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كُتّاب وآراء
جمعيات ترفض "مهادنة الحكومة" أمام "تغوّل المدارس الخصوصية"
احتقان عارم يسود الأوساط الأسرية في مختلف ربوع المملكة بسبب الخلافات الثنائية مع أرباب المدارس الخاصة؛ فقد طالب القائمون على المؤسسات التعليمية الخصوصية الآباء والأمهات بأداء الواجبات الشهرية المترتبة منذ بداية الجائحة، في حين تنادي عديد من الأسر المتضررة من "كورونا" بالإعفاء المؤقت أو تخفيض تلك المستحقات إلى النصف، وهو مكمن الخلاف بين الطرفين إلى الآن، ما تسبّب في اندلاع موجة من الاحتجاجات الميدانية في مختلف الحواضر الكبرى رغم الطارئ الصحي.
وتتحجّج المؤسسات التعليمية الخصوصية في مطلبها المالي بتأدية الفواتير المتنوعة وصرف أجور الأطر التربوية وغيرها من التكاليف الشهرية، بينما يؤكد أولياء التلاميذ أن أزمة "كوفيد-19" تستدعي تخفيض تلك الواجبات المالية، بدعوى أن بعض الخدمات التي كانوا يستفيدون منها قبل الجائحة غير قائمة، إلى جانب المعضلات المطروحة على مستوى التعليم عن بُعد.
ودخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الأزمة الراهنة، حيث وضعت شكاية تتضمن توقيعات قرابة 237 أسرة في عديدٍ من المدن، إذ تستغرب "رفض تخفيض واجبات التمدرس عن الشهور المنصرمة، لأن أغلبها لم يبذل أي مجهود بشأن عملية التعليم عن بُعد"، مؤكدة أن "القانون فوق الجميع، والعقد شريعة المتعاقدين".
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه "أمام تعنت أرباب المدارس الخاصة، لجأ آباء وأولياء التلاميذ إلى جمعيات حماية المستهلك لإحقاق مطلبهم العادل، أمام مهادنة الحكومة لظاهرة تغول القطاع الخصوصي منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث لم يتبق سوى طلب تدخل الملك محمد السادس لتسوية الأزمة".
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخلاف تسبب في قيام مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام المدارس الخاصة"، ثم زاد مستدركا: "الحكومة شجعت القطاع الخاص؛ لكنها لم تضع وسائل التقنين والمراقبة قصد حماية المرتفقين، ذلك أن غياب أي إطار قانوني يحدد العلاقة بين المؤسسة والمستهلك أدى إلى الفوضى العارمة التي نعيشها".
وأوضح الفاعل عينه أنه "لا يمكن الضغط على المستهلك في حالة الضعف، لأن من شأن ذلك أن يبطل العقد، لا سيما أن المستهلك لا يتوفر على إمكانيات الأداء في هذه اللحظة الاستثنائية التي تمرّ منها المملكة، وإلا سنكون أمام ابتزاز تقوم به مدارس التعليم الخصوصي التي تقدم خدماتها بدون ضوابط"، مسجلا أن "المنتجات الغذائية تخضع للمراقبة، بينما الخدمة التعليمية التي تمس الأجيال المقبلة غير مقننة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
لا للاستغلال
و ليس فقط التعليم من يعاني الامرين، بل قطاع الصحة و النقل و تدبير النفايات و غيرها من القطاعات التي تم تفويتها للقطاع الخاص. و هذا لان اصحاب القرار جلهم يسرقون و يهدرون المال العام.
من جهة اخرى يجب على المدارس الخصوصية ان تستحيي شيئا ما وخصوصا في هده الظرفية العصيبة الناس مقهورة بالديون الماء الكهرباء الكراء... زائد ان عملهم توقف نهائيا كيف يعقل انهم سيتمكنون من تسديد كل هده المصاريف كيف ..؟ يجب على المدارس الخصوصية ان تتحلى بشيئ من الوطنية وخصوصا انها تدعي تساهم في تربية اجيال الغد فاين هي التضحية واين هي ......
الحل الوحيد اما احتساب شهرين او خفض الثمن الى النصف وايضا الاداء بلاقساط وينحل المشكل بصفة نهائية بدون كثرة المشاكل ووو..
هادا ليس هو المغرب الدي يورده المغاربة، ادا كانت الدولة لا تستمع للمواطنين، سوْال :الدولة تمتل من؟
المؤسسة لم تقم بما يمليه عليها الواجب -على الوجه الأكمل- نحو "زبنائها"...حسب الأولياء..
الآباء والأولياء يرفضون الأداء : كليا أو جزئيا(المواقف متعددة)...
المدرسون وبقية المستخدمين يطالبون بأجورهم الشهرية...
من يعطي حلا لهذه المعادلة الصعبة؟
أظن الحل الموضوعي هو استحضار مصلحة الجميع،خاصة المتمدرسين..ولن يتاتى ذلك إلا بالتعقل والتفاوض الحقيقي بعيدا عن المزايدات..
أما الوسطاء فعليهم توخي الموضوعية والتوفيق بين الطرفين.
موقف معتدل و منصف تجاه شغيلة قطاع التعليم الخصوصي الذين أنهوا فعلا المقرر الدراسي للسنة الدراسية و انصرفوا إلى الدعم و الأنشطة الموازية لكي لا يمل التلاميذ و هم في حجر صحي
من حقهم التوصل بأجرهم كاملا عن أشهر أبريل و ماي و يونيو و يوليوز و غشت
أما من يأخد أولاده إلى الخصوصي فلا تشتكي اليوم لأنك تبرأت من الدولة فلا داعي للبكاء
. ما لا يعلمه الناس هو ان الدولة تشجع القطاع الخاص على حساب العمومي سواء في التعليم او الصحة...لماد؟
الدولة بدأت ترفع يدها على القطاعات العمومية .كما ان الدولة تستفيد من القطاع الخاص من حيت الضرائب و تشغيل يد العاملة...ولهدا ستضل الدولة تهمش القطاعات العمومية لصالح الخاص...
ان ما يجعل اغلب الاباء اختيار التعليم الخصوصي هو غياب الامن في المدرسة العمومية +غياب مراقبة الاطر من طرف المفتشين + كثرة الاضربات و عدم تعويض غيابات الاساتدة مما يجعل التلاميد عرضة للشارع....
وفي الاخير قول لكم
- هل تضنون ان المدارس العمومية لديها طاقة لاستيعاب جميع التلاميد في حالة مغادرة من التعليم الخاص؟؟؟
-وهل تضنون ان التلاميد الدين كانو يدرسون في القطاع الخاص سيقبلون الانتقال و الاندماج في القطاع العمومية بسهولة؟
-وهل تضنون ان المرسلات الاتصالات التي كانت تأتيكم بشكل يومي من المدارس الخاصة حول وضعية الابناء ستأتيكم من المدارس العمومية؟
اذن القضاء بيننا او التعليم العمومي
و الأنكى من ذلك أربابها هم برلمانيون و قيادات حزبية يعني أيضا ساهموا في نفور الأكثرية من العمل السياسي و عليه وجب على الدولة أن تتدخل قبل فوات الآوان و إعادة الأمور إلى نصابها ..
chaque étudiant doit contribuer 200dh et au total de 20 élève, le montant sera 4000dh qui sera versé aux 2 profs du matin et après-midi.
les autres charges doivent être supportés par les écoles.
وكذا تنتظر من ما تسمئ جمعية او فدرالية آباء وأولياء التلاميد.ومن انتخبها؟وأصلح من تعمل ومن تمثل ومن خلقها.
والله مقفلتي لوفرتي.
مقابل الشات في الواتساب ام يؤدون صدقة لمن يراكم فقط في مصاريف التسجيل ملايين الدراهم التي لا تراها مصالح الضرائب..
كرامة الاسر لا تسمح لها باستجداء صدقات من احد و هي لا تقبل ان يسرق منها عرق جبينها في وضح النهار...ولا حول ولا قوة الا بالله
هذه ليست بمدارس خاصة فهم مصاصي الدماء(vampire)لايهمم سوى الربح السريع بينهم وبين الانسانية غير الخير والاحسان لا أعمم ولأكن أكثرهم
شفت بعض المدارس تطالب حتى باداء رسوم النقل والمطعم و فاتو الظلم بدرجات
العز لاوروبا لامدارس خصوصية ولاهم يحزنون
كيف ول الطبيب كيف ولد المحامي كيف ولد الفقير كلشي في الحكومي
المقاطعة ثم المقاطعة
وهكذا ستنكسر شوكة أرباب المقاولات "المدارس"