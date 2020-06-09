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الرئيسية | مجتمع | "صدام آباء ومدارس خاصة" يجدد مطالب تجويد التعليم العمومي

"صدام آباء ومدارس خاصة" يجدد مطالب تجويد التعليم العمومي

"صدام آباء ومدارس خاصة" يجدد مطالب تجويد التعليم العمومي
هسبريس - نورالدين إكجان
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:30

مطالب عديدة وضعها فيروس كورونا على طاولة الحكومة، تروم استدراك نقائص في قطاعات حيوية متفرقة، لكن ما كشفته الشهور الماضية من شد حبل بين الآباء والتعليم الخاص جعل التركيز منصبا على إمكانية فتح ورش تجويد المدرسة العمومية.

وعلى امتداد الأيام الماضية، وجه آباء المتمدرسين في القطاع الخصوصي (15 في المائة من مجموع التلاميذ) انتقادات حادة لما أسموه "جشع" هذه المدارس، فيما راسلت النقابات وزارة التربية لتنبيهها من "هجرة جماعية" صوب القطاع العام، الموسم المقبل.

ويرى عدد من آباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص أن بإمكانهم أن يساهموا في تجويد المدرسة العمومية، بتخصيص جزء بسيط من المبالغ التي كانوا يدفعونها إلى مدارس التعليم الخصوصية من أجل توفير بعض "الكماليات".

مغامرة غير محسوبة

عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن تصدع العلاقة بين أولياء الأمور والتعليم الخاص وصل مستويات قياسية، مشيرا إلى أن سبب هذا التغول يعود إلى تشجيع الدولة لهذه المؤسسات في سياق معين.

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن النقابات منذ البداية نبهت إلى كون الأمر مغامرة غير محسوبة العواقب، وخلال الأزمة الحالية تبينت بالملموس محدودية الرهان على القطاع الخاص، وإمكانية انسحاب المقاولات بسهولة.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن المشكل المطروح يفتح الباب أمام هجرة مضادة نحو التعليم العمومي، فمن المتوقع انطلاقا من الموسم المقبل أن يباشر الآباء مسار بحثهم عن مؤسسات عمومية، ما يستوجب تعاملا جادا من طرف الوزارة.

وأوضح الراقي أن النقابات (CDT-FNE) راسلت الوزارة بخصوص تحديات الدخول المدرسي المقبل، مشددا على ضرورة تشجيع المدرسة العمومية، لكي تنافس القطاع الخاص، بعدما كرست الدولة سياسة رفع اليد، خصوصا في مرحلة عبد الإله بنكيران.

دروس كورونا

عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات "الأساتذة حاملي الشواهد"، قال إن الصدام كان دائما بين أولياء الأمور وأرباب المؤسسات الخاصة، وزاد: "صحيح أن الصراع احتدم اليوم واشتد بسبب التوقف عن الدراسة خلال الجائحة، لكن يجب التأكيد أن الظاهرة قديمة".

الصراع يحتد دائما، حسب المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مع بداية السنة الدراسية حول واجبات التسجيل باهظة الثمن وتعريفات التأمين المبالغ فيها وانتقاء المؤسسات للتلاميذ الذين يتم تسجيلهم وعدم قبول الجميع.

ويشرح السحيمي أن صدام اليوم سيساهم في عودة عدد كبير من التلاميذ إلى مؤسسات التعليم العمومي، "لكن ليس بالصورة التي يمكن أن نتصورها، أي رحيل جماعي للتعليم العمومي؛ فنسبة كبيرة من الأسر تسجل أبناءها في التعليم الخصوصي مرغمة لا مخيرة، وخاصة التي يشتغل فيها الأب والأم خارج البيت، حيث يوفر لهم هذا النوع من التعليم الحماية للأبناء خارج أوقات الدراسة، عكس التعليم العمومي الذي يفتقد إلى قاعات ومربيات يتكلفن بالأبناء خارج فترة الدرس إلى حين حضور أحد أولياء الأمور".

وشدد السحيمي، ضمن التصريح نفسه، على أن "المدرسة العمومية ستعود للعب دورها المحوري في التعليم بالمغرب، فالجائحة بينت وبرهنت للجميع أن المعول عليه هو التعليم العمومي لا غيره".

وزاد المتحدث ذاته: "الدور اليوم على الدولة، فإن كانت تريد فعلا إصلاحا حقيقيا للتعليم ونهوضا بالمدرسة العمومية، فكل شيء واضح أمامها اليوم، وإن كانت من عبرة يجب أن تأخذها من الجائحة فإن صمام أمان التعليم والصحة هو القطاع العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهاجر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:42
في ألمانيا لا توجد مدارس خصوصية وفي بعض الدول الاروبية قامت جميع المؤسسات الخاصة جميع المستويات حتى التعليم العالي باعفاء أباء وأولياء الامور من تأدية الواجبات لمدة 3 اشهر وهذا شيء منطقي لانهم لم يستفيدوا شيء ولم يتلقو اي خدمة... المدارس الخاصة في المغرب الطلبة والتلاميذ في منازلهم ويريدون المال الباطل همهم الوحيد الربح.
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16
2 - التعليم العمومي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:43
التعليم العمومي ليس اقل اهمية من الخصوصي ابداً، لا أعتقد أن للمدارس الخاصة وصفات سحرية تجعل من التلاميذ نوابغ.. لكن هذا النوع من الكلام لا يزيد الاستاذ في القطاع العام سوى العزيمة ليبرهن أكثر وأكثر ان له من الامكانيات والمهارات ما يساعد التلميذ على التطور واكتساب المعرفة في افضل الظروف.. فالمرجو من الجميع ان يثق في الاستاذ ويتقرب منه أكثر.
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7
3 - مجرد رأي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:43
باش تقري ولادك فالتعليم الخصوصي خاصك تكون ميسور و حالتك المادية أحسن من باقي الشعب اللي راضيين بالتعليم العمومي، أما تبقاو تلعبو بولادكوك على 2 دريال راه هاد الشي مؤسف، المؤسسة الخصوصية راها شركة و عليها تبعات
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-13
4 - مواطن غيور1/ القوالب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:45
السلام عليكم
الدروس المنزلية شهر ماس أبريل ماي... هاته فقط كانت حجة أو قالب لكي يؤدي أولياء النلاميد في المدارس الخصوصية واجبات التمدرس، و باش شرمات الإتصالات يدخلو الفلوس...
بالعربية قولبوكوم في ثلاث أشهر و المدارس ما بغاوش يتنازلو عل الشهر الأخر يونيو.
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9
5 - simo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:46
الا كانو لوبيات المدارس الخصوصية كياكلو في الشعب و بأموال باهضة علاش المدرسة العمومية متعملش تعليم بجودة ومعايير عالية ونخلصو على ولادنا في المدارس العمومية الى غادي نخلص على ولدي مثلا 1500 درهم في مدرسة خصوصية نخلص عليه 1000 درهم في مدرسة عمومية اللهم تاكلني الدولة ونساهم معاها ولا ياكلونا اصحاب المدارس الخصوصية اللي الأكثرية فيهم أصحاب الشكارة مايهمهم سوى الربح اما الدولة راه عندها وزارة وعندها دراية ومن السهل عليها باش تعطينا منتوج قوي
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8
6 - Abdelhak الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:47
التعليم التعليم التعليم هو الحل لكل المشاكل التي يمكن أن يعاني منها المجتمع مهما كانت.
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7 - مهم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:47
من نتائج تخلي الدولة عن التعليم وصحة هم ركائز الدولة المتقدمة
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2
8 - موغرابي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:49
بدل البكاء وراء الميت قوموا و شمروا على أكتافكم و سجلوا ابنائكم بالمدارس العمومية و طلقوا بالثلاث المدارس الخصوصية و خذوا المبادرة و ساهموا ب20 أو 30 في المئة مما تدفعون للمدارس الحصوصية من أجل تحسين و تشجيع دور المدرسة العمومية و سترون التغيير.
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8
9 - Rachid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:51
كانت المدرسة العمومية وستبقى نبراسا للعلم والاجتهاد مهما حطوا من قدرها ومهما تكالب عليها الانتهازييون والجشعين...سؤال لماذا لا يكون نظام صارم في التعليم كالمدرسة العسكرية الملكية؟ اليس هم نفسهم مغاربة؟ لماذا في العمومي التسيب وفي المدرسة العسكرية الملكية الصرامة؟ الوقت لي نبغو نخدمو راه كنخدمو غير كيدخل الطمع والربح السريع اي مجال ترفعت براكته
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5
10 - عقيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:51
التعليم العمومي فيه الكفاءات التي بامكانها النهوض بمستوى المتعلمين،ينبغي فقط توفير وسائل العمل و تحفير الاطر فمعضم الاساتذة يقومون بنسخ الوثائق التي يحتاجها التلاميذ من مالهم الخاص هذا أقل شيء
الحل في نظري تسجيل تلاميذ التعليم الخصوصي في العمومي و ما يصرفه الاباء من أموال طائلة على أبنائهم يخصصون جزءا يسيرا منه فقط لمساعدة المدرسة العمومية على تجويد فضاء التعلم و اقتناء الوسائل التعليمية مع تفعيل المراقبة و التأطير و المواكبة.
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3
11 - Abdool الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:51
نناشدكم ها العار الله يجازيكم بخير انقدونا من جشع هاد الاخطبوط الذي لا يرحم والدليل هو رسوم التسجيل المرتفعة بدون سند قانوني وتعبنا من الشكوى مع كل دخول مدرسي لكن بدون جدوى ولا من يسمع لنا أضف إلى ذلك عدم مراقبة أهلية الأساتذة بهذه المدارس فغالبا يوظفون أشخاص دو مستوى جامعي اول أو ثاني جامعي في تخصص ما لكن بدون تكوين بيداغولوجي كما نجد في المستويات الابتدائية معلمات مستوى دون باكالوري وهذا هو الخطر لأن التلميذ الابتدائي يستوجب تكوين مميز لبناء اساس صحيح.
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12 - الحرية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:54
لا 10 يوليوز ولا 8 غشت ولا حجر ولا هم يحزنون انتهى الامر الخروج والحرية
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0
13 - med tg الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:54
خطأ الدولة الكبير هو عدم وضع قانون إطار صارم يحدد صلاحيات المدارس الخاصة ويصنفها حسب معايير متفق عليها ويحدد اثمنتها ويضعها تحت وصاية وزارة التعليم.
لا يجب تركها تصول وتجول وتتغول وتفرض ما تريد على المواطنين.
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14 - Brahim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:54
على المسؤولين المراقبة والصرامة وعدم التواطؤ مع المخالفين للقانون و مع الدين لا يؤدون على أحسن وجه هكدا سنزيد خطوات إلى الأمام
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15 - خبير في الميدان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:55
التعليم العمومي ضربه المتعاقدون في مقتل إذ دخله من هب و دب ممن مرت عليهم سنوات طويلة في العطالة و امتهنوا سياقة سيارات الاجرة او بيع المواد الغذائية أو المياومة الى غير ذلك و زد على ذلك أصحاب ميزة مقبول من الفصائل الطلابية من محترفي الحلقيات ما شئت من الرفاق و الماركسيين و المتطرفين الذين سقطوا سهوا على التعليم بدون خبرة و لا تكوين سوى إتقان فن الصراخ في الشوارع و الاضرابات العبثية و السياحة و النشاط في مواقع التواصل الاجتماعي والنوم و الخمول في الاقسام و بعد ذلك نفخ النقط و العام زين ... الى اين المفر. المدارس الخصوصية طبعا . فبالرغم من التكلفة المادية و هذه الجائحة التي وضعت الاسر في ضائقة مالية تبقى المدارس الخصوصية رائدة في الانضباط و جودة التدريس و لن تتعافى المدرسة العمومية على المدى القريب خصوصا أن أساتذة القطاع بأنفسهم غير مقتنعين بالتعليم العمومي و يدرسون أبناءهم في القطاع الخاص و يضحكون على أبناء الشعب. " يقتلون الميت و يسيرون في جنازته"
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