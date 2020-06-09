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كُتّاب وآراء
الرميد: تخفيف الحَجر يرافق تمديد "حالة الطوارئ"
أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن التمديد سترافقه عملية للتخفيف التدريجي للحجر الصحي.
كلام مصطفى الرميد جاء في "تدوينة" بصفحته الرسمية على "فايسبوك"، نافيا أن يكون "صرح أبدا بتمديد الحجر الصحي"، ومضيفا أنه "من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الأربعاء العاشر من الشهر الجاري".
وأكد الرميد في هذا الصدد أن "التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال"، موردا أن هذه هي المنهجية المعتمدة لدى أغلب الدول عبر العالم.
ويرتقب أن تصادق الحكومة مساء اليوم الثلاثاء في مجلس لها على مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، التي يرتقب أن تنتهي يوم غد الأربعاء 10 يونيو الجاري.
وكان مصدر حكومي كشف في حديث مع هسبريس أن قرار التمديد تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على أن "التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي".
مصدر الجريدة أكد في هذا الصدد أن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، يرتقب أن تواكبه إجراءات أهمها التخفيف من الحجر المنزلي، الذي سيكون بشروط.
ولَم يستبعد مصدر الجريدة أن تتجه الحكومة، في المرحلة المقبلة من الطوارئ الصحية، إلى اعتماد التقسيم الجهوي، مؤكدا أن الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات يمكن أن تعرف إجراءات استثنائية.
وجوابا عن آجال التمديد في حال تم، أوضح مصدر الجريدة أن ذلك رهين بالوضعية الوبائية، مذكرا بكون القرار الأخير بشأن تمديد حالة الطوارئ اتُّخذ في اللحظات الأخيرة، وعملت البؤر الوبائية التي ظهرت في الدار البيضاء على تحديد أجله في ثلاثة أسابيع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
آخر الأخبار تتحدث عن خلاف بين العثماني رئيس الحكومة يا حسرة و للدي يريد العودة للحياة العادية، و لفتيت وزير الداخلية و الدي يريد تمديد الحجر إلى نهاية الشهر.....
قلناها مند اليوم الأول، تشديد الحكومة ليس حبا في هدا الشعب المسكين، إنما خوفا على حياتهم و هم أصحاب الأمراض المزمنة من أن يأخدوا العدوى من شعبهم المسكين.
لك الله يا شعب
اللهم بك نستعين ونسألك الرضى والرحمة
بغيت غا نفهم علاش المطاعم و المقاهي و كاع المهن ديال المواطن الضعيف رافضينهم و المعامل لي كتجمع الاف ناس فمكان مغلق مخليينهم يخدم واش هادا لوجيك ؟
شركات كبرى تشغل الالاف وهانية والمسكين يبقا فدارو .لدي اخوتي متزوجون لديهم ابناء اصبحوا عالة على والدتي.
بزاف اظن هده الحالة الوبائية لا تستدعي الحجر الصحي.ولن تتوقف الحالات ولو بقينا حتى 2021. كون الوباء ليس له علاج.
المغرب هو البلد الذي طبق الحجر الصحي والوقاية بشكل معقول وعقلاني !!!
علي غرار بلدان اخري في البحر المتوسط هرولت الي رفع الحجر الصحي فقط لإنقاذ الموسم السياحي من الافلاس الكامل.
شكرا لحكومة المغرب !!!
لا يهمني اعداد ديسلايك واتوقع أن يكونوا كثيرون
لكن كلام صريح أريد أن اقوله في حق بلدي المغرب
تصادق اليوم على مرسوم ينتهي غدا...! لو انتظرت وخفضت من سرعتها لربحت مصاريف مثيرة حيث كان باستطاعتها إرجاء الاجتماع للغد للمصادقة على ( بدأ وانتهاء) حالة الطواريء طفرة واحدة..
والاطفال سحرمون من طفولتهم
وسنبقا مسجونين فحينا بدون حرية
ينتضرون 0 حالة امتا الله واعلم
خاصنا نصليو وندعيو الله يطلق سراحنا
الكل تعب. المقاهي المطاعم. اصحاب المهن الصغيرة.سيارات الاجرة .الحافلات. حراس السيارات.الحمامات. السياحة. الجالية. قوى الامن تعبت ولا عطل سنوية...وووووووو
خلاصة القول اللهم اهدنا فيمن هاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
ااااامين يا رب يا كريم.
وغيزيدو يمرضو نفسيا لدرجة اكتئاب لصعيب تخرج منو خاصو علاج عام عل اقل
وغيتزاد الفقر حيت مزال اقتصاد شبه متوقف
الله يطلق سراجنا ...اوربا فاتونا بسنوات ضوئية كيحسو بشعبهم