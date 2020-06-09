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الرئيسية | مجتمع | ‬الرميد: تخفيف الحَجر يرافق تمديد "حالة الطوارئ"

‬الرميد: تخفيف الحَجر يرافق تمديد "حالة الطوارئ"

‬الرميد: تخفيف الحَجر يرافق تمديد "حالة الطوارئ"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:00

أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن التمديد سترافقه عملية للتخفيف التدريجي للحجر الصحي.

كلام مصطفى الرميد جاء في "تدوينة" بصفحته الرسمية على "فايسبوك"، نافيا أن يكون "صرح أبدا بتمديد الحجر الصحي"، ومضيفا أنه "من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الأربعاء العاشر من الشهر الجاري".

وأكد الرميد في هذا الصدد أن "التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال"، موردا أن هذه هي المنهجية المعتمدة لدى أغلب الدول عبر العالم.

ويرتقب أن تصادق الحكومة مساء اليوم الثلاثاء في مجلس لها على مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، التي يرتقب أن تنتهي يوم غد الأربعاء 10 يونيو الجاري.

وكان مصدر حكومي كشف في حديث مع هسبريس أن قرار التمديد تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على أن "التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي".

مصدر الجريدة أكد في هذا الصدد أن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، يرتقب أن تواكبه إجراءات أهمها التخفيف من الحجر المنزلي، الذي سيكون بشروط.

ولَم يستبعد مصدر الجريدة أن تتجه الحكومة، في المرحلة المقبلة من الطوارئ الصحية، إلى اعتماد التقسيم الجهوي، مؤكدا أن الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات يمكن أن تعرف إجراءات استثنائية.

وجوابا عن آجال التمديد في حال تم، أوضح مصدر الجريدة أن ذلك رهين بالوضعية الوبائية، مذكرا بكون القرار الأخير بشأن تمديد حالة الطوارئ اتُّخذ في اللحظات الأخيرة، وعملت البؤر الوبائية التي ظهرت في الدار البيضاء على تحديد أجله في ثلاثة أسابيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - مواطن غيور1/ الشعب المسكين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:05
السلام عليكم.
آخر الأخبار تتحدث عن خلاف بين العثماني رئيس الحكومة يا حسرة و للدي يريد العودة للحياة العادية، و لفتيت وزير الداخلية و الدي يريد تمديد الحجر إلى نهاية الشهر.....
قلناها مند اليوم الأول، تشديد الحكومة ليس حبا في هدا الشعب المسكين، إنما خوفا على حياتهم و هم أصحاب الأمراض المزمنة من أن يأخدوا العدوى من شعبهم المسكين.
لك الله يا شعب
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41
2 - ميلود الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:05
اللهم كورونا ولا السجن في البيوت، فعلا تعبنا غيرنا خارق الحجر واحنا مسجونين ، انا كمواطن ضد كل التسيبات لامن طرف الحكومة ولا من طرف المواطنين اللي محسوبين علينا كمغاربة، لكن انتم من صنعتم لنا اوباشا جاهلين انتم من اهتممتم بابنائكم وضيعتم من هم اليوم يزعجوننا
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48
3 - يارب سلم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:07
كانت منتظرة في غياب رؤية واضحة وناجعة لتدبير الازمة
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10
4 - ها ها ها الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:08
"موردا أن هذه هي المنهجية المعتمدة لدى أغلب الدول عبر العالم" كون كنتو بصح دولة كالدول كون راه طلقتونا هادي شهر
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13
5 - تصريح الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:09
إنه العبط و العشوائية في أبهى حلتها
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16
6 - جابر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:10
إستفسار : مامعنى "تخفيف" الحجر ؟ وما مدلول ، حالة الطوارئ الصحية ؟ أفيدوني يرحمكم الله، لأنني لا أفهم لغة هذه الحكومة .
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33
7 - لالتمديد ٱلحجر ٱلصحي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:10
نحن نطالب بعدم تمديد ٱلحجر ٱلصحي صافي راه عيينا من هادشي الدول لي عندها الوفيات كتر من الإصابات طلقو ٱلحجر ونتوما مازال كاتافقو باش تزيدوه ولا تنقصوه
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35
8 - مواطن مقهور الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:10
بقدرة قادر البؤر الوبائية لا تظهر إل عند قرب انتهاء الحجر الصحي سبحان الله، الناس راه تقهرو مساكن كاين اللماعندو ماياكل.
اللهم بك نستعين ونسألك الرضى والرحمة
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41
9 - محمد 1 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:11
الرجاء توضيح ما معنى تخفيف الحجر المنزلي والابقاء على حالة الطوارئ الصحية
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33
10 - ملاحظ الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:12
في نظري المتواضع ادا قررت الحكومة استمرار الحجر فانها بدلك ستكون السبب وراء كارتة وخيمة اكبر مما شهدته امريكا. فلهادا المرجو عدم الاكترتات و شكرا
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1
11 - Adil الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:12
تخبط تلوى تخبط تلوى تخبط فشل ثم فشل ثم فشل حكومة لاتفقه شيئا بعد ثلاثة أشهر من الحجر الآن تأتي خرافة أن مسألة رفع الحجر مربوطة بالحالة الوبائية أين كنتم وأين أنتم من الأسواق المكتظة و الشوارع المملوؤة و المصانع المزدحمة لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
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-1
12 - رشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:12
تخفيف، لا يعني التخفيف عن الناس في البيت، بل أيضا التخفيف عن أصحاب المحلات الغارقين في الويلات، والكريديات، والطريطات، والشيكات....اللهم أن هذا لمنكر، اتقوا الله يا عباد الله، هاد الناس رامون كأي عانيوا، خص كلشي يتضامن معاهم، ربي يلطف بنا من عواقب الدهر، رآه كلشي، محبوس، حتى الناس ماتلقا ماتاكول، يا ربي السلامة
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5
13 - لا للتمديد ولا للتخفيف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:13
الا كان الرفع التدريجي عندكم هو يدخاو ناس لديورهم مع 18h ولا 20h و معندةش الحق يخرج فراه مدرتو تا حاجة .
بغيت غا نفهم علاش المطاعم و المقاهي و كاع المهن ديال المواطن الضعيف رافضينهم و المعامل لي كتجمع الاف ناس فمكان مغلق مخليينهم يخدم واش هادا لوجيك ؟
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13
14 - عبدالسلام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:14
التمديد للحجر الصحي هو عبث في حق المغاربة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من إجل عدم تفشي فيروس كوفيد 19 واليوم والعالم بأسره يفتح الباب على مواطنيه حكومة العثماني قررت عكس ذلك ويبقى السؤال لماذا؟
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2
15 - Fouad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:14
دائما قرارات في للحظة الاخيرة هتا 12 ليل مهم لا لتمديد قهرتونا
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3
16 - ابو دعاء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:15
هل سنعاقب على بؤر وبائية بالدار البيضاء الشعب المغربي كله. لا اعرف مند ايام كانت تسجل 26 و46 و18 ولما اقترب العاشر من يونيو ارتفعت الاضابات.
شركات كبرى تشغل الالاف وهانية والمسكين يبقا فدارو .لدي اخوتي متزوجون لديهم ابناء اصبحوا عالة على والدتي.
بزاف اظن هده الحالة الوبائية لا تستدعي الحجر الصحي.ولن تتوقف الحالات ولو بقينا حتى 2021. كون الوباء ليس له علاج.
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5
17 - مغربي امريكي وافتخر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:15
والله العظيم وبكل افتخار واعتزاز دون نفاق ومجاملات
المغرب هو البلد الذي طبق الحجر الصحي والوقاية بشكل معقول وعقلاني !!!

علي غرار بلدان اخري في البحر المتوسط هرولت الي رفع الحجر الصحي فقط لإنقاذ الموسم السياحي من الافلاس الكامل.

شكرا لحكومة المغرب !!!

لا يهمني اعداد ديسلايك واتوقع أن يكونوا كثيرون
لكن كلام صريح أريد أن اقوله في حق بلدي المغرب
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-9
18 - الثرثار ومحب الاختصار الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:17
السرعة والكفاءة: (( ويرتقب أن تصادق الحكومة مساء اليوم الثلاثاء.. على مرسوم.. بتمديد حالة الطوارئ..، التي..تنتهي يوم غد...))
تصادق اليوم على مرسوم ينتهي غدا...! لو انتظرت وخفضت من سرعتها لربحت مصاريف مثيرة حيث كان باستطاعتها إرجاء الاجتماع للغد للمصادقة على ( بدأ وانتهاء) حالة الطواريء طفرة واحدة..
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-7
19 - Momo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:17
حكومة العثماني ستدخل كتاب غينيس للارقام القياسية،80 يوم من الحجز المنزلي حيث لم تصل اي دولة في العالم الى هذا الرقم الكبير بل و حتى الدول التي فيها وفيات بالالاف لم تستطع اللحاق بنا.انجاز رائع اسي العثماني!!!!!!!!
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10
20 - hicham الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:17
راه هاد ااحجر خرج علينا و لازم نتعايشو مع الوباء اما الحجر تايضر الدولة و الشعب...هزو علينا هادشي
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2
21 - الرمال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:18
السلام عليكم را قلنا لكم خاصنا نتسناوا الدار البيضاء و مراكش ت يهديهم الله .. عاد يرحمونا واش ا عباد الله الدار البيضاء فيها المصانع و كورونا حنا و لله الحمد لا مصانع لا كورونا و المفروض علينا نبقاوا فالحجر و احنا اصلا فالحجر .. الله يهديكم وصافي اشنو دنبنا حنا و لا حالة صفر حالة را الحماق هدا .....
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11
22 - non et non au prolongement الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:19
اذا اردتم التمديد فليطبق على المصانع والمتاجر ااكبرى التي تعتبر من اهم البؤر ومصدر الوباء وليس ان يطبق على من سجن نفسه لمدة ثلاثة اشهر . إنني اعارض التمديد كليا . وللمرة المائة ، اطالب بترحيل ابني من مراكش الى فاس . ابني الذي توقف عن العمل ولم يستفد من الاعانة .وطبق عليه التمديد مرتين ...فإلى متى ؟؟؟. الامر سهل ان تنطقوا بكلمة " تمديد ' دون مراعاة المتضررين منه . يلزمكم الاحساس بما نحس به ولو بنسبة قليلة ضعوا انفسكم مكاننا وسيتبين ما يعانه باقي المغاربة ارجو ان القى استجابة لما اقصده ...
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5
23 - Abdou 1 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:20
لاحول ولاقوة الا بالله العظيم. نريد رؤية والدينا الله يرحم الوالدين. انهم في مدن ونحن في مدن.
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-1
24 - ayoub الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:21
أغلب شعب مغربي سيعاني من اكتئاب والأعصاب والفقر
والاطفال سحرمون من طفولتهم
وسنبقا مسجونين فحينا بدون حرية
ينتضرون 0 حالة امتا الله واعلم
خاصنا نصليو وندعيو الله يطلق سراحنا
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-2
25 - sayzo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:22
الحجز الصحي يعتبر إجراء من حالة الطوارئ الصحية حيث إن هذه الأخيرة إضافة الى الحجز الصحي هنالك عدة تدابير أخرى متخذة كمنع التجمعات ، منع المقاهي من العمل بصفتها المعتادة ، إغلاق المساجد و الحمامات و الحلاقة ، رخص التنقل الاستثنائي و ...
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5
26 - محمد لعيوني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:22
وبزاف على هاد الحجر الصحي. كلشي طلع ليه الدم .راه كورونا يالله قتلات 204 والحجر غادي اجيب التمام. الناس تعبت .ارجوكم ارفعوا الطوارئ لمدة شهر ادا كانت الامور مزيانة فمرحبا وادا كان هناك خلل فلنراجعه من جديد
الكل تعب. المقاهي المطاعم. اصحاب المهن الصغيرة.سيارات الاجرة .الحافلات. حراس السيارات.الحمامات. السياحة. الجالية. قوى الامن تعبت ولا عطل سنوية...وووووووو
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1
27 - Zak الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:23
Good decision
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2
28 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:24
الحجر الصحي هي نقطة من حالة الطوارئ لفيها كذلك التباعد الاجتماعي الكمامات و اغلاق اماكن التجمعات التنقل بين المدن الا ب ordre de mission ........الخ
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5
29 - immad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:25
تحدثوا بصراحة وكفى من المراوغات ....قولوا سنمدد حالة الطوارئ رغم انف الجميع ...
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0
30 - جواد-مراكش الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:26
سبحان مبدل الاحوال من 16 الى 23 حالة لمدة اسبوع حتى اخر يوم قبل رفع الحجر الصحي 106 حالة لم افهم
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0
31 - oujdi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:26
سبحان الله الذي خلقكم في هذا البلد ،تنتجون أفلامًا: كل شيءٍ في الوقت الضائع: زيادة ساعة اضافية ،تمديد الحجر الصحي ،تكبيل الصحفيين ،إسكات الشرفاء،وانتم تتمتعون بما لذ وطاب في مملكة المغاربة
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32 - amazigh.amkran الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:26
Je dis tout simplement que notre Maroc mérite un meilleur gouvernement. Regardez ce qui se passe en France et USA, tout le monde est dehors….. et malgré ca les infections n'augmentent pas
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33 - هشام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:27
ما فهمت حتا وزة اصلا تخفيف مع ابقاء الحجر الصحي راه تقهرن انا كمريض بالضغط راه ما كينزلش لية الطونسيون واش كتسناو الشعب يموت ولا شنو طلقو عباد الله ترزق راه اعانتكم لا تسمن ولا تغني و لغيو عيد الاضحى هاذ السنة راه نكبة عامة و لي ناوي يهز كريدي باش يعيد كيلوح راسو لاسنان تمساح الابناك
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-1
34 - ياسين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:28
اضن من الضروري رفع الحجر عن باقي الجهات التي خلت من الفيروس , كجهة الشرق فالحالات التي توجد هنا فهي مستوردة من الجزائر ,ادن يجب رفع الحجر عن جهة الشرق اما عن باقي الجهات فليس لدي معلومات . والهدف من هدا الرفع هو التنفيس عن المواطنين وبالاخص فئة الاطفال التي لم ولن تستوعب الجلوس في البيت .
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35 - ما هو الفرق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:29
اعتبروني أمي و ما قاريش.. وشرحولي عافاكم الفرق ما بين الحجر المنزلي و حالة الطوارئ. والله ما بقينا فاهمين شي حاجة
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36 - لازم تلقاو الحل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:32
اشمن تخفيف كتهضرو عليه اطلقو عباد الله تسترزق وتشوف شغلها ولي كيتسنا شي موعد في السفارات يدوزهم والله حرام عليكم تلاتة سنوات وانا كنتسنا وبزاف ديل الأزواج وجيتو نتومة بهاد الحجر لي أصلا بزافف ماعملينشي بيه تقولو تمددوه وتزيدو تعطلونا ،حسبيا الله ونعم الوكيل ، الوباء ماغيتقطعشي حتى يلاقاو التلقيح ومن المستحيل تبقاو حابسين الناس حتى العام المقبل .
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37 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:32
راه حاليا كلشي خارج اشمن حجر تتهضرو عليه
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38 - omary الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:32
تخفيف الحجر الصحي هو انه الناس يمكن ليهم يخرجو بشرط يلتازمو بالكمامة و التباعد اما حالة الطوارئ الصحية هو انه الوقت لي مطبق على اصحاب المحلات و المهن متلا ما غاديش يتبدل .
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39 - احمد المانيا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:33
هذه الحكومة تزيد من سوء الى اسوء كل يوم رغم النداءات من هنا وهناك لا تسمع ولا تبصر نسال الله ان يحول بيننا وبينها في اقرب الاجال لنستريح منها يارب عجل بالفرج عنا في القريب العاجل
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40 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:35
المهم من هدشي هو تراعيو المواطن الفقير مسكين راه هو لي مظرر من هدشي كامل مظرر ماديا ومعنويا
خلاصة القول اللهم اهدنا فيمن هاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
ااااامين يا رب يا كريم.
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41 - ayoub الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:35
ناري ناس مغيشوفوش ولادهم وحبابهم
وغيزيدو يمرضو نفسيا لدرجة اكتئاب لصعيب تخرج منو خاصو علاج عام عل اقل
وغيتزاد الفقر حيت مزال اقتصاد شبه متوقف
الله يطلق سراجنا ...اوربا فاتونا بسنوات ضوئية كيحسو بشعبهم
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42 - chou chou الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:37
كالعاد الزيادة في كلشي في المواد الغذائية في البنزين وعلاش لا حتى في الحجر الصحي
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43 - مهتمة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:37
الناس لازالت لا تفرق بين الحجر الصحي و تمديد حالة الطوارئ الصحية الحجر الصحي هو نبقاو فالدار هما راه كيقولو تمديد حالة الطوارئ الصحية اللي هي لبس الكمامة التباعد الاجتماعي ما تسلمش ما تعنقش غسل يديد غطي فمك الى عطستي ....
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44 - moudda الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 17:38
مادامت كورونا لم تقتل المغاربة ...فالحجر الصحي المؤبد سيقوم بالواجب...
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