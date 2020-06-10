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الرئيسية | مجتمع | عدد الإصابات بفيروس كورونا يجلب توتر المغاربة

عدد الإصابات بفيروس كورونا يجلب توتر المغاربة

عدد الإصابات بفيروس كورونا يجلب توتر المغاربة
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:05

أدى ارتفاع أرقام الإصابة بوباء كورونا خلال الأيام الأخيرة إلى إثارة حالة من القلق في نفوس المواطنين، خاصة أن هذا الارتفاع جاء في الأيام الأخيرة لفترة تمديد حالة الطوارئ الصحية، وعقب أيام من انخفاض أرقام الحالات وعدد من المؤشرات الإيجابية التي كان معها المغاربة يستبشرون خيرا بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

ارتفاع الأرقام وما خلفه من توتر وقلق في نفوس الكثيرين انعكس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بات كثيرون يعبرون عن تخوفهم من تشديد الحجر الصحي بسبب هذه المستجدات؛ فيما عبر كثيرون عن عدم قدرتهم على تحمل تمديد آخر مهما كلف الأمر، منادين بضرورة رفع الحجر أو حتى تخفيفه.

ما خلفه ارتفاع الأرقام من خوف وهلع أكده عادل الصنهاجي، الطبيب النفسي، مفيدا بأن المواطن المغربي بات يعيش حالة من التوتر الذي ينقلب إلى قلق وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على المناعة، متحدثا عن أهمية العامل النفسي في العلاج وتقوية جسم الإنسان.

وأوضح الصنهاجي، في تصريح لهسبريس، أن ارتفاع أرقام الإصابة بكورونا زاد من توتر المغاربة، مفيدا بأن "التداول في تمديد الحجر الصحي زاد من هذا التوتر، خاصة أن المواطن ينتظر تخفيف هذا الإجراء الاحترازي لمعاودة حياته العادية"، منبها إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأوضح الصنهاجي أن أخطر قلق هو الذي يتحول إلى وسواس قهري، قائلا: "يمكن أن نقضي على كورونا لكن ستبقى لدى المواطنين أزمات نفسية من الصعب القضاء عليها"، مؤكدا أن تمديد فترة الحجر الصحي من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - غريييب الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:16
كان يا ماكان ....دول تنتمي للقارة الاروبية كانت تحصي الحالات اليومية بالألاف ما يفوق عن 10000 حالة يومية ... و هي الأن في طور استعادة حياتها الطبيعية و و اعادة التخطيط للنمو و تحريك اقتصادها وفتح حدودها و في دولة تسمى المغرب غربت فيها الحياة دون شروق
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7
2 - مواطن حر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:19
يجب اعطاءنا تفاصيل هذه الحالات وعناوينهم حتى يتمكن المواطن من تجنب هذه البؤر والابتعاد من المخالطين
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5
3 - محمد لعيوني الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:19
سنخرج انشاء الله سالمين من كورونا الصغيرة الى كورونا الكبيرة.
الوباء بدا يضعف وحالات الشفاء في ارتفاع .
ستبقى كورونا دكرى نتدكرها في 2020 كل سنة وما فعلته بنا.
كورونا الاخطر هي ما ينتظرنا مستقبلا كورونا الاجرام وعودة الحياة المرة الى المستشفيات مقرات الامن وابمحاكم .
ستكتر الجريمة والضرب والجرح والصراخ والمستعجلات ووووة
سترجع الاحياء الى شبابها الطائش والكلام الساقط والعربدة..ووة
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4
4 - Jaouad الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:24
يتعاملون مع الشعب كأنه طفل صغير لا يفهم.والمشكل أن أصغر طفل يعرف نوياهم.لا لتمديد الحجر نعم للدعم المالي للشعب المقهور.
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5 - كلام قديم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:25
هذا المقال زمانه أمس أو أول أمس و ليس اليوم، الزيادة و الانخفاض في الاصابات باتت معروفة و واضحة لدى الكل لأن المخزن لا يجيد اللعب الذكي نظرا لكونه غبيا و فجا منذ عهدناه. انتهى موضوع كورونا لماذا هذا التمطيط الممجوج العالم كله يتعافى و يعود الى الحياة و نحن مرعوبون في جلودنا.
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0
6 - مواطن من العالم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:31
في الوقت اللي الدول كتفكر في رفع الحجر الصحي رغم العدد الهائل في عدد الإصابات بالمقارنة مع المغرب، نرى أن بلدنا مازال يمدد بالشهور... ياما الحجر ماشي حجر لأن الناس تصول و تجول أو وراء الحجر حاجة في نفس يعقوب... لفهم يتسطى...
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7 - السلام عليكم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:36
بلا شك عدد إصابات اليوم لن يتجاوز 40 خلال 24 ساعة
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8 - الصخراوي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:36
كلام صحيح ولا اعترض عليه، انما على الانسان ان يعلم ان الامر بيد الله والله بالغ امره وما ادرانا لعل هذه النقمة تتبعها نعمة. فلنتوكل على الله مع اقصى تدابير الاحتراز والاخد باقصى ما يمكن من الاسباب. واذا استيقن الانسان هذه الامور اطمانت نفسه وزال همه. الله يرحمنا فان رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شيء.
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9 - احمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:37
الحجر هو من يقلق و يوتر المغاربة و ليس المرض فالفيروس لا القاح له و هذا الحجر لن يوقفه لذا ما الجدوى منه ؟ 3 اشهر و تم انجاز 300 الف كشف ؟ بهذا المعدل نحتاج 25 سنة ليتم انجاز الكشف لكامل المغرب ما يعدو كونه هراءا و شكرا
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10 - الوباء البشري الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:42
كورونا في حد ذاته لم يقتل الكثير الذي قتل هو التطرف الخطير للسلطة في محاربته. الذين ماتوا بسبب امراض اخرى اكبر واعظم. فالكثيرون ماتوا لان المستشفيات رفضت علاجهم لانهم متفرغون لمحاربة الوباء ناهيك عما خلفه الحجر المرعب على نفسية الناس بالاضافة الى العنف المنزلي وتبعات تردي الدخل.. بدون ذكر العالقين في الخارج الذين تخلى عنهم بلدهم وقت الشدة انها فضيحة بكل المعايير. هل عرفت الان من هو الوباء؟
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11 - المهدي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:43
ما يجعلني أثور وأكاد انفجر هو أنني ألزمت نفسي بالحجر بكل صرامة لا أخراج إلا للضرورة القصوى واعود بسرعة البرق بينما الآخرون الذين لا أراهم ألا في اشرطة اليوتيوب او على الواتساب يتجولون ويملأون الأزقة والأسواق وما هوماش فهاد العالم .. ماذا يعني لي كل هذا ؟ يعني شيئاً واحداً وهو أنني الكانبو الوحيد ن وأن ثلاثة أشهر من السجن ذهبت هباءاً منثوراً نتيجة لامبالاة وتهور البهائم وما أكثرهم وأنهم السبب في تمديد الحجر أو السجن فهل سأستمر في لزوم بيتي بينما يستمرون في التسكع في الشوارع مع التمديد الجديد ؟ والله لا بقيت فالدار واخا تكون كورونا محزّمة وكتساين فالعتبة كلشي يدخل لدارو ولا كلشي يخرج ..
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12 - الوعي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:45
اخطر مشكل يهدد المغاربة هو الوعي يجب ان يقطعوا مع التفكير الساءد لديهم ليصلوا الى التغيير
الله عز وجل قال في كتابه العزيز
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
صدق الله العظيم
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13 - Youssi الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:47
Pour nous à Marrakech c est vraiment dur de prolonger.
Les autorités devaient fermer les quartiers de la
médina et soulager le reste de la ville
C est incompréhensible qu un groupe de fou à fait immerger une vile touristique dans le confinement
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14 - حسبي الله ونعم الوكيل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:53
لي بغا يفهم آش واقع، يقرا 10 استراتيجيات للتحكم في الرأي العام للكاتب Noam Chomsky
راه شرح بالتفصيل الأساليب المتعملة للسيطرة على العقول.
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15 - Le Rosignol الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:54
لا يوجد ولا مواطن يثق في الارقام التي ترتفع مع نهاية الحجر و تنخفظ مباشرة بعد قرار تمديده، خصوصا و ان وقت اصدار القرار بمنتصف الليل و طريقته اي عبر وسائل الاعلام الالكترونية عوض النقل مباشر يعكس مدى جبن الحكومة، خوفها من المسؤولية و سوء نيتها.
المواطنون ليسو مسجونين بسبب كورونا بل لعدم كفاءة مدلول الحكومة و فريقه في تدبير هذه الأزمة، و انا أقول له حذاري من البركان اذا انفجر لان الشعب قد ينفد صبره و ثمن استحماره قد يكون غاليا
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16 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:08
تعبنا تعبنا والحكومة ليس لديها الا حل التمديد الذي سيتمدد مرة اخرى بدون نتايجة بينما بامكانها ان تعمل على محاصرة البؤر الصناعية وفرض تشغيل نصف العاملين بالشركات وتعميم الكشف وتشديد اجبارية الكمامة بفرض غرامات تدريجية ومراقبة التباعد ومراقبة الاسواق الشعبية.بدون ذلك سنظل نحرث في الماء.
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17 - هشام الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:08
انا شخصيا ما يثير توثري هو انخفاض عدد الدراهم في جيبي
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18 - المعتمد على الله الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:15
في تغريدة بثتها قناة تلفزية فرنسية، صرح الرئيس الفرنسي ان الدول الأفريقية التي لن تقوم بتلقيح مواطنيها ضد كوفيد 19, سيمنع رعاياها من الدخول إلى التراب الأوروبي!!!!
هذا يأكد نية فرنسا في بيع سمومها للدول الأفريقية تحت التهديد، و الفاهم يفهم!!
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