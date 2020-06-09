المغرب يسجل 135 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8437 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 331134 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليستقر عدد الوفيات في 210 حالات. بينما تم التأكد من 85 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7493.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية