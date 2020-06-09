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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 135 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 135 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 135 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8437 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 331134 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليستقر عدد الوفيات في 210 حالات. بينما تم التأكد من 85 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7493.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رحمة الله واسعة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:13
رحمة الله واسعة: لا احد يحب البقاء في منزله لمدة طويلة، لكن لله الامر من قبل ومن بعد، الوباء واقع، يجب التعايش معه، ولا حل للقضاء عليه حاليا، سوى الاحتراز والانتباه باحترام مسافة التباعد والتعقيم، وتوعية المستهترين بكل الطرق الذين هم من يعطل عودة الحياة الطبيعية ونراهم يوميا، يجب علينا الوقوف مع السلطات العمومية لتدبير المرحلة بسلام، لنكون في الموعد ونتعايش مع الوباء، ونستعين بالله. فالمغاربة شعب راق، والمؤكد انه سينتهي يوما ما وسيبقى من الذكريات
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22
2 - anas الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:13
وزيد من بعد..باغين زعما زعما تخلعونا نزيدو نبركو في الدار..سيرو ناس را عاقو بيكوم سيروا قلبوا على من ضحكوا
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-6
3 - مدوخ الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:13
غنخرجو بزز منكم هادي مشي مشكلتنا الدولة خاص دير خدمتها وتعاقب لي مكيديروش الكمامات ومكنوش ملتازمين بالحجر
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43
4 - الذباب الإليكتروني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:14
الملاحظ هذه الأيام ما بعد عيد الفطر هجمة محسوسة للذباب الإلبكتروني لإعداء المغرب على جريدة هيسبريس التي تحظى بشعبية لدى المغاربة وكل التعليقات تنصب حول الدعوة إلى رفع الحجر المنزلي لتاثيراته السلبية على المدخول المادي وعلى نفسية العديد من السكان رغم ان الإصابات تزداد وثيرتها كلما تم تخفيف الحجر مع اقتراب يومه 10 بونيو والنتائج امام أنظارالجميع .
والعجيب الغريب ان الذباب الإلكتروني يريد الدفع بالمغاربة إلى ما لا تحمد عقباه المهم هو النيل من اقتصاد المغرب ولا سيما السياحي و إيصاله إلى مراتب موبوءة يصعب التعافي منها بسرعة
تمكن المغرب خلال سنوات فارطة لانتشار وباء إيبولا من التصدي لمحاولات الأعداء وتخلى بذلك عن تنظيم كأس افريقيا بأراضيه واليوم بعود الأعداء لاغتنام فرصة انتشار وباء كوفيد 19 لنشر وزعزعة أمن البلد في دعوات لرفع الحجرالصيحي بسرعة مشكوك فيها
كما أن الشك يحوم أيضا حول انتشار الوباء بهذا الشكل المضطرب في المغرب
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-48
5 - aziz الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:14
المعقمات، وضع الكمامات، التنظيف المتكرر، التباعد الجسدي، كل هذا لم ينفع مع بعض النماذج المتهورة من المواطنين، فالإصابات بدأت في الإرتفاع من جديد، لم يبق أمامنا سوى أن ندع الأمور لقدر الله و التضرع إليه سبحانه وتعالى والإستغفار له...لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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28
6 - الكمين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:14
انها سياسة الكماءن يقومون بزرع البوءر الوباءية من اجل تمرير السياسات المجحفة في حق الشعب كلما اقترب اجل انتهاء الحجر الصحي( واش عليك اربح لو) نطلب من صاحب الجلالة التدخل من اجل ارجاع الامور إلى نصابها
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-10
7 - بقدرة قادر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
بقدرة قادر فينما قرب الوقت باش اترفع الحجر كيتزادو الإصابات
زعمة مزال تتصحبونا مكلخين
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17
8 - oussama الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
الحل الوحيد هو التعايش مع هاذ الوباء بالاجراءات الاحترازية. ميمكنش نبقاو سادين البلاد او دايرين الحجر الصحي حتى يختافي الوباء هادشي ميمكنش. شيواحد يفهم المسؤولين هاذ الهدرة
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22
9 - لا للتمديد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
آخر ما غنات أم كلثوم قالت ليك المنظمة العالمية للصحة بللي الناس اللي عندهم كورونا و ما بايناش عليهم اعراض ما كايعاديوش الناس في انتظار التأكيد يا هسبريس
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11
10 - حلل وناقش الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
كا يبالي ملي قرب ينتهي مدة الحجر الصحي الاخيرة بدأ عدد الاصابات ترتفع بعد كان قبل 3 أيام عدد الشفاء اكثر من عدد الاصابات حلل وناقش
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9
11 - مواطن فقير الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
رقم عادي جدا وخا يسجلو مليون إصابة راه عينا تقهرنا ماديا و معنويا واللهما كوفيد 19 ولا نموت بالجوع
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23
12 - مغربي قح الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
من خلال تصفح يومي لحركة التنقل على جوجل مابس يتضح انه المغرب هو البلد الوحيد منعدم الحركة، الحجر الصحي لم بعد ينفع يجب العودة الطبيعية للحياة غدا والا العواقب ستكون اكبر.هناك دول لديها أكثر من 135 حالة وفاة وليس إصابة يوميا ومع ذلك أوقفت الحجر.بركة عينا .
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20
13 - redred الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
لا أعرف ماذا اقول سوى اللهم إغفر لنا ورحمنا وشافينا.
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11
14 - Fouad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15
أرفد ! أرفد ! أرفد ! أرفد ! أرفد !
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-10
15 - ken itra الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
يبدو اننا لن ننتهي من هادا الوباء يجب التعايش معه وانتهاج مناعة القطيع لان القطيع الموجود في المغرب راسو قاصح عمرو يلتزم
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12
16 - ابراهيم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
الله اكبر تزايد في اليومين الماضيين لاحولة ولا قوة إلا بالله اللهم ارفع عنا البلاء
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2
17 - غنصب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
الحمدلله والشكر لله على كل حال
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3
18 - Hulz الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
منادم متناقض معا راسو كيتيق و يكذب علا حساب لبغى .
لعجب هاذ اصحاب نظرية المؤامرة فين كانو ملي حالات الشفاء طلعو فجاة و بشكل غريب من ما بين 20 و 60 الى 300 و 500 ماشناهومش كيكتبو ديك ساعة على المؤامرة و دابا لبعملية بسيطة عتشوف بان الاصابات قربت من حالات الشفاء علييها نقصو بداو كيخرجو لينا واصلا الحجر مخفف من لخر د رمضان كلشي خرج فطبيعي الاصابات ترتفع و حيت التحاليل قلال بالنسبة لعدد السكان فكل مرة كيركزو علا جهة علاشي الاصابات طالعة هابطة
اما هادوك لكيحلفو حتا يخرجو نهار 10 فيهم عي لهضرة و تجبرم كاملين مخبعين فديورهم حيت لخرج راه خرج شحا هذي
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-5
19 - ملالي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
عطيونا غير مناكلو والفلوس ونريحو تا عام حنا تالدعم عطينا 1000 درهم وحنا الماء والكهرباء جتنا فيهم 500 درهم اش غادين نصرفو 500 درهم فالشهر متكفاك تا دقيق وزيت والتاي وخضرا لحم بلاش
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10
20 - مراقب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
اصابات انتقال العدوى ايام العيد بدات تظهر لو كان كل واحد التزم منزله مع اسرته يوم العيد خصوصا الاحياء الشعبية لم تكن هذه الارقام لترتفع حريرة بقينا واحلين فيها
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-5
21 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
اضحك في صمت... بلد غريب عجيب الله يعفو علينا
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10
22 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:16
العجيب أن رقم الحالات المؤكدة في الليل في الليل أضعاف النهار مع التحليلات تقام نهارا
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3
23 - moha الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:17
مع احترماتي للجميع، لكن هذه الارقام دليل على فشل "الحكومة" في تدبير الحكيم للملف.
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9
24 - Mostafa الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:17
لا للتهور في اخد قرار لرفع الحجر بشكل كلي .لان هذا الفيروس خطير و سريع الانتقال .يجب على الجميع ان يفهم ان الامور ليست بثلك البساطة المغرب اخد على علاقه شعار الصحة اولا و ضحى بكل شيء لذا قرار رفع الحجر او لا لنتركه لاهل الاختصاص.
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-6
25 - amiiine الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:17
هادشي مازال ما حيدو الحجر، شنو كتوقعو فاش يحيدوه؟!!
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0
26 - يعقوب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:18
خير إن شاء الله يجب ان يصل معدد التحاليل الى 50 الف تحليلة يوميا وتخصيصا الجزء الأكبر منها لجهة البيضاء ومراكش وطنجة
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1
27 - kamal الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:18
عدنا الى ما كنا عليه .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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1
28 - المرحلة الثالتة : 10.000مصاب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:18
لا غرابة في ارتفاع عدد الإصابات من جديد ،
منذ العشرة أيام الأخيرة من رمضان لاحظنا استهتارا و تهاونا من طرف المواطنين و السلطات كذلك .
الناس شرعو في الخروح من منازلهم لاقتناء لوازم العيد ، ثم جاء العيد فقامو بزيارة الأهل و الأحباب و كأن كورونا اختفت .. و بعدها قامو برفع الحجر تدريجيا من تلقاء أنفسهم في ظل تناقص الباراجات و مراقبة السلطات لشوارع مليئة بالمواطنين .. اكتظاد في المحلات التجارية و في الأسواق العشوائية .. شباب يلعبون الكرة .. مول الزريعة ، الدروگري ، الخياط ، الميكانسيان ، الكل فتح أبوابه .
لا حول و لا قوة إلا بالله ..
و الآن .. اقتربنا من دخول المرحلة الثالتة 10.000
بشر لم ينل حقه في التعليم فصار جاهلا .. و سيقتل الجميع بجهله.
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2
29 - سلام عليكم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:18
ياربي احد باس واش حتى لهاد ايام اخيرة عاد بدينا كنطلعو او كنا من شحال هذا؟؟ هاد قضية مفهومة باغين اقولو لينا غادي اتمدد حجر و سلام عليكم
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2
30 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:18
غدا ان شاء الله منين يترفع الحجر ما غايبقاوش الحلات حيت حنا ديما منين كايقرب نهاية الموعد كايتزادو الحالات وللله شؤون
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1
31 - حلل و ناقش الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:19
سوف يتم رفع الارقام حتى يبرروا تمديد الحجر الصحي... انهم لا يفكرون الا من زاويتهم و يخافون من زوال مناصبهم... وزارة الصحة تريد فقط تصفير حالات كورونا ولا تكترث للحالة النفسية للمواطنين وخاصة الاطفال والنساء والمسنيين المترتبة عن الحجر الصحي... وزارات الصناعة، الاقتصاد و المالية، الفلاحة لا يرون الأمور الا من زاوية جد ضيقة فليس هناك تنسيق واستراتيجية واضحة.... كل هذا لا يخدم المواطن الذي هو المستهلك الرئيسي المساهم الاساسي في تنمية الاقتصاد.... والله يستر
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4
32 - رشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:19
لا للعهدة الرابعة ، نعم للرفع التدريجي مع إحترام التدابير الوقائية اللازمة
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1
33 - Yassin XD الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:19
اوى ها لقلنا ناس من بعد رمضان خترقت حجر الصحي والان نحصد افعالهم لاسف المرض خرج عن السيطر وعلى حسب توقعات عدد اصابات راح يرتفع في ايام القادمة
الخلاصة يجب تمديد الحجر الصحي لشهر اخر وبكل صرامة ومن يخالف يعاقب
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-3
34 - ايكون خير الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:19
ايوى قولو بغينا رافع الحجر 135 حالة اليوم. اقولو رفع غدا لي عندو شي وليدات اوليدين راه خايف عليهم
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-4
35 - Moha الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:19
مزيان الله يسخر اللهم يبارك اوا خرجو ودرجو براحتكم راه بيتزاد في لحجر
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-3
36 - Redaw الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:19
كيقولو غير الأرقام لي عجبوهم باش يزيدو فالحجر
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3
37 - يوسف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:20
ربما هدا الفيروس يتأقلم مع الطيبعة فرغم وجود حرارة مرتفعة فانه يتطور انها الكارثة.
.
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-4
38 - Amin الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:20
الحمد لله بفضل المجهودات الجبارة و كون المغرب كان رائدا و سريعا في التفاعل و بفضل 100 مليون كمامة من صنع مغربي استطعنا التحكم في المشكل المغرب الدولة الأولى في شما افريقيا و المغرب العربي التي اصتطاعت السيطرة على هدا الفيروس
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-3
39 - مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:20
نعم للتمديد في جهة الدار البيضاء و طنجة و رفع الحجر في باقي الاقاليم
خصوصا الجنوب الذي لم يتأتر بالفيروس
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-1
40 - رشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:20
فيلم هندي من اخراج هدوك لي كيتحكمو فلحكومة محكومة الناس عايشة فلقصور وفحسابها ملايير ملايير هما معليهم لاحجر لا والو عايشين مكيفكرو لا ماء لا ضوء لا ماكلة كلشي موجود .وجاتهم هاد الفرصة باش ينتاقمو من هاد الشعب لي كل ما طول الحجر غا يتزاد امراض نفسية لي اشد من كورونا باش يولي كيقلب علي الطبيب عوض ميقلب علي حقو دولة كحلة العيشة فيها اشد من الفر
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7
41 - مغربية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:20
من المفترض انتهاء الحجر الصحي 10يونيو زلحد الساعة لايوجد اس بلاغ رسمي يوضح لنا الصورة اكثر.
بالنسبة كذلك للبنوك اللتي قدمت تاجيل للقروض 3 اشهر والكراء والفواتير وشركات تامين السيارات.... هل تظنون انه بعد الحجر الصحي سوف نخرج ونجد الاموال امام البيت المرجو الاخد بعين الاعتبار كل هذا ... ونحن ضد اي تمديد
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5
42 - رجاوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:21
العبت و الله هاذشي بزاف عيقتو و بزاف مبغيناش تمديد بزاف هاذشي لي بغا تمديد إلى نسميه عند كلمتو راجل نهار يطلقونا مبخرجش كاع تال شهر 9
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3
43 - MEKNASSI الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:21
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعف عنا
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2
44 - متابع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:21
سبحان الله هاذ الأرقام شدين معنا العكس غير كيقرب اسالي الحجر كيرتفعوا. فهم الفاهم
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1
45 - Doc الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:21
C est normal l’aid +la prostitution kenitra Marrakech taroudant agadir hadchi ghir lbayn ..,,
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-3
46 - Sabrina الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:22
اينما تكونوا يدرككموا الموت ولو كنتم في بروك مشيدة.لكان كانوا اجدودنا كيخافوا من الموت لكان ماكانوا وصلوا للمغرب اوللاندلس. حاربنا بكري !!!!!!!!
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1
47 - hamid الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:22
سنشهد كارتة بسبب تخفيف ورفع الحجر الصحي.
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
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0
48 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:22
الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها
والحمد لله على كل حال
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1
49 - Jaouad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:22
يتعاملون مع الشعب كأنه طفل صغير لا يفهم.والمشكل أن أصغر طفل يعرف نوياهم.لا لتمديد الحجر نعم للدعم المالي للشعب المقهور.
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2
50 - ايت واعش الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:22
رقم طبيعي هو نتيجة الزيارات ااعائلية خلال عيد اافطر...وتخفيف الحجر......والناس لا تفهم ان الحل بيدها والاغلبية باقي غادا بنفس العقليات ديال شحال هادي..
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1
51 - نورة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:22
مع هاد الإرتفاع على اش من تخفيف غادي يكون؟ مازال حالة الطوارئ و الحالات مزالين! ملي غادي يخفو الحجر الصحي المواطن المغربي غادي يخرج بحال إلى كورونا مبقاتش. اللهم الطف بنا وارفع عنا هذا الوباء
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3
52 - عمالة البرنوصي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:23
يا سلام حتى بقى نهار على نهاية الحجر الصحي ايوى راه الزناقي عامرين ببنادم وبدون كمامة الحوانت كلهم حلو الشباب والمراهقين غير معمرين الزناقي بدون ورقة السماح بالخروج وبدون حاجة والغريب الملحوظ هو تراخي وغياب السلطة المحلية ودوريات عناصر الامن بشكل يدعو للريبة من فائدة هذا الحجر وحالة الطوارئ في غيابة صرامة المخزن والردع الاستباقي للذين يخرقون الوضع السليم فالاسواق العشوائية ليوم رجعات في بلوك 1 التابع للدائرة 52 والحالة فوق عادية وجل الناس بدون كمامة زد على ذلك المراهقين بالليل ما كيدخلو تا 2 صباح وكاينين شي حوانت حالين بالليل في بلوك 1 ايوى غير حيدو هذا الحجر راه ما نافع والو بهذه الطريقة
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3
53 - زعير الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:23
صرحوا حتى ب100 الف لا قدر الله يجب رفع الحجر على الناس وفتح المساجد والسماح لجميع اللانشطة للعمل دون شرط او قيد الا إجراءات الوقاية التي على الجميع التزامها
هل ستغلقون البؤرة الصناعية بالبيضاء
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-3
54 - مقهور من كورونا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:23
وا سيرو من دوك القوالب، نتوما فين ما يقرب أجل الحجر تتعمدو ترفعو من الأعداد باش تهيؤو الرأي العام يتقبل التمديد. قتلتونا بهاد الحجر ، تأزمنا نفسيا و جسمانيا ، البرودة شداتنا من كل قنت و ظهورنا ضرونا بالجلوس، راه العمر قصير بغينا نعيشو أخويا نطلقو غير رجلينا نشوفو غير الناس، قتلتوونا قتلتووونا غير نتوما مرحين ف الفيلات و الإقامات و الشواطئ الخاصة و حنا سادين علينا كيف الدجاج.
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2
55 - عبدالخالق الكوتاري الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:23
أرقام منفوخة الله يستر ويحض الباس حتى بقات يومين على رفع الحضر المنزلي القضية فيها إن
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-1
56 - youssef الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:23
اما رفع الحجر الصحي وإما الاستعداد للكارثة.
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-3
57 - عزالدين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:23
135 حالة أغلبها في الدار البيضاء و طنجة
السؤال ماذا يوجد في الدارالبيضاء و طنجة
الجواب المعامل
معامل تركيب السيارات
معامل الأحدية
معامل الشكولاطة
أرباب المعامل في فيلاتهم يسبحون في لابيسينات
و العمال ينشرون الوباء
و المواطنين محجوزين في منازاهم
و وزير الصحة ما كانشفوهش
و رئيس حكومة يتفتف
الله يعطيكم الصحة و تبارك الله عليكم
ضحيتو بالصحة مقابل الاقتصاد
دابا ما غا تبقا لا صحة و لا اقتصاد
الكمامة كانت كا دير 80 سنتيم
ولات إلزامية و ب 3.50 دراهم
كا تبزنزو فينا كيف بغيتو حنا المذاويخ
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58 - لا للتمديد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:23
واخا يلقاو تا 1000 غنخرج كيف ما بغيت
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-2
59 - الصبر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:24
يجب التعايش مع هاد الوباء. يجب الرفع التدريجي للحجر الصحي.
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60 - samuel الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:24
كازا عيان بيها الحال هي و طنجة و مراكش، خرجتو على المغرب مسكين، كولشي بغا يخرج من دارو و لاكن الله يسمح ليكم ما خليتوناش
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61 - محارب الفساد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:24
السلام عليكم .....مادمت في المغرب فلا تستغرب ....شكرا هسبريس
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62 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:24
نستنتج أن الحجر الصحي ليس هو الحل، بل الحل هو التباعد الاجتماعي و النظافة و تفادي التجمعات و الأهم رفع عدد التحليلات للكشف المبكر كي تنخفض حالات الوفيات..
حفظنا الله جميعا
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1
63 - adil الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
التسهيل وتخفيض العقوبات والرفع الحجر الصحي سيؤدي ببلادنا إلى كارتة لا يحمد عقابها.
المرجو تمديد الحجر و إغلاق المصانع.
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-1
64 - الثعلب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
الخلاص التمديد هو التمديد.
لازم نحميوا الأسر ديالنا و أطفالنا، و نحارب حتى الموت كل متمرد خبيث ، المبلي بالقهوة،و الشيشة، والمال اللذي يريد ان يتلاعب على ظهر شعبه ووطنه.
أقولها و أكررها لا لتمرد و لا للهلاك.حذار
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-2
65 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
لقد توضحت الامور، علينا العودة الى الانتاج و الحياة العاظية مع الالتزام بكل ما يلزم من تدابير الوقاية و ابداع طرق جديدة لاستمرار الخدمات .......مثلا : المقاهي تلتزم بمقعد و طاولة لزبون واحد مع التباعد و السماح لهم باستغلال الساحات المجاورة ، و فتح مراكز التصييف و تنظيمها وفق شروط و هكذا ... .الكرة في مرمى المجتمع لكي يعبر عن روح مواطنة علية وحب لهذا الوطن
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-2
66 - simo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
هدا معناه غتزيدوا في حالة الطوارئ والحجر الصحي.....مبقينا فاهين والوا....؟؟؟؟؟ متى نرجعوا لحياتنا الطبيعة.....ملينا وعيينا من الروتين...تخنقنا والله حنى ووليداتنا....
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67 - brahimov الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
عرفتو شنو المشكل ديال المغرب.هو أزمة الثقة.المواطن مكيتيقش ف الدولة.و الدولة ماتايقاش ف المواطنين ديالها.يعني كندوروا ف حلقة مفرغة.
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68 - نعم لا ربما الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
الوزارة قالت أنها وصلت لتوفير 17000ألف تحليلة يوميا و لا نرى سوى أقصى رقم 3000 بمعناه كم ستوفر في ظرف شهر مثلا كم سيكون مدخول الوزارة عندما تلزم قطاعات كثيرة بأداء التحلية ب 500درهم التكلفة كما قالت الحكومة مداخيل رهيبة أكسبهم كورونا كيف يتخلون عنه برفع الحجر دون شروط تعوض ذلك
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69 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
وا باراكا من الدعم الخارجي عقنا بالقالب
بغينا الكرامة الاجتماعية و الحرية الاغلبية واعيين و عارفيين و كانتحدا مصداقية الارقام
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70 - noura الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:25
مابقينا فاهمين والو معاكم. الله يدير لينا معاكم شي تاويل ديال الخير
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71 - Ana الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:26
هاذو الاصابات ديال اواخر رمضان والعيد فاش كولشي خارج وكيتزاحم وكيتسالم يلاه بانو بعد اسبوعين
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72 - amine الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:26
Il faut confiner pr encore plus. Deux semaines au minimum mais cette fois ça doit être très stricte.
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73 - عالم جيولوجي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:26
نضرا الضروف التي تمر بها بلادنا يجب على الموطنين الحيط والحدار واجتناب الاختلاط والابتعاد على التجمعات مثل المقاهي والمطاعم والمسابح وحتى الاسواق الاسبوعية يجب اخد الاحتياط من الماكولات السريعة وابتعاد الاطفال من كل تجمع ولو المدرسة هدا الفيروس يعيش في كل مكان حتى 72 ساعة على الاسطح والخشاب والبلاستيك الى غير دالك يجب الاحتياط نعم لتمديد حالات الطوارء
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74 - مهدي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:26
دائما البؤر هي سبب زيادو
الاصابات ىىسيختفي هدا الوباء وسترجع الحياة طبيعية علمتنا كورنا عدة اشياء الحمد لله لنرجع اليه وكل شي ء بقدر الله
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75 - تاركا نتوشكا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:26
الله اشافي الجميع..ويرحم الموتى..
ان شاء الله كلشي من الخير
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76 - الذيب موحا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:27
اللهم ارفع عنا هذا البلاء في الأجل القريب وعافنا وعفوا عنا،
والمرجو من صحافة هسبريس عدم الغفل على الحالات النشيط التي تتلقا العلاج والمحصور عددها في (734)
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77 - Karim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:27
المرجو التمديد في الحجر الصحي والتشديد في حالة الطوارئ الصحية.
ما نشهده في المستشفيات كارتي

نعم للتمديد.
اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
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-3
78 - شان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:28
إذن نبدأ من الصفر
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله
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79 - زكرياء الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:28
بؤرة الدار البيضاء الجديدة أين توجد؟؟
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1
80 - عالق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:28
المزيد من الصبر أيها المواطنون. ما هي إلا أسابيع قليلة و يرفع الحجر المنزلي. صبرو معانا شويا حتى يفرج الله.
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81 - ولد الشعب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:28
خوتي وش كاين شوحد مات بكورونا فدارو. راه الفيروس مشي خطير دك درجة كتصورو
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82 - youssef الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:28
ارقام مغلوطة الهذف منها تبرير تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي. لا للتمديد، لا لاستغباء الشعب، لا لتحقير المواطن، لا لسلب المغاربة حريتهم بذريعة تفشي الوباء. اللهم ان هذا منكر.
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83 - Ibrahim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:28
شي حاجة ماشي هي هاديك ،بدا الفار يلعب في عيبي،ميريكان كل يوم مضاهرات او ماطاري ليهم والو
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2
84 - احمد موسى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:29
نعم للتمديد.

اتمنى ان يكون هناك تمديد للحجر الصحي.
فإن الأمور بدأت تخرج عن نصابها.

نعم للتمديد.
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-2
85 - رجل تعليم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:29
والآن وبعد كل هذه الأرقام المخيفة والتي لا تبشر بخير أبدا تأتي شرذمة غير مسؤولة مطالبة برفع الحجر.ضع نفسك مكان ذلك المسؤول الذي يقرر في التمديد من عدمه.
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-2
86 - الفاسي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:29
من الأول لم يوجد لا حجر صحي ولا والو أنا وأسرتي أصبحنا نعاني من الإكتئاب ولهذا وخى تكون مئة ألف إصابة لأننا تأكدنا أن الأمور ستظل كما هي عليه واحد جالس فداروا ملتزم وعشرة خارجين أمام أنظار السلطات التي لا تحرك ساكنا ولهذا سأخرج غدا إن شاء الله وليكن ما يكون
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1
87 - Reda الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:29
الناس اللي تايقولو راه الدولة بلعاني زادت فعدد الحالات واش هادشي تايقبلو العقل!!! راه الإقتصاد ديال الدولة وفف. هاد الإرتفاع ناتج عن عيد الفطر بعد مرور أسبوعين...
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88 - اسماعيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:30
لي فراس الجمل فراس الجمالة، أوكي باي
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1
89 - شاهد على العصر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:30
الارقام تحمل رسائل مشفرة لا يفطن بها الا الراسخون في الطب . يعني الأطباء. اما الطابين فلا تهمهم هذه الأرقام لا يهمهم الا الرقم الذي يجب يتوفر في جيوبهم التي صارت صفر
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1
90 - هشام متسائل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:30
أعلى حصيلة مماثلة تعود إلى 12 مايو ب 137 حالة يعني العودة إلى الوراء بشهر
سيقررون التمديد للحجر لأن الوباء لم تتم السيطرة عليه ولا على البؤر رغم الرفع من عدد التحاليل و تقريبا 3 أشهر من حبس الناس داخل ديارهم
فشل ذريع لحكومة تتباهى بالإجراءات الاستباقية وبتفضيل الصحة على الاقتصاد وبتوفير ملايين الكمامات يوميا
فشل ذريع
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3
91 - عبدو الوزاني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:30
وبالتالي فرفع الحجر الصحي يعني وقوع كارثة كبيرة.
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-1
92 - محمد جابر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:31
الخصوصية و الإستثناء المغربي دائما حاضر حتى في زمن الكوارث و الأوبئة، لم أجد تفسيرا لكل هذا العموض الذي تنهجه الحكومة في سياستها التواصلية مع اامواطنين و العلاقة المباشرة التي تربطهم بالحالة الوبائية و تواريخ رفع الحجر من عدمه إضاغة للقرارات الإرتجالية و المتضاربة بين مكونات هذه الحكومة التي تفتقر للإنسجام و المنهجية و الكفاءة و أيضا الشجاعة اللازمة لتحمل مسؤولية قراراتها عوض الإكتفاء بمحاكاة الدول الأخرى و تلقي التعايمات من الجهات العلبا و كأن رئاسة الحكومة خلقت لتكون جهة سفلى.
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93 - ح.س الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:31
لماذا لا نبشر بعدد حالات الشفاء اولا....ام اللعب على الاعصاب.
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2
94 - ابراهيم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:31
لا يريح البال عندما نسمع في الاسبوع الجاري ارتفاع عدد المصابين، وهذا راجع للتهور وعدم اعطاء اهمية للوباء، اذا بقينا بهذا التصرف من بعض الاشخاص فعلينا البقاء لمدة اطول للقضاء عليه، اصبروا اسبوعا فستكون النتيجة مريحة ونخرج في امان
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95 - عثمان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:31
الآن سترتفع الأرقام إلى ما فوق المائة...طبيعي...غدا جلسة البرلمان...
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96 - عاود طلعات الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:31
هاد كورونا مافيها تيقة لهذا خاصنا نردو البال بزاف بحال لي كيسوق السيارة غير اغفل شوييا صافي مشا فيها
الله احضر السلامة شحال من فيروس داز اؤ مشا بحالو نهائيا هدا والو ماكيغلبو لا شتا ولا صيف ! لعجب !
نطلبو من الله عز وجل ارفع هذا الوباء علينا وعلى البشرية معاء
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-1
97 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:32
استعدوا لتمديد الحجر و اكل الحجر، شكرا على تفهمكم.
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98 - Abdou 1 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:32
سبحان الله . والله العظيم لا افهم هل الناس لا يحترمون ام ان عدد التحاليل هو الذي ارتفع. هل يرفع الحجر ام يمدد . حقيقة لا اريد ان اكون مكان رئيس الحكومة في هذه الايام بالذات. قرار جد صعب .
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99 - لا لتمديد الحجر الصحي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:32
لا للتمديد غي هاد التعطيلة لي تعطلتو باش تخرجو القرار يدباينة تلفتو عرفتو الشعب ماباغيش اوا الله يرضي عليكم سمعو لينا و حتارمونا كيفما حتارمناكوم هاد 80 يوم لي فاتت
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2
100 - لا حبيب لا رحيم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:32
ما عطيتونيش وما كنتسناهاش منكم.. طلقونا غير من هاد الحبس وخليونا خدمو على ولادنا راه الجوع نخرر كرشناا والزلط بهدلنا.. عيقتوو بزاف والصبر عندو حدود!
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1
101 - واقعي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:32
عدم إيجاد لقاح سيؤثر علي الحياة الإنسانية.لقد مر. نصف العام و لم نحس به و كورونا لن تختفي في 2020.نتمني إيجاد لقاح في بداية 2021 لأن الحياة بلبس الكمامة و التباعد ليس حياة فرغم عودة الحياة بعد رفع الحجر لن نحس بالحياة نفسها.
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102 - Tazalimt الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:32
ربي يسترنا ويخفف علينا البأس
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103 - فكرة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:33
يجب رفع الحجر الصحي كما فعلت العديد من الدول
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2
104 - بوتقموت الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:34
المغرب لن يستطيع القضاى على كورونا لان سرعة انتشار المرض وسرعة تدخل المخزن متساويتان.كان هناك سباق بين سلحفاة وحلزون.
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105 - الرشيدية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:34
وبهذه الإصابات 135 الجديدة عافاهم الله وشافهم نبشر المغاربة بعشرين يوما إضافية من الحجر الصحي
حكومة فاشلة بكل المقاييس لا رؤية جدية ولا تدابير ارتجالية وعشوائية ودائما تنتظر الهواتف من الحكام الفعليون لهذا البلد
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106 - المواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:34
مازالت البؤر المهنية بالدار البيضاء تطل علينا بين الحين والأخرى.اذن لماذا نرى كل يوم أن المقاولات في المغرب اتحدت جميع الإجراءات الوقائية .يكدبون ويكدبون ويكدبون. ونحن مسجونون بين أربعة حيطان . تعديتو على هاد البلاد
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0
107 - hamza الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
أفضل حل هو التخفيف التدريجي للحجر الصحي على غرار باقي الدول الأوروبية و تمديد حالة الطوارئ التي تختلف جدريا عن الحجر الصحي تفاديالتفاقم الأوضاع الصحية من جهة و اللقتصادية من جهة مع ضرورة تقديم رؤية شاملة لمعالم التخفيف التدريجي
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0
108 - مؤامرة كورونا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
السلام عليكم
بدون نفخ و بدون زيف فهما المقصود
لقد تم الحكم على المواطن المغربي بشهر حبسا غير صحي نافذا و ذلك لان الاصابات فاقت 100000 الف اما بالنسبة للوفيات فقد تراوحت مابين 5000و 10000وفاة جراء فيروس كورونا
فيروس كورونا هو الجوع و قلة شي و القهرة و الفقر ..........
لنا الله يا عباد الله
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1
109 - صاحب رأي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
يجب رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي إن شاء الله و التعايش مع الفيروس مع أخذ الحيطة و الحذر و كنتمنى بدءا من غذ 10 يونيو نقدرو نخرجو فمدينة الرباط و تمارة و تامسنة كاملة و نقدرو نرجعو لحياة الطبيعية دقة دقة ان شاء الله، لا للتمديد فالتمديد ليس حلا على الإطلاق.
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110 - متتبع من كازا الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
اوا دبا الى كانت هاد الارقام حقيقية، راه المحكومة في وضعية لا تحسد عليها.
ما تقد ترفع الحجر باش تنتعش مداخيلها .
ما تقد تمددو وتتعرف بالفشل في ادارة الازمة.
مهزلة على الصعيد العالمي . وزير الخارجية كيصرح في البرلمان بان الحالة الوبائية تحسنت مند منتصف مايو و سيتم ارجاع المواطنين المنسيين في الخارج .
ووزير الداخلية قرر تمديد الحجر في ٢٠ مايو عشرون يوما اضافية و ما زال ينادي بتمديد آخر بدهوى الحالة الوبائية تدعو للقلق.
اوا فكها يا من وحلتيها
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111 - Baraka الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
هي زيدو متحشموش .............
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112 - الياس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون .
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113 - mahroucha tounfit الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
ولهذا سنمدد الحجر الصحي الى غاية يوم القيامة والمرجو من المواطنين الإلتزام بالحجر الصحي وأكل الحجر لأنه صحي الله اعفو علينا
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114 - أحمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
كنظن أنه، يرفعو الحجر الصحي على المدن ألي ما تسجلات فيها حتى حالة الأسبوع الأخير، و السفر بين المدن و خصوصا هاد اللي ما تسجلات فيها حتى حالة خاص تكون مراقبة صارمة على أبوابها، يعني المراقبة الصحية الفحوصات عند دخول المدينة، والسفر خارج المدينة إلا لغاية ملحة.
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115 - الرباطي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:37
نتمنى من الله ان يرفع البلاء ويتم الشفاء.ولكنني أقف حاىرا ومذهولا امام مايحدث فكيف يكون كورونا بهذه الخطورة والاف الأمريكيين والأوروبيين وكندا خرجوا للتظاهر ضد العنصرية؟؟!!!!وكيف تستمر الحروب بليبيا واليمن؟؟!!فهل حقا كورونا بهذه الخطورة التي يصورها الاعلام؟وهل الشعوب المتقدمة اغبياء ليخرجوا للتظاهر في هذه الأزمة؟وهل الأنظمة الصحية العربية والافريقية تعي اسرار كورونا وتتكتم أم ماذا؟!!اللهم ألطف بِنَا امين ياارحم الراحمين.وطبعا ان لا ادعوا احدا للخروج من الحجر الصحي.
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116 - وا فين اسي العثماني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:38
اليوم القضية حامضة بدات كتزند شوية وهذا طبيعي ما كاين لا حجر ولا حضر كنشوفوا الناس خارجين كيتساراوا مع روسهم ما هوماش هنا السيارات كيسركلوا بالليل او بالنهار.
الحكومة ابانت عن ضعفها والمواطن هذا الشيئ اللي باغيي. باقي شويا او غادي تولي عندنا ميريكان غير الله يحفض.
ملاحظة زوينة وهي حتى حالات الشفاء انخفضت واش الهيدروكسي كلوروكين ما بقاش عندها مفعول ام ماذا.
الى بقات الازمة على حالها فمحالش واش ايترفع الكجر من هنا العام الجاي او الاخر اللي من بعدو.
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117 - عادل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:38
نسأل الله تعالى السلامة،مع اقتراب رفع الحجر المنزلي يتزايد عدد الاصابات.
ال يبدأ أولا بالتوسل الى الله.
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118 - خالد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:38
لماذا كلما قرب وقت رفع الحجر الصحي ترتفع عدد الإصابات هل هذا يبرر للحكومة مرة أخرى بتمديد الحجر الصحي .
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119 - طارق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:39
باينة غادي ندوزو لسياسة مناعة القطيع
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120 - Allah alwatan al malik الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:39
Vive notre roi vive notre roi vive notre toi
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-2
121 - عاليق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:39
كل ما اقتربت رفع حجر صحي كل ما ارتفاعت حالة المصابين سبحان الله العظيم الله يرفع عنا هدا الوباء يارب أنتا تعلم بينا ولاغير سواك
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122 - إيكو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:39
موجة ثانية بدأت بضرب المغرب الذي دخل المرحلةالثالثة التي لن تعلن عنها الحكومة و ستكتفي بتمديد الحجر فقط!!!
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123 - ملاحظ الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:39
بسبب بعض الجاهلين الذين خرجوا يوم عيد الفطر لزيارة أقاربهم ومن تم نقل العدوى.
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-1
124 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:40
يا رب ترفع عنا هذا الوباء. إنك على كل شيء قدير.
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125 - مغربي رشداوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:40
قلة الوعي والجهل ايديرها واحد ويحصلو فيها 100..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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126 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:40
الحصيلة تؤكد مسألتيـــــن : اولا الفيروس مازال يتحرك بيننا ، المسألة الثانية اننا مازلنا نتصرف بتهور ولامبالات و عدم ارتداء الكمامات في الاماكن العامة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي(احترام مسافة الامان) عدم الالتزام بالنظافة اذن كيف نريد ان ينحصر الوباء في ظل هده التصرفات يقول المثل 'لي ضربت يد مايبكيش'.
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127 - فاسد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:40
لم أعد حقا أهتم لعدد الإصابات بالفيروس ففي الأخير الفيروس ضعيف جدا و ليس بحجم التهويل الممارس في الإعلام.
بالنظر لعدد الموتى و حسب نفس المعايير وجب على الدول حظر السيارات و الدراجات للأبد لما تخلفه حوادث السير.
الحجر الصحي لمدة تتجاوز شهرا هي كارثة لا تستطيع حكومات العالم أن تعترف بخطئها.
الأجدر بنا الإقتداء بدول لم تفرض الحجر، لكن نفرض وضع كمامات عند الخروج و توعية الشعب بتقليل التجمعات.
وجب على الدولة التي تريد حماية شعبها من الفيروس، أن تحميه أولا من الأمراض النفسية المترتبة عن الحجر خصوصا لمن يكتري البراريك و الغرف رفقة أطفاله، هل كورونا أخطر من الجوع و من عداد الإنتحار الذي ارتفع و من من يقتل ولده أو زوجته أو والديه؟
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128 - عمر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:41
المصانع خدامة و الأسواق الممتازة خدامة و الطوموبيلات معمرين الطرقان كولشي عندو الرخصة حتى للسفر بين المدن. الحجْر غير على الدرويش لي ماعندو ماياكل.الحجْر على كلشي أولا حتى على واحد
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129 - الحمداني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:41
قلبنا بهاد كورونا وخلونا تبعين هاد الارقام مر طلعين مر هبطين بلصة طكيوا وبقنا حلين فمنا معرفين ولوا ونضوا تخدموا على ريسكم هاد الشي دروا الاحتباس الحراري ادخلوا بندم اتكمش صحة حتى اءتكاد شوي الغلاف الجوي
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130 - الحسين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:41
منذ شهر والمغرب يعلن أنه يسجل ما بين 24 و 30 إصابة في بعض المدن كالدار البيضاء ومراكش لكن قبل يومين من رفع الحجر الصحي
ازدادت الأرقام إلى 135 إلى 160 إصابة هذه الأيام. هناك شيء مخفي وراء هذه الأرقام.
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