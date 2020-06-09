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- المغرب يسجل 135 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (130)
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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 135 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8437 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 331134 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليستقر عدد الوفيات في 210 حالات. بينما تم التأكد من 85 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7493.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (130)
والعجيب الغريب ان الذباب الإلكتروني يريد الدفع بالمغاربة إلى ما لا تحمد عقباه المهم هو النيل من اقتصاد المغرب ولا سيما السياحي و إيصاله إلى مراتب موبوءة يصعب التعافي منها بسرعة
تمكن المغرب خلال سنوات فارطة لانتشار وباء إيبولا من التصدي لمحاولات الأعداء وتخلى بذلك عن تنظيم كأس افريقيا بأراضيه واليوم بعود الأعداء لاغتنام فرصة انتشار وباء كوفيد 19 لنشر وزعزعة أمن البلد في دعوات لرفع الحجرالصيحي بسرعة مشكوك فيها
كما أن الشك يحوم أيضا حول انتشار الوباء بهذا الشكل المضطرب في المغرب
زعمة مزال تتصحبونا مكلخين
لعجب هاذ اصحاب نظرية المؤامرة فين كانو ملي حالات الشفاء طلعو فجاة و بشكل غريب من ما بين 20 و 60 الى 300 و 500 ماشناهومش كيكتبو ديك ساعة على المؤامرة و دابا لبعملية بسيطة عتشوف بان الاصابات قربت من حالات الشفاء علييها نقصو بداو كيخرجو لينا واصلا الحجر مخفف من لخر د رمضان كلشي خرج فطبيعي الاصابات ترتفع و حيت التحاليل قلال بالنسبة لعدد السكان فكل مرة كيركزو علا جهة علاشي الاصابات طالعة هابطة
اما هادوك لكيحلفو حتا يخرجو نهار 10 فيهم عي لهضرة و تجبرم كاملين مخبعين فديورهم حيت لخرج راه خرج شحا هذي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
منذ العشرة أيام الأخيرة من رمضان لاحظنا استهتارا و تهاونا من طرف المواطنين و السلطات كذلك .
الناس شرعو في الخروح من منازلهم لاقتناء لوازم العيد ، ثم جاء العيد فقامو بزيارة الأهل و الأحباب و كأن كورونا اختفت .. و بعدها قامو برفع الحجر تدريجيا من تلقاء أنفسهم في ظل تناقص الباراجات و مراقبة السلطات لشوارع مليئة بالمواطنين .. اكتظاد في المحلات التجارية و في الأسواق العشوائية .. شباب يلعبون الكرة .. مول الزريعة ، الدروگري ، الخياط ، الميكانسيان ، الكل فتح أبوابه .
لا حول و لا قوة إلا بالله ..
و الآن .. اقتربنا من دخول المرحلة الثالتة 10.000
بشر لم ينل حقه في التعليم فصار جاهلا .. و سيقتل الجميع بجهله.
الخلاصة يجب تمديد الحجر الصحي لشهر اخر وبكل صرامة ومن يخالف يعاقب
.
خصوصا الجنوب الذي لم يتأتر بالفيروس
بالنسبة كذلك للبنوك اللتي قدمت تاجيل للقروض 3 اشهر والكراء والفواتير وشركات تامين السيارات.... هل تظنون انه بعد الحجر الصحي سوف نخرج ونجد الاموال امام البيت المرجو الاخد بعين الاعتبار كل هذا ... ونحن ضد اي تمديد
مند الان الناس بداات بالتراخي لا احترازات ولا كمامات ولا مسافة التباعد الاجتماعي.
المرجو ااصرامة وتمديد الحجر.
اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها
والحمد لله على كل حال
هل ستغلقون البؤرة الصناعية بالبيضاء
السؤال ماذا يوجد في الدارالبيضاء و طنجة
الجواب المعامل
معامل تركيب السيارات
معامل الأحدية
معامل الشكولاطة
أرباب المعامل في فيلاتهم يسبحون في لابيسينات
و العمال ينشرون الوباء
و المواطنين محجوزين في منازاهم
و وزير الصحة ما كانشفوهش
و رئيس حكومة يتفتف
الله يعطيكم الصحة و تبارك الله عليكم
ضحيتو بالصحة مقابل الاقتصاد
دابا ما غا تبقا لا صحة و لا اقتصاد
الكمامة كانت كا دير 80 سنتيم
ولات إلزامية و ب 3.50 دراهم
كا تبزنزو فينا كيف بغيتو حنا المذاويخ
حفظنا الله جميعا
المرجو تمديد الحجر و إغلاق المصانع.
لازم نحميوا الأسر ديالنا و أطفالنا، و نحارب حتى الموت كل متمرد خبيث ، المبلي بالقهوة،و الشيشة، والمال اللذي يريد ان يتلاعب على ظهر شعبه ووطنه.
أقولها و أكررها لا لتمرد و لا للهلاك.حذار
بغينا الكرامة الاجتماعية و الحرية الاغلبية واعيين و عارفيين و كانتحدا مصداقية الارقام
الاصابات ىىسيختفي هدا الوباء وسترجع الحياة طبيعية علمتنا كورنا عدة اشياء الحمد لله لنرجع اليه وكل شي ء بقدر الله
ان شاء الله كلشي من الخير
والمرجو من صحافة هسبريس عدم الغفل على الحالات النشيط التي تتلقا العلاج والمحصور عددها في (734)
ما نشهده في المستشفيات كارتي
نعم للتمديد.
اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة الا بالله
اتمنى ان يكون هناك تمديد للحجر الصحي.
فإن الأمور بدأت تخرج عن نصابها.
نعم للتمديد.
سيقررون التمديد للحجر لأن الوباء لم تتم السيطرة عليه ولا على البؤر رغم الرفع من عدد التحاليل و تقريبا 3 أشهر من حبس الناس داخل ديارهم
فشل ذريع لحكومة تتباهى بالإجراءات الاستباقية وبتفضيل الصحة على الاقتصاد وبتوفير ملايين الكمامات يوميا
فشل ذريع
الله احضر السلامة شحال من فيروس داز اؤ مشا بحالو نهائيا هدا والو ماكيغلبو لا شتا ولا صيف ! لعجب !
نطلبو من الله عز وجل ارفع هذا الوباء علينا وعلى البشرية معاء
حكومة فاشلة بكل المقاييس لا رؤية جدية ولا تدابير ارتجالية وعشوائية ودائما تنتظر الهواتف من الحكام الفعليون لهذا البلد
بدون نفخ و بدون زيف فهما المقصود
لقد تم الحكم على المواطن المغربي بشهر حبسا غير صحي نافذا و ذلك لان الاصابات فاقت 100000 الف اما بالنسبة للوفيات فقد تراوحت مابين 5000و 10000وفاة جراء فيروس كورونا
فيروس كورونا هو الجوع و قلة شي و القهرة و الفقر ..........
لنا الله يا عباد الله
ما تقد ترفع الحجر باش تنتعش مداخيلها .
ما تقد تمددو وتتعرف بالفشل في ادارة الازمة.
مهزلة على الصعيد العالمي . وزير الخارجية كيصرح في البرلمان بان الحالة الوبائية تحسنت مند منتصف مايو و سيتم ارجاع المواطنين المنسيين في الخارج .
ووزير الداخلية قرر تمديد الحجر في ٢٠ مايو عشرون يوما اضافية و ما زال ينادي بتمديد آخر بدهوى الحالة الوبائية تدعو للقلق.
اوا فكها يا من وحلتيها
الحكومة ابانت عن ضعفها والمواطن هذا الشيئ اللي باغيي. باقي شويا او غادي تولي عندنا ميريكان غير الله يحفض.
ملاحظة زوينة وهي حتى حالات الشفاء انخفضت واش الهيدروكسي كلوروكين ما بقاش عندها مفعول ام ماذا.
الى بقات الازمة على حالها فمحالش واش ايترفع الكجر من هنا العام الجاي او الاخر اللي من بعدو.
ال يبدأ أولا بالتوسل الى الله.
بالنظر لعدد الموتى و حسب نفس المعايير وجب على الدول حظر السيارات و الدراجات للأبد لما تخلفه حوادث السير.
الحجر الصحي لمدة تتجاوز شهرا هي كارثة لا تستطيع حكومات العالم أن تعترف بخطئها.
الأجدر بنا الإقتداء بدول لم تفرض الحجر، لكن نفرض وضع كمامات عند الخروج و توعية الشعب بتقليل التجمعات.
وجب على الدولة التي تريد حماية شعبها من الفيروس، أن تحميه أولا من الأمراض النفسية المترتبة عن الحجر خصوصا لمن يكتري البراريك و الغرف رفقة أطفاله، هل كورونا أخطر من الجوع و من عداد الإنتحار الذي ارتفع و من من يقتل ولده أو زوجته أو والديه؟
ازدادت الأرقام إلى 135 إلى 160 إصابة هذه الأيام. هناك شيء مخفي وراء هذه الأرقام.