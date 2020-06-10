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مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بإلغاء المأذونية ووقف "الاستغلال"

مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بإلغاء المأذونية ووقف "الاستغلال"
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:00

توقف أزيد من 5200 من سائقي سيارات الأجرة عن العمل بمدينة الدار البيضاء، خشية إصابتهم بمرض كوفيد 19، الذي مازال يسجل مزيدا من الحالات بالعاصمة الاقتصادية.

وقال سمير فرابي، نائب الأمين العام لمختلف قطاعات النقل بالنقابة الديمقراطية للنقل، إن هذه الفئة من السائقين فضلوا التزام بيوتهم رغم الضغوطات التي مارسها عليهم المستغلون أصحاب سيارات الأجرة من أجل العودة إلى عملهم، ملوحين بالتخلي عنهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي إن هم رغبوا في العودة من جديد.

وأضاف نائب الأمين العام لمختلف قطاعات النقل بالنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لهسبريس، أن عدد السائقين الحاملين لبطاقة السائق المهني ورخصة الثقة بمدينة الدار البيضاء يتجاوز 72 ألف شخص، من ضمنهم 36 ألف سائق، يعملون في مجال نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة بنوعيها داخل الوسط الحضري.

وأوضح المتحدث، في التصريح ذاته، أن النقابة الديمقراطية للنقل قررت عدم المشاركة في الإضراب الخاص بالمستغلين، نظرا لكون أغلبية السائقين لا يشتغلون في فترة الحجر الصحي، مضيفا أن الشغل الشاغل للمهنيين في الوقت الحالي يتمثل في إقدام السلطات الحكومية على التخلي عن نظام المأذونيات، وفتح الباب أمام حاملي رخص الثقة والبطاقة المهنية من أجل الاشتغال مباشرة في المجال، عبر دفتر للتحملات يحدد الحقوق والواجبات بالنسبة المهنيين.

وقال فرابي: "قطاع سيارات الأجرة يعاني من مجموعة من المشاكل الهيكلية، التي يتسبب فيها المستغلون الذين يتوفرون على أساطيل تتكون من 50 إلى 100 سيارة أجرة، ويفرضون على السائقين المهنيين أداء مبالغ مالية كبيرة مقارنة مع المداخيل اليومية التي تتبقى لهم؛ وهو ما يستدعي إعادة النظر في القطاع وحماية السائق المهني، الذي يعتبر في واقع الأمر الحلقة الأضعف في القطاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ={{ أبو إسحاق الوسطي }}= الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:22
مطلب صائب، وكفى من الاستغلال والريع،" خدم التاعس على الناعس"
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50
2 - مغترب الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:23
نتما ضاصرين .والا حصلتو على الترخيص بلا مأذونيات غتوليو تسلخو بنادم .وتنزلوه فنصف الطريق الا طلع شي حد فكرصة طويلة او الباس عليه
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-9
3 - عثمان الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:23
يجب إلغاء شيء إسمه لاكريمة ويتم إخضاء قطاع الطاكسي لنظام جديد يتناسب وروح الزمن الذي نعيش فيه
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56
4 - زياد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:23
السلام
انا بغيت نعرف .دابا الشيفور ملي كي كون متوفر على بطاقة السائق المهني .أو جالس في الدار
ديك الساعة كي اطلب الله غير اخدم
ملي تي جي واحد عندو كريمة .اي تغطيه باش اخدم تي اتحلو ليه عينيه
تي ولي اي قول خاص الكريمة التحيد
ليكن في علمك سيدي السائق ان الكريمة فهي هبة من عند سيدنا الله اطول فعمرو وي خليه لينا من الاخر
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-61
5 - يوسف الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:25
اي مغربي يتوفر على رخصة سياقة و سيارة حديثة يجب ان يشتغل عبر تطبيق اوبر كما يفعل العديد من الدول
اصحاب طاكسي انتهازيين ويحبون نفسهم فقط ولا يرقبون فينا الا ولا ذمة
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46
6 - المغربي المعروف الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:26
ها المعقول .. هادشي لي بغيناكم تدويو فيه .. هادي هي المطالبة بالحقوق على حقها و طريقها .. دابا مع هاد ظاهرة المأدونيات راه صعيب الواحد يطالب بحقوقو او ان لخرين يطالبوكم بحقوقهم .. خاص الدولة تسرع بانشاء شركات للنقل او تعطي رخص للناس تخدم باراكا من الريع واحد ناعس في دارهم مقرا ما خدم ما ضرب تامارا ما اجتاهد او كيضرب فيها باردة على ظهر عباد الله .. او ملي تولي عندهم المنافسة يمشيو يشحنو الشيافر باش يديرو شرع ليدين صد شركات العهد الجديد
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27
7 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:31
أول واحد يجب أن يوقف استغلال المواطنين هم أصحاب الطاكسيات . إن الله يمهل ولايهمل
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18
8 - moel الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:35
بصح خاصها تحيد و تقنن و تخضع لدفتر التحملات
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9
9 - Mosi الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:37
من امبر مجالات الريع و التشلهيب في المغرب هو مجال الماذونيات بجميييع انواعها..من طاكسي صغير الى طاكسي كبير الى النقل المزدوج الى الحافلات....
مجال مليء بالظلم و الاستغلال و توقيف عجلة التنمية...
لنقل مثلا انني مجاز او حاصل على شهادة عليا و عاطل عن العمل..أليس اكرم لي و افضل للدولة ان تمنحني الحق في امتلاك سيارة اجرة او حافلة...بدل الاصتفاف في طابور المعطلين الطويل الذي يجلد به الاحزاب بعضهم البعض و تجلد به المنظمات الحقوقية الدولة....
طلقو اللعب ا بناظم خليو الشباب و الشيب العاطل يهدم على راسو....
المأذونيات ريع ظالم غير مقبول يضرب في مقتل مبدأ تكافؤ الفرص و التنافس الشريف....
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5
10 - Hamada الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:39
أعرف شخص جاء إلى ألمانيا مند 2002 و له مأدونية بالمغرب يستغلها و يشغل سائق بتمن زهيد ٠ هنا في ألمانيا يحصل من الدولة على مساعدة السوسيال 2000 أورو٠
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2
11 - samir الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:39
ا لسائقين السيارات الاجرة بالدارالبيضاء اغلبيتهم مامربينش لاتربية لااخلاق متسخين تائهين لايعرفون شروط مهنة سائق سيارة الاجرة خاصة الصغيرة , اغلبهم يحتقرون الناس الكبارفي السن والعجزة ويستغلونهم ويفرضون عليهم ثمنا باهظا لاركابهم الى وجهتهم , اما اذا كان ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة فلا يقفون اليهم,فعلى الدولة ان لاتهتم بهم ولا تحميهم انهم ليس فيهم نقطة من الانسانية,
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3
12 - متدخل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:42
انا بعدا كنشوف هدوك صحاب تاكسيات شبعانين عياقا ايلى كان شي حد درويش ميتسوقهش في طريق او ايلى كان شي نصراني يوقف ليه اويضحك ليه في وجهو اما هما مايستهلو حتى حاجا عاد خلي خداميهم بليل قدام الحانات او الملهي اليليى
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0
13 - Fes الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:52
السلام عليكم:وأنتم أيها المهنيون بأي حق تطالبون فأنتم أصلا تستغلون أصحاب المأذونيات .بالتماطل عند انتهاء العقد.ومنع أصحابها منها.وهل مدخول من 150 إلى 200 درهم يوميا كسائق لا يكفيك فأنت تربح أكثر من صاحب المأذونية بكثير.من يجب أن يطالب هو المواطن بمنع كل مهني لا يبالي بالزبائن ويقل من يحب وإلى أين يحب نحن نطالب بغربلة هاؤلاء المهنيين اللذين أضرو كثيرا ويتسببون في معانات المواطن يوميا.
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14 - mouss الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:53
اذا تم الاستغناء عن المادونيات غادي تولي رخصة الثقة اكثر من المادونية وعاد زيدها البطاقة المهنية ..لي مخداوهاش الحرفيين منذ زمان ...غير ضركم فراسكم هو هادي لاكريمة .. ملي تتسالي العقدة وتيطلب الانسان باسترجاع المادونية ديالو تطلعو ليه لجبل ومتفككم غير المحكمة باز باز .ارجعو المادونيات لاصحابها دون قيد او شرط ..وعومو بحركم .
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