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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تضع تخفيف إجراءات "الطوارئ الصحية" بيد الولاة والعمال

الحكومة تضع تخفيف إجراءات "الطوارئ الصحية" بيد الولاة والعمال

الحكومة تضع تخفيف إجراءات "الطوارئ الصحية" بيد الولاة والعمال
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:15

وضعت حكومة سعد الدين العثماني، بين يدي الولاة والعمال تخفيف إجراءات الطوارئ، وذلك ضمن مشروع مرسوم 2.20.406، الذي ستصادق عليه اليوم الثلاثاء ضمن مجلس لها.

وينص المشروع الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

ونص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

المشروع أعلن أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت 2020، أي بعد شهرين من الآن؛ وذلك حسب ما توصل به وزراؤها، ضمن مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويعقد المجلس الحكومي مساء اليوم اجتماعا يخصص للمصادقة على المشروع الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي سيقدمه وزير الداخلية.

وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان المرسوم السابق يؤهل السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (181)

1 - صعب للغاية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:19
مرحلة صعبة نعيشها، الخوف والالم القلق والحزن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير
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178
2 - رشيد لا للتمديد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:19
ديرو معانا شي حل والله العظيم تعبنا ومللنا واكتأبنا من هذا السجن. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء
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198
3 - mahroucha الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:20
كنتمنوا ازيدو شهر حيث مزال عدنا السراول ما بعناهم اوزيد اوزيد
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89
4 - مغربي قح الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:20
ماكاينش لي باقي عند التقة فالحجر .واخا تبقاو حتى 2022 والله لا مشى الفيروس .صافي بركة علينا من غدا نخرجوا لشغالاتنا ماشي غادي نبقاو نتسناو تعليمات حكومة لي ابانت في فشلها في تدبير الوباء.
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192
5 - حمزة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:21
هههههه واش من نيتكم حتى 8غشت
حكومة دبال العاب
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104
6 - AIDE الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:22
اوهادوك المنتخبون محطوطين ديكور المغرب علام ابوحد افهم تهبل
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81
7 - lemaroquino الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:23
بدون تعليق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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55
8 - مغربي مقلق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:23
لا ثقة في كورونا....ضروري الحكومة تزيد على الاقل 10 أخرى من الحجر...البنية الصحية للمملكةلا يمكنها تحمل حالات بالمئات إن لم نقل الالاف....صبرنا شهرين نزيدو نصبرر 10 ايام أخرى و نتحكموا ان شاء الله في الوضعية ....و تصبح كورونا من الماضي....كما يجب إلغاء شعيرة عيد الاضحى لهذه السنة....بنادم راه يالاه مضارب مع الماكلة اليومية و شوف تشوف....اللهم ارفع عنا هذا الوباء......
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-406
9 - البشير الاطرش الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:23
المنتخبون يتملصون من المسؤولية ويرمون بها بين يدي السلطة.
فماهو دور المنتخب في أزمة كوفيد 19
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110
10 - الرشيدية الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:24
وجدوا شعبا خنوعا فيلفعلوا ما شاءوا
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187
11 - بااااز الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:24
و شنو دور الحكومة و وزارة الصحة و المسؤولين على الاوبئة ملي وزير الداخلية لي ايتكلف ؟ خليوه هو من اللول و الله حتا كوميديا
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97
12 - غرباء في المغرب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:25
لغت خشب لم نفهم منها لا كلمة ولا معنى ، هناك دول تضررت بالكامل تعيش الآن حياتها بدون قيود وبحرية مطلقة
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91
13 - abdu الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:25
C’est vraiment bizarre ,arrive pas à concevoir ce qui se passe
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44
14 - حميد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:25
الحمد لله على كل حال.وعسى ان تكرهو شيئا و هو خير لكم
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-58
15 - صديقي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:26
الله يرحمنا وصافي وبغينا دعم ماوصلنا والو
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32
16 - مروان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:26
ولله حتى بزاف رحنا تبهدلنا مفهمتش واش باغين تنود الفودا حتى لين نبقاو فديورنا تنقل من مدينة لمدينة ممنوع هذا هوا الحبس
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65
17 - عقلاني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:27
هذا هو المطلوب ان يتم لامركزة الاجرائات فشكرا للحكومة على هذا القرار الشجاع الذي جاء في وقته وعلى بعض الناس التحلي بالمسؤولية لعدم تعريض حياة الآخرين للخطر
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-162
18 - مغربي وطني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:27
المهم انا خارج. بغيتونا نتاحرو ماديا ومعنويا، يعني انا مغتال بوجود الطوارى او عدمها.واش عرفتو اشنو تاتقولوا؟؟؟ 08 غشت راه الحماق و ايطاليا ما دارتش هاد الفضيحة. راكم غادين ضحكو فينا العالمين ومايدروش الثقة فيكم حيت سوقكم خاوي. باغين تقتلو السياحة والعيد والرزق...
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108
19 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:27
دابا خاص كل جهة تعلن عن الاجراءات التي تم التخفيف منها او حدفها.
واش كاين شي موقع الكتروني خاص بكل ولاية او عمالة.
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58
20 - habboubi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:28
لا حول ولا قوة الا بالله العلي 8 غشت ؟؟؟ الحصرة و تبخر الأحلام
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30
21 - el goumri الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:29
الاراضي المحتلة في فلسطين رفعت الحجر ليصدموا بعدها بارتفاع مهول في الاصابات. والآن يعودون للحجر المنزلي.

يجب تمديد الحجر في مدن الدار البيضاء مراكش طنجة
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-114
22 - MOUISSA الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:29
خلاصة الكلام نفس الإجراءات التي إتخدتها فرنسا مع بعض الفوارق البسيطة
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17
23 - samir الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:30
هل هذه الحكومة فهمت وضع المواطن البسيط المغلوب على أمره لك الله. من أين سيأتي بمصروف العيد قبل ذلك التوقيت.
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32
24 - Rachid tznt الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:30
حالة الطوارئ تمكن المحكومة من تمرير عدة مراسيم ومشاريع و صفقات دون الرجوع للمؤسسات التشريعية
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59
25 - مافاهم حتى حاجة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:30
اللي فاهم اشرح لينا الله ارحم الوالدين ممكن نسافر، نخرج أنا لوليدات راهم تخنقو لي فالدار، نكلس فالقهوة، نمشي للحمام العمومي، نمشي للب.....، نمشي ندير شي مس....، ممكن نالديفولا نورمال. واكواك اعباد الله. اللهم أرفع عنا الوباء والبلاؤ
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33
26 - مهاجر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:30
وهل من أخبار عن فتح الحدود يا حكومة الزيادة والعشوائية؟ الكفار يساعدون أصحاب الدخل المحدود ماديا دون بهرجة إعلامية وأنتم لم تصرفوا حتى المساعدات المالية التي تلقيتموها من أوروبا وأمريكا وتطبلون صباح ومساء
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44
27 - سرمد الحق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:30
أحسنتم لقد عملتم بنصيحتي بتمديد حالة الطوارئ الصحية الإجبارية شهرين متتاليين و بعدها إلى نهاية العام .
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-76
28 - الحمداني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:31
وش دب القيدة حورية هي لغدي تورنا كفاش تعملوا مع حالة الطوارئ.كووووول ودرتوا فنا لبغتوا.
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7
29 - Brahim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:31
يتم إكتساب المناعة من خلال الإختلاط بالناس. في حالة إبقاء الناس في منازلهم فمناعتهم تتدهور و يكونوا أكثر عرضة للمرض. وجب على المسؤولين النظر في حلول أخرى قبل أن يصبح الجميع مثل الدجاج الرومي.
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46
30 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:31
تخفيف في المدن التي لم تسجل أي إصابات و تشديد المراقبة في مداخل و مخارح المدن التي تسجل إصابات لتفادي نقل العدوى أفضل خيار
3 شهور و حنا ملتازمين حان الوقت للتخفيف
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-3
31 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:31
يعني مكاين لا عيد لا زواح فهد الصيف....
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30
32 - Abdullah الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:32
WOw Wow Wow pas possible 8 Aout
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11
33 - قولوا العام زين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:32
لمعرفة الخبر اليقين خاصك تدور على جميع الوزارات لٱن كل وزير يغني لليلاه وراهم تلفو وتوضر الله اشوف من حالهم المسؤلية والتسيير صعيب يجب على الوزراء ٱخد دورات تكوينية مافيها باس
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21
34 - Demain الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:33
كلنا خارجين غدا للزنقة باش نرجعو لحياتنا ونعيشو ,الحكام يعلنو لي بغاو هضرتهم مابقات تتهم تاحد
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54
35 - مواطن غاضب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:33
يوم أمس وأنا أشاهد برنامج تلفزي فقناة فرنسية، جابو واحد الوزير وصحافيين وبقاو كيناقشو موضوع كورونا..
تصورو معايا الوزير عطاهم خطة الدولة الفرنسية لمدة 3 أشهر..عطاهم خارطة طريق يعني المواطن ف فرنسا غيعرف اشنو غيوقع لمدة 3 أشهر باليوم والساعة والدقيقة..عارف فوقاش فتحو المطاعم وفوقاش فتحو المقاهي وفوقاش يمكن ليه يسافر وفوقاش يمكن ليه يمشي للجامعة..
هادشي كامل+التواصل المستمر مع المواطنين من الصغير حتى للكبير..
تصورو معايا كمية الارتياح والسعادة لي غيحس بيها الشعب الفرنسي وهو كيسمع هادشي..
حنا فالمغرب كتمشي تنعس ونتا معارفش اش غيوقع غدا، كلشي مبني للمجهول كلشي غامض مكاين لا حوار لا تواصل لا حتى حاجة..
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73
36 - La verite الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:33
حكومة فاشلة.
الشعب قرر حبس اجور الموظفين الحكوميين.
الشعب سيخرج وهو من يقرر.
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31
37 - Youssef الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:34
C est de n importe koi 2 mois de plus sûrement faire souffrir la majorité de la population déjà en galère au auparavant et l effondrement de l'économie ...!
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14
38 - ياسين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:34
المرجوا عدم فتح مقاهي الشيشة. والتجمعات المشبوهة.
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-1
39 - الغرباوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:34
كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء والوباء في هاد الأيام أن شاء الله ،بناذم مبقا عندو ما يصرف على عائلتهم،يجب تقديم لهم المؤومنة ماديا ومعنويا
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6
40 - خير لهذا البلد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:34
* الله يجيب كل ما فيه خير لهذا البلد .
* كفى من الإنتقاذات غير المجدية ، دعوا المختصين و المسؤولين ،
يعملوا شغلهم بكل روية ـ و من له دراية في الموضوع فليتفضل
مشكوراً و لو بالنصيحة . إنه مصير أمة و ليس حفنة من الأفراد .
* الله في عون الجميع ، و نجاهم و حفظهم ، وهداهم إلى مافيه كل الخير .
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-54
41 - Youssef الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:35
لا شيء رسمي لا داعي لخلق الفتنة
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-9
42 - زائر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:35
ان لله و ان اليه راجعون تعازينا للجميع
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12
43 - فاس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:35
دبا وزارة الداخلية هي'l
كتعرف ماشي وزارة الصحة 9 مديرية الاوبءة ،، العجب هدا
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18
44 - لا تستغرب يا مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:35
واش وزير الداخلية قالك ما حبسنا حتى واحد و دبا لكيقرر هي الداخلية ما بقنا فاهمين والو لعب دراراي شوف من حال المواطن راه كيموت بجوع يا وزير الداخلية
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22
45 - Adam الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:35
تداخل في الاختصاصات وغياب الرؤية الواضحة والترقب المقيت ...ويتضح ذلك من خلال المقال فالحكومة ترمي بالكرة الى لجنة اليقظة والجنة ترميها الى الداخلية والاخيرة ترميها الى الولاة والعمال وهؤلاء الى السلطات المحلية ...تبا لسياستكم التي اورثتنا الهوان والذل ...يالها من حكومة لا تستطيع الحسم في القرارات بل وحتى تدبير الملفات الصغرى.. ...ومع ذلك يتبجحون انهم يتوفرون على رؤى واستراتيجيات وبرامج ...يا حسرتاه ..ياحسرتاه ...شكرا كورونا ان جعلتنا نتعرف على حقيقة السياسة والسياسيين المغاربة في اغلبيتهم ومعارضتهم فالكل يتقن لغة البلا ..بلا.. ويحسن المرواغة والتنمق ويطمع في مرتب كبير وتقاعد سمين لا يستحقه اغلبيتهم
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27
46 - سعيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:35
لقد إلتزم الشعب بالحظر الصحي وكانت للملك حكمة بالغة في الخطوات الاستباقية وتجندت جميع السلط والاطفم الطبية وأصحاب المظافة ومساعمت الاثرياء والدولة لحد الآن الامور على مايرام وفي نجاح مبهر وفي الأخير يأتيك أصحاب الشركات والمعامل والمصانع ويضربون لك المجتمع بأكمله آقاصاديا وآجتماعيا ونفسيا اذا من هؤلاء الفراعنة من هؤلاء اللذين دمرو آمالنا بتهورهم وتعنتهم فالبؤء هم سببها والعالم يبكي وهم من كوكب آخر فمن يحاسبهم إنها صحة الناس ومالهم ونفسيتهم والاطباؤ والسلطات محرومين من زيارة دويهم الله يأخد الحق
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-15
47 - مصيبة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:36
حتى نكون بالقرون عاد نسمع كلامهم..انشر من فضلك هسبريس وشكرا
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16
48 - مستحيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:36
هل نحن انتخبنا الحكومة أم الولاة و العمال؟ إذا كان الولاة و العمال و من ورائهم وزارة الداخلية و الشرطة و الدرك من يحكم البلاد حقا فهذه هي الدولة اليوليسية بامتياز. ما دور الحكومة لتصريف الأعمال مثلا، تمديد الطوارئ إلى ما لا نهاية و تفويض القياد و لمخازنية لنسيير البلد، يبدو أن البلاد سائرة الى الهاوية الله يحفظ و صافي الأيام لي جاية منضمن حتى واحد.
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21
49 - انهيار عصبي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:37
بمجرد سماع الخبر اصبت بانهيار عصبي لاحولة ولا قوة الا بالله
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14
50 - coiffure pour homme الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:37
صافي هادا الله راه بق غير نطلبو صافي طلقونا الى مكتاب ليه يموت معندنا منديرو ليه واش حنا ممستافدينش من دعم و محالاتنا مسدودين والكراء فوق ضهرنا والماء والضوء مسلط علينا بي اتمنه خياليه مدرتو لينا حتى حل على الاقل كون غير عفات دوله ناس من الكراء والمدرسه نقولو مكين باس غير طلقونا راه وصلات العضم
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10
51 - يوسف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:37
إيوا نيت كترتو على الحائط القصير ديالنا سي العثماني. سنحتاج اللآن إلى هيسبريس المدن. حان الوقت إلى التعرف على عمالنا.
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6
52 - محمد الشريغي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:37
كورونا احبت المغرب من كل قلبها بصدق للاسف وسبب الحب الجامح هو المتهورين . منطقة الدارالبيضاء ومنطقة مراكش والشمال لل اظن ان يكرن تخفيف للحجر الصحي
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-13
53 - مروان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:37
عيقتوا زدتو فيه ....
بالامس شاهدنا مسيرات في مدن امريكية واروبية بمىات الالاف مع فلويد الذي قتل بدم بارد من طرف الشرطة الامريكية ....اين هي كورونا....
وانتم تريدون التمديد الى 8 غشت يعني مكاين عيد الاضحى ومكاين خدمة ولا مزال مشبعتوش من جنع التبرعات فصندوق كورونا عطيتو لناس 800درهم وماشي كلشي ستافد ونتما جمعتو ملايير الدولارات ....
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19
54 - كورونا تحارب بالعلم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:37
ونشر الوعي لدى المواطنين وتحسيس الافراد بالمسؤولية والمساواة في تطبيق القانون واننا سواسية كاسنان المشط والتسامح والعفو عند المقدرة والشدة عند الضرورة القصوى وليس بالمقاربة الامنية والتسرفيق والشطط في استعمال السلطة كما يروج في مئات الفيديوهات لماذا تغظون النظر عن العدد الهائل للمنتحرين الا تعلمون ان سياستكم الفاشلة عقدات جيل باكمله من الشباب لا شغل لا امل وزيد عليها الحكرة
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6
55 - سلمى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:38
هي على هاد القبل غيدوروها رشوة. لي عندو فلوس يخليوه يخرج ولي معندوش هاهو جالس. اوا ما تما قرار.
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11
56 - ابن تومرت الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:38
شفت التعاليق ديال موضوع "عاجل .. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى 8 غشت" .. وشفت التعاليق !!.. حقيقة شيء يندى له الجبين .. الاغلبية الساحقة لم تقرأ سوى العنوان ومع ذلك لم يفهمـــــــوه.. ولم يفهموا معنى حالة الطواريء والتي لا تعني الحجر الصحي .. كل ما هنالك اننا شعب الكريتيك وصافي .. خاصنا ننتقدو قبل ما نفهمو لان لا احد ينصت للاخر بل الجميع يتحين الفرصة لاخراس الاخر .. لذا صدق من قال .. العرب أمة لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم، وإن فهمت لا تفعل .. ولو طارت معزة
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-11
57 - ناقم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:38
أراك المزاجية ، والرؤية الحسيرة، حسبنا الله ونعم الوكيل ، لمن نرفع شكوانا، و من يحس بمعاناتنا.
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5
58 - كمال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:38
نعم كل والي او عامل هو الذي على دراية كاملة بالوضعية الوبائية جبهته او عمالتها لذلك من الظلم أن تستمر جهات او أقاليم و عمالات تعرف استقرارا او خلوا من حالات الإصابة في الحجر الصحي يجب التخفيف من القيود شريطة التقيد بشروط النظافة السلامة و إخضاع المناطق و المدن التي تزال مع الأسف الشديد تسجل إصابات الحجر الصحي حت تخلو انشاء الله من الفيروس
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3
59 - سيماويه الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:38
فضيخة و مهزلة .حجر الي غاية غشت
المغرب البلد الوحيد في العالم الذي لم تسمح بذخول او خروج مواطنيه العالقين .
وباعتبار ان ما يسمى كورونا يتحرك طولا من الشرق الى الغرب نجد ان المغرب البلد الوحيد الذي يوجد في نفس خط الطول لبلدان انتبهت الى ان الحضر بات غير ذي جدوى صيفا و مازال يتخد اجراءات الدول الاتنية التي وصلتها موضة الوباء مؤخرا .
المغرب البلد الوحيد الذي سكانه سجنوا و لم يتحركوا ضذ اجراءات حكومته العجيبة الغير مبررة و مصدقين احصائيات التلفزة و اخبارها .
ان الاقتصاد يخنق و المصالح تعطل و الناس فقدت و المغرب فالح في فرض حجر على 37 مليون شخص عبر رزمة من الاشخاص يلبسون بذلة شبه عسكرية .
عندما سكت اصحاب الحقوق عن الحق ظن اصحاب الباطل انهم على صواب . نوما هنيئا .
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6
60 - وزير و الشعب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:39
الحكومة رمات الكورة الولاة باش الشعب ما عندو مايدير عاقنا بكم لا يخد الحق عوضنا و كاسونا حتى عام الفيل
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2
61 - رجاوي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:39
ياربي بزاف هاذشي بزاف واش متتعرفوووالو أولد ناس من غير تمديد تمديد كيمازتتزيدو ف الحجر زيدو ناس ا الراتب تاعهوم ولازتتعرلو تزيدو غير ف الحاجة لي تطرنا بزاف حكومة فاشلة بزاف و الله ;;;;;;;;;;;;
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3
62 - صبور الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:39
الصحة أصبحت في بلدنا من اختصاص وزير الداخلية.... ياسبحان الله
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12
63 - sabrina الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:40
هيا ابغيتو يطرالينا ابحال الميريكان،يضرب شي قايد أولا أمخزني شي واحد وتوللي الفوضة.هاد الحكومة بغيا غير اتحيد اعليها المسؤوليا وتلصقها للمخزن.
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11
64 - م.أحمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:40
غير حشمو يقولو لينا : تمديد.حالة الطوارئ الى يوم القيامة.
..
ياربي انصرنا يااارب شوف من حالنا.
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6
65 - abdelghani الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:41
غير تتخربقو و الله و ستخرج الناس للخارج و تقوم بتضاهرات اكتر من امريكا ليست لكم رؤيا واضحة و لا تسيير ممنهج للازمة تحصدون ما جمعتموه من فساد و سياسة ريع و تريدين اذخال المغاربة للجحران كالفئران و قتلهم بالجوع و عدم صرف مستحقات التضامن للانشطة الغير مهيكلة لهدا الشهر سيجعل المغاربة يخرجون بقوة و لو طبقتم عليه القانون و متدعون اليه من حماية السادة انتم من تقومون بهدمها يوم جائتكم اموال الجائحة اول مقمت به اغناء اصحاب التعليم الخاص و ضمان اوكسجين لشركات اكلت الكثير من المغرب و دعم كمامات لترقى مستوى كمامات طبية و بشهادة الجميع اما الدرويش سيخرج للشارع و يصنع قراره بيده فاحدروا من السكوت قبل الجائحة
راجعوا انفسكم
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9
66 - مواطن مقهور الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:41
غنبقى نخرج كيفما بغيت و فينما بغيت و وقتما بغيت ويلا كان المصير ديالي هو الحبس مرحبا بيه على الاقل غنلقا مناكل و نشرب
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16
67 - Brzouk الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:41
المرسوم يعطي الصلاحية لوزير الداخلية على الصعيد الوطني ، ويمكن للولاة والعمال ان يتخدوا قرارات تكميلية على الصعيد المحلي .
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2
68 - متتبع عن كثب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:41
حكومة عديمة المسؤولية لا يهمها من أمر المغاربة شيء. اذا كان وزير الداخلية التقنوقراطي والولاة والعمال هم من يتولون إدارة البلاد فما الحاجة الى رئيس حكومة لا يحرك ساكنا وإلى وزراء عديمي المسؤولية وأحزاب لا نسمع لها صوتا. فقدت كل الثقة في النخبة السياسية لأنها تعمل ضد مصلحة الشعب ولا يرجى منها خير. الخلاصة أن تمديد الحجر بالنسبة لي صار بيد المواطنين إن شاؤوا رفعوه. لا يمكن أن اترك اطفالي مسجونين بعد ازيد من 3 اشهر لان بوادر ازمات نفسية بدأت تظهر عليهم. سأخرج مع اطفالي مهما كلف الثمن. انتهى الحجر بالنسبة لي.
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10
69 - ali الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:41
طالما ان الامور بيد وزارة الداخلية المرجو من السيد رئيس الحكومة تقديم استقالته و من معه في رئاسة الحكومة من اجل اقتصاد المصاريف اللتي تدفع من اموال دافعي الضرائب لجهاز اتبت فشله على جميع المستوايات. ما الفائدة من رئيس حكومة و زمرة من المستشارين و الوزراء و النواب طالما السلطات في يد وزارة الداخلية بحكم المامها المحكم بجميع التفاصيل؟؟ خليونا غي مع وزارة الداخلية و الدفاع و الشؤون الاسلامية ومستشاري الملك. نتوما لاش لايقين؟؟؟؟؟
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6
70 - riro الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:42
إذا كان هذا صحيحًا ، فإن البلاد ستواجه أزمة اقتصادية واجتماعية أكثر خطورة. الحكومة ليست جادة وهذا القرار مؤسف وسيسبب مشاكل خطيرة. إن البلدان التي هي في وضع أكثر خطورة منا عشر مرات ، غادرت بالفعل حالة الطوارئ الصحية وسمحت لمواطنيها بالعمل ، وإخراج الأطفال ، وممارسة الرياضة والعديد من الأنشطة الأخرى. هذه الحكومة غير مسؤولة.
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3
71 - عابر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:42
وضع قرار تخفيف حالة الطوارئ بين يدي الولاة والعمال اكثر القرارات حكمة اتخدتها الحكومة في تدبيرها الرديء والعشوائي لهذه الازمة. فشدة الحالة الوبائية تختلف من جهة لجهة واقليم لاقليم، ومن غير الولاة والعمال مؤهل لاتخاد القرار في نطاقهم الترابي! من العبث بما كان ان تتوقع من الحكومة ان تتخد قرار موحد في هذا الشان يراعي طبيعية وشدة الحالات في كل الولايات والعمالات.
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-4
72 - احمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:42
والله العظيم انني لم أفهم شيئا، أتراني فقدت التمييز أم أن مايدور حولي متناقض كل التناقض؟؟؟؟
هل من فاهم يشرح لي..
لنفرض أن الفيروس بقي لفترة طويلة، هل ستبقينا الحكومة في المنازل الا أن نموت بالفقصة؟ جل المغاربة مكتئبين وستكملون الباقي
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2
73 - Krimo الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:42
و ماذا عن السياحة الداخلية. هل هذا يعني أن السياح المغاربة عليهم المكوث داخل الفنادق أثناء سفرهم؟
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2
74 - متكلم من الشعب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:42
وهكذا سيصبح البلد الواحد بلدانا، خاضعة لسلطة الولاة والعمال مباشرة. أين هو المشروع الديمقراطي الذي كان يتحدث عن تخفيف سلطة العمال والولاة. وما موقع الحكومة من الإعراب وكذلك الجماعات الحضرية والقروية؟ ولماذا لا تكتفي الدولة بوزارة الداخلية فقط، أم الوزارات، وتكون هي الحكومة؟ هذا التكليف للعمال والولاة سيجعل المواطن مباشرة تحت سلطة القرب من قياد وشيوخ ومقدمين...
براكا من السلطة، العصر الجديد يقتضي الإقلال من نسبة السلطة والتحكم. وفي هذين الشهرين سيكون الصيف وأحلى فترة من الحياة ومن السنة، بعدها ستكون مفاجآت الصحة بحق، لأن شهر سبتمبر وما يتبعه أشهر التقلبات الجوية وإقبال البرودة......دعونا نتنفس في هذا الصيف إلا إذا كنتم تعتقدون جازمين بأن كرونا ستنتهي وهذا شيء غير مضمون، والله يلطف بنا.
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5
75 - ثائر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:43
صافي سالينا من هاد الهبال ليبقا ليهوم فدار راه ماشي راجل
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9
76 - لا للتمديد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:43
بغيت نعرف اش دخل وزارة الداخلية فالامراض و الأوبئة اش هاد العبث اش هاد المرض اللي مرضتونا الله ياخد فيكم الحق دنيا و اخرة وزارة الداخلية تهتم بالاجرام بالتهديد بالقتل بالاغتصاب ماشي تتدخل فحرية عباد الله
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3
77 - يونس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:43
حسب كل جماعة او عمالة جيد لكن من الذي سيتواصل مع المواطنين ليخبرهم بالتدابير الخاصة بمنطقتهم؟
اذا كانت الحكومة فشلت في التواصل مع الشعب بصفة عامة كيف ستفعل ذلك الآن و كل حسب جماعته؟؟
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1
78 - badr الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:43
على ما يبدوا أن العديد من المتتبعين لشأن العام، يجدون صعوبة وخلط في مفهوم حالة الطوارئ الصحية، ومفهوم الحجر الصحي، الذي لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات التي اعتمدتها السلطات المختصة في تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد.
الحجر الصحي إجراء من إجراءات حالة الطوارئ الصحية....سيكون هنالك اختلاف كبير و بعض الليونة في التعامل مع الوضع
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-1
79 - كبش الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:44
والله حتى رجعتو هذا الشعب كالقطيع ، ديرو فينا مابغيتو، اسعدبدتونا و ذلتونا...
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80 - عبد الصمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:44
نعم للتمديد ... فهو أنجع طريقة للقضاء على هذا الفيروس اللعين
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-13
81 - yass الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:44
فهمت واحد الحاجة فهاذ البلاد .سوف اعمل اي شئ كي اغادر انشاء الله .ديرو لي بغيتو لكن حياتي الجاية دابا و خدمتي و عقلي و تفكيري .يعني كينونتي كلها هي ان اغادر الى غير رجعة .bye من دابا
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4
82 - مصيبة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:45
ناريي على مصيبة كحلاااا... وا عباد الله واش هادي حكومة ولا شنو علاش هاد الانتخابات واش لهاد الدرجة ما يمكن يتخدو حتى قرار. الكرة النارية ترمى للولاة و العمال وا عباد الله وا عباد الله اشنو هادشي
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3
83 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:45
هادي هي العشوائية في التدبير و التسيير و إلا فلا كلشي تايلوح المسؤوية عليه للآخرين الحكومة لاحتها للولاة و الولاة و غايلوحها لي تحتهم و هكذا حتى توصل للقايد و المقدم و من معه من جديد، مع كل الخروقات الغير منتهية و المهزلية التي قام بها بعض القياد و من معهم، هادشي لا يبشر بالخير
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1
84 - عبدالرحيم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:46
لا نعتقد الحكومة ستمشي في هذا الانجاه حتة لو كان هؤلاء الوزراء بلا بصيرة؟ لانه اصلا لا يوجد حجر صحي؟ فقط عرقلة التجارة وتازيم الوضع؟
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3
85 - ahya الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:46
دابا خاس وزارة الداخلية ترجل معانا و تخلينا نعيشو طرونكيل وتحل لينا المدينة... يعني المقاهي والمطاعم والتجارة والأماكن العامة بما فيها الشواطى
مع الالتزام بشروط الوقاية الصحية الواجبة
انشاا الله خير
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3
86 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:46
والله مافهمت شي حاجة واش دبا غانبقاو شهراين أخرى؟
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1
87 - سلمى الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:47
على بركة الله ان شاء الله تكون بداية رفع الحجر الصحي والطوارئ رجاؤنا في الله كبير
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0
88 - وجدي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:47
راه خاص وضع تخفيض و تخفيف إجرءات الطوارئ الصحية في يد الخبراء في ماجل الطب و الأوبئة أصحاب الإختصاص كما فعلت بلجيكا مشي بيد الولات والعمال اش غدي يدرو اهما سنين فالوظائف ديالهم ومدروا والو إلي بغات الدولة تزيد القدام غاصها تلغي منصب الوالي و العامل و الباشا والقايد و المقدو و الشيخ ومكان الشيخ و المقدم يكون مفتش شرطة الحي كما في أوربا و مكان الوالي و العمل يكون منتخب من الشعب لتسير المدينة ويحاسب
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5
89 - الصالحي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:47
الحمد لله الان تأكد للعام و الخاص بأن وزارة الداخلية هي الرقيب و الحسيب على أنفاس المغاربة و تقرر في مصيرنا و إخضاعنا للحضر الامني و الصحي أمام ساءر الدول والمفدمين و الشيوخ و القياد هم من يقرروا في مستقبلنا.
الحالات الكبرى لإنتشار الوباء المسؤول عليها هم السلطات التي رخصت لبعض الشركات لمزاولة مهامها دون اجبارها على اتحاد كافة الاحتياطات الضرورية لتفشي المرض بين العمال. و المواطن المسكين هو من بؤدي الثمن بالحجر المنزلي لمدة شهرين آخرين.
الدول الديمقراطية الغربية تبنت التعايش مع الوباء و بالأمس صرح رءيس المجلس العلمي الفرنسي انه ولو انتشر الوباء من جديد لا يجب إقرار الحجر المنزلي بل فقط التعايش معه.
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3
90 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:47
مبقيت فاهم حتى حاجة فهادشي . والحكومة ديال الكيلو ... دابا مبقيناش كنعرفو معامن نهظرو . هدشي باش جمعتكوم . وهدشي مغديش يسالي حتاااا يكون للقاح واش ناس كتموت بالجوع لا خدمة لا والو . واش سحابلك نتا وزير سالير ديالك كافيك او مفيكك تسحابليك ناس كاع هككاك . حسبيا الله ونعمة الوكيل .
تسحابليك ديك 1000 درهم ديال الراميد هيا باش عايشين ولا . راه بنتي صغيرة لي عندها 9 شهر او مكتكفينيش معها او الحتياجات ديالها اسيهوم اللعتماني او عاد للكراء او زيد او زيد .....
ولكن خلينا ليكوم الله هو العالي او علم
ياربي انك عفو كريم وتحب اللعفو فالعفو عنا ياربي . امييين
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4
91 - Fouad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:48
لي فهم شي حاجة اشرح لينا معمرهوم اطول شي حاجة مباشرة كلشي تيتخبا مو را الاخر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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0
92 - ولد حميدو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:48
جات مع البرلمانيين و المسؤولين و بدرجة اقل الموظفين.... المانضة طالعة
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4
93 - أحمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:48
ماذا عن العالقين بين المدن والله أن هناك مأسات حقيقية نرجوا أن يركز عليها الإعلام
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6
94 - لحسن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:49
ستكون تداعيات هذا التمديد خطيرة جدا وستكون اخطر من الوباء نفسه لان حركة الاقتصاد معطلة جدا وكل تمديد اخر سيكون بمثابة تلك الضربة القاضية التي يعلم الله عواقبها .المقاهي والمطاعم مغلقة وعمالها بالالاف وزد على ذلك كل الحرف والمحلات التي ما زالت مغلقة . سيظل هذا الوباء مدة طويلة ولابد ان نتعايش معه بغض النظر عن نسبة فتكه ولن يزول أبدا رغم ارتفاع الحرارة ولا يمكن ان تتوقف البلاد انتظارا لشفاء اخر حالة . الذين لهم دخل معين سيتضررون فقط من حيث تقييد حريتهم اما الباقي فسيكون في وضعية قد تدفعه الى خرق الحجر بحثا عن لقمة العيش .ناهيك عن حبس الأطفال والمراهقين ببيوتهم مدة طويلة ومدى تأثرهم بذلك على صحتهم النفسية والجسدية ايضا . انه خير محزن جدا بالنسبة لي خاصة و ان بلدانا انتشر فيها الوباء اكثر منا أطلقت حرية مواطنيها وفتحت المتاجر والمقاهي والعديد من المحلات التي لا زال مغلقة عندنا.
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2
95 - هشام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:49
خرج علي العتماني.غادي نولي نبدا نسعا
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0
96 - عابر سبيل الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:49
تلحكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات وتىمي الكرة بيد الولاة والعمال
في الانتخابات المقبلة يجب التصويت لاختيار العمال والولاة
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1
97 - حليم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:49
وماذا قررتم في عيد الأضحى
نحترم القرارات بطبيعة الحال
يبدو أن عنصر المفاجئة وارد جدا
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-2
98 - citizen الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:50
L'état d'urgence oui, le confinement non et surtout pas une décision floue aux mains des autorités locales ca va être du n'importe quoi. Pensez aux enfants qui sont en prison depuis 3 mois. Autorisation de circuler en famille. Interdire les groupes de personnes qui ne sont pas membres de la même famille.
Interdire et prendre des mesures sèvères contre les visites amicales. sanctionner le non port du masque et le non respect de la distanciation. Un confinement comme celui qu'on vient de vivre est une torture gratuite et ne mènera vers rien.
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3
99 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:50
هذا سميتوا التخربيييييييق اسيادنا التخربييييييق،
حالة الطوارئ فيها قمع لحريات الناس و تقييد للتزاماتهم و مزيد من حوادث الشطط في استعمال السلطة في حق المواطنين: لي يتصرفق ويتبهدل و لي يبات في الكوميساريات حيث مشا يجيب القفة و لي و لي ولي....
الناس كاتسنى التخفيف الى أقصى حد مع مراعاة احترام ظوابط السللمة ماشي شهرين ديال حالة الطوارئ تبداو تممروا فيها القوانين و الإجراءات القمعية.
#لا للتمديد#لا للحجر على عقول الناس و ارواحهم
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5
100 - citoyen الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:50
tant que la soit disant gouvernement est gouvernée par d'autres derrieres les coulisses.c'est normale de faire une non-decision. ça s'appelle la fuite de responsabilité le seul boulot de chaque membre est
d'avoir trois à quatre salaires et nous dire du n'importe quoi. et malheureusement on a pas une presse qui fait la pression pour tirer des informations claires
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2
101 - حكيم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:50
اللهم إن هاذا منكر اللهم إن هاذا منكر اللهم إن هاذا منكر رحمتا منك يارب
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3
102 - سامي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:51
حكومة فاشلة بكل المقاييس لا تخطيط مرحلي ولا روؤية واضحة في تسيير البلاد في ظل الجائحة. كيف تعطى رفع حالة الطوارئ الصحية لتصور العامل أو الوالي. هل الوالي أو العامل منتخب. هل العامل الوالي يتحمل المسؤولية السياسية. رئيس حكومة فاشل يجب محاسبته وان يقدم استقالته حالا لأنه أعطى تصريح لجريدة أجنبية عن تفاصيل رفع الحجر الصحي ولم يبادر بها لجريدة وطنية
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4
103 - زكرياء أيت الطالبي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:51
قرار حكيم من السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 8 غشت لأن الرفع كان سيوءدي إلى كارثة لا تحمد عقباها.على المغاربة الإلتزام في بيوتهم وخصوصا ساكنة جهات الدارالبيضاء و طنجة ومراكش حيث نسبة الإصابات مرتفعة كما نطلب من السلطات الأمنية تشديد الإجراءات الأمنية مع عدم معاقبة مخترقي الحضر بعقوبات حبسية .
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-9
104 - جمال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:51
جملة مفيدة يعني أن رئيس الحكومة عبارة عن اراكوز وتمثال خشبي ما فيدو حتى زفتة ولا يفقه في أي شئ.
فلماذا تبذر كل هذه الأموال على الحكومة والوزراء الشعب اولى بها
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4
105 - mostafa الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:51
لقد تضرر الفقراء كثيرا اتقوا الله في الناس فهناك من لم يكسب قوت نفسه فما بالك بعياله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اذا كنتم تريدون الخير حقا كما تقولون للناس ولهذا البلد فجزاكم الله خيرا ان تراعوا لظروف هذا الشعب المقهور من فضلكم لا تقارنوا انفسكم بالمساكين أبناء هذا الوطن العزيز الذي بفضل أبنائه توصلتم الى هاته المناصب والى هاته الثروة التي راكمتموها
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4
106 - طارق الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:52
إلا كانت بصح تال 8 غشت غتكون كريثة على المواطن المغربي راه تقهر لا خدمة لافلوس والله تحشومة
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4
107 - Nouhayla Benomar الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:52
نعم فهمنا تمديد حالة الطوارئ أي أخذ الإحتياطات كاباقي الدول لتفادي الإصابات،وما الحل بالنسبة الحجر الصحي؟ هل سيتم تمديد ام لا!؟ متى سيكون الرد ؟
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4
108 - renegade الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:52
انا أدعو الشعب المغربي إلى الخروج و العصيان المدني و لي بغا يديروها يديروها يديو الشعب كامل الحبس
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6
109 - محمد جابر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:52
من فضلكم لي فهم شي حاجة يهز صبعو و يفهمنا الله يرحم ليه الوالدين.
ما كل هذه اللخبطة و الجبن في إتخاد قرار حاسم و التراشق بالمسؤوليات و ترك المواطن حائر وسط هذه الفوضى و الإرتجالية.
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3
110 - حاقد وكملتو عليه الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:53
لايعقل ما يروج من تمديد الحجر مهزلة في مهزلة مستوى تسييري متدني كورنا اصبحت في خبر كان و حكومتنا مازالت تدرس لك الله ياطالب قوت يومه اما اصحاب الشهريات السمينة مند توليهم المسؤولية وهم في حجر مهني
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2
111 - محسن التوزاني ال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:53
شنو الفرق بين حالة الطوارى و الحجر الصحي؟ راه فهاد الساعة راه مكاين لاحالة الطوارئ ولا الحجر الصحي كلشي كيمارس الحياة ديالو كيما بغا .. وخا تزيدولو عام آخور .
الدرويش مسكين راه استسلم نهاد الوقت بالذات والله
لا حول ولا قوة الا بالله
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1
112 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:53
يجب أن نفرق بين حالة الطوارئ و الحجر الصحي
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113 - Mohammed الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:54
بقاو غي تزيدو الناس تأكل الزليج في ديورهم
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2
114 - متأسف الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:54
للأسف المغرب أخطأ الموعد ولطالما قلنا أن هناك خكأ ما في تدبير المرحلة
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-1
115 - الحكومة عيات الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:54
القرار رجع المخزن ممثل في وزارة الداخلية
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2
116 - كريم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:54
غموض واضح ومقصود، الشعب لم يفهم هذا ، المزيد من التوضيح من فضلكم.
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117 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:54
قد تكون ولاية الدارالبيضاء الكبرى استتناءا من ذاك القرار لانه يستحيل تطبيق امر ما في عمالة ما دون الاخريات حيث نجد تنقلا يوميا بين كل عمالات وأقالبم الدارالبيضاء..
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118 - الراي العام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:55
الآن أقسم و اجزم بان الدولة عندتا دولة مخزنية بولسية بامتياز .لا تراعي حقوق المواطن ولا تعطيه اي اعتبار ،حالة الطوارىء فصالحها اكثر من الشعب ، فمن خلاله ابانت قوتها وجبروتها على المواطن المقهور .
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-1
119 - sharky الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:55
التمديد قد يفهم منه حرص الدولة على سلامة المواطنين..
لكن في المقابل هل فكرت الدولة نفسها أن هناك مغاربة في مناطق بالمغرب يموتون كل يوم عشرات المرات ..بسبب الفقر والجوع والمرض؟؟
المغرب ليس هو فقط الدار البيضاء والرباط.. الاحرى ان تضمن لي الكرامة والعيش الكريم ..ثم لا يهم أن أموت بكورونا أو بوغطاط..
الدول اللي فهمت اللعبة الكبرى ..طلقت اللعب...لان الحياة العادية أأمن من التحكم بالناس بسلاح الخوف والضغط..
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120 - أشرف - الجديدة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:56
انتظروا التفاصيل ...قد تكون هناك بعض القيود لكن ليس بالشكل الحالي .على الجميع ان يعرف ان الحكومة لا تقرر . هذا شغل اخصائيين وخبراء وكبار رجال المال والاعمال...
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-1
121 - ملاحظ الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:57
" المشروع أعلن أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت 2020، أي بعد شهرين من الآن؛ وذلك حسب ما توصل به وزراؤها". إذن، وعلى حسب فهمي، الحكومة تقرر و تتصل بالوزراء لتخبرهم. واذن ممن تتكون هذه الحكومة؟
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122 - mohammed douiab الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:57
oui nous sommes pour la prolongation c est un avantage pour les citoyens pour valoriser d un point de vue sécuritaire la compétence du régionalisme qui sera un grand chantier et un grand projet de concurrence entre les régions pour donner plus d impulsion au développement social et économique de notre royaume c est une bonne initiative du gouvernement et bon courage aux dirigeants régionaux merci pour tous.
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123 - hakim الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:57
لماذا يقولون لنا في وسائل الاعلام
مابقى قد ما فات ؟
راه اللي باقي كثر من لي فات
يارب مسنا الضر وانت ارحم الراحمين
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124 - Mohamed senhaji الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:57
إنه العبث بعينه. إنه الاستهتار وعدم القدرة على تحمل المسئولية.
تنتابني الآن حالة ضيق وغضب غير مسبوقة!
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125 - الناسك الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:58
أسوء إدارة للأزمة الصحية على مستوى إفريقيا ...أشعر أن البلاد يحكمها مجموعة مبتدئين
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126 - احمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 19:59
أعتقد أنه كان من الأجدى تمديد حالة الطوارئ إلى حين انتهاء الوباء لا داعي للعجلة
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-2
127 - احمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:02
الام ديالي حاصلة فمدينة السطات من 6 مارس ومقر السكنى فالدارالبيضاء،ودفعنا طلب في العمالة باش تجي للدار ديالها مع العلم انها تعاني من هشاشة العظام،ولا جواب الى الآن.واش نديرو طرق ملتوية والخطافة باش نجيبها.عيب وعار وكاين ناس كثار بحال الحالة ديالي
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128 - طالبه الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:03
نعلم ان الحجر الصحی هو فی مصلحه الجمیع حتی لانصل الی الالاف من الاصابات ویفقد کل منا فردا من عایلته
لکن ارجووووکم علی الاقل خفففوا الحجر الصحی فی المناطق الخالیه من الفیروس او اللتی منذ فتره طویله ولم تسجل اصابه فهناک من یحتاج الی العمل وهناک من یعانی من التوتر العصبی یحتاج الی الخروج احیانا
والاطفال بالخصووووص ارجووووکم !
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-2
129 - tarik الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:05
دابا غير فهمونا ، واش تخفيف الحجر الصحي و لا الطوارئ الصحية ، مفهمتش هاد الحكومة واش متقدرش تخرج بلاغات مفهومة و واضحة ، عمري صوت في الانتخابات و دابا زدت تاكدت بلي قرار عدم التصويت و مقاطعة الانتخابات كان قرار صائب و مغديش نصوت ، حتى يبان فالساحة شي واحد لي يقدر يغير هاد المنكر لي عايشين فيه ، حكومة منتخبة و مقدراش دير شي حاجة حتى تشاور مع الملك
واش دبا هاد الحكومة كتمثل الشعب و لا شي جهة اخرى ؟
غير بغينا تفهمو و الا كنا غالطين صحو لينا
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130 - ام امين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:06
اش من تخفيف هذا راه ولا لعب الدراري . يلا غادي يتسدو المقاهي و المحلات و يتمنع التنقل لاش غادي يتسمى تخفيف سميوه تمديد و صافي . لاش هاد اللعب بمشاعر الناس راه عيينا صافي هاد الشي فات الحدود . كاين الله يحسن العون ناس مراض كاين نستء حوامل محتاجين لعائلاتهم ولا هادشي مكيتعتابرش ضرورة قسوى . الله يصبرنا وخلاص.
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131 - yassine الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:07
حكومة فاشلة . تتخد قرارات فاشلة لا تراعي ظروف المادية و المعنوية للمواطن . خليو الناس تخرج تخدم راه دبا تركبها امراض نفسية
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132 - جابر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:07
"وكان المرسوم السابق يؤهل السلطات العمومية الى....وإقفال المحلات التجارية ،،،وو.." أليست هذه الفقرة كافية لفضح وزير الداخلية الذي صرح أمام البرلمان أنه لم يأمر بإيقاف أشغال مقاولات البناء...وإقفال المحلات التجارية..بل المواطنون هم الذين إتخذوا هذا القرار عن طواعية ..؟؟؟؟ أليس هذا بالعبث بمشاعر المغاربة ؟؟
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133 - Me again الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:11
في المغرب جميع القرارات تأخذ من طرف القصر ثم الداخلية و الدرك و الدفاع، ثم الولايات و العمالات و الباشاويات و القيادات و المشيخات و المقدمات و الأعيان و الجميع يتصرف و يخدم أجنداتها تحت امرها من الحكومة و الوزارات و المجالس الجهوية و المجالس البلدية و المجالس القروية و النيابات و المندوبيات و الملحقات و الهيئات و الاحزاب و المنظمات و الجمعيات و هذه الاخيرة جميع أعضائها و منخرطيها يتعاملون او يتلقون ضغوطات او مشاكل مع ابسط اهل السلطة من القواد و الشيوخ و المرود او الأعوان او حثى من تحتهم من ما يسموا بالبرگاگة او البلحاسة او العياشة، ناهيك ان يصلوا الى الباشا او العامل او الوالي!
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134 - مواطن مغربي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:12
بنادم مافهمش حتى الفرق بين حالة الطوارئ والحجر الصحي وكايهضر.
حتى واحد ماقال ليكم كاين تمديد الحجر الصحي غير رتاحوا.
حالة الطوارئ الصحية هي تقييد السفر بين المدن والزامية وضع الكمامة والتباعد والتعقيم الخ...
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135 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:13
ماشي مشكل مزيان تبقى الطوارئ الصحية ويهزو الحجر الصحي ماشي مشكل نتعايشو مع الإجراءات الصحية للمحافظة على صحة الإنسان منها الكمامة أو النظافة أو المسافة بين الاشخاص أو الخروج إلا للضرورة
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136 - MoroccanLivesMatter الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:13
#MoroccanLivesMatter يجد ان نقاوم هاد الغطرسة
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137 - La verite الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:13
8 غشت هو شهر الكونجي.
زعما ايتلاقاو موالين شيء مع الكونحي نيشان.
حكومة فاشلة.
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138 - ولد حميدو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:14
من اراد ان يتنقل لمدينة اخرى سيفرض عليه تحليلة ب 500 درهم
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139 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:14
هل فكر سعد الدين العثماني في الذين يحرسون الحدود 6 اشهر لم يرا فيه النور اولاده ولا زوجته ولا ابويه تأملوها
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140 - ادريس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:14
لمرسوم يعطي الصلاحية لوزير الداخلية على الصعيد الوطني ، ويمكن للولاة والعمال ان يتخدوا قرارات تكميلية على الصعيد المحلي حقيقة غدي نتسطا في ايام الحجر المقدمين ورجال القوات المساعدة هده الايام يمارسون مهام الشرطة الادارية بدون مستوى
تعليمي ولا تجربة فمتلا عندنا في الرشيدية المقدم في الحاجز الامني يطلب منك ورقة الخروج ويكتب
عبارة غير صالحة ١٠ ايام او ٥ايام حسب هواه امام رجال الامن لتكون مجبرا على عدم الخروج بالسيارة او سيكون مصيرها المحجز البلدي بدون سند قانوني حتى وان كان الامر يتعلق بدوية ولائية لانه مخالف لنظام العام والشكليات الخاصة بالمراسيم الوزارية,لتكون مجبرا عن البحث عن ورقة خروج جديدة عند نفس الشخص الدي ختم على الاول با لمقابل حمقونا
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1
141 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:14
هل فكر سعد الدين العثماني في الذين يحرسون الحدود 6 اشهر لم يرا فيه النور اولاده ولا زوجته ولا ابويه تأملوها
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142 - Fechkaty الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:14
لقد قالها من قبل انه غادي يربينا
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143 - عبد المولى ادريس الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:14
تم تعديل مدة تمديد حالة الطوارئ الى 10 يوليوز بدلا من 8 غشت... رسمي
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144 - حسن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:14
ارجو من المسؤولين ان يخففوا على جميع المدن الدي ليس بها عدوى ويأخدو حرية البيع والشراء والجولان والسفر بين المناطق القريبة التي ليس بها عدوى مع الالتزام بجميع الاحتياطات الوقاءية لكي يستيقص الاقتصاد وينقد ما ينقد من الشباب العاطل وكذلك تعود الصحة النفسية الى الحياة بذون توتر وتبقى الامور متحكمة في المناطق الموبوءة الى ان تعود كذلك الى طبيعتها والله المستعان
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145 - abdealatii الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:15
واش هدا الحكومة وزرائها معندهم ميدار كلاسين مع كركم الفلوس وشهراي كدخلكم الملايين وشعب أموة تقوا الله فين
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146 - رشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:15
صبرنا 3ديال شهور ب 0درهم حل هو البكلا و العداب ديال الطريق عند الله نتخالصو .الحبس حسن من هاد لعيشة ديال غد شهر دبا ملقاو ميديديرو زادو شهريين والله مور شهراين تا يزيدو شهر
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147 - hammi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:16
لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير ... فما نشر حول تمديد ما هو إلى مشروع مرسوم قانون وليس قرار نهائي
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148 - مول الحانوت الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:16
هي غاذين يزيذونا الدعم....الله يخلف.
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149 - ولد الشيخ الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:16
يظهر ان المغاربة ارتكبوا ذنبا كبيرا استحقوا عليه الكفارة حسب فقه المقاصد .فلم يكن صدفة ان يطبق على المغاربة "التمديد لشهرين متتابعين من قبل ان يتماسا "
اللهم تقبل منا
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150 - MOAHMED TAHIRK الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:17
لالا ارجوكم افعل شئ لا نريد المزيد من الملل في المنزل❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
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151 - الجوال الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:17
دولة تنتظر البريد الإلكتروني من البنك الدولي ليملي عليها قراراته لتمليها علينا... نتوما لبعتو لبلاد لميريكان
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152 - [email protected] الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:17
واش باغين فينا الخدمة،راه الناس قنطات ومرضات
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1
153 - مشاو كونجي حتى ل 8/8 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:19
الحكومة مابغات حد يبرزطها حيت غاد يخرجوا كونجي هذ الشهرين سدو على الشعب ومشاو يعيشوا حياتهم ف البدخ والمسابح داخل فيلاتهم وحنا لي خدامين لمصلحةالوطن ودبا ازيد من 7 اشهر ماشفنا واليدينا المسنين في اعالي الجبال وابنائنا منذ 4اشهر فما هذا ؟ هذه الحكومة تتميز باللارتجالية وكأنها تسير مؤسسة عمومية وليس دولة .
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154 - hakim2 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:19
الى صاحب التعليق 97 وهو يسال عن عيد الاضحى اقول
في شعبان قلنا يدخل رمضان بعد 4 ايام من نهاية الحجر ساعة شعبان دا رمضان والعيد الصغير داتو كورونا والحولى داه البرد والبرد كايسوط في الاذن ورا ه يلا فهمت غدا نخبرك
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155 - لا للتمديد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:19
وا بزاف علينا كلشي هاشطاك #لا-للتمديد
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1
156 - سفيان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:20
التمديد شر لا بد منه

وهو الأقل الأضرار على بلادنا

البنية التحتية الصحية لا تستطيع مواجهة انتشار الكورونا ببلادنا

ليس لنا إلا الصبر و تمديد الحجر الصحي
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157 - khamlichi الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:21
كانت حكومة دكية كانت فرضت 5 ايام الحدر الصحي بكل شروطها و مستلزماتها و اقفال النهائي على الجميع من اسواق و متاجرو مصانيع من اليوم الاربعاء الى الاثنين . و سوف نخرج من هده الجائحة مرفوع الراس. اتمديد سيخلق احتجاجات هنا و هناك ..للان ملامح الفقروالبؤس و الحزن اصبحت واضحة
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158 - اسماعيل والحاج الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:21
القرارات في هذا الموضوع لم تتخذها الحكومة فما بالك بالعمال والولاة.سوف يتخوفون ويكون هناك اجراءات على المزاج اذ ليس هناك دليل التخفيف وما للمواطن وما عليه يطلع عليه ويطبقه ولا تعرف المسموح به من الممنوع. ويكون التباين والارتجال بين من سينفذ التعليمات.
في الحقيقة نحمل مسؤةلية ما الت اليه الاوضاع الى الحكومة التي نهجت اجراءات هي سبب الوضع الصحي الحالي.
اتحدى ان يخرج لنا مسؤول ويوضح للمواطنين سبب الوضع الصحي من غير الارقام اليومية.
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159 - خالد تطواني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:22
عاجل
تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لشهرين إضافيين ..
ملاحظة:حالة الطوارئ ماشي هو الحجر الصحي،✔ الحجر الصحي هو تبقى فدارك والخروج للضرورة القصوى
اما الطوارئ الصحية هي احترام اجراءات التباعد والسلامة وغسل اليدين وارتداء الكمامة..
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4
160 - Karntch kantch الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:22
هاكا احسن بش لمغاربة من الأن فصاعدا اعرفوا على من ينتخبوا مشي كل من هب ودب إجي يحكم راه الغلاط ديلنا حنايا إوا نوضوا خرجوا تهدروا على حقكم وإلى راكم خايفين بقاو في الحسار حتى تموتو بالجوع الكورة فيد الشعب دابا
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161 - Sifeddine الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:22
للتوضيح، السيد رئيس الحكومة، كورونا فيروس و ليس جريمة عابرة للحدود، فلماذا تتجند وزارة الداخلية لوحدها لتقرر في مصير المواطنين، ملذا عن باقي القطاعات ،و اين المنتخبون؟
العجب!!!!
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162 - حمودة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:23
الوضع الاجتماعي في غاية الخطورة الدولة خاصها دير حل عباد الله ما لقاو مياكلو و الله حتى حشوما 4 شهور و أنا حاصل كون غير تلقونا نمشيو لديورنا ما بقا عندنا ما نصرفو عايشين فالجحيم ;;;;;;;;
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163 - مواطنة الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:23
ماذنب سكان المدن التي لم تسجل اية اصابة بفضل التزام المواطنين بالحجر بجميع حذافيره؟ما ذنبهم ليدفعوا ثمن اخطاء متهورين؟سواء كان الامر يتعلق ببؤر مهنية او اصابات متفرقة.فلتتحمل كل جهة مسؤوليتها! شي كيتفلا و شي كيخلص!!!قمة الاستهتار.ارجو ان يرفع الحجر عن المدن و الجهات التي فيها صفر اصابة
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2
164 - wakid123 الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:23
واش أ عباد الله 800 درهم غاديا تعيشنا. رخيونا نموتو و لا هاد الدل.
انا بعدا غادي نخرجو ليبغاو يديوني للحبس هانا موجود. يديونا كاملين
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165 - برلماني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:24
عجيب أمر هذه البلاد،كلما ظننا أننا نتقدم،نجد أنفسنا نعود إلى الوراء.لقد اختار المغرب طريق الديمقراطية النيابية و ناضل من أجلها،لكن مع هذه الأزمة ظهر السراب و الخداع المغربي.مناسبة قولي هذا هو إقصاء ممثلي السكان في تدبير حالة الطوارئ في البلاد،لماذا لاينتفضوا و يطالبوا بتمكينهم من حقهم في تدبير هذه المرحلة و هنا أعني المستشارين الجماعيين و مكاتب الجماعات التربية و البرلمانيين،فهؤلاء يمثلوننا سواء صوتنا عليهم أم صوتنا ضدهم أم قطعنا الانتخابات، أما السلطة المحلية فهي سلطة تنفيذية لمايصدر عن ممثلي الشعب.أتمنى أن يتم فتح نقاش وطني في هذا الموضوع،و أتمنى أن لا يتم الهجوم على ممثلي الشعب لأنهم في آخر المطاف هم صوتنا في مواجهة الآخر.
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166 - انما الصدقات الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:25
الحكومة ماابغاتش تاخذ القرار اخولات الاجراءات للولاة والعمال،وكأن الجهات تسير بحكم ذاتي،لكن الحال يفسره المثل القائل:كينغز البردعة،ويحشم من لحمار
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167 - متتبع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:25
في الاصل وزارة الصحة هي المعنية بتقديم مرسوم يحرص على صحة المواطن لتتدارسه الحكومة برئاسة رئيس الحكومة وتبث فيه اخذا أيضا بمعطيات الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وليس ان تفرضه وزارة الداخلية على هواها.. دون مراعاة حال عموم الشعب المغربي مع الفقر .. وزارة الداخلية مهمتها السهر على تنفيذ قرارات الحكومة وليس فرضها بالقوة.. علما ان كورونا هذه تبدو مجرد خدعة ربما إذا نظرنا الى خروج الالاف من الناس في دول أخرى دون خوف .. ودون حتى كمامات على وجوه رجال الشرطة .. ولم تطالعنا وسائل الاعلام العالمية باية ارقام وفيات مهولة ترتبط بتلك الاحتجاجات..
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168 - بوزكار الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:25
تعالى نصدموهم بالتمديد حتال 8 غشت، حتى نمرر عليهم التمديد إلى غاية 10 يوليوز .
قمة الإرتجال و العبتية و اللجوء إلى الأساليب الملتوية لفرض أمر الواقع.
أما الشفافية و المصداقية تبقا غير شعارات رنانة في المناسبات .
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169 - هشلم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:26
أولا كورونا سيبقى حتى نهاية السنة 2020 واذا لم يجد العالم لقاحا سيبقى الوباء موجود بالسنة المقبلة...لذلك فحالة الطوارئ ستبقى مادام الوباء موجود بالمغرب....ثانيا يجب التخفيف من الحجر المنزلي والغائه بالمدن والمناطق الخالية من الوباء ...ثالثا لا يجب فتح المجال الجوي والبحري أمام السياح مادام الفيروس موجود ولا يوجد لقاح لأنه سيكون الوضع كارثي....رابعا 80 يوم وأغلبية المغاربة مسجونون ببيوتهم رجال نساء شباب شابات اطفال جميعهم لن يحتملو البقاء ببيوتهم يوما واحدا بعد 10 يونيو ...لذلك الجميع سيخرج لأنه قضى عقوبة سجنية ببيته طيلة 80 يوم ....والحكومة سيئة جدا ولا تتواصل مع المواطنين .حيث أصبحو يرون أن الحكومة تعاقبهم ..والله يحفظنا .وطنا وشعبا وملكا.
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170 - Fouad الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:26
اللهم ان هذا لمنكر. راه باراكا. لي بغا يمرض يمرض و لي مات الله يرحمو.واش حنا نبقاو حاصلين باش واحد اخور يمشي ينشط و يجيب كورونا. كل شاة تعلق من كراعها.
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171 - Mohamed الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:27
اليوم اكثر من 106عدد الاصابات ، الفاهم يفهم .. سؤال بسيط جزاكم الله خير ، متى كانت مصلحة المواطن البسيط هم حكومتنا الموقرة !؟
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172 - مسلم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:28
المرجو من الجريدة إدراج مقال لتوعية الناس بالفرق بين الحجر الصحي وحالة الطوارئ.
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173 - المتنبي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:28
وهكذا يريدون إرجاع البلد أكثر وأكثر إلى سلطوية القياد ومعم الأعوان من شيوخ ومقدمين. أي ديمقراطية المقدمين والشيوخ.
آسي العثماني أفق شوية. مع كامل الاحترام، فين هي حكومتك وفين هي رئاسة الحكومة؟ إذا لم تقدر علىفعل الكثير فقم بالقليل. أنا لست متفقا بالمرة مع حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه بوساطة المرحوم الخطيب عبد الكريم. لكن يا أستاذ ما كنت أطن أنكم ستصلون إلى كل هذا الدور التبريري للسلطوية ولمنظومة الفساد.
وقد لا أبالغ إن قلت بأن كل هذه التمارين السلطوية ستنتهي بوضع حد لحزب اسمه حزب العدالة والتنمية.
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4
174 - عمر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:30
التبهديلة مازال البوليس يبقى يطلع ويعطي فيك عند الاشارات
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175 - mowatene الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:30
لماذا 8 غشت اي اسبوع بعد عيد الاضحى ، تكتيك مهم ، لكن من المستفيد ؟
هذه السنة اسبانيا هي المستفيد الوحيد فكل السياح الذي يقصدون المغرب من المانيا فرنسا بلجيكا هولاندا....سيقضون عطلتهم باسبانيا فينتعش اقتصادهم بعد الركود الذي عرفوه مع هذا الوباء ، اما نحن سنزيد فقرا وازمة وركودًا ... انه قرار غير صائب في نظري وستكون له انعكاسات وخيمة على الشعب : نفسانيا واقتصاديا واجتماعيًا
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176 - bouthirit الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:31
لمادا الولاة والعمال ولما لا المنتخبون. ادن لمادا ننتخب الحكومة والوزراء هدا بهتان عظيم
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177 - العابر الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:32
في قرات هنا على صفحات هسبريس ان السيد رئيس الحكومة سيعلن غدا في البرلمان عن الاجراءات الجديدة حول الحجر المنزلي و الطوارئ الصحية و ان مجلسا للحكومة سيعقد غدا ايضا للمصادقة على ما سيتم الاعلان عنه.و الان نقرا هنا ان الاجراءات الجديدة اوكل الى الوللاة و العمال تحديدها كل حسب اختصاصه و الحالة الوبائية داخل الولايات و العمالات و الاقاليم و الجماعات و لمدة شهرين. ثم اعلنت 2m عن شهر فقط و ليس الى غاية 8 غشت.فاين الحقيقة.
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178 - مغترب الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:33
اغتيال صريح للديموقراطية وصوت الشعب و تصفية صريحة للأحزاب السياسية خاصة حزب العدالة والتنمية، أعتقد أن بلدنا غير مستثنى من المؤامرات التي تحاك ضد كثير من دول المنطقة والمتمثلة في دفع الغالي والنفيس لوأد كل صوت حر و... الفاهم يفهم.
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179 - yass الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:33
اتبثت الايام ان الذي يحكم في هاته البلاد هو وزير الداخلية كلشي تورق.
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180 - مجهول الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:34
كنتمنى من سعدين العثماني إرفع الحجر الصحي و خلي ناس ترزق الله راه حنا كنموتو
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181 - bougayou الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:36
ما دور الانتخابات ادن اذا كان ا لولات هم من سيتولون تسيير امور الشعب
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