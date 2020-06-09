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كُتّاب وآراء
الحكومة تضع تخفيف إجراءات "الطوارئ الصحية" بيد الولاة والعمال
وضعت حكومة سعد الدين العثماني، بين يدي الولاة والعمال تخفيف إجراءات الطوارئ، وذلك ضمن مشروع مرسوم 2.20.406، الذي ستصادق عليه اليوم الثلاثاء ضمن مجلس لها.
وينص المشروع الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
ونص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
المشروع أعلن أن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت 2020، أي بعد شهرين من الآن؛ وذلك حسب ما توصل به وزراؤها، ضمن مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ويعقد المجلس الحكومي مساء اليوم اجتماعا يخصص للمصادقة على المشروع الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي سيقدمه وزير الداخلية.
وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو، إذ صادقت على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان المرسوم السابق يؤهل السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (181)
حكومة دبال العاب
فماهو دور المنتخب في أزمة كوفيد 19
واش كاين شي موقع الكتروني خاص بكل ولاية او عمالة.
يجب تمديد الحجر في مدن الدار البيضاء مراكش طنجة
3 شهور و حنا ملتازمين حان الوقت للتخفيف
تصورو معايا الوزير عطاهم خطة الدولة الفرنسية لمدة 3 أشهر..عطاهم خارطة طريق يعني المواطن ف فرنسا غيعرف اشنو غيوقع لمدة 3 أشهر باليوم والساعة والدقيقة..عارف فوقاش فتحو المطاعم وفوقاش فتحو المقاهي وفوقاش يمكن ليه يسافر وفوقاش يمكن ليه يمشي للجامعة..
هادشي كامل+التواصل المستمر مع المواطنين من الصغير حتى للكبير..
تصورو معايا كمية الارتياح والسعادة لي غيحس بيها الشعب الفرنسي وهو كيسمع هادشي..
حنا فالمغرب كتمشي تنعس ونتا معارفش اش غيوقع غدا، كلشي مبني للمجهول كلشي غامض مكاين لا حوار لا تواصل لا حتى حاجة..
الشعب قرر حبس اجور الموظفين الحكوميين.
الشعب سيخرج وهو من يقرر.
* كفى من الإنتقاذات غير المجدية ، دعوا المختصين و المسؤولين ،
يعملوا شغلهم بكل روية ـ و من له دراية في الموضوع فليتفضل
مشكوراً و لو بالنصيحة . إنه مصير أمة و ليس حفنة من الأفراد .
* الله في عون الجميع ، و نجاهم و حفظهم ، وهداهم إلى مافيه كل الخير .
كتعرف ماشي وزارة الصحة 9 مديرية الاوبءة ،، العجب هدا
بالامس شاهدنا مسيرات في مدن امريكية واروبية بمىات الالاف مع فلويد الذي قتل بدم بارد من طرف الشرطة الامريكية ....اين هي كورونا....
وانتم تريدون التمديد الى 8 غشت يعني مكاين عيد الاضحى ومكاين خدمة ولا مزال مشبعتوش من جنع التبرعات فصندوق كورونا عطيتو لناس 800درهم وماشي كلشي ستافد ونتما جمعتو ملايير الدولارات ....
المغرب البلد الوحيد في العالم الذي لم تسمح بذخول او خروج مواطنيه العالقين .
وباعتبار ان ما يسمى كورونا يتحرك طولا من الشرق الى الغرب نجد ان المغرب البلد الوحيد الذي يوجد في نفس خط الطول لبلدان انتبهت الى ان الحضر بات غير ذي جدوى صيفا و مازال يتخد اجراءات الدول الاتنية التي وصلتها موضة الوباء مؤخرا .
المغرب البلد الوحيد الذي سكانه سجنوا و لم يتحركوا ضذ اجراءات حكومته العجيبة الغير مبررة و مصدقين احصائيات التلفزة و اخبارها .
ان الاقتصاد يخنق و المصالح تعطل و الناس فقدت و المغرب فالح في فرض حجر على 37 مليون شخص عبر رزمة من الاشخاص يلبسون بذلة شبه عسكرية .
عندما سكت اصحاب الحقوق عن الحق ظن اصحاب الباطل انهم على صواب . نوما هنيئا .
..
ياربي انصرنا يااارب شوف من حالنا.
راجعوا انفسكم
هل من فاهم يشرح لي..
لنفرض أن الفيروس بقي لفترة طويلة، هل ستبقينا الحكومة في المنازل الا أن نموت بالفقصة؟ جل المغاربة مكتئبين وستكملون الباقي
براكا من السلطة، العصر الجديد يقتضي الإقلال من نسبة السلطة والتحكم. وفي هذين الشهرين سيكون الصيف وأحلى فترة من الحياة ومن السنة، بعدها ستكون مفاجآت الصحة بحق، لأن شهر سبتمبر وما يتبعه أشهر التقلبات الجوية وإقبال البرودة......دعونا نتنفس في هذا الصيف إلا إذا كنتم تعتقدون جازمين بأن كرونا ستنتهي وهذا شيء غير مضمون، والله يلطف بنا.
اذا كانت الحكومة فشلت في التواصل مع الشعب بصفة عامة كيف ستفعل ذلك الآن و كل حسب جماعته؟؟
الحجر الصحي إجراء من إجراءات حالة الطوارئ الصحية....سيكون هنالك اختلاف كبير و بعض الليونة في التعامل مع الوضع
مع الالتزام بشروط الوقاية الصحية الواجبة
انشاا الله خير
الحالات الكبرى لإنتشار الوباء المسؤول عليها هم السلطات التي رخصت لبعض الشركات لمزاولة مهامها دون اجبارها على اتحاد كافة الاحتياطات الضرورية لتفشي المرض بين العمال. و المواطن المسكين هو من بؤدي الثمن بالحجر المنزلي لمدة شهرين آخرين.
الدول الديمقراطية الغربية تبنت التعايش مع الوباء و بالأمس صرح رءيس المجلس العلمي الفرنسي انه ولو انتشر الوباء من جديد لا يجب إقرار الحجر المنزلي بل فقط التعايش معه.
تسحابليك ديك 1000 درهم ديال الراميد هيا باش عايشين ولا . راه بنتي صغيرة لي عندها 9 شهر او مكتكفينيش معها او الحتياجات ديالها اسيهوم اللعتماني او عاد للكراء او زيد او زيد .....
ولكن خلينا ليكوم الله هو العالي او علم
ياربي انك عفو كريم وتحب اللعفو فالعفو عنا ياربي . امييين
في الانتخابات المقبلة يجب التصويت لاختيار العمال والولاة
نحترم القرارات بطبيعة الحال
يبدو أن عنصر المفاجئة وارد جدا
Interdire et prendre des mesures sèvères contre les visites amicales. sanctionner le non port du masque et le non respect de la distanciation. Un confinement comme celui qu'on vient de vivre est une torture gratuite et ne mènera vers rien.
حالة الطوارئ فيها قمع لحريات الناس و تقييد للتزاماتهم و مزيد من حوادث الشطط في استعمال السلطة في حق المواطنين: لي يتصرفق ويتبهدل و لي يبات في الكوميساريات حيث مشا يجيب القفة و لي و لي ولي....
الناس كاتسنى التخفيف الى أقصى حد مع مراعاة احترام ظوابط السللمة ماشي شهرين ديال حالة الطوارئ تبداو تممروا فيها القوانين و الإجراءات القمعية.
#لا للتمديد#لا للحجر على عقول الناس و ارواحهم
d'avoir trois à quatre salaires et nous dire du n'importe quoi. et malheureusement on a pas une presse qui fait la pression pour tirer des informations claires
فلماذا تبذر كل هذه الأموال على الحكومة والوزراء الشعب اولى بها
ما كل هذه اللخبطة و الجبن في إتخاد قرار حاسم و التراشق بالمسؤوليات و ترك المواطن حائر وسط هذه الفوضى و الإرتجالية.
الدرويش مسكين راه استسلم نهاد الوقت بالذات والله
لا حول ولا قوة الا بالله
لكن في المقابل هل فكرت الدولة نفسها أن هناك مغاربة في مناطق بالمغرب يموتون كل يوم عشرات المرات ..بسبب الفقر والجوع والمرض؟؟
المغرب ليس هو فقط الدار البيضاء والرباط.. الاحرى ان تضمن لي الكرامة والعيش الكريم ..ثم لا يهم أن أموت بكورونا أو بوغطاط..
الدول اللي فهمت اللعبة الكبرى ..طلقت اللعب...لان الحياة العادية أأمن من التحكم بالناس بسلاح الخوف والضغط..
مابقى قد ما فات ؟
راه اللي باقي كثر من لي فات
يارب مسنا الضر وانت ارحم الراحمين
تنتابني الآن حالة ضيق وغضب غير مسبوقة!
لکن ارجووووکم علی الاقل خفففوا الحجر الصحی فی المناطق الخالیه من الفیروس او اللتی منذ فتره طویله ولم تسجل اصابه فهناک من یحتاج الی العمل وهناک من یعانی من التوتر العصبی یحتاج الی الخروج احیانا
والاطفال بالخصووووص ارجووووکم !
واش دبا هاد الحكومة كتمثل الشعب و لا شي جهة اخرى ؟
غير بغينا تفهمو و الا كنا غالطين صحو لينا
حتى واحد ماقال ليكم كاين تمديد الحجر الصحي غير رتاحوا.
حالة الطوارئ الصحية هي تقييد السفر بين المدن والزامية وضع الكمامة والتباعد والتعقيم الخ...
زعما ايتلاقاو موالين شيء مع الكونحي نيشان.
حكومة فاشلة.
تعليمي ولا تجربة فمتلا عندنا في الرشيدية المقدم في الحاجز الامني يطلب منك ورقة الخروج ويكتب
عبارة غير صالحة ١٠ ايام او ٥ايام حسب هواه امام رجال الامن لتكون مجبرا على عدم الخروج بالسيارة او سيكون مصيرها المحجز البلدي بدون سند قانوني حتى وان كان الامر يتعلق بدوية ولائية لانه مخالف لنظام العام والشكليات الخاصة بالمراسيم الوزارية,لتكون مجبرا عن البحث عن ورقة خروج جديدة عند نفس الشخص الدي ختم على الاول با لمقابل حمقونا
اللهم تقبل منا
في شعبان قلنا يدخل رمضان بعد 4 ايام من نهاية الحجر ساعة شعبان دا رمضان والعيد الصغير داتو كورونا والحولى داه البرد والبرد كايسوط في الاذن ورا ه يلا فهمت غدا نخبرك
وهو الأقل الأضرار على بلادنا
البنية التحتية الصحية لا تستطيع مواجهة انتشار الكورونا ببلادنا
ليس لنا إلا الصبر و تمديد الحجر الصحي
في الحقيقة نحمل مسؤةلية ما الت اليه الاوضاع الى الحكومة التي نهجت اجراءات هي سبب الوضع الصحي الحالي.
اتحدى ان يخرج لنا مسؤول ويوضح للمواطنين سبب الوضع الصحي من غير الارقام اليومية.
تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لشهرين إضافيين ..
ملاحظة:حالة الطوارئ ماشي هو الحجر الصحي،✔ الحجر الصحي هو تبقى فدارك والخروج للضرورة القصوى
اما الطوارئ الصحية هي احترام اجراءات التباعد والسلامة وغسل اليدين وارتداء الكمامة..
العجب!!!!
انا بعدا غادي نخرجو ليبغاو يديوني للحبس هانا موجود. يديونا كاملين
قمة الإرتجال و العبتية و اللجوء إلى الأساليب الملتوية لفرض أمر الواقع.
أما الشفافية و المصداقية تبقا غير شعارات رنانة في المناسبات .
آسي العثماني أفق شوية. مع كامل الاحترام، فين هي حكومتك وفين هي رئاسة الحكومة؟ إذا لم تقدر علىفعل الكثير فقم بالقليل. أنا لست متفقا بالمرة مع حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه بوساطة المرحوم الخطيب عبد الكريم. لكن يا أستاذ ما كنت أطن أنكم ستصلون إلى كل هذا الدور التبريري للسلطوية ولمنظومة الفساد.
وقد لا أبالغ إن قلت بأن كل هذه التمارين السلطوية ستنتهي بوضع حد لحزب اسمه حزب العدالة والتنمية.
هذه السنة اسبانيا هي المستفيد الوحيد فكل السياح الذي يقصدون المغرب من المانيا فرنسا بلجيكا هولاندا....سيقضون عطلتهم باسبانيا فينتعش اقتصادهم بعد الركود الذي عرفوه مع هذا الوباء ، اما نحن سنزيد فقرا وازمة وركودًا ... انه قرار غير صائب في نظري وستكون له انعكاسات وخيمة على الشعب : نفسانيا واقتصاديا واجتماعيًا