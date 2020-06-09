24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1220:4222:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أونسا" يرقّم أكثر من 4,5 ملايين رأس من الماشية (5.00)

  2. جمعيات ترفض "مهادنة الحكومة" أمام "تغوّل المدارس الخصوصية"‎ (5.00)

  3. هكذا تساهم المنصات التطبيقية لـ"المُثمر" في رفع مداخيل الفلاحين (5.00)

  4. مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بإلغاء المأذونية ووقف "الاستغلال" (5.00)

  5. توقعات رسمية بعودة سريعة للأنشطة الاقتصادية في ظل "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | إطلاق سراح مغتصب طفلة بطاطا يسائل "التكوين الحقوقي للقضاة"

إطلاق سراح مغتصب طفلة بطاطا يسائل "التكوين الحقوقي للقضاة"

إطلاق سراح مغتصب طفلة بطاطا يسائل "التكوين الحقوقي للقضاة"
هسبريس ـ نور الدين إكجان
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 23:30

تعيش مدينة طاطا أياما استثنائية على امتداد الأسبوع الماضي، فالاحتقان لم يعد مرتبطا فقط بشكاوى منزلية بسبب كورونا، بل تحول إلى مسيرة احتجاجية، عقب متابعة مغتصب طفلة في ربيعها السادس في حالة سراح، ما ولد موجة غضب عارم بالمنطقة.

واستغربت فعاليات حقوقية متفرقة قرار القاضي متابعة الجاني في حالة سراح، رغم فداحة الفعل، مطالبة بضرورة تمتين معارف القضاة على المستوى الحقوقي كذلك، وليس قانونيا فقط، من أجل الإحاطة بجميع جوانب كثير من الملفات المماثلة.

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عريضة وصلت إلى 50 ألف موقع، تطالب بمزيد من الصرامة في تدبير القضية قضائيا، وإعادة فتح الملفات الكثيرة التي شهدت تساهلا مع الجناة، بسبب تنازل أولياء الأمور، أو عدم وصول الواقعة إلى الإعلام.

وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "قرار متابعة الجاني في حالة سراح يعطي الانطباع وكأن القضاء يتساهل مع هؤلاء المجرمين، وفي الحقيقة الأمر أعمق من ذلك بكثير، فعملية تكييف التهم وتقدير الفعل الجرمي تخضع لقراءة قانونية ضيقة، إلى درجة يبدو وكأننا أمام عملية تقنية مجردة".

وأضاف الخضري أن "الأمر يتعلق بالتصور وبالمنهجية وبفلسفة التقاضي؛ فحين يتم تجريد القضية من البعد الإنساني والحقوقي، ولا تتم محاسبة أداء القاضي إلا في حدود شكليات المسطرة والقراءة السطحية للقوانين، نسقط في مثل هكذا فظاعات، تنطوي في الجوهر على استسهال الجرائم التي يكون ضحاياها لا حول لهم ولا قوة، بل لا قيمة لهم للأسف في ميزان التقاضي إلا بمنزلة المطالب بالحق المدني".

ويردف المصرح لهسبريس: "قد تضيع الحقوق لمجرد هفوات مسطرية شكلية. يجب تلقين القضاة أسس ومبادئ حقوق الإنسان، وتحسيسهم بأن المظلومين، مهما كانت هشاشة وضعيتهم، فإنهم أمام العدالة ليس لديهم من سند إلا الله تعالى وضمير القاضي".

وأشار الخضري إلى أهمية إحداث صيغة أكثر نجاعة، مثل إحالة مثل هذه القضايا على لجنة قضاة متخصصة، مع إلزام القضاة بضرورة استحضار المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بدل الاستخفاف بها والاستخفاف بالدور المنوط بهيئات حقوق الإنسان، التي غالبا ما يلجأ إليها الضحايا.

وتأسف الفاعل الحقوقي لعدم اكتراث بعض القضاة بالجمعيات الحقوقية، مشددا على وجود أزمة نجاعة في القضاء ببلادنا؛ "والنجاعة تعني تحقيق الإنصاف والعدالة على النحو الذي يحقق الردع للجاني، ويشعر المواطن بالأمن القضائي في بلده"، خاتما: "هذه النجاعة ضعيفة جدا في واقع الأمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - mazhari med الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:10
il faut poursuivre tout le monde a commencer par ceux qui ont etabli le proces vebral jusqu'au juge tout le monde doit payer a mr le ministre de la justice alors bouger pour donner l'exemple
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - الشريف الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:10
هل يعلم السادة القضاة أنه بهذا الأحكام يقودننا إلى انكماش اقتصادي في كل ما يتعلق بصناعة الترفيه و استهلاك l'industrie de loisir ببساطة الخوف و المرعب الذي تنشره هذه الأحكام تجعلنا لا نفكر في الإستمتاع خارج بيوتنا مع أطفالنا و تفضيل أن نجلس و إياهم بالبيت خلف ألعاب الفيديو في انتظار أن يكبرو و يرحلوا بعيدا جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - zahra الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:10
في كلمة واحدة كل عقوبات القاصية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - ورديني الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:11
يجب فتح تحقيق شامل على هذه النازلة
أطفال وابناء المواطنين لا تساوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - رضوان الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:13
ما فهمتش واحد اغتصب بنت عنده 6 سنوات او كيفكرو واش اشدوه او لا هادا را خاصو 20 عام ديال الحبس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - عبد الواحد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:14
لأن القاضي الغير النزييه هو الدي يعطي الفرصة للجاني أن يفلت من العقاب للأسف الشديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
7 - مغربي هلك الحجر الصحي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:16
السلام عليكم و رحمته
يقول المثل المغربي باب الدار يعطك الخبار
هذا هو خبار العدل عندنا لأسف. هذا الشئ يدمي القلب
الله يهدي ما خلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - بلاد الظلام الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:17
اطلاق سراح مغتصب طفلة واعتقال تعسفي للصحفي الريسوني لمجرد اتهام باغتصاب مثلي. سبحان ألله لم اكن اعرف ان المغرب له قوانين الدانمارك والسويد غير الاسلاميتبن التين يضرب بهما المتل في الميوعة الجنسية. كل المواطنين المغاربة يعرفون ان العدالة مفقودة عندنا في المغرب . وعند ربكم تحتكمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - وحيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:18
مثل هذه الاحكام هي التي تشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم بدون خوف لأن القضاء المغربي يتساهل كثيرا معهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - Youssef الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:19
يجب علي الحقوقيين والمجتمع المدني رفع شكاية بالقاضي المكلف بالقضية وفي حالة وجود خلل أو انحياز للجاني محاكمة القاضي وطرده من القضاة دون تعويضات والتشهر بالقضية حتي يصبح عبرة للقضاة المنحازين أو الغير مأهلين في الحقيقة اغتصاب الاطفال ظاهرة شنيعة وتصل الإعدام في بعض الدول أو المؤبد لكن هنا في المغرب الشعب والمجتمع المدني يصدمون من جل الأحكام الصادرة من بعض القضاة لدى يجب الاستئناف متابعة القاضي من طرف وزارة العدل وكدالك جمعية قضاة المغرب حتي تتم محاسبته إن كان محايز للجاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - مكلومة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:24
هذه الحادثة أيقظت جرحا دفينا بداخلي.. تعرض ابني وهو في الرابعة من عمره منذ أكثر من عشر سنوات للاغتصاب داخل المؤسسة التعليمية التى كان يدرس فيها لجأت إلى القضاء كي ينصفني وينصف إبني.. لكن وللأسف الشديد توبع المتهم وهو رجل معروف في حالة سراح وبالتالي البراءة.. رغم تمسكي الشديد بالقضية لكن ذهب كل شيء أدراج الرياح.. فأوكلت أمري إلى المحكمة الإلهية وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وقف ضد سير القضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - قليش الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:25
اغتصاب الاطفال في امريكا 25 سنة دون عفو.حتى بعد اجتياز العقوبه يراقب من طرف الشرطه.وتعلم الساكنه بوجود بيدوفيل بجوارها.لتوخي الحذر .اما بلدنا.سنه سجن.يحصل على عفو بعد شهر.ويخرج من السجن.يتفاخر بفعلته .يجب تغليظ العقوبه الى 25 سنه.ومنع العفو عن المغتصبين.وسارقي المال العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - رفاعي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:28
هذاك الخليجي والاروبي والاجانب الذين اغتصبوا فلدات اكبادنا اش درتو معهم وهذا لا يعني غظ الطرف على من يغتصب من المغاربة . انما التعامل بنفس المنطق مع الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - حنان 1991ج الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:33
بدون تعليق لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم على الدنيا السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - Robot الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:35
تخيل كن كانت بنت القاضي لي تم اغتصابها، داك مجرم غادي يكون دبا في أعمق السجون بسرعة كبيرة محال حتى القضية توصل الإعلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - مغربي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:37
لا اضن انه ينام جيدا ربما ستقوم تلك الطفلة فميره كل ليلة وسيعيش كالمجنون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - لمي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:40
هل هذا التساهل راجع لكونهم لم يعانوا من الم الحكرة و ضياع المستقبل (و ان كان بيد الله) جراء الاغتصاب او لأنها فقط طفلة (هي نفس لها حقها بيننا) أو؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - اب لطفلة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:40
اتمنى ان يطبق الاعدام على مرتكبي هذه الجرائم ... كيفاش كاتجيه شهوة هاد الوحش على طفلة بريئة ويخليها تتوجع باش هو يلبي النزوة ديالو ... لا حول ولا قوة الا بالله ... مازال كاين العقاب من غير المخزن فالدنيا والاخرة من عند الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - شمال افريقيا الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:40
يجب فتح تحقيق عاجل فهاد القضية ومحاسبة القاضي على هاد القرار المهين لكرامة الاطفال الصغار بصفة عامة، المغتصب خاصو اشد العقوبات، معرفناش باش كايفكرو هاد النوع من البشر فاش كيرتاكبو بحال هاد الافعال المشينة، واش كيتفرجو فالافلام الاباحية بكثرة اولا عندهم شي قدوة متبعينو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - القاضي عياض الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:49
قاض في الجنة و قاضيان في النار
واذا حكمتم فاعدلو ولو كان ذو قربى
يجب التحقيق مع القاضي لمعرفة الاسباب التي بنى عليها
انتهى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - م.س الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:55
استهلاك جسد الانثى اصبح موضى يتباهى بها الذكور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.