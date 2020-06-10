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الرئيسية | مجتمع | 18 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8455 في المغرب

18 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8455 في المغرب

18 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8455 في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رصد 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8455 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 343785 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 210.

وتم التيقن أيضا من 3 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7496 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كلام في كلام الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:08
18 إصابة ليوم الأربعاء غدا 9 إصابات يوم الاحد 1 إصابة ثم يوم الإثنين 0 إصابة
انا بعدا مبقيتش كنتيق في هاد الأرقام والله اعلم
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27
2 - ذذSABRY الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:08
18 حالة فقط اليوم الحمد لله على كل شيء صباحكم خير وصحه وسعاده
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31
3 - أفريكانو الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:09
‏إن الحياة قصيرة لدرجة أن الإنسان يجب أن يسرق لحظات الفرح، وإذا لم تكن سارقا جيدا سوف تنزلق منك الحياة ......
اللّهم ارزقنا تفاصيل أيام حُلوة ، حُلوة ومُبهرة تجعلُنا ننسى كُل مُرٍّ مَرّ بنا .
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27
4 - عزالدين الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:10
سبحان الله
غير صادقوا على تمديد الحجر
و نزل عدد المصابين من 135 إلى 18
تبارك الله عليكم
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43
5 - Cherkaoui الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:11
الحمد لله على كل حال. الامور متجهة إلى أحسن.
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7
6 - Marokkii الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:11
الله يشافي الجميع انشاء الله ونتهناو
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15
7 - زهير الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:13
18 حالة جديدة فقط من طنجة إلى الكويرة .. هنيئا للجميع والقادم أفضل بإذن الله
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13
8 - ولد البرنوصي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:13
سبحان الله مبدل الأحوال لاحول ولاقوة إلا بالله هدا هو المرض ديال بصح
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10
9 - عامر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:13
ارتقبو 200 اصابة يوم 10 يوليوز ....
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33
10 - لحسن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:13
هد عداد السرعة كيبان ما فيه تقة حداري منو كيبان ليا عندو سرعة غير محدودة
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-3
11 - Yassin الأربعاء 10 يونيو 2020 - 10:14
سبحان الله . زادوا في الطوارق والحجر نقص الحالات. إن كنت في المغرب ما تفتح فمك و لا عينك ولا والو
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16
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