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كُتّاب وآراء
18 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8455 في المغرب
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رصد 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8455 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 343785 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 210.
وتم التيقن أيضا من 3 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7496 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
انا بعدا مبقيتش كنتيق في هاد الأرقام والله اعلم
اللّهم ارزقنا تفاصيل أيام حُلوة ، حُلوة ومُبهرة تجعلُنا ننسى كُل مُرٍّ مَرّ بنا .
غير صادقوا على تمديد الحجر
و نزل عدد المصابين من 135 إلى 18
تبارك الله عليكم