الفحص يحدد مصابين بعدوى "كوفيد-19" في جهتَي الرباط والبيضاء

هسبريس من الرباط

شهدت جهتان في المغرب 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ11 إصابة تم تسجيلها على مستوى عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات و7 مكتشفة ضمن جهة الرباط سلا القنيطرة؛ وجرى رصد هذه الحالات وسط 12672 من العينات التي خضعت للفحص.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,66% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 3 اليوم 7496 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,48% بـ210 وفيات، ويبقى 749 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2867 حالة في جهة البيضاء 1496 في مراكش آسفي، و1221 بطنجة تطوان الحسيمة و1031 في فاس مكناس، و785 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 196 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.