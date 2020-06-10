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الرئيسية | مجتمع | فتح المساجد ينتظر "الوقت المناسب" في المغرب

فتح المساجد ينتظر "الوقت المناسب" في المغرب

فتح المساجد ينتظر "الوقت المناسب" في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:30

ذكر المجلس العلمي الأعلى، ضمن بلاغ اليوم الأربعاء، أن إعادة فتح المساجد في مختلف جهات المملكة ستتم في الوقت المناسب.

وشدد المجلس على أن ذلك سيتم بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بعين الاعتبار.

البلاغ ذكر أن فتوى المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، مما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية إلى وضعها العادي.

وشدد المصدر نفسه على أن صلاة الجماعة في المذهب المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد، ولكن بلا تشدد ولا تكلف، ومن شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها.

كما قال المجلس إن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: "دع ما يريبك إلى ما لا يريب ك"، بينما تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء تدخل لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد.

"سيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين. واستمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله ﷺ: وجعلت لي الأرض مسجدا..".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - bekai الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:35
فتح الأسواق و المصانع أمر هين ، و لكن فتح المساجد بالنسبة لكم لا زال يشكل خطرا على المواطنين !!! يا لها من تناقضات عميقة .
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7
2 - N.H الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:35
حتى تفتح الملاهي و الحانات و المساجد سوف تبقى مغلقة مع العلم أنه أطهر و أنظف مكان هو المساجد و من يدخل إليها لا نعرف ماذا يجري في نواياكم
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8
3 - صريح الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:38
حاضر ... سننتضر بفارغ الصبر ... لكم دراية بمصلحة الشعب أكثر من أي جهة أخرى .. التعليمات يجب أن تطبق بحذافيرها ... الله إيسامح ليكم ...
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1
4 - L’oriental الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:40
فالسعودية و تركيا مازال تا يسجلو مئات الإصابات يوميا و مع ذالك تم فتح بيوت الله مع الأخذ بالإحتياطات اللازمة بطبيعة الحال .. ما فهمتش كيفاش كنا الأسواق هانية يتفتحو و المساجد ممنوع ! تفهمنا الأمر فالبداية و كان لا بد من هذا الإجراء ، لكن حاليا اضن انه من غير الصواب ترك ابواب بيوت الله مغلقة ، على الأقل يمنعو غير صلات اجمعة للي تا يكون فيها إكتضاض و يسمحو بأداء الصلوات الأخرى كشكل من أشكال التخفيف .
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5 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:40
هل الاسواق الاسبوعية اكشر امنا من المساجد ؟؟؟؟؟؟؟ سبحان الله
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6 - زينب الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:41
سبحان الله الاسواق والمعامل تمتلئ والمساجد حتى نشوفو الحالة الوبائية
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7 - البيضاوي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:42
فتح المساجد لا يدخل في اهتمامات الحكومة بل آخر ما يمكن التطرق إليه. في حين في دول أوربية وغيرها وهي دول غير مسلمة قامت بفتح المساجد رغم أنها تضررت كثيرا بالوباء. فكيف يتم الترخيص للقطارات ولا يتم الترخيص للمساجد. حيث يمكن أن تفتح المساجد في الهواء الطلق مع بعض الشروط التباعد والعدد وغيرها. وهذا لا يشكل أي خطر . أما القطارات فتواجد عدد من الناس لساعات في نفس المقطورة أليس بخطر؟؟؟؟؟؟
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8 - رفيق الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:42
قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: 114].

وقال تعالى: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [ المنافقون : 11]

انكشفت اللعبة القذرة التي تمارسونها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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9 - معلق الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:45
يا سلام على هذا البلاغ لقد استفدنا منه كثيرا، شكرا للوزارة الوصية
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10 - البوهالي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:47
وحتما ستكون المساجد من بين آخر الأماكن التس ستفتتح لأهلها ومن كان من قبل يواظب على الصلاة في المسجد فله أجر الجماعة اليوم وإن صلى في بيته وإنرلم يكن يواظب على الصلاة في المسحد فلا يتباكى اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) والعلة هي وجود مانع المرض او السفر والمانع موجود اليوم.
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11 - مغربي حر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:51
متى هذا الوقت المناسب ؟؟ اذا تم فتح الاسواق الاسبوعية و المحلات التجارية و ربما الملاهي الليلية .. الخ
السؤال المطروح .. ما الفرق بين المساجد و المرافق الاخرى لي كيكونو فيها التجمعات؟؟ اتقولو بلي المساجد بنادم كيكون فيها قريب من لاخور !! ولا بنادم فيها كبير فالسن !! راه فيما مشيتي اتجبر نفس الشيء ..
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12 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:52
هناك مدن خالية من الفايروس يجب أن تفتح مسجد ها في أقرب وقت
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13 - معارضة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:52
المساجد هي لي خاسها تفتح أولا ونتوما غادين بالمقلوب الدول المتقدمة فتحوا المساجد مع الصلاة بعيدين عن بعض ب مترين ونتوما مزال مهدتكم الله
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14 - ابو اسحاق العنبي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 12:52
انها دولة الغموض و المفاجئات... المواطن لا عتبار لرأيه ..القرارات تنزل كالوحي من الاعلى ولا احد يناقش...كالخراف نحن...دولة الفوازير
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15 - الغرباء الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:01
الله ياخذ فيكم الحق. اقاليم خالية من الفيروس والمساجد مغلقة، لماذا لم تفتح في مدن خالية من الفيروس كشفشاون .. وغيرها من المدن الخالية. لقد اظهر هذا الفيروس حقد كبير على بيوت الله. لكن اقول لهؤلاء موتوا بغيظكم. الاسلام سينتصر و دين الله باق الى يوم الدين
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16 - Mohammed الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:04
المجلس العلمي الأعلى وما أدراك ما المجلس العلمي الأعلى يصدر بيانا من كلمتين: الوقت المناسب، هل انقرضتم ولم تجدوا من يكتب لكم بيان شافي كافي.
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17 - Robot الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:04
للمرة 200000 الشركات و المعامل أكثر خطورة في نشر كورونا من المساجد، لكن افعلوا ما تشاؤون
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18 - ملاحظ مغربي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:06
لا زال الوقت غير مناسب لفتح المساجد اوالمقاهي والملاعب الرياضية ودور السينما والمسرح.
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19 - المساجد مازالت مغلقة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:06
ما دام اعوان السلطة ورجال السلطة مشغولون بمراقبة الحجر الصحي و التحقق من من الأسر التي لها الحق في الاستفادة من المساعدات فإن المساجد لن تفتح
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20 - kamal الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:07
les hamames et les mosquée , je pense que seront des foyers très contagieux il faut faire très attention lors l"ouverture de ces deux lieux
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21 - وجدي وجدة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:08
لقد أشتقنا صلاة مع الجماعة في مسجد افتحوا لنا مساجد في المناطق التي تخلو من الوباء
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22 - BOUHALI الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:15
Nos gouvernants sont d’une rigidité intellectuelle! Il suffit de limiter le nombre de fidèles et faire respecter la distanciation sociale. Interdire l’accès aux personnes fragiles (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques) et voila. Ceux qui sont aux responsabilités sont en train de creuser le fossé entre eux et le peuple
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23 - وجدة مدينة المساجد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 13:16
المسجد الموجود في حينا في كل صلاة لا يمتلاء صف واحد ما عدا يوم الجمعة .....لمادا لا يفتح و يتم فرض التباعد
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