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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8508 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 347543 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة الدار البيضاء، ليصل عدد الوفيات إلى 211 حالات. بينما تم التأكد من 72 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7565.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
أقول أن تقدير السيد الوزير قد يكون صائبا
ف فاحسنو الظن بالله
Les dyslikes je vous adore allez y
سوء التدبير في جميع القطاعات و خصوصا قطاع الصحة...قطاع هش و كارثي جدا.
غياب طبيب أعصاب و أمراض الرأس بمستشفى المسيرة الخضراء بميسور..مما جعلهم يطالبون والدتي بالتنقل صوب مدينة فاس التي تبعد ب 230 كلم.
أليس هذا ظلما في حق ساكنة إقليم بولمان!!!
و المشكل هي أن الحجر الصحي شدنا بعيد عليها و مكاينش لي يتكفل و يديها ل فاس...
مرضنا ف عقلنا و ولينا نفكروا ف أشياء أخرى لولا إيماننا بالله عز و جل
كورونا.....كوفيد 19.....نسبة الاماثة.....الحجر الصحي......حالة الطوارئ الصحية......الكمامة.......معقمات......منطقة التخفيف رقم 1 و 2.......المسافة القانونية...... البؤر المهنية و العاءلية........المخالطين......الجاءحة.......رخصة استثنائية.........القيود.......
نوصو الوليدين خصوصا الميمات . لايمشيو المدينة القديمة . وبقاو دايرن زحام . إلى مكانش عندهم شي غراد ضروري و ملح . بلا متخليوهم إمشيو . ويديرو زحام تما . ... و أي واحد كبير ولا صغير . ليصدق صغير غادي لمرض لدارهم .
نلاحظ أن عدد نتائج كورونا بالمغرب في زياد و نقصان وهذا راجع إلى عدم اتخاد التدابير الوقائية ونتمى من الله أن يرفع عنا هذا وباء و نعود إلى حالة طبيعية
اللهم اشف مرضانا.
رغم كل الجهود المبذولة من قبل السلطات إلا أن هناك مستهترون بالوضع الحالي.
فمثلا سبب البؤرة في المدينة العتيقة بمراكش سببها عقيقة التي أدت إلى كارتة فهنا يجب الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه فعل متل هده المناسبات في الضرفية الحالية.
هدا استهتار ندفع ثمنه نحن .انشغالنا وحياتنا توقفت والمسؤرل الجهل الذي ينخر في عقول هؤلاء المخلوقات الغير مسئولة. السلام عليكم
يجب تشديد الاجراءات وغلق كل شيء لمدة اسبوعين لكي نرتاح من هاد الوباء
أقسم بالله أنني اندم كل ساعة على عودتي لبلاد الضلم و القهر و الفساد.
أفكر بالهجرة السرية الأن لأني فقدت عملي وحتى نفسيتي أحتاج لعلاج،
حسبي بي الله ونعم الوكيل
زيروا معانا
بغينا نخرجوا
الله يعافينا ويعافيكم