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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8508 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 347543 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة الدار البيضاء، ليصل عدد الوفيات إلى 211 حالات. بينما تم التأكد من 72 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7565.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلمى الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:11
بقاو فديوركم عفاكم باش منبقاو نسجلو حتى شي حالة أو ديك ساعة كلشي غادي إخرج
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-42
2 - siham الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:12
الله يخليكم عطيونا في أية مدن تم تسجيل الحالات و شكرآ
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22
3 - الكرموسي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:13
الحمد لله71 إصابة و 17 ألف تحليلة و حالات شفاء بواذر الفرح إنشاء الله بدأت تظهر المرجو من بعض الإخوان ارتداء الكمامة جيدا عوض وضعها على العنق لتفادي الإصابة و نقل العدوى للأخرين ما علينا جميعا كمواطنين إلا أن نتعاون و نتبعو التعليمات للعودة إلى حياتنا الطبيعية و نكثرو من الإستغفار لله لكي يرفع عنا الوباء و البلاء
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24
4 - فاتي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:13
رها طالع نازلا مابغاتش تحبس الله ينزل شي رحمة وتبعد علينا هاد الوباء
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28
5 - الياس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:14
يا سبحان الله عدد الاصابات نفس عدد الشفاء . يارب اذهب عنا الياس وارفع عنا هذا الوباء
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9
6 - مغربي قح الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:14
إلى بقيتو تنسناو 0 حالة راه غير تاتحلمو ،قبل 20 ماي الوزارة الوصية كانت قالت انه لازم يكون عدد الأشخاص تحت العلاج يكون اقل من 2000 حالة عاد يرتفع الحجر.وكانت وقتها بالضبط 2800حالة اما دابا راه الحمدلله اقل من 1000 ،خاص ولا بد جهات التخفيف2 ترجع يترفع عليها الحجر وخا هي اصلا راه ما عمر كان فيها الحجر من غير وسائل النقل لي مقطوعة و المحلات التجارية مسدودة .التخفيف 1 والتخفيف 2 راه ما عندهم تا معنى مادامت جهات التخفيف 2 هي القلب النابض للمملكة.
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22
7 - texb الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:14
الوزير ايت الطالب وزير الصحة في بداية تطبيق الحجر قال أن تقديرات الحكومة 10000 اصابة.
أقول أن تقدير السيد الوزير قد يكون صائبا
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-8
8 - maroquin أو /marocain الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:15
طنجة المعامل هي التي تنشر الفيروس والفوضى. يستاهلوا عام ديال الحجر. سوق الاربعاء كاملة وسيدي قاسم جات لطنجة
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-21
9 - مواطنة حرة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:15
الله احفض بلادنا وبلاد المسلمين.من هاد الوباء.تحياتي لكم
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10
10 - Fcjyd الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:17
التذبذب ف الارقام السبب ديالو ضعف التحاليل كل مرة كيركزو على جهة او لا 2 جهات ليوم دار بيضاء نساوها غدا تصبح فيها شي 70 اصابة
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-6
11 - ولد الشعب الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:17
من حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض. شنو درتو فتنقل بين المدن بغينا نمشو نخدمو
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4
12 - الله ،الوطن ،الملك الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:18
الإخوان ، ها المعقول بدا كايبان، والنتائج تحسنات من البارح لليوم ، راه الأقاليم لي شافوا راسهوم بالمنطقة ب ،وصبحو مزيرين بالحجر ،ولاو خدامين، ادارة ومواطنين ،الله يجعل البركة فالمخزن، خدمو باش توليو بالمنطقة ب ،وتخرجو تفوجو على راسكوم بحالنا . غدا غادي اكون أحسن
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-25
13 - Yassine الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:18
الحل هو التعايش... ماشي فرض الحجر
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17
14 - Kamal الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:18
الحمد لله تعايشنا مع كورنا لان الدي خلق كورنا سوف يصرفها
ف فاحسنو الظن بالله
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17
15 - تم اختراق الحجر الصحي بالجملة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:20
بصحة الي كيخرج من الحجر الصحي مند اليوم الاول وهو معاند ولا يريد ان يقتنع ان الوضع ليس طبيعي وعليه تطبيق الحجر ليساعد على تقليص المدة الان ليس لكم الحق باللوم على احد فاللوم على انفسكم والحجر كلما طال يصعب تحمله ولكن لا احد يسمع الكل يخترق الحجر الصحي ولا يبالي فهنيئا.
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-11
16 - Doc الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:20
Ça va encore augmenter
Les dyslikes je vous adore allez y
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-11
17 - تحذير الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:20
المرحلة القادمة اصعب، لعدم احترام العدد المناسب للموظفين والعاملين في المعامل والظركات والمؤسسات العمومية، ستكون العدوى كثيرة، لان هناك مسؤولين عديمي الضمير يلزمون موظفيهم بالعمل بعشرة موظفين في مساحة 6 امتار
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3
18 - ألميس مرموشة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:20
سئمنا و مللنا...عيينا أ عباد الله
سوء التدبير في جميع القطاعات و خصوصا قطاع الصحة...قطاع هش و كارثي جدا.
غياب طبيب أعصاب و أمراض الرأس بمستشفى المسيرة الخضراء بميسور..مما جعلهم يطالبون والدتي بالتنقل صوب مدينة فاس التي تبعد ب 230 كلم.
أليس هذا ظلما في حق ساكنة إقليم بولمان!!!
و المشكل هي أن الحجر الصحي شدنا بعيد عليها و مكاينش لي يتكفل و يديها ل فاس...
مرضنا ف عقلنا و ولينا نفكروا ف أشياء أخرى لولا إيماننا بالله عز و جل
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9
19 - مواطن حر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:23
يجب اعطاءنا تفاصيل المصابين بالفيروس وعناوينهم عبر القنوات الوطنية حتى يتمكن المواطن من تجنب هذه البؤر الوباءية والابتعاد من المخالطين
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-3
20 - hamdan الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:23
la pandémie en Europe descend de 6000 à 100 de et au maroc ça monte omazal galik sous contrôle quelle logique !!!
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0
21 - HABRY الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:24
الأسماء الجديدة التي اضيفت إلى معلوماتي في سنة 2020 هي......
كورونا.....كوفيد 19.....نسبة الاماثة.....الحجر الصحي......حالة الطوارئ الصحية......الكمامة.......معقمات......منطقة التخفيف رقم 1 و 2.......المسافة القانونية...... البؤر المهنية و العاءلية........المخالطين......الجاءحة.......رخصة استثنائية.........القيود.......
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15
22 - مليييت الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:24
غا يبقاو غادين و يهبطو تال السيمانة اللخرة قبل الوقت لي اتسالي فيه حالة الطوارئ و يطلعو .. ولفنا هادشي كورونا واعرة كادير القوالب كانبانوليهم مكلخين الله يسمح ليكم
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7
23 - أنا الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:26
كانعرفو أن أي مدينة فبها المدينة القديمة .
نوصو الوليدين خصوصا الميمات . لايمشيو المدينة القديمة . وبقاو دايرن زحام . إلى مكانش عندهم شي غراد ضروري و ملح . بلا متخليوهم إمشيو . ويديرو زحام تما . ... و أي واحد كبير ولا صغير . ليصدق صغير غادي لمرض لدارهم .
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-1
24 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:26
سلام الله عليكم ورحمة الله
نلاحظ أن عدد نتائج كورونا بالمغرب في زياد و نقصان وهذا راجع إلى عدم اتخاد التدابير الوقائية ونتمى من الله أن يرفع عنا هذا وباء و نعود إلى حالة طبيعية
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2
25 - متتبع الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:28
ما يخيفني أكثر ليس كورونا بل الكويكبات الخمس المتجهة نحو الأرض هذا الأسبوع .. هذا ما أعلنت عنه الوكالة الأمريكية الفضائية .. إصابة الكرة الأرضية بواحدة من الصخرات الضخمة يعني بالتأكيد محو المليارات من البشر وربما انقراض البشرية كما حدث قبل ملايين السنين مع الديناصورات
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-18
26 - Zak الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اشف مرضانا.
رغم كل الجهود المبذولة من قبل السلطات إلا أن هناك مستهترون بالوضع الحالي.
فمثلا سبب البؤرة في المدينة العتيقة بمراكش سببها عقيقة التي أدت إلى كارتة فهنا يجب الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه فعل متل هده المناسبات في الضرفية الحالية.
هدا استهتار ندفع ثمنه نحن .انشغالنا وحياتنا توقفت والمسؤرل الجهل الذي ينخر في عقول هؤلاء المخلوقات الغير مسئولة. السلام عليكم
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-3
27 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:29
ما يبشر اليوم هوا ان جميع المصابين حفظكم الله أنهم من المخالطين يعني إن استمروا عدد الإصابات غير من المخالطين فسوف نتغلب على الفيروس مزيدا من أخد الحيطة والحذر
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5
28 - تطواني الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:31
فتحو مساجد وشدو علينا معمل درونو راه تطوان هاد الأيام جميع الحالات كاتجي من تماك أولا كريولم شي أوطيل وماخسنا لي نرجعو نشي حجر صحي راه هلكتونا الحمد الله ليوما تنفسنا شوية
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1
29 - لا اله الا الله الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:31
لله الا مكلسو فداركوم راه والله الا تقهرنا اصحاب مراكش الله ارحم ليكم الوالدين راه بهاكا غتخلو مراكش اخر مدينة تخرج منها كرونا
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-1
30 - ADAM الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:34
لا تخلو دول العالم من العدميين -بشكل أو آخر- الذين لا يتوانون في التشكيك في كل شيء، ولكننا نحن المغاربة نضرب الرقم القياسي في ذلك وأنت ترى التعاليق المشككة في كل شيء وآخرها ما يأتينا من إحصائيات وزارة الصحة بشأن عدد المصابين بمرض كوفيد-19، حيث أن جل المعلقين يشككون في ذلك اعتقادا منهم بأن الدولة تتخذها دريعة لتمديد الحجر الصحي، وهذا ما يسمى بالفوبيا الشعبوية التي لا تستند أي أساس سوى التشكيك، ما يؤدي إلى استنتاج بأنهم ليسوا من ذوي الوعي بخصوصية المرحلة التي نمر بها، وما يؤكد هذا هو تجمهر سكان الحي عند عودة أحد سكانهم من المستشفى في خرق سافر للتعليمات المتحدة من طرف السلطات أوذاك الفيديو الي يوثق لتجمع على طابق الكسكس. أبهذه التصرفات الخرقاء سنواجه هذه العدوى؟
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4
31 - Bxe الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:34
خرجو غير دوك لمودون لمعندهوم فين اخرجو هههههههههههههههههههههههههه
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-1
32 - مواطن غيور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:36
كان يجب على الدولة الا تخفف الحجر الصحي على بعض الجهات
يجب تشديد الاجراءات وغلق كل شيء لمدة اسبوعين لكي نرتاح من هاد الوباء
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-1
33 - منطقة رقم 1 الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:37
الناس د المنطقة رقم 1 دعيو معانا ماشي حنا السباب المتهورين هما السباب
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2
34 - القنديل الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:43
حزب وطني انقذ المغرب من الوباء الفتاك مع الدكتور العثماني كما انقذ الاستاذ بنكيران اقتصاد البلاد اتمنى له النجاح والسير بالمغرب ااى الامام
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-13
35 - Badr الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:47
انا كنت في السويد سياحة، وقد كنت أود البقاء هناك بالفيزا . دخلت مارس هذه البلاد وكانت تأشيرتي ستنتهي في أبريل
أقسم بالله أنني اندم كل ساعة على عودتي لبلاد الضلم و القهر و الفساد.
أفكر بالهجرة السرية الأن لأني فقدت عملي وحتى نفسيتي أحتاج لعلاج،
حسبي بي الله ونعم الوكيل
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-1
36 - Mohammed الأربعاء 10 يونيو 2020 - 18:54
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
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0
37 - اسامة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:00
عفاكم الناس ديال كازا انا ولد كازا
زيروا معانا
بغينا نخرجوا
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1
38 - للتوضيح المفاهم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:03
الحجر الصحي هو نجلسو بزز منا فدار وحالة الطوارئ هي نخرجو و ما نلقاوا فين نمشيو ونرجعو نجلسوا بخاطرنا فدار
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2
39 - كورونا الشريرة المسمومة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:06
كورونا معولة دوز الصيف و تخيم معنا ف المغرب التحاليل كيتعطلو باش كيخرجو النتائج واخا يقولوا بنادم التزم الحجر هو كيخرج و هاهوا كينشر ف المرض كوورونا كتسابق مع وزارة الصحة لوكان الدولة سدات معمل السباط و الكابلاج لي مازال المستعمر مستعمر المغرب هنا باستثماراتو لوكان كعما يوقع هاد التخبط انا لا أستغرب أن تبقى كورونا معنا و خصوصا أن هذا الفيروس كيتكيف على حسب الجو و كيطور راسو اذن باش تقتلوا الحرارة محال الحل هو التعايش معه ريثما يجد العلماء اللقاح اللهم الطف بنا و صافي
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0
40 - Moh الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:13
Les gens veulent tout du gouvernement. Ils veulent sortir et en même temps que le gouvernement annonce des chiffres qui leur plaisent. Ils veulent sortir du déconfinement et sont prêts à rendre l'état responsable d'éventuelle deuxième vague.
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0
41 - أمين الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:18
خوتي أنا عندي 16 لعام أو نحلف ليكوم ألخوت أنا قليل فاش كنخرج غير نحسن ولا شي سخرة مرة ف ١5 ليوم ولكن كنشوف لمنطقة 1 دارو معاها لحل أو حنا لمنطقة 2 لا مخموش في الدراري الصغار مخمو لباغي يترزق الله لا والو المهم حنا صحاب المنطقة 2ماليها كيخرج أصلا ولكن بغينا نخرجوا بحال لاخرين فخطرنا حنا مغنسكتوش الحكومة ظالمة
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0
42 - محارب كوفيد19 الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:20
حوالي 16400 حالة مستبعدة
الله يعافينا ويعافيكم
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0
43 - ريري شيري الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:27
يا عباد الله حشمو على عرضكم وشدو رجليكم فديوركم راكم غادين تكحلوها على بلادنا وشعبنا وما عندنا تا باش نحاربو الموجة التانية والموجة التانية د كورونا راه صعب من الاولى راكم غضيعو لينا صبر ديال تلاتة اشهر هباءا منتورى وراه المرض باقي ومنتشر واش سحبليكم قطعتو الواد ونشفو رجليكم راكم عاد غتغرقو نيت فكرة فالناس لي قرابين لينا حبابنا ووليداتنا وواليدينا غنكونو سبب فخسرانهم بسبب خطوة ونزوة عابرة حيت باش تخرج وطلق عينيك وتبسل على البنات وترجع لبسالة القديمة عتسالي بيك غير للمهلكة بغيتي تشم الهوى را الشرجم ولا السطح ماشي بالضرورة تطبقو حياتكم السابقة دابا حيت حياتك السابقة كانت ملكك ولكن دابا ماشي ملكك وحدك روحك كتساوي خسران ارواح آخرين قرابين ليك ره المناعة ضعافت وحنا جالسين فالدار ويلا خرجتي وترخيتي وخديتي راحتك فالحياة دغيا غتشدك كورونا وغتزلي لقمة سهلة ليها الله يعطيكم العقل
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