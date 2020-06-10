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كُتّاب وآراء
العثماني: قرار إلغاء عيد الأضحى بيد أمير المؤمنين
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد إلى حدود الساعة أي قرار يقضي بإلغاء عيد الأضحى، مؤكدا أن الأمر بيد أمير المؤمنين، الملك محمد السادس.
جاء ذلك ضمن حديث العثماني، في مجلس النواب، ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي، مستغربا إعادة طرح الموضوع رغم أن وزير الفلاحة أجاب في البرلمان قبل أيام.
وسبق أن كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن استعدادات وزارته لعيد الأضحى، الذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا وكذلك الجفاف، معلنا أن "كوفيد 19 لم يمنع المغاربة من عيد الفطر؛ ولكن عيد الأضحى له خصوصية، لأنه مناسبة لوجستيكية".
وأوضح أخنوش في هذا الصدد: "كوفيد لم يمنعنا من عيد الفطر؛ ولكن عيد الأضحى عيد لوجستيكي بامتياز، ويتطلب استعدادا لأن المشكل ليس في العيد داخل المنازل، ولكنه مرتبط بالأسواق"، مؤكدا أن "الأمر يتطلب تنظيما وهو ما تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، لنكون في الموعد".
رئيس الحكومة قال في هذا الصدد إنه "ليس هناك أي قرار بشأن إلغاء هذه الشعيرة الدينية"، موردا أنه "لا أحد يمكنه أن يقرر فيها إلا أمير المؤمنين".
واعتبر العثماني أمام نواب الأمة أن هذا القرار غير موجود إلى حد الساعة، مضيفا: "لذلك فإننا سنتجه على أساس أن العيد 'كاين'".
وخاطب العثماني البرلمانيين بالقول: "علينا أن نحترم الاختصاصات والمؤسسات، لذلك لا يمكن أن تسألونني عن أمر ليس من اختصاصي"، وزاد: "أنا أعرف قدري وحدودي، ولكني لن أسمح في حقي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (88)
و السلام عليكم
هناك أناس لا يعلم بهم إلى الله. ونطالب من ملكنا ان يلغي عيد الاضحى
قولي واش كاين شي قرار واحد بيدك انت؟ ههههههه
ما كتحشموش...عشق الكرسي وما يدير
أنت لست سوى منفذ للأوامر ودائما تنتظر ما سوف يتلى عليك كي تنفذ.
لأنك فاقد كل شيىء إذا لا ينتظر منك أن تعطي شيء.
هذوك الكسابة علامن رزقهوم? عام هذا اهما اربو في الحوالة اما يبيعوهمش.
قدتي عيد..ماقديتش ما تعيدش
ومن إمتى كان شي حد أخر يعطي الأومر دون موافقة صاحب العرش
من الأحسن إلغاء العيد.
لكن من جهة ثانية، عدد كبير من المواطنين، يواجهون مشاكل مادية بسبب جائحة كورونا...
Dans celle égaux nous naissons ou après ma satiété mangent les miettes..!?
Vous ne faites qu'aggraver la situation
فالأضحية سنة لمن إستطاع إليها سبيلا،
وفيها معاونة للفقير وذلك بمساعدة الأغنياء للفقراء بشرائها..
وفيها إطعام لهم بدفع جزء منها للفقير ليتغذى عليها..
وفيها محافظة على شعيرة عظيمة درج عليها المسلمون قديما وحديثا.
وفيها قربة إلى الله وطاعة له...
وفيها إعانة للفلاحين ليتكسبوا ببيع مواشيهم...
وفيها تحريك لعجلة الإقتصاد بسبب ما يتبع ذلك من تحريك لمجموعة من الوظائف والأعمال الموسمية...
وغيرها التي يحتاجونها بسبب هذا النسك...
وفيها إقبال الناس على شراء أدوات وأواني لاستعمالها في موسم هذه الشعيرة...
وفيها تحريك لكثير من الصناع الحرفيون...
وفيها تحريك لكثير من المصانع واليد العاملة المشتغلة بها...
وفيها تحريك لفئة كبيرة من الجزاريين...
وفيها...
وفيها...
الشأن الديني بنص الدستور بيد جلالة الملك
اش بغيتو رئيس الحكومة يقول ليكم
ولي قال العصيدة باردة ايدير ايدو فيها
بعض الناس تنادي بإلغاء العيد الذي هو شعيرة من شعائر اللاسلام (انا اعطيناك الكوثر ....)
العيد تقرب الى الله بنحر اللاضحية المستطيع وليس عيدا لوجيستكيا
على اللاغنياء مساعدة المحتاجين فعلا واسطر على كلمة فعلا بشراء أضحية او التصدق بثلثها بدءا باللاقارب او الجيران
(ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب)
تعظيم شعائر الله والدعاء من اللاسباب التي ترفع كل بلاء
هل هناك من يشتريني كأضحية للعيد ....؟
والختام
ألهذا تم تمدد تمديد فترة " الحجر " إلى 20 يوليوز بدل 20 غشت؟