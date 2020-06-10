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الرئيسية | مجتمع | العثماني: قرار إلغاء عيد الأضحى بيد أمير المؤمنين

العثماني: قرار إلغاء عيد الأضحى بيد أمير المؤمنين

العثماني: قرار إلغاء عيد الأضحى بيد أمير المؤمنين
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:50

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد إلى حدود الساعة أي قرار يقضي بإلغاء عيد الأضحى، مؤكدا أن الأمر بيد أمير المؤمنين، الملك محمد السادس.

جاء ذلك ضمن حديث العثماني، في مجلس النواب، ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي، مستغربا إعادة طرح الموضوع رغم أن وزير الفلاحة أجاب في البرلمان قبل أيام.

وسبق أن كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن استعدادات وزارته لعيد الأضحى، الذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا وكذلك الجفاف، معلنا أن "كوفيد 19 لم يمنع المغاربة من عيد الفطر؛ ولكن عيد الأضحى له خصوصية، لأنه مناسبة لوجستيكية".

وأوضح أخنوش في هذا الصدد: "كوفيد لم يمنعنا من عيد الفطر؛ ولكن عيد الأضحى عيد لوجستيكي بامتياز، ويتطلب استعدادا لأن المشكل ليس في العيد داخل المنازل، ولكنه مرتبط بالأسواق"، مؤكدا أن "الأمر يتطلب تنظيما وهو ما تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، لنكون في الموعد".

رئيس الحكومة قال في هذا الصدد إنه "ليس هناك أي قرار بشأن إلغاء هذه الشعيرة الدينية"، موردا أنه "لا أحد يمكنه أن يقرر فيها إلا أمير المؤمنين".

واعتبر العثماني أمام نواب الأمة أن هذا القرار غير موجود إلى حد الساعة، مضيفا: "لذلك فإننا سنتجه على أساس أن العيد 'كاين'".

وخاطب العثماني البرلمانيين بالقول: "علينا أن نحترم الاختصاصات والمؤسسات، لذلك لا يمكن أن تسألونني عن أمر ليس من اختصاصي"، وزاد: "أنا أعرف قدري وحدودي، ولكني لن أسمح في حقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (88)

1 - متابعة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:54
هههههه. و ما الجديد ؟ كان هناك قرارا في يد الحكومة. هادشي عارفينو
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107
2 - كسال الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:55
تقهرنا الدفعة 3 طلقوها لينا رغم هزالتها و عاونو الناس فعيد الأضحى راه تقهرنا خصوصا حنا ناي المنطقة1
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57
3 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:55
تا عيد الاضحى
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8
4 - gov des guignoles. الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:56
ca tout le monde le sait toi et ton government vous n,etes que des marionettes.
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47
5 - مريم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:56
كنتمناو إلغاء العيد راه حنا علم بنا غير الله وسي أخنوش ماعرف ولو على الأسر المحتاجة والحمد الله
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151
6 - مدوخ الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:57
مبغيناش العيد الشعب تقهر ماديا ونفسيا بسبب كرونا
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62
7 - مغربييي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:57
نتمنى من صاحب الجلالة نصره الله ان يلغي اضحية العيد لهاته السنة لما عرفته من أزمات و نكسات مادية لغالبية المواطنين بسبب الجاءحة التي مرت علينا خلال الأشهر الماضية.
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64
8 - عبدو الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:57
الحال ساهل أمير المؤمنين يرسل لكل أسرة خروف العيد
و السلام عليكم
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80
9 - mayssa الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:58
ما على الحكومة الا قيامها بالواجب بتحديد البؤر والقيام بتحاليل الكافية لان الامر اصبح سهلا بحكم تقسيم المنطقتين وبالتالي السهر على مراقبة المعامل والاماكن العامة والمواصلات العمومية التي هي أكثر كارثة وانشاءالله نساعد نحن كمواطنين بدورنا في تجنب الخروج من غير ضرورة و 'العيد بغيناه باش حتى الفلاح ميضيعش
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-4
10 - reda الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:58
هذا العام سبحان الله مكاينش الحلاوة ديال العيد الى مكانش صلاة العيد بالجماعة أغلبية المواطن البسيط جيبو خاوي والله يرحمنا من عندو.
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51
11 - عبد الكريم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:58
ألا يمكن ان ينتقل الفيروس من الانسان الى الخرفان ، ثم من الخرفان الى الانسان وتكون هناك كارثة كبرا في الاصابات .
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2
12 - Mido الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:59
وا سي العثماني الله يهديك عرفناك شخصية فذة ولا تسمح في حقك وتصارع طواحين الهواء مثل الدون كيشوت صافي براكا عليك و حط سوارت رئاسة الحكومة لمن يستحقها ويسير بهذا البلد إلى بر الأمان أما انت فقد فقدت البوصلة منذ زمن بعيد
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38
13 - ملاحظ الأربعاء 10 يونيو 2020 - 19:59
يجب إلغاء عيد الأضحى والحج والعمرة مدة خمس سنوات
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-52
14 - آدم الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:00
بكل الصراحة يجب إلغاء عيد الأضحى.
هناك أناس لا يعلم بهم إلى الله. ونطالب من ملكنا ان يلغي عيد الاضحى
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56
15 - rachid الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:01
ليس في يدك اي شيء أصلا.سوى لغة الخشب والغة الصماء. لاتفقه في التعامل مع المواطن المطحون طيلة المدة أما أصحاب الشركات التى تفرخ الوباء لم ولن تقدر عليهم. البسيط يعيش في 4 جدران مخنوق كل الضغوط النفسية مجتمعة عليه.حسبنا الله
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30
16 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:01
المرجو إحترام الطبقة مسحوقة لايكلف الله نفسا إلا وسعها اين المال
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38
17 - رأي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:02
لو تم إلغائه كان أحس مراعاة للضروف الحالية من بينها نفقات الأضحية و مستلزماتها و مخاطر الفيروس...
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40
18 - مواطنة مقهورة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:02
كنتمناو يلغيو العيد راه الحالة عالم بيها الله سبحانه.. او يعطونا اضاحي العيد ونعيدو مالنا كرهنا.. اصلا توحشنا اجواء الاعياد الدينية بعد ما تحرمنا من عيد الفطر.. الله يحنن قلوبهم علينا ويديرو لنا شي حل اللي يخفف علينا هاذ الازمة والله المعين
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29
19 - حاميدو الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:02
ما تلغيوش عيد الأضحى لأن نتوما كايجيكوم حولي صردي كيوزن 120 كيلو فابور ولكن للي هلكو الحجر الصحي وفقد لعمل ديالو وأصبح بدون دخل ولا يستطيع توفير حتى الضروريات لأسرته وأولاده تحرجوه يشري العيد...العيد هاد العام مع الدخول المدرسي جائحة أخرى تضرب المغاربة .
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30
20 - المهدوي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:03
قاليك قرار إلغاء عيد الأضحى بيد الملك...
قولي واش كاين شي قرار واحد بيدك انت؟ ههههههه
ما كتحشموش...عشق الكرسي وما يدير
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20
21 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:03
قرار عيد الاضحى بيد الشعب وحده بعد الله طبعا فالشعب هو الأساس في كل دولة
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13
22 - الحمداني الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:03
وعلى نت عندك شي قرار فدك بعد كتمشى بطلكموند وحتى شخصية درءيس حكومة ما عندكش
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13
23 - وليد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:05
الناس مازمة ديال بصح مبقلهم غير العيد الكبير
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23
24 - لا تستغرب الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:05
صراحة خاص ملاكنا يتبرع علينا بالاكباش راني مزلوط و كاري و ماعندي باش نشري العيد و لا نصليو في ديورنا و ماكاين لا شواية لا كبدة
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6
25 - تازي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:05
ومتى إتخدت قرارا لوحدك
أنت لست سوى منفذ للأوامر ودائما تنتظر ما سوف يتلى عليك كي تنفذ.
لأنك فاقد كل شيىء إذا لا ينتظر منك أن تعطي شيء.
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14
26 - rahimoun الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:06
اوا تجمعوا على لخير او عاونونا باش نعيدو ونفرحو لوليدات راه الغالب الله حنا مزاوكين متخليوناش بلاش راه فقدنا شغل او حنا اومبان الرجا ف الله .
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4
27 - ناصح الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:06
لولا الله وسيدنا الله ينصرو ويعطيه الصحة والعافية متعرفو الديرو والو
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3
28 - كساب الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:07
عيد الاضحى واجب على الذي يستطيع التضحية, علاش تتخلطو الامور?
هذوك الكسابة علامن رزقهوم? عام هذا اهما اربو في الحوالة اما يبيعوهمش.
قدتي عيد..ماقديتش ما تعيدش
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-19
29 - مقيم بألمانيا الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:07
أظن أن هذا القرار سيكون خطأ فادحا لأن كثيرا من الفلاحين يحتاجون لبيع أضحياتهم
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-10
30 - صابر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:07
العيد سنة و ليس فرض و من شعاءره اعانة الفقير و الدعاء و التضرع لله ان يرفع هذا البلاء . كما يجب اعانة الفلاح .
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10
31 - عيد نتا الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:08
بالنسبة للقرار هادشي حنا عاارفينو لا نتا لا حكومتك، بإستثناء الأفراد المعينين فيها، ما في يدكوم لا سلطة لا قرار، الدور ديالكم تاكلو و تشربو. أما بخصوص العيد فهو سنة مؤكدة لقادر يعيد لماقادرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع انني أفضل التبرع لصندوق كورونا على نحر الأضحية علما أن هناك كثير من الناس لن يكون بإستطاعتهم فعل ذلك.
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4
32 - قدور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:08
عيد الأضحى سيكون بحول الله.هذا ما ورد من مقربين من الحكومة . والله اعلم.
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-16
33 - souad الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:09
وانت قرارك ما هو؟ نريد سماع صوتك واباء رايك كرءيس حكومة مسؤول
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5
34 - هكذا يكون الرجال. . الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:09
فكرني العثماني بصديقه الوزير اﻻسبق !! كل مرة يقول ما انا اﻻ موظف لذا القصر !! المهم ما هو دوركم لماذا انتخبكم الشعب !! المهم ناموا ما فاز اﻻ النوابوا ..
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7
35 - فابور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:11
يجب اعطاء كل اسرة مغربية حولي فابور والحكومة تخلص الكسابة وكل ناشط وماشط
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8
36 - كاري و مقهور الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:11
كل العيد الملك كيدبح واحد لحولي ليه و واحد على الشعب يدبح ليه و يلغي العيد على الشعب
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11
37 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:11
الناس ملقات متكل عاد خسكم العيد وقولو أسي أخنوش يشرليكم الحولي
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13
38 - med bennani الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:11
انا غير متفق لان الفلاح سوف يتضرر.
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-12
39 - عبدو الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:12
اخنوش الى مبقاش العيد شكون لي بيدي الخرفان لي عندو ايضيع.عاش جلالة الملك هو لي غدي يحس بالضعفاء.
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4
40 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:12
سبحان الله...التلفون يسوى اكثر من 2000 درهم كيقدرو يشريوه..والعيد اللي فريضة. لا. معندناش.. غلاط..لا يكلف الله نفسا الا وسعها ..من له القدرة على اقتناء اضحية العيد فيحمد الله ويشكره..ومن لم يستطع فلا تكليفا على النفس .....ولكن لا تتدخلوا وتتكلموا باسم كل المغاربة..فللملك الحق وحده أن يمنعنا من العيد كما قال رءيس الوزراء.....
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-13
41 - bagbo الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:12
رئيس الحكومة يتهرب من المسؤولية كيفاش قرار إلغاء عيد الأضحى ليس بيدي هدا لا يعقل جميع القرارات والتعييينات تخرج من المجلس الحكومي وقاليك ليس بيدي، أوجد عدرا آخر فجميع الصلاحيات هي بيدك وقد أعطاها لك الدستور وهي صلاحيات مهمة أعد قرائة الدستور من فضلك ولا تقم باستغباء المغاربة وتتهرب من الأسئلة.
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5
42 - العقل فوق كل شيء الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:13
الله ينصر سيدنا و يحفظو راه كايذبح علينا كاملين
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11
43 - المحمدية الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:13
انشاء الله نتمنى إلغاء شعيرة عيد الأضحى نضرا للضروف الصعبة التي يمر منها وطننا الحبيب
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15
44 - مستفيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:13
كل القرارة في أيد الملك
ومن إمتى كان شي حد أخر يعطي الأومر دون موافقة صاحب العرش
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1
45 - elaidi الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:14
الحقيقة يجب الغاء عيد الاضحى نهائيا باعتباره لم يعد شعيرة دينية فحسب وانما تعداها الى اشياء اخرى كالتباهي بشراء اضحية ضخمة واستعراض للعضلات دون احترام لمشاعر الفقراء وابناءهم لهذا اعتبر الاحتفال بعيد الاضحى بمثابة خروج عن النص
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9
46 - مواطن متتبع الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:14
هل أذبح الحولي لأتفرج فيه إلى عاد اذبحتو ، أين الأهل والأحباب الذين يأكلون معي.
من الأحسن إلغاء العيد.
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11
47 - الراشدي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:14
اللهم لا تحرمنا فرحة العيد الأمر كله بيد الله
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9
48 - مواطن الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:14
الغاء عيد الاضحى سيضر كثيرا بالفلاح، خاصة الفلاح البسيط.
لكن من جهة ثانية، عدد كبير من المواطنين، يواجهون مشاكل مادية بسبب جائحة كورونا...
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11
49 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:14
مخسناش العيد فينهما الفلوس واش كضحكو علينا
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7
50 - ميلود بريس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:16
والسي العثماني علاه هو غير العيد لبيد امير المومنين، حنا كن عولنا عليك كن انقرضنا ، اسمع وطبق وعلى الله غير طبق هادك الشي بالحرف ومترونهاش
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1
51 - ميلود بريس الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:16
والسي العثماني علاه هو غير العيد لبيد امير المومنين، حنا كن عولنا عليك كن انقرضنا ، اسمع وطبق وعلى الله غير طبق هادك الشي بالحرف ومترونهاش
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1
52 - كماي الحشيش الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:16
كبش لكل مواطن او الغاء فكرة عيد الضحكة
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5
53 - N.H الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:17
حنى عارفين كلشي بيد حكومة الخفاء
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3
54 - imàe الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:17
واش نتوما حماق غادي تلغيو عيد الاضحى العيد كنتسناوه ونتوما غادي تليغوه
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-10
55 - خذيجة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:18
اشنو فيها يلا ساعدونا علي العيد وفرحنا ولادنا في هاذ الحجر الصحي حنا اصلا عارفين ميمكنش تخلاو علينا الله يجازيكم بخير
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1
56 - A A A الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:18
العيد دون التجمع العائلي ليس عيدا كاملا إنما إصابة السنة فقط ومادام الصلواة الخمس جماعة في المساجد متوقفة من الاحسن الغاء العيد هذا السنة رغم الخسائر التي سيتكبدها بعض المستثمرين في خروف العيد وليس الكسابة الا أن المستفيدين من الغائه اكبر بكثير من تجار الغفلة
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8
57 - %%%% الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:20
personnellement j achèterai pas l aid .et ca ne revient qu a moi toi lui . chaqu un est libre .et personne ne sait se que j ai dans mes poches .est l argent ne tombe pas du ciel alors votre mouton laissez le grandir .
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9
58 - متقاعد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:22
الغاء عيد الأضحى اظحى أمرا ضروريا بسبب الظروف المعيشية لغالبية الشعب المغربي خاصة في ظل جاءحة الوباء وقلة دات اليد!!! اللهم ارحم بلدنا من كل مكروه!!!
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2
59 - Med الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:22
Led droits de l'homme, titre de vos chansons, dans quelle cas de la définition vous les faites !?..
Dans celle égaux nous naissons ou après ma satiété mangent les miettes..!?
Vous ne faites qu'aggraver la situation
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-2
60 - jamal الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:26
وما هو القرار الذي هو بيد رئيس الحكومة ؟؟؟؟ وإذا كان كل شئ بيد الملك فلستقل إذا رئيس الحكومة لكي نعلم من يقرر ومن بيده القرار لأن الظاهر هو أن حكومتنا حكومة كراكيز ولمن لا يعرف الكراكيز فهي دمى تحرك بواسطة خيوط من طرف شخص وراء الستار.
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3
61 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:26
بغا سيدنا نذبحو نذبحو مابغاش خليه على خاطرو
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-6
62 - سي الكبش الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:26
سي الكبش و المواطن الفقير ماغاديش يتلاقاو و مكاين لاسلام لا كلام كورونا مزالة و جيبنا خواي و اخنوش غير داوي والعثماني رئيس د راسوا و الملك يلغي العيد
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5
63 - احمادو الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:26
اتمنى بدل توزيع قفة المواد الاستهلاكية بحال اللي تم في رمضان يفرقو علينا خرفان لكل مواطن و تتكلف بهم السلطة المحلية راه الخير كاين و كاينين المحسنين .
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-1
64 - ... الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:27
اودي ناس ايشدو دعم الثالت وانا ثاني باقي مشفتو وعاد تتهضرو على عيد الاضحي
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2
65 - محمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:29
بعض أقاليم المملكة خالية من كورونا بفضل الله ومع ذلك لا تزال المساجد مغلقة ،للأسف في هذا الزمن لم يعد للدين أهمية إلا عندما يحتاجه الحكام للبقاء على كراسيهم وهم على يقين أنهم غير شرعيين بل هم محتلون وشعوبهم تعيش تحت الإحتلال الغاشم
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2
66 - خديجة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:29
اتموا اجركم وتبرعوا لهاذ الامة بمبلغ العيد
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-1
67 - hphp الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:30
هذا هو المعقول. وداك الكساب لي معول على العيد فين يدير راسو. راه العيد الى جانب العقيدة وأنه شعيرة دينية، شوفو الإنتعاش الاقتصادي لي كيتسبب فيه في كل القطاعات. يتم الالغاء عندما يكون القطيع مهدد أو شيء من هذا القبيل، أما الآن ،فارتداء الكمامة كفيل إن شاء الله تعالى بحمايتنا من انتكاسة و الوقت مبكر للحديث عن العيد. نرجو أن يرفع الله تعالى عنا هذا البلاء ويرزقنا من حيث لا نحتسب.
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68 - متضامن مع الفلاح الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:31
أولئك القوم الذين ينادون بإلغاء نسك الأضحية، ترفقا بالفقير (زعموا)؛ لو كانوا صادقين لطالبوا بإلغاء فواتير الكهرباء والماء، والقروض البنكية التي أرهقت كاهل الفقراء والمساكين والمحتاجين ...

فالأضحية سنة لمن إستطاع إليها سبيلا،
وفيها معاونة للفقير وذلك بمساعدة الأغنياء للفقراء بشرائها..
وفيها إطعام لهم بدفع جزء منها للفقير ليتغذى عليها..
وفيها محافظة على شعيرة عظيمة درج عليها المسلمون قديما وحديثا.
وفيها قربة إلى الله وطاعة له...
وفيها إعانة للفلاحين ليتكسبوا ببيع مواشيهم...
وفيها تحريك لعجلة الإقتصاد بسبب ما يتبع ذلك من تحريك لمجموعة من الوظائف والأعمال الموسمية...
وغيرها التي يحتاجونها بسبب هذا النسك...
وفيها إقبال الناس على شراء أدوات وأواني لاستعمالها في موسم هذه الشعيرة...
وفيها تحريك لكثير من الصناع الحرفيون...
وفيها تحريك لكثير من المصانع واليد العاملة المشتغلة بها...
وفيها تحريك لفئة كبيرة من الجزاريين...
وفيها...
وفيها...
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69 - كدريم احمد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يمكن إلغاء عيد الأضحى لأن الكاسابة سيتضررون كما أن المغرب يتوفر على ازيد من 21 مليون رأس من الأغنام والطلب لا يتعدى 5 ملايين شوفوا من حال الفلاح لي خسر فلوسو فالعلف ليغالي والقروض لي كتسنا رحمونا شويا راه لفلاح تقهر
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70 - اية الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:32
كيف تكون فرحة العيد واغلب الاسر لا تستطيع حتى كسب قوتها اليومي صحيح انه سنة ولكنك لن تستطيع اقناع الاطفال بذلك وروا،ح الشواء منبعثة من كل صوب اما الغاؤه او توزيع الأضاحي وهذا الاخير مستحيل
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71 - مغربي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:35
رغم تداعيات سلبية لفيروس كورونا مستجد اجتماعيا واقتصاديا إلى أن عيد أضحى يجب أن يتم في إطار تكافل وتضامن بين المغاربة نظرا لظروف التي يمر منها العالم القروي على إثر سنتين متتاليين من جفاف خاصة و أن عيد الاضحى يعد مصدر رئيسي موسمي يكسب من وراءه عدد من فلاحين صغار أموال لتدبير حياتهم المعيشة إلى جانب تشجيعهم على مهمتهم في حفاظ على التربية ماشية رغم تقله على بعض شرائح مجتمع خاصة التي في حالة هشاشة الى ان إلغاءه يعد بمثابت انتكاسة كبيرة على فءة عريضة من المغاربة يضحون من أجل توفير منتوجات الغداءية المغاربة الى جانب توفير مناصب شغل موسمية و منها قارة كما يعد هي مناسبة تخلق رواج يستفيد منه متاجرين بشتى أصنافهم و عليه الغاءه يعرض اخواننا فلاحين إلى خسائر و معانات متعددة من شأنها أن تساهم في تفاقم الهشاشة و الفقر بالعالم القروي منهم من سيصبح عالة على نفسه و أسرته جراء مسؤولية ملقات على عاتقه ومنهم معرضون للمحاكمات جراء عدم تسديد ديون تكاليف التربية الماشية .
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72 - محب الحكمة الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:36
ينبغي أن تستفيد هذه الأمة من الدروس التي تتلقاها من فصول الحياة ، لعلها تدرك أن العيد مجرد سلوك ثقافي كغيره من السلوكات الأخرى. يمكن للفرد أن يتحكم فيه ما دام ليس عقائديا. غريب أمر هذه الأمة، عندما يتعلق الأمر بالمنكر تجد أحدهم لا يبالي ويقول ( ماشي شغلي ) وعندما يتعلق الأمر بعيد الأضحى مثلا يقيم الدنيا ويقعدها وينعت من يربط بين عيد الاضحى والثقافة بالكفر والزندقة
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73 - زعيتر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:36
اغلب التعاليق تهاجم رئيس الحكومة الذي فضل التواصل بشفافية
الشأن الديني بنص الدستور بيد جلالة الملك
اش بغيتو رئيس الحكومة يقول ليكم
ولي قال العصيدة باردة ايدير ايدو فيها
بعض الناس تنادي بإلغاء العيد الذي هو شعيرة من شعائر اللاسلام (انا اعطيناك الكوثر ....)
العيد تقرب الى الله بنحر اللاضحية المستطيع وليس عيدا لوجيستكيا
على اللاغنياء مساعدة المحتاجين فعلا واسطر على كلمة فعلا بشراء أضحية او التصدق بثلثها بدءا باللاقارب او الجيران
(ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب)
تعظيم شعائر الله والدعاء من اللاسباب التي ترفع كل بلاء
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74 - زعراوي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:36
و الفقير ليس بيده غير الطاعة و التهلكة و الغرق في الديون .. اذ كيف سنمنح البنوك مستحقاتها التي لا تزال في رقابنا منذ الجائحة و ما بالك بالعيد ...
هل هناك من يشتريني كأضحية للعيد ....؟
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75 - روسي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:38
لا ادري من اين جاءت لهم هذه الفكرة فإذا كانت فكرة الغاء العيد لدواعي صحية وامنية فمرحبا بذلك اما إذا كان لمجرد مراعاة مصالح فئة على حساب فئة أخرى فهذا الامر غير معقول وهنا يجب ان نتساءل عن خسائر الفلاح والمربي من سيوعوضها له اما اذا كان السبب هي امتلاء الاسواق الاسبوعية فيجب تنظيم ذلك من الوزارات المعنية والله ولي التوفيق
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76 - [email protected] الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:38
كنتمنى ما يلغيوش عيد كبير و يعوضنا هادشي حرمتنا عيد صغير أو دبا عيد كبير راه دمرت فهذ حجر نفسيو معنويل
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77 - hamid الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:42
كيف ما كان القرار سوف تجد المعارضة؛ ألغي العيد سيخرج لك العديد من المدعون غييورون على السنة النبوية واتهام الحكومة بالعلمانية والكفرر.. أما إذا لم يلغى فنفس الأشخاص سيصبحون أكثر حماسا في مراعاة ظروف الفقراء وسيتكلمون عن الظروف الإقتصادية وأخنوش...
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78 - بوزيان الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:43
فاقد الشيء لا يعطيه.منذ تولي حزبكم السلطة ونحن في الهاوية. يوم على يوم يظهر تدني مستواكم في تسيير شؤون البلاد،وآخرها ارتباككم في الإعلان عن تمدبد حالة الطوارىء الصحية .
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79 - العيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:44
اضحية العيد سنة مؤكدة، لقدر اضحي مافيها باس لماقدرش لاحرج . ايلا ماكانش العيد غادي تضيع واحد الفيئة كبيرة من المغاربة ،بحيت المدخول الوحيد لهم هو الكسيبة.
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80 - كي نرتقي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:45
يقينا فالله و رحمتا بنا اتمنا الا تلغى الاضحية!! فرغم قلة المال والفقر ...سيتكافل الشعب المغربي وستنشط الجمعيات الخيرية والمحسنين وستمر الامور على ما يرام إن شاء الله. كل ما نحتاجه ان يشجع ويدعو الاعلام الناس إلى التكافل وان يقوم كل من لديه الاستطاعة بالتكفل باسرة فقيرة. وان لم يوفقنا الله في مساعدة بعضنا البعض. فربما يريد الله ان يرى سنة بلال إبن رباح الذي ضحى بديك.
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81 - youssef الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:45
رغم أنني لم اتضرر كثيرا من جائحة كورونا إلا أنني إن شاء الله لن أشتري أضحية العيد هذه السنة، لأنني أعلم أن هناك عدد كبيييير من الأسر لن تكون قادرة على شراء الأضحية
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82 - اقتراح الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:47
الغاء الشعيرية الدينية هذه السنة و دعم الكساب الصغير
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83 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:47
فقط يتكلمون عن المشكل اللوجيستيكي ونسوا أن جيوب الأسر المغربية قد نفد مخزونها وصارت غارقة في الديون وبعد العيد سيكون الدخول المدرسي. أما مسألة الأضحية التي قبل أن تكون سنة صارت مجرد عادة وتباهي فإن شاء الله سيكون الملك في صف الشعب وينهي الجدال بإلغاء أضحية هذا العام
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84 - والله ماحشمتي الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:47
العتماني كدحكني و حق الله . يوم لا ينفع لا مال ولا بنون الى من اتا الله بقلب سليم .
والختام
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85 - أبو بكر الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:51
العيد مسألة دينية و شخصية .
ألهذا تم تمدد تمديد فترة " الحجر " إلى 20 يوليوز بدل 20 غشت؟
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86 - ادريس البصري الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:54
البلاد كلها في يد الملك......أنتم فقط موظفون لدى جلالته كباقي الموظفين اللدين سبقوكم و اللدين سيؤتينا بعدكم.
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87 - مغربية الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:57
عيد الاضحى يخدم العديد من القطاعات يجب فقط نقص بعض الوسطاء وتنضيم البيع
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88 - رشيد الأربعاء 10 يونيو 2020 - 20:59
العيد = فلوس=مشكل=انتحار.. ماشي مابغيناش لا معندناش، الله يرحم الوالين نعم الى اللغاء العيد هده السنة، الخير القدام،
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