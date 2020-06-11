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كُتّاب وآراء
25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8533 في المغرب
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، رصد 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8533 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 355817 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 211.
وتم التيقن أيضا من 5 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7570 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
*"إياك نعبدُ وإياك نستعين"*
اللهم أبدل قلقنا سكينة ، وهمّنا انشراحاً ،
وسخطنا رضى ، وخوفنا طمأنينة ، وعجزنا قُدرة ، وضيقنا فرحاً ، وعُسرنا يُسراً، وضعفنا قوة ..
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
هل هذا التوقيت خاص بالمنطقتين ام خاص بالمنطق 2 فقط.
اذا كانت فقط عمالة من الجهة تعرف انخفاضا مستمرا يخفف عنها لوحدها فقط.
لا يوجد عسر ان شاءالله.
نعم للتمديد على المناطق المستمر فيها الانتشار
واش كيبلكم حنا فنا الزهايمر كنساو ولا شنو.
طلقوا اللعب شويا وخلونا نشموا الهواء في راحتنا رحنا سئمنا.
تمديد لي مرة خامسة. (كوميديا)
حياة رجعاة لي مدينتي كازا اليوم أجيو حبسونا .