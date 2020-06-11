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الرئيسية | مجتمع | 25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8533 في المغرب

25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8533 في المغرب

25 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8533 في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يونيو 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، رصد 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8533 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 355817 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 211.

وتم التيقن أيضا من 5 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7570 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - أفريكانو الخميس 11 يونيو 2020 - 10:09
لن تغلبك الدنيا، وأنت تملك قلباً يعاهد الله كل صباح ومساء بقولك:
*"إياك نعبدُ وإياك نستعين"*
‏اللهم أبدل قلقنا سكينة ، وهمّنا انشراحاً ،
وسخطنا رضى ، وخوفنا طمأنينة ، وعجزنا قُدرة ، وضيقنا فرحاً ، وعُسرنا يُسراً، وضعفنا قوة ..

أسعد الله أوقاتكم بكل خير
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86
2 - aziz الخميس 11 يونيو 2020 - 10:09
تخفيف الحجر قد يدفع ربما بالعديد من المتهورين من التسلل من المنطقة 2 الغير المخففة إلى المنطقة 1 المخففة ويستمرون في التنقل بداخلها كيفما يشاؤون خصوصا إذا كانوا من سكان المنطقة الأخيرة حيث سيدلون فقط ببطاقاتهم الوطنية، ففي حالة حملهم للفيروس فإنه من الممكن أن يسببوا في انتشار الوباء من جديد بالمنطقة 1 وسنكون قد هدمنا كل ما تم بناؤه !!!!!!!!!!! مجرد رأي...
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8
3 - معلقة الخميس 11 يونيو 2020 - 10:09
بغينا نفهمو علاش واحد الوقيتة طلعو حالات الشفاء بزاف و دابا نقصو بزاف
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23
4 - عقا الخميس 11 يونيو 2020 - 10:11
اللهم عجل بالفرج وارحم عجزنا يارب العالمين .
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25
5 - [email protected] الخميس 11 يونيو 2020 - 10:12
نتمنى أن تمر إجراءات التخفيف على أحسن ما يرام و يكون إنخفاض على مستوى الإصابات و يكون مؤشر التعافي في إزدياد. خوكم من المنطقة الحمراء واش ممكن نمشي للمنطقة الخضراء في مدة 7 أيام من الأن. يا ربي تسهل علينا و نشجعو السياحة الداخلية
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10
6 - WIS san الخميس 11 يونيو 2020 - 10:12
لماذا ترتفع الحالات كثيرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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1
7 - La verite الخميس 11 يونيو 2020 - 10:14
هناك لبس فيما يتعلق باغلاق المحلات التجارية على الساعة 8 مساء.
هل هذا التوقيت خاص بالمنطقتين ام خاص بالمنطق 2 فقط.
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-2
8 - said الخميس 11 يونيو 2020 - 10:16
سبحان الله الاصابات انخفضت بسرعة بعد تمديد الحجر وكذلك حالات الشفاء ما معنى هذا هل تردون أن نبقى في المنازل لقد اصبنا بالكأبة وشدة الانفعال مع محيطنا كفانا الظروف المعشية وقهر الرمان
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1
9 - kamal الخميس 11 يونيو 2020 - 10:18
الحمد الله المنطقة 1 مفيها والو ههه
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8
10 - مغربي وافتخر الخميس 11 يونيو 2020 - 10:18
من 100حالة ل 25 كايجيوني هاد الاحصائيات بحال لفواتير ديال ليديك مرا طالعين مرة نازلين الله يصوب
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12
11 - kamal الخميس 11 يونيو 2020 - 10:19
اذا كان الجهة تعرف انخفاض مستمرا لانتشار الفيروس ستخفف عنها القيود.
اذا كانت فقط عمالة من الجهة تعرف انخفاضا مستمرا يخفف عنها لوحدها فقط.
لا يوجد عسر ان شاءالله.
نعم للتمديد على المناطق المستمر فيها الانتشار
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2
12 - إدريس من الريش الخميس 11 يونيو 2020 - 10:23
الحمد لله .. الحالة الوبائية بالمغرب تبشر بالخير...
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10
13 - Zouzou الخميس 11 يونيو 2020 - 10:24
الصراحة مبقنا فهمين والو فهاذ الحصيلة مرة تطلع صاروخ عند نهاية الحجر الصحي ومرة كتهبط في بداية الحجر الصحي.
واش كيبلكم حنا فنا الزهايمر كنساو ولا شنو.
طلقوا اللعب شويا وخلونا نشموا الهواء في راحتنا رحنا سئمنا.
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-3
14 - متسائل الخميس 11 يونيو 2020 - 10:25
يلاحظ في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في عدد المتعافين بعدما تعودنا سماع عدد كبير من المتعافين يوميا،هل هذا يعود إلى عدم فعالية البرطوكول العلاجي المتبع في المغرب أو إلى خفض نسبة التحليلتين عند المصابين لتأكيد تعافيهم نهائيا أو ماذا؟
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-6
15 - تطواني حر الخميس 11 يونيو 2020 - 10:25
الحمد لله الأجواء عادت لطبيعتها بمدينتنا ونطلب من السلطات عدم السماح للمدن التي تشهد بؤر مكثفة للفيروس السفر للمدن الخالية من الفيروس كما نطلب إلغاء الموسم الصيفي بجهة الشمال , لا حول ولا قوة إلا بالله بعض الأسر لا تفهم مدى خطورة تفشي الفيروس رغم أنهم يحسبون أنفسهم من المثقفين لكن لا يجمعهم بالثقافة والعلم سوى اللسان
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-13
16 - مواطن الخميس 11 يونيو 2020 - 10:28
السلام عليكم يجب على الحكومة مراعات الحالة النفسية للاسر وخاصة الاطفال لان التقسيم الجديد رغم ايجابيته زاد من معاناة الاباء مع اطفالهم لذلك اطلب من الحكومة منح اطفال المنطقة2 مدة زمنية للخروج والمشي لانها ستخفف عليهم الطغت النفسي الذي خلفه الحجر مدة 3 اشهر وشكرا.
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1
17 - مواطن واقعي الخميس 11 يونيو 2020 - 10:29
الحمد لله رب العالمين، نحن أفضل حال من كثير من الدول..السعودية مثلا سجلت 10000 حالة في ثلاثة أيام فقط
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0
18 - السلام الخميس 11 يونيو 2020 - 10:32
اجي تفرج دابا.والبارح بعض المتهورين خرجوا بدون كمامة.معتقدين أن الفيروس غادر البلاد برفع الحجر الصحي.ياربي السلامة.
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3
19 - سعد مكناس الخميس 11 يونيو 2020 - 10:33
السي تطواني غي جلس انت والبحر هاد العام وشوف شكون كيحرك المدينة من غير البراني ضرب البيصار ورتاح
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0
20 - Amine 999 الخميس 11 يونيو 2020 - 10:33
9 يوليوز 200 حالة في صباح و عشية 237 حالة
تمديد لي مرة خامسة. (كوميديا)
حياة رجعاة لي مدينتي كازا اليوم أجيو حبسونا .
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0
21 - Mostafa الخميس 11 يونيو 2020 - 10:34
الى صاحب التعليق Aziz كين لبقى حاصل في المنطقة 2 كان كيتسنى10 ودبا اشنو غيدير يبقى يتسنى تاني 10 يوليوز بعيد على اولادو مشي المنكر هدا
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0
22 - مغربييي الخميس 11 يونيو 2020 - 10:38
هاد المراكشيين الله يعفو علينا منهم حنا ساددين على ولادنا 3اشهر هادي او ماخدامش كنتقدى بسرعة او كنرجع لداري اوكناخد جميع الاحتياطات اللازمة ولكن مع كامل الاسف فغالبية هاته المدينة لايبالون باي شيئ كأنهم لا يعرفون خطورة المرض. الجهل ثم الجهل
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1
23 - hassan الخميس 11 يونيو 2020 - 10:43
حيث مابقاوش عدد المصابين بزاف.و العدد اللي كيزداد يوميا خصو الوقت باش يتشافى ان شاء الله.
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24 - Bxe الخميس 11 يونيو 2020 - 10:44
المنطقة 1 هوما دوك لمنطيق ليكيدوز من حداهوم لكار فاش كيديك نعاس هههههههههههههه
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0
25 - [email protected] الخميس 11 يونيو 2020 - 10:48
بدأت التلاعبات في النتيجة..... خصوصا بعد استقالة اليوبي.... اصبحنا نرى ارقام غبية. اكيد. سياسية... تخدم اهداف. ......حالات الشفاء. 5. من 250. ...ربما. لارضاء منظمة ماما فرنسا. المهم. لا مصداقية مند استقالت الرجل...
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