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Covid Hespress
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شفاء 5 أشخاص من كورونا بالمغرب .. 752 يواصلون رحلة العلاج

شفاء 5 أشخاص من كورونا بالمغرب .. 752 يواصلون رحلة العلاج
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يونيو 2020 - 10:20

شهدت 5 جهات في المغرب 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ10 إصابات تم تسجيلها على مستوى جهة مراكش آسفي و7 ضمن الحيز الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، و5 في طنجة تطوان الحسيمة و2 بجهة فاس مكناس و1 في الرباط سلا القنيطرة.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,71% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 5 اليوم 7570 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,47% بـ211 وفاة، ويبقى 752 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2875 حالة في جهة البيضاء 1536 في مراكش آسفي، و1248 بطنجة تطوان الحسيمة و1033 في فاس مكناس، و786 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 196 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - متطوعة الخميس 11 يونيو 2020 - 10:26
بغينا النتائج ديال كل مدينة على حدى
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2
2 - سعيد الخميس 11 يونيو 2020 - 10:28
الجائحة مدتها الاقصى 6 شهور لا تخافوا يا اخوان لم يبقى سوى شهرين
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-3
3 - متابع من بنسليمان الخميس 11 يونيو 2020 - 10:31
الحالة الوبائية ببلادنا في مراحلها الأخيرة والفيروس سيزول والحمد لله وارجو من جهة الدار البيضاء فيما يخص احصائيات كورونا بتطبيق هسبريس الجريدة المميزة المشكورة ان يبادروا بتحديث الاحصائيات فقد تجمدت في 06يونيو 2020 ونحن الان 11يونيو فلماذا هذا الاهمال اذا كان المشرف او المشرفة على التطبيق غير مهتم فنحن نتابع الاحصائيات بكل شغف وشكرا لتفهمكم .
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3
4 - جابر الخميس 11 يونيو 2020 - 10:37
سبحان مبدل الأحوال !! 5 حالات شفاء في جميع ربوع المغرب ؟؟؟؟ أين إختفت الأصفار ؟؟؟ في الأسبوع الماضي، في ثلاثة أيام متوالية، كانت الحصيلة تقريبا 1500 معافى !!! والعجيب في الأمر أن الڤيروس ينام ليلا ( 18 إصابة ) ويستيقظ نهارا ( 80 أو 130 مصاب ) أليست هذه تصرفات صبيانية ؟؟؟
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5 - هشام الخميس 11 يونيو 2020 - 10:38
الله يعفو علينا من هاد لبلاد وحكومة بهلوانية
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