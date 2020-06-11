شفاء 5 أشخاص من كورونا بالمغرب .. 752 يواصلون رحلة العلاج

هسبريس من الرباط

شهدت 5 جهات في المغرب 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ10 إصابات تم تسجيلها على مستوى جهة مراكش آسفي و7 ضمن الحيز الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، و5 في طنجة تطوان الحسيمة و2 بجهة فاس مكناس و1 في الرباط سلا القنيطرة.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا محدد حاليا في 88,71% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 5 اليوم 7570 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,47% بـ211 وفاة، ويبقى 752 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2875 حالة في جهة البيضاء 1536 في مراكش آسفي، و1248 بطنجة تطوان الحسيمة و1033 في فاس مكناس، و786 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 196 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 127 في بني ملال خنيفرة، و 90 في جهة سوس ماسة و46 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.