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الرئيسية | مجتمع | تمتيع مغتصبي الأطفال بالسراح يسائل إرادة وقف ظاهرة الاغتصاب

تمتيع مغتصبي الأطفال بالسراح يسائل إرادة وقف ظاهرة الاغتصاب

تمتيع مغتصبي الأطفال بالسراح يسائل إرادة وقف ظاهرة الاغتصاب
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 11 يونيو 2020 - 20:00

لم يكد ينتهي السجال الذي أعقب تمتيع مواطن كويتي اغتصب طفلة في مدينة مراكش، قبل ثلاثة شهور، وتمكّنه من مغادرة المغرب صوب بلاده، حتى تفجرت قضية اغتصاب الطفلة إكرام في طاطا، حيث تكرر السيناريو نفسه، تقريبا، حين متّع القضاء مغتصبها بالسراح، قبل أن يعاد اعتقاله.

وخلّف تمتيع مغتصب الطفلة إكرام، ذات الستّ سنوات، موجة غضب في صفوف أهل المنطقة التي تسكن فيها أسرتها، حيث خاضوا مسيرة احتجاجٍ ضد إطلاق سراح المغتصب، وساد الغضب نفسه مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُدوول على نطاق واسع هاشتاغ (#كلنا_إكرام)؛ ما دفع النيابة إلى متابعة الجاني في حالة اعتقال.

وتعرضت الطفلة إكرام، التي تقطن في منطقة فم الحصن بطاطا، لنزيف حاد في جهازها التناسلي جراء اغتصابها يوم 4 يونيو الجاري، وتم اعتقال مغتصبها بعد ذلك، ووُضع في الحراسة النظرية، حيث اعترف بالمنسوب إليه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير؛ لكن تم تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد أدائه كفالة مالية.

وبالرغم من أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير طعنت في قرار تمتيع مغتصب الطفلة إكرام بالسراح المؤقت، وقامت بعد ذلك الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بإصدار أمر بإعادة اعتقال الجاني، فإن تمتيعه بالسراح في المرة الأولى يثير إشكالا يتعلق بمدى وجود حماية قضائية للأطفال ضحايا الاغتصاب في المغرب.

يعزو رشيد آيت العربي، المحامي بهيئة القنيطرة، سبب تمتيع بعض قضاة التحقيق لمغتصبي الأطفال بالسراح المؤقت إلى كون هذا الإجراء القضائي "يُتخذ بمزاجية" وبحسب منظور كل قاض إلى الملف، إذ يمكن أن يمنح قاضٍ السراح المؤقت لمتهم في ملف معين، وإذا عُرض الملف نفسه على قاض آخر لا يمنح السراح المؤقت للمتهم.

وعموما، فإن ملفات اغتصاب الأطفال، يضيف المحامي آيت العربي، الذي اشتغل على ملفات كثيرة من هذا النوع، يجب أن يتمّ التعاطي معها بأقصى درجات الصرامة والحزم، قائلا: "حينما يكون الملف مستجمعا لكل أركان إثبات الجريمة، خاصة اعتراف المتهم، فمن العار أن يُطلَق سراح المغتصب".

ونبّه المتحدث ذاته إلى أن تمتيع مغتصبي الأطفال بالسراح، بعد ثبوت التهمة في حقهم، سيؤدي إلى التطبيع مع هذه الظاهرة، مشددا على أن القضاء عليه أن يحمي القاصرين ضحايا الاغتصاب، باعتباره الجهة المُناط إليها حماية الحقوق، وليس أسَر الضحايا.

وشهد المغرب عددا من حالات اغتصاب الأطفال، دفعت إلى إنشاء جمعيات للدفاع عن الأطفال المغتصبين، ومع انشتار الشبكات الاجتماعية واهتمام وسائل الإعلام بدأ "التابو" الذي كان يغلف هذه القضايا ينكسر؛ ما شجّع آباء وأمهات الأطفال المغتصبين على البوح بما يتعرض له أطفالهم.

وموازاة مع ذلك، لا تزال الحماية القانونية للأطفال المغتصبين هشّة، فبالرغم من تشدّد بعض القضاة في إنزال أقصى العقوبات بالمغتصبين، فإن عوامل أخرى، من قبيل الهشاشة الاجتماعية للأسر وتدخّل أفراد محيطها للتنازل للجناة، يحُول دون إنزال العقاب على هؤلاء.

في هذا الإطار، قال المحامي آيت العربي إن على القاضي الذي يُعرض أمامه ملف اغتصاب طفل أن ينهض بمسؤولية حماية الضحية، وألا يصفح عن الجاني حتى وإن كان هناك تنازل من طرف والديه؛ "لأن الجريمة هنا تمس فئة هشة قد يغريها المال للتنازل للمتهم، وهناك أسَر تتاجر بأطفالها ولا همّ لها سوى المال".

عامل آخر يساهم في عدم متابعة مغتصبي الأطفال يتعلق بتدخلات أقارب ومعارف المغتصِب لدى أسرة الطفل أو الطفلة المغتصبة، للصفح عنه، خاصة إذا كان الجاني ذا نفوذ.

وفي هذا الصدد، يشير المحامي آيت العربي إلى أن "على القاضي أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار؛ لأن عددا من العائلات، خاصة الفقيرة، لا تستطيع مقاومة الإغراءات المالية، وعلى القضاء أن يراعي مصلحة المجتمع".

وختم المتحدث ذاته بالقول: "يجب أن تكون هناك صرامة في تطبيق القانون، فلا يمكن وضع مصير طفلة صغيرة في يد أسرتها الفقيرة التي يمكن إغراؤها بالمال. هذه أفعال جنائية مشينة يجب محاربتها بكل حزم وصرامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - مواطن غيور1/ البراءة الخميس 11 يونيو 2020 - 20:05
السلام عليكم
الإغتصاب و هتك الأعراض جرائم لا تغتفر.
لاكن في المقابل قرينة البراءة يجب أن تكون مقدسة و المتهم بريء حتى تتبث إدانته.
دعوا القاضي يحكم حسب ما يروج في الجلسات و حشب قناعته و لا كما نريده نحن.
نفس الشيء بالنسبة للريسوني.
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-70
2 - مواطن الخميس 11 يونيو 2020 - 20:08
يجب ايقاف هدا الا جرام بسن قانون بتر اداة الجريمة او حقنها حتى تصبح معطلة
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67
3 - إغتصاب المغاربة الخميس 11 يونيو 2020 - 20:08
كل مغتصب وجب إعدامه مباشرة فهو خطر حتى ولو قضى عقوبة سجنية، على المغاربة جميعا زيارة طبيب نفسي و يجب توعية المجتمع بأهمية الطب النفسي فهو ليس حكرا على "الحماق" و أعتذر عن المصطلح و لكن كلنا مرضى و لم يسبق لنا زيارته و لو لمرة نظرا للسمعة السيئة عند الذهاب اليه كأننا مجانين أو لتكلفته الباهظة .. و أهم شيء يقوم به طبيب نفسي هو منح شهادة طبية للجناة للتملص من
عقوبة جريمة ما بدعوى عدم أهلية القوى العقلية.
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56
4 - youssef الخميس 11 يونيو 2020 - 20:15
يجب اعدام المغتصبين كيفما كان نوع الاغتصاب،بهذا الإجراء ستنتهي هذه الآفة الغريبة عن امتنا والسلام.
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35
5 - hamid الخميس 11 يونيو 2020 - 20:16
أولا القضية لازالت في البحث وكل طرف لديه تصريحاته. ونحن نعرف أنه في مثل هذه الحالات تتطلب الدقة لحساسية الموضوع. فمن الطبيعي أن تقوم جهاة مدافعة عن الطفلة بالتدخل لإنصافها إذا كانت مضلومة، ولكن يجب أن لا نعطي تفاصيل مشكوك من مصدرها.
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-25
6 - Sam الخميس 11 يونيو 2020 - 20:18
المغتصب ببلدان القانون ياذي ثمنا غاليا ويبقى عبرة لمن يتجرئ على الفعل اما عنا فالشعب والعالم اجمع تناقل العفو ثم تلاه اعفائات اخرى لا تحصى وكأننا في غاب
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19
7 - بن يوسف الخميس 11 يونيو 2020 - 20:18
يجب ان يعتقل القاضي قبل المتهم لان في الامر ان ودخان الشك والريبة في الامر خاصة ادا اعترف الجاني بفعلته فلم يعد للقاضي اي مبرر لاخلاء سبيل الوحش الجاني بل ويجب ان تنزل عليه اقصى العقوبات خاثة اننا في حالة الطوارىء
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23
8 - redouane الخميس 11 يونيو 2020 - 20:18
راه حيث قدم كفالة حيث البلاد عندنا اصبح غرضها هو الفلوس حيث خسرو بزاف في الدعم ديال الرميد
غادي يصبح عندنا كلشي بالفلوس اغتصب طفل و عطي الفلوس واخرج بيع الحشيش اعطي الفلوس واخرج قتل اعطي الفلوس واخرج صافي هذه هي الخطة لي عمل العثماني باش يرد فلوس الدعم لي عطاو
كون غير يتفاهمو معايا بشي ثمن مزيان نخرج من هذ البلاد اقسم بالله العلي العظيم ما نرجع
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16
9 - باختصار الخميس 11 يونيو 2020 - 20:20
من رأيي أن يحاكم المغتصب والبيدوفيل كالمتلبس بعلاقة رضائية على حد سواء، وإلا فلا يعتقل أحد منهم ، لكي لا يرتبك المواطن ويعلم الخطأ من الصواب ولا يقع في فخ المكيالين.
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-17
10 - معلق الخميس 11 يونيو 2020 - 20:21
يجب تمتيعهم بالإعدام عبر وضع رصاصة على رؤسهم، و الحكم بالغرامة و التوقيف التام للنشاط الجمعوي على رؤساء و أعضاء جمعيات حقوق الدواب بتهمة المس بالسلم الاجتماعي و تكريس ثقافة الاغتصاب و الهروب من العقاب
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12
11 - عبدالله بن المدينة القديمة الخميس 11 يونيو 2020 - 20:25
دائما كما نقول حرام تم حرام الذي يقع للطفولتنا من اجرام بشيع، هل وصل الحال علينا لم تعد عندنا الغيرة على اعرضنا كما يفعل بعض القضاة بتمتيع هؤلاء الوحوش البشرية بسراح مؤقت مع العلم ان المغرب بلد اسلامي،
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8
12 - مواطن منسي الخميس 11 يونيو 2020 - 20:26
شكرا لصاحب التقرير و الاخ المحامي على نبل انسانيتهم قبل امانة المهام تجاه المجتمع، لان الله مهل و لا همل. المجتمع الذي تهاوى في الماديات و الحكرة و تسلط اصحاب النفوذ، و كأننا في زمن ما قبل الجهلية، الصرامة ثم الصرامة و كأن للقاضي طفله المغتصب، و الجزر لكل شيطان إنس مارد. لا ترحموهم فهذا كثير و ما خفي في طياة المجتمع المنكوس و نفوس المتطربة من الضغوطات اليومية. الله يحفظ ولاد الشعب
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5
13 - القنيطري الخميس 11 يونيو 2020 - 20:27
لماذا يطلق سراح المغتصبين ؟؟؟ لماذا يطلق سراح الخليجيين المتورطين في الجرائم ؟؟ لماذا يطلق سراح الكلوشارات الأوروبيين المتورطين في الجرائم ؟؟ الجواب: أكبر و أفسد و أوسخ مافيا في البلد هي مافيا القضات الجواب سيدفعنا الى سؤال ثاني هل هدا متعمدا ؟؟؟
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12
14 - القاضي عياض الخميس 11 يونيو 2020 - 20:27
يجب احداث دورية لمراقبة القضاة و كيفية معالجة الملفات القانونية من طرفهم كما يجب وضع برامج تكوينية لهم كل 6 اشهر لتذكيرهم بما عليهم وبالمستجدات القانونية والحقوقية فاغلبهم منذ التخرج يظن انه صافي قطع الواد و نشفو رجليه فالقضاء النزيه و العادل هو عماد و ركيزة البلد المتحضرالديموقراطي و الامن
اذا لم يكن هناك قضاء عادل فستعم الفوضى و التسيب
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6
15 - مومو الخميس 11 يونيو 2020 - 20:28
يأتي تمتيع المتهمين بتهمة الاغتصاب بالسراح المؤقت تبعا لمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، فالمحكمة وحدها من يحق لها إلصاق صفة مغتصب أو مجرم بإنسان، و يكون ذلك بعد منح المتهم فرصة للدفاع عن نفسه و توكيل محام و تقديم ما لديه من حجج، أما غير ذلك ففيه ظلم كبير.
كما أن اعتقال المتهم قبل محاكمته ليس عقابا على فعلته، فالعقاب ينتظره بعد نطق القاضي بالحكم، بل يكون لمنعه من الهرب و التملص من المحاكمة، أو لأنه يخشى أن يزيد في جرائمه، و لهذا فإطلاق سراح المغتصب الكويتي خطأ فظيع لأنه هرب من المغرب، أما المتهم المغربي فلا يخشى هروبه من البلد.
لا تنسى أخي الرجل أنه يكفي أن تتهمك امرأة باغتصابها لتصير مغتصبا حقيرا في عيون جمعيات حقوق الإنسان و يتكالب عليك القاصي و الداني، قبل أن تمنح لك فرصة الدفاع عن نفسك. أنا شخصيا أعرف شخصا اتهمته فتاة قاصر في السابع عشر من عمرها بافتضاض عذريتها قصد الزواج منه و الهروب من العار، و هي كانت قد فقدتها مع صديقها في الثانوية، فأثبت الطبيب الشرعي أن بكرتها فقدت منذ سنة على الأقل و خرج هو بريئا. و لو كان للجمعيات ما أرادوا لقضى المسكين شهورا في السجن قبل النطق بالحكم.
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-1
16 - ماجد واويزغت الخميس 11 يونيو 2020 - 20:30
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 2
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0
17 - الحماق هادا الخميس 11 يونيو 2020 - 20:33
إنه لمن العار على دولة مسلمة مثل المغرب في سنة 2020 ان تتعامل مع جريمة الاغتصاب بهدا التساهل في الوقت الذي تعتبره الدول الأخرى من أخطر الجرائم و أكبرها مساسا بنفسية الضحايا، السؤال في هذه الحالة (الاعتراف ) ليس هو المحاكمة في حالة سراح أم لا، و إنما هل نحكم بالمؤبد أم الإعدام.
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3
18 - الهروي شعيبة الخميس 11 يونيو 2020 - 20:35
بغيتو المحاكم تسد ?ولي تضامن معاه الهروي يخرج براءة ولي احتج ضدو شعيبة يتحبس?
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3
19 - Samir الخميس 11 يونيو 2020 - 20:40
لم نفهم ولاشيء،في المغرب البلد المسلم اطلاق سراح المغتصبين المجرمين.في حين نجد في الدول الغير المسلمة :كامبوديا الاعدام للمغتصبين.وفي الولايات المتحدة الامريكية الاعدام او السجن من 50 فما فوق او المؤبد بدون عفو او رحمة.وفي الهند عباد البفر موخرا تم اعدام مغتصبي فتاة وقتلها.
من لم يحكم بشرع الله فلن يتم ايقاف هؤلاء المجرمين
وحسبنا الله ونعم الوكيل .
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2
20 - molahid الخميس 11 يونيو 2020 - 20:42
يعني دبا النيابة العامة اصبح يوجهها الرأي العام ويقوم اخطائها لو ماكانتش خرجت اخبار اغتصاب اكرام كانت مشات على عينها ضبابة
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1
21 - محمد بنحده الخميس 11 يونيو 2020 - 20:43
لا يمكن التساهل مع مثل هؤلاء الجناة نحن بلد مسلم لانقبل بالتساهل مع مثل هذه الامراض النفسية لان من يعتدي على طفل او طفلة مريض نفسي يجب معاقبته بقسوة لانه اعتدى على أبرياء
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2
22 - عار على بلادي الخميس 11 يونيو 2020 - 20:45
محمد الراجي
شكرا على طرح الموضوع ظاهرة الاغتصابات اصبحت كالباكتيريا تتناسل ،نسيت او ليس في علمك انه في مدينة تاوريرت أيضا اطلق سراح مغتصب لطفل ذي ثلاث سنوات رغم اعتراف الجاني ،اصبح بلدنا عار على البشرية وقبلة البيدوفيلين المرضى من جميع المعمورة ، هناك حتى من يتاجر باجساد الاطفال ، و المجرم يخرج ليحطم حياة أطفال آخرين .
هل هناك صحافيون احرار يفضحون هذا الملف ، لان قانون الاغتصاب يشجع عليه ، والا ستصبح الفوضى في البلاد ،
البيدوفيلي يختار ضحاياه بعناية ،فاما يختار اليتامى ،او من له اب ضعيف ،فهل بقي في المغاربة احرار ليدافعوا عن هذا الملف؟
مهما كان التوجه السياسي ،فالاغتصاب تعافه التنفس السوية ولو كانت ملحدة ،في ايطاليا عرض برنامج عن مراكش ،الكل عاف المغرب واحتقره
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2
23 - فريد الخميس 11 يونيو 2020 - 20:58
البتر أو التعطيب الكيميائي لمن تبتت التهمة في حقه لأن البيدوفيليا لا دواء لها، ومعاقبة أولياء الأمور الذين تبت في حقهم تقصير في رعاية أو حماية أطفالهم أو كما في حادثة أكادير تنازلوا للجاني مقابل مبلغ من المال:حماية ومصلحة الطفل قبل كل شيء ونزع الحضانة عن كل أولياء الأمر المقصرون في القيام بدورهم.
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0
24 - aziza الخميس 11 يونيو 2020 - 21:02
ce n'est pas acceptable. ce sont des gens malades, dangereux qu'il fait interner
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0
25 - محب الحكمة الخميس 11 يونيو 2020 - 21:05
صحيح أن قاضي التحقيق يسير وفق مزاجه . في قضية طرحت أمام قاضي تحقيق قام بما يشبه التحقيق : أولا لأنه حقق مع المدعى عليهم في مدة لا تتجاوز 10 دقائق في قضية تقتضي الدراية والدقة في وثائق الملف خصوصا ما يتعلق بما هو تقني فيه والمفروض أن يسمع للأطراف السمع الكافي لتوخي الحقيقة . ثانيا لم يحقق مع المدعي مع العلم أن القضية مصيرية تهم الأطراف. والانكى من ذلك أن قاضي التحقيق استقبل أحد أقارب المقربين للمدعي ما يناهز 30 دقيقة قبل استقباله لأطراف القضية . ما مصير العدالة إذن؟ الله ورسوله أعلم !!!!!!!!
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