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الرئيسية | مجتمع | العثماني يوصي مغاربة "المنطقة الأولى" بلزوم المنازل لهزم كورونا

العثماني يوصي مغاربة "المنطقة الأولى" بلزوم المنازل لهزم كورونا

العثماني يوصي مغاربة "المنطقة الأولى" بلزوم المنازل لهزم كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يونيو 2020 - 17:00

سجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المغرب استطاع التحكم في جائحة كورونا، وهو ما سمح بالبدء في مرحلة أولى من تخفيف الحجر الصحي، مشددا في الوقت نفسه على أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، وهو ما يقتضي مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.

وعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، وخصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأوصى العثماني المغاربة، بما يشمل المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم تكن هناك حاجة إلى مغادرتها، وهو ما سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد.

وذكر رئيس الحكومة في الإطار نفسه بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها، مشيرا إلى أنه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.

وأضاف رئيس الحكومة أن بعض الفئات من الناس تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي الفئات التي يتعين عليها أن تتخذ احتياطات إضافية، وتتجنب مناطق الازدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.

وشدد العثماني في هذا الصدد على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، مبرزا أن هذا القرار مرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية.

وأكد رئيس الحكومة أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها، وتستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي مازالت غير مرخص لها، وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح، موردا أنه سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء.

وعبر العثماني عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها.

وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم إعلان مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، معتبرا أن الحكومة حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - الياس الخميس 11 يونيو 2020 - 17:12
فعلا بعض المدن لم تسجل اصابات منذ مدة لكن هذا لا يعني اختفاءه بصورة نهائية لذاالك وجب اخد الحيطة والحذر لمن خاف على نفسه و اهله .
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56
2 - Hanane الخميس 11 يونيو 2020 - 17:12
نحن من المنطقة 2 هل هناك مرحلة ثالثة الدعم ؟ مع العلم انني لم ابدا العمل بعد. انا من القطاع غير المهيكل
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116
3 - مواطنة الخميس 11 يونيو 2020 - 17:13
كايقول واحد المثل مغربي " الا طلقتيها، لا توريها دار باها" :)
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110
4 - مهدي الخميس 11 يونيو 2020 - 17:13
مشكيلة هادي ، الا ما شيواحد يمشي يفسرلو عاواقب ديال لغلاس فدار الصحية و النفسية و الاقتصادية ، بان ليا ماعرفهاش
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64
5 - جلولي الخميس 11 يونيو 2020 - 17:14
الله يودي أسي العتماني ماتكون غي على خاطرك
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60
6 - ملاحظ فقط الخميس 11 يونيو 2020 - 17:15
قهرتوا الناس الله ياخد الحق فهاد الحكومة لمعاندهاش اي رؤية الناس تتعاني هما عايشين في النعيم واش تظن ايحسوا بالضعيف
الشخص الوحيد لتيهتم بالناس هوا الملك الله يطول فالعمروا ويحفظوا لينا اما السياسيين فلا وجود لهم مع المواطن
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-12
7 - مغربي قح الخميس 11 يونيو 2020 - 17:15
عطيهوم غير الخمس ديال خلصتك والعيب عليهم إلى لقيتهم خارجين! هادا راه سجن درتي لينا .
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99
8 - نزار الخميس 11 يونيو 2020 - 17:15
أنا حرت في أمر هذا الرئيس ،هو طلاقهوم ويقول لهم اجلسوا في منازلكم ،فهم تسطا.و اللي فهام شي حاجة يفهمنا معاه وجزاؤه الجنة
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76
9 - وكلنا امرنا لرب العالمين الخميس 11 يونيو 2020 - 17:16
الله يجازيكم بخير حلو المطارات واشترطو ان المغاربة فقط يدخلو ويرجعو العالقين وخرجو الناس اللي هنا تاهوما واحلين ولادي توحشو باهم دوزنا العيد الصغير بلا بيه المرجو ان ترحمو من في الارض ليرحمكم من في السماء
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34
10 - [email protected] الخميس 11 يونيو 2020 - 17:16
من حدد المناطق بالمنطقة الاولى والثانية سوف يتحمل مسؤولية عواقبها الوخيمة (المنطفة الاولى نقزو الواد اونشفو رجليهم )
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-29
11 - نسيم الخميس 11 يونيو 2020 - 17:17
الله يحد الباس للجميع. الاحتياط والحذر واجب حتى نتخطى هاد الوباء. ونصل الى المبتغى باذن الله وعونه
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12
12 - chômeur الخميس 11 يونيو 2020 - 17:18
التلقيح هو الوحيد الان الدي سنهزم به كورونا بعد شهور الحجر دون فاءدة ، المشكلة هو انه سيحتاج سنتين لايجاده وتوزيعه ، هل سنبقى بدون اقتصاد لمدة سنتين لانه انتشر ولن نسل لصفر حالة ، يجب على الحكومة الستعداد لرفع الحجر وتقبل اصابة جميع المغاربة وموت 10% من الشعب هده تضحية ضرورية لانقاد 90% من الشعب والعاطلين والفقراء يتعدبون قبل المرض اما الان ما يمنعهم من النتحار هو ان الله حرمه فرحمت بالعطلين ارفعو الحجر وضحو ب10% من الشعب
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-52
13 - أبو ياسمين الخميس 11 يونيو 2020 - 17:20
إن أي قرار اتخدته الحكومة لم ولن يعرف النجاح مالم يكن تجاوب مجتمعي مع أي تنزيل يروم مصلحة الوطن والمواطن، وللأسف كلنا رأينا الامبالات من جانب فئة كبيرة من أبناء وطننا.وكان لزام على السلطات الأمنية إتخاد إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين الذين أوصلونا لنقطة الصفر بعد أكثر من 3أشهر من الحجر الصحي
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3
14 - N.H الخميس 11 يونيو 2020 - 17:20
أودي أش من حجر في المنطقة 2 لي فيها الوباء بنسبة مرتفعة بقات غير المنطقة 1 لي عطاوها الضوء الأخضر للخروج أكثب هذه السطور من الدار البيضاء المحسوبة على المنطقة 2 لقد أصبح هذا اليوم يوم عادي الإزدحام أينما ذهبت سواء السيارات أو الراجلين الكل خارج من الكبير إلى الصغير بهدف قضاء الأغراض أو دونها فقط كيديو و يجيبو في طريق غير الله يحفظ
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34
15 - Yassin XD الخميس 11 يونيو 2020 - 17:22
و سي العتماني راك كتهدر مع شعب المغربي لي اغلبية ديالو امي ومكلخ
الناس مستهترين بالمرض و الاغلبية لا تلبس كمامة وممسوقينش لكورونا
يجب انزال الجيش لشارع زي الأردن و الى سنعود لنقطة الصفر مرة اخرى
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-32
16 - Mahzala الخميس 11 يونيو 2020 - 17:23
الحكومة تتكامل معنا كأننا اطفال لاتعرف انها تحكم شعب دكي للأسف لو ركزت علا واجباتها من تحسين جودة التعليم ومحاربة البطالة والمجال طبي لما وصلنا لهده المرحلة من الخوف والمرض النفسي علا مستقبلنا أكما كرونا فستحصد ما استطاعت وتدهب لحال سبيلها اما المشاكل لاقتصادية والنفيسة ستعيش لأجيال الكبير والصغير سأخد نصيبه منها طول حياته
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21
17 - simo الخميس 11 يونيو 2020 - 17:24
لماذا نلوم الحكومة؟ فهي تتخد قرارات من معطيات وزارة الصحة والداخلية. فنحن لا ندافع عليها ولكن لتحملنا نحن أيضا المسؤولية. فالمدن الكبرى لم تعرف حجرا صحيا لطبيعة البشر فيها. ولكن ماذا عن مدينة أكادير التي إنتصرت رغمها مدينة سياحية ولماذا فشلت مدينة مراكش؟ وأنتم تعرفون السبب.
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-11
18 - aziza الخميس 11 يونيو 2020 - 17:25
et pour les enfants ??? il y faut qu'il y ait un regard particulier pou eux
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9
19 - البيضاوي الخميس 11 يونيو 2020 - 17:28
هذه نصيحة جيدة لكن ماذا سيصرف الناس ؟!! و حتى من استبشر بفتح محلّه فالمشكل ما كاين ما يدار و زائد مصاريف الاغلاق و التوقف تراكمت و الحكومة لم تصرف لحد الآن الدعم الذي وعدت به سواء اصحاب الضمان الاجتماعي او الرميد او القطاع غير المهيكل و التساؤل هو:هل الحكومة واعية بما تفعل هل تقدّر آثار هذا الشح و الحساب الخاطىء على المواطن و كذلك على الدورة الاقتصادية المتجهة نحو الشلل التام؟!!
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7
20 - [email protected] الخميس 11 يونيو 2020 - 17:30
لو اعتمدنا على العثماني لرأيت مورونا في المغرب في اعز ايامها الحمد لله للمغرب رجال غيورين على وطنهم يحتاحون منا تحية اجلال واحترام وتقدير عادلى رأسهم صاحب الجلالة والسيد العلمي وزير الصناعة ووزير الفلاحة الذي عمل على تزويد الاسواق بالحاحيات الضرورية بدون ارتفاع الاثمنة وكذلك وزير الداخلية اما وزراء العدالة التنمية فقد ساعدونا بالدعاء اتمنى لو اختفو لن يشعر بهم احد
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-6
21 - هاروت الخميس 11 يونيو 2020 - 17:34
المرة الجاية غانصوت على الاصالة والمعاصرة او الاستقلال هادي هي الخلاصة لي وصلت ليها من بعد التخفيف ديال تمديد الحجر التخفيف لي ماشي تخفيف، ماعمرني صوتت و دابا غانمشي نصوت ضروري.
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11
22 - Sifaw الخميس 11 يونيو 2020 - 17:35
الان كل الاطفال يلعبون دون كمامات و ايضا اباءهم و كأنهم فقط ينتظرون الصافرة و اصلا هذه التجمعات ممنوعة لكن الغالب الله ربما يريدون العودة الى المنطفة 3 لقدر الله. اضن على الدولة سن غرامات رادعة تجاه المخالفين و الا سنصل الى الكارثة
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1
23 - Sabrina الخميس 11 يونيو 2020 - 17:35
قال القائم على الصحة الفرنسية البارحة jean François delfraise انه حتا ولو ان كانت هناك مرحلة ثانية للوباء فلن يتم الرجوع للحجر الصحي.اوا هاهما رجعوا الهضرة اللي قلنا ليكم انهار اللول .راكم غير كتضيعوا فالوقت والفلوس.
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5
24 - حسن الخميس 11 يونيو 2020 - 17:36
هو براسو ديما حاط الكمامة حداه وخارج بنصها و كيدير استجوابات بلا بيها. عطي المثل بعدا أمام الكاميرات و عاد هضر على الناس اللي في ديورهم اصلا واللي تقهرو بالكلاس. او انت انت ساكن في فيلا ممحسوبش على المنطقة 2؟؟؟؟؟
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2
25 - واحد منًالمداويخ الخميس 11 يونيو 2020 - 17:39
طلع تاكل الكرموس نزل شكون اللي قالها ليك.
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4
26 - رشيد الخميس 11 يونيو 2020 - 17:39
على السيد رئيس الحكومة ان يعجل ويسرع للمنطقة 2 بكثرةتحاليل covid19 للمواطنين حتى يتمكن من حصر البؤر وهذا هو السبيل الانجع
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3
27 - محمد بنحده الخميس 11 يونيو 2020 - 17:39
بلادنا وقفت في وجه كورونا بفضل سياسة ملكنا نصره الله وبتعليماته انتصرنا وسننتصر على هذا الوباء لا بفضل غيره
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1
28 - سعيد طنجة الخميس 11 يونيو 2020 - 17:40
اقسم بالله البارحة كنت في حي مسنانة جل الباعة من جزارة و محلبات و مخبزات و اكلات خفيفة لا يضعون الكمامات و يالمسون السلع و الناس تشتري كان ليس هناك وباء و الغريب امام اعين السلطة ، وهاذا يحدت في جميع الاحياء الشعبية يعني لن نخرج من المنطقة 1 الى السنة المقبلة مع بداية الموجة الثانية من الوباء في الخريف المقبل
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4
29 - ملاحظ الخميس 11 يونيو 2020 - 17:41
أين هو الدعم إلى الفئات الهشة ؟ وهل يستمر دعم تلك الفئات من الصندوق خلال هذا الشهر؟
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6
30 - habibi fchibi الخميس 11 يونيو 2020 - 17:47
واسي العتماني ياك المغرب نموذج كي تعلمو منو الدول كيفاش بعد تلات أشهر باقي توصينا نجلسو فالدار راه النفسية في حالة صعبة و الجيوب خاوين بقاو فديوركم راه دري صغير يعرف يقولها و شوف لينا شي حلً حسن راك خالص
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5
31 - ملاحظ الخميس 11 يونيو 2020 - 17:48
المشكل ان تخفيف الحجر لم يأتي بالشكل المطلوب ، تم الإعلان عن تخفيفه دون طلب توخي الحذر من المواطنين الذين صبيحة اليوم خرجوا و تجمهروا دون كمامات ودون مسافة الأمان ، وتركوا الاطفال في الشوارع و الأزقة يلعبون و كأن الوباء انتهى بمجرد التخفيف ، على السلطات الحزم و لا تدع الامور تفلت من يدها في اخر المطاف، و توعية الأسر بان الخطر قائم، مثلا مدينة سطات الاف الناقلات تدخل السلع قادمة من البيضاء ، وهذا لم يأخذه الناس في الحسبان الله يلطف
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-3
32 - rahimoun الخميس 11 يونيو 2020 - 17:49
وافين دعم دفعة تالثة راه وقفنا مول لحانوت بغى رزقو اوراق ضو وما مالين لكرا تيغوتو وانتم ناسيينا ، نطلب منكم ان تعلنو عبر وسائل رسمية عن عدد مواد قفة فقراء كميتها ونوع وعدد لان هنا ف مراكش واقع الخواض والرشوة لان لمسؤلين ينقصون من كمية وعدد ليحتفضو لانفسهم ومعارفهم اوا تحركو راه شعب مضرور حتا لعظم ، اننا ننتظركم.
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3
33 - خالد الخميس 11 يونيو 2020 - 17:51
Il faut insister sur le port des masques. Malheureusement, le gouvernement ne donne pas d'importance à ce point très important.
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0
34 - ا امين الخميس 11 يونيو 2020 - 17:53
هذا ليس حلا اصلا من بدايته . والتخفيف لايجب ان يكون بهذه الطريقة . لان الوباء بهذه الطريقة سيخرج عن السيطرة . يجب وضع تخفيف لجميع المناطق بالتساوي ويجب مرافقة هذا التخفيف بتشديد القوانين المتعلقة بالكمامات و التباعد و اخد الحذر الدائم .
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1
35 - said الخميس 11 يونيو 2020 - 17:55
ونحن نوصيك برواتب الموظفين خيرا فقد أرهقتهم بالاقتطاعات دون فائدة. حبذا لو استفاد من هذه المبالغ المقتطعة ذوو الحاجة ثانيا لماذا لايقتطع من رواتب البرلمانيين وأصحاب الرواتب السمينة التي تتجاوز 3 او4 ملايين
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3
36 - راي الخميس 11 يونيو 2020 - 17:57
الموجة الثانية في العالم قادمة في الشتاء حسب قولهم لانهم يتوقعون كل شيء لتتقبل الشعوب التلقيح المزعوم لهذا يبقون على التخويف والتباعد والكمامات حتى يبقى المشهد قاءم والتلقيح ربما كان موجودا قبل هذه الهستريا فقط يلعبون على الوقت
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