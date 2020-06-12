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"أجي نتضامنو" تقدّم مساعدات لـ30 ألف أسرة

"أجي نتضامنو" تقدّم مساعدات لـ30 ألف أسرة
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يونيو 2020 - 09:10

نجحت سلسلة التضامن "أجي نتضامنو"، التي أطلقتها مجموعة "مرجان" عبر مراكزها التجارية، في جمع 602 طن من المواد الغذائية وجهت لمساعدة أكثر من 30 ألف أسرة مغربية.

وأشارت المجموعة، في بلاغ صحافي لها، إلى أن سلسلة التضامن التي جرى إطلاقها في 23 أبريل المنصرم نجحت في جمع هذه الكمية من المواد إلى غاية 7 يونيو الجاري بشكل فاق التوقعات الأولية.

وسعت هذه المبادرة التضامنية إلى دعوة زبناء المراكز التجارية إلى تقديم المواد الغذائية كتبرعات، كما وجهت الدعوة أيضاً إلى المانحين المؤسساتيين الذين يضمون مختلف الشركاء الصناعيين وموردي مرجان ومجموعة مرجان نفسها.

وطوال شهر رمضان، جمعت متاجر مرجان ومرجان ماركيت المنتجات التي تم التبرع بها من طرف الزبناء والشركاء. كما ساهمت أيضاً الجمعيات المحلية من خلال دعم المتطوعين في مختلف جهات المملكة من أجل إيصال المساعدات إلى المواطنين، خصوصاً في ظل هذه الظرفية الخاصة المرتبطة بفيروس كورونا.

وعبّرت مجموعة مرجان عن "افتخارها بإطلاق هذه المبادرة، التي حظيت بتضامن كبير لتنجح في دعم أكثر من 30 ألف أسرة ومساعدتها على التغلب على آثار الأزمة الحالية". كما وجهت المجموعة الشكر إلى جميع الزبناء ومورديها، الذين جعلوا هذه المبادرة تحقق النجاح.

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