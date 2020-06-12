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الرئيسية | مجتمع | 44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8581 في المغرب

44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8581 في المغرب

44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8581 في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8581 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 373776 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليبلغ إجمالي الوفيات 212 حالة.

وتم التيقن أيضا من 17 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى7600 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - MOUISSA الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:10
العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد 19 بعد حذف حالات التعافي و كدا الوفاة رحمة الله عليهم جميعا هو 769 حالة نتمنى لهم الشفاء العاجل يارب
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37
2 - مواطن من سلا الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:14
مزيدا من الالتزام بالاحتياطات اللازمة و مزيدا من الصبر سنتجاوز جميعا هذه المرحلة الصعبة ان شاء الله و بحوله.
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23
3 - امازيغي الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:16
اضن يجب علينا اتخاد الخطوة الثانية مثل الدول الاخرى التاعيش معى الفيروس المانية ايطالية تم رفع الحجر الصحى لكن مزلت الاصابات بالجملة...ناس بدات تكول لعصا بزااف مادين و معناوين...
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11
4 - محسن الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:16
غريب امر منحنى الوباء بالمغرب
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10
5 - ويليني مصيبة مع هاد الفيروس الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:16
ويليني لصقة هاد الفيروس وخالف لاتفرق معنا
حتى نقولو القضية قريب نربحوها ويتقلب علينا
ياربي راه ضاقت علينا الارض بما رحبت .. اللهم فرجها عنا من حيث لا ندري ولا نحتسب
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26
6 - صاحب رأي الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:17
كنتمناو ترجعو مدينة الرباط فمنطقة رقم 1 ، و نبداو نرجعو لحياة الطبيعية تدريجيا، و شكرا.
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20
7 - موطنة جالسة في الدر الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:20
ها القطية ما غدي تبقة فيها لا المنطقة 1 ولا منطقة 2 ههههه أودي المشكل دبا قائم في البورصة المهنية
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4
8 - هشام الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:22
وهدشي رغيبقا هكذا .الارقام في تدبدب .مسألة طبيعية لاي فيروس. غير طلقو الناس يخرجو بضوابط وقائية ولي ملتزمش يعطيوه مخالفة. حيث غير ممكن يبقاو الناس محتجزين. ونفسية الاطفال مكتئبة هدشي غيرجع بردود عكسية.
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18
9 - مكناسي الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:22
الشفاء العاجل ان شاء الله لما تبقى من المرضى . الله يهز علينا هذا الوباء في جميع مناطق المغرب الحبيب .
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21
10 - تمارة الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:23
ان التهور وعدم استمار قواد الحجر الصحي وقواعد التباعد والتسكع بدون سبب والزيارات العائلية الغير المرغوب فيها تسسبب مزيدا من الاصابات لو استمر التشديد على الطريقة االتي تم عليها منذ بداية الوباء لاتخلصنا منه منذ زمن ولكن التخفيف في النصف الاول من شهر رمضان الي اليوم ساهم بشكل كبير في استمرار الانتشار
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3
11 - كريم الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:24
يالطف الله الخافي الطف بنا فيما اجرات به الاقدار
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11
12 - En a marre الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:24
Ça suffit que 6 millions de personnes ou plus de Casablanca Settat soient otages de 5 petits cas corona déclarés aujourd'hui. Aiez un peu de sens et libérez les gens. La petite bête est la . Nous devons vivre avec.
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10
13 - تطواني الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:24
لا حول ولا قوة إلا بالله ... المشكل هو أن هاد الحالات كيتسجلو الأكثرية فكازا واش هاد الناس مابغاوش يلتزمو بحالة الطوارئ وبززززف هدشي مدينة وحدة حابسا السياحة على ناس الأطلس مساكن ماعندم حتى عمل من غير العمل مع السياح لهذا وجب التشديد على مدينة الدار البيضاء بالضبط
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-21
14 - مروان الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:24
كل نهار ورزقو.............................
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9
15 - زهير الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:26
إصابات جديدة في كل من طنجة تطوان الحسيمة ومراكش أسفي والدار البيضاء سطات وفاس مكناس .. بعد أسبوع لن تظهر إصابات جديدة بإذن الله, لكن ضروري الالتزام بالتباعد الجسدي وغسل اليدين ولبس الكمامات خصوصا في الأماكن المغلقة والإمتناع بمصافحة أي كان حتى أقرب المقربين
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10
16 - باربا شاطر اعظم ساحر. الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:27
وهان الصينية بعد الحجر الصحي الدي دام 3 اشهر اصبح عدد الاصابات فيها 0 حالة و المغرب بعد 3 اشهر من الحجر لا زال نفس عدد الاصابات اليومي الدي بدأنا به يعني فشل دريع لكل مكونات البلد.
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-2
17 - Aminecasa الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:27
على ما يبدو القضاء على كورونا نهائيا شيئ صعب،قد يقول البعض الحجر الصحي القاسي على شكل ما فعلت الصين هو الحل بينما الاخرون يقولون التعايش والخروج الى العمل هو الحل خاصة ان الحالة المادية ل ألغلب المغاربة غير قادرة على استحمال الحجر مرة تانية .....والحل في رأيي ادا استمرت الحالات لقدر الله هو خليط بين الحجر الصحي والحياة العادية كمتلا العمل طيلة الاسبوع وحجر صحي ايام نهاية الاسبوع،او يوم عمل ويوم حجر صحي
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3
18 - Marokkii الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:28
هدالشي موؤسف كاين شي خلل مايمكنش
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5
19 - stay positive الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:28
اللهم 0 حالة في بلادنا قريبا وارحم جميع موتانا في هذا اليوم المبارك
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4
20 - متى تنتهي كورونا ? الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:28
كورونا لاتنتهي في المغرب و السبب هو عذم احترام الحجر الصحي ولهذا يحب قليل منالصرامة
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4
21 - دماغ مهاجر الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:31
للتذكير فقط يومي السبت و الأحد نحن في المغرب الاصابات لا تتجاوز 20 حالة ، و شكرا هدا فقط حتى لا يفرح البعض غدا.
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4
22 - ألميس مرموشة الجمعة 12 يونيو 2020 - 10:32
المنطقة رقم 2 ستظل دائما تسجل إصابات جديدة..و السبب هو المعامل و الشركات..
إذن المشكل ماشي في المواطن..و لي هو كيأدي الضريبة ديال الحجر الصحي غالية..
و الغريب هي أنها شركات في صناعة الألبسة و قطع الغيار و الصبابط..يعني إيلا حبسوهوم من الخدمة ماغاذيش يتضرر المواطن..
حبس الشركات و المعامل 15 يوم و النتيجة أتكون مزيانة.
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12
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