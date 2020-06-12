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كُتّاب وآراء
44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8581 في المغرب
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8581 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 373776 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فإنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليبلغ إجمالي الوفيات 212 حالة.
وتم التيقن أيضا من 17 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى7600 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
حتى نقولو القضية قريب نربحوها ويتقلب علينا
ياربي راه ضاقت علينا الارض بما رحبت .. اللهم فرجها عنا من حيث لا ندري ولا نحتسب
إذن المشكل ماشي في المواطن..و لي هو كيأدي الضريبة ديال الحجر الصحي غالية..
و الغريب هي أنها شركات في صناعة الألبسة و قطع الغيار و الصبابط..يعني إيلا حبسوهوم من الخدمة ماغاذيش يتضرر المواطن..
حبس الشركات و المعامل 15 يوم و النتيجة أتكون مزيانة.