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الرئيسية | مجتمع | بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا

بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا

بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:00

أمر الملك محمد السادس بإرسال طائرة من المساعدات الطبية إلى موريتانيا لمساعدتها في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه تلقى مكالمة من نظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الخميس، أبلغه خلالها بصدور أمر سام من الملك محمد السادس بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية إسهاما من المغرب في دعم معركة موريتانيا ضد تفشي وباء كورونا.

وأشاد إسماعيل ولد الشيخ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، بهذا "الدعم الهام الذي يعبر بطبيعته وتوقيته عن متانة العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وزير الخارجية الموريتاني عبر عن ارتياحه العميق لسيطرة المغرب شبه الكاملة على وباء "كوفيد 19"، متمنيا له المزيد من التقدم والازدهار.

وتطرق ولد الشيخ وبوريطة لإمكانية استفادة موريتانيا من التجربة المغربية المتميزة في هذا المجال والسبل الكفيلة بتحقيقها.

وكان الملك محمد السادس مباشرة بعد بداية وباء "كورونا" أمر بمبادرات تضامنية تجاه دول إفريقية لمساعدتها على مواجهة الجائحة وتدبير تبعاتها.

وفي أبريل الماضي، أجرى الملك محمد السادس اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأنه خلال هذه المحادثات، التي همت التطور المقلق لجائحة "كوفيد 19"، اقترح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - sadaam الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:06
احسن جاحة دارها سيدنا الله احفظك التعامل مع الجيران
لدار فيك لعار دير فيه لخير صفات المؤمنين
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2 - Marokkii الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:07
مبادرة جميلة من محمد السادس ملك المغرب
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3 - مغربي الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:08
أتمنى أن يفهم الإخوة في الحكومة الموريطانية أنها مساعدات إنسانية موجهة لشعب الموريطاني الشقيق و أننا لا نشترى المعرفة و أن الصحراء مغرية شاء من شاء و أبى من أبى ...
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4 - عبد المنعم الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:09
فهاد الظرفية حنا ليمحتاجين لهاد المساعدات راه اغلبية تأزم ومزال الازمة كبيرة جاية فطريق
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5 - Anas Mesbahi الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:10
و الله ما فهمت شي حاجة! ياك موريطانيا كاتعتارف بالبوليساريو علاش اتسيفطو ليهم طائرة محملة بالمساعدات
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6 - Redouane الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:10
مبادرة إنسانية .لكن ما لم افهم هو بالامس القريب اعترفت موريتانيا مليشيات البوليزاريو واليوم بدأنا بالتودد اليها
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7 - أمين الرباطي الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:11
احسن شعب لي مسامح شافتو عينيا في هاد الكون هو الشعب المغربي....بحكم موريتانيا تعتبر بلد عدو لأنها تعترف ب الجمهورية الوهية البوليزاريو و مع ذلك نرسل لهم و للدولة الجزائرية المساعدات...
ربي اكفيني شر اصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم
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8 - المصطفى الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:11
الاخ الاكبر داءما يصفح ..لله الحمد و المنة
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9 - عبدو الوزاني الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:11
العشب الموريطاني الشقيق يستحق كل ذلك، لكن النظام الموريطاني بسبب مواقفه المعادية للوحدة الترابية للمغرب لا يستحق هذه المساعدات.
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10 - hamid الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:12
مبادرة جيدة تعزز روح الجوار...من شيم المغاربة اقسم معاك خبزتو مني تكون محتاج
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11 - [email protected] الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:12
الله ينصر مليكنة الحبيب على فعل الخير داءما صباق لفعل الخير معة اخواننة المرطنيين ولأفارقة
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12 - zaki from germany الجمعة 12 يونيو 2020 - 14:12
انا لست ضد الصدقات... لكن هناك دولا أخرى صديقة و تقف دائماً معنا.. على سبيل المثال الكابون السنغال و الكوت ديفوار هي أولى بهذه المساعدات.... فالنظام الموريتاني يُكن كل الحقد والكره للمغرب...
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