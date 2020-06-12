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كُتّاب وآراء
بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا
أمر الملك محمد السادس بإرسال طائرة من المساعدات الطبية إلى موريتانيا لمساعدتها في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه تلقى مكالمة من نظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الخميس، أبلغه خلالها بصدور أمر سام من الملك محمد السادس بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية إسهاما من المغرب في دعم معركة موريتانيا ضد تفشي وباء كورونا.
وأشاد إسماعيل ولد الشيخ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، بهذا "الدعم الهام الذي يعبر بطبيعته وتوقيته عن متانة العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وزير الخارجية الموريتاني عبر عن ارتياحه العميق لسيطرة المغرب شبه الكاملة على وباء "كوفيد 19"، متمنيا له المزيد من التقدم والازدهار.
وتطرق ولد الشيخ وبوريطة لإمكانية استفادة موريتانيا من التجربة المغربية المتميزة في هذا المجال والسبل الكفيلة بتحقيقها.
وكان الملك محمد السادس مباشرة بعد بداية وباء "كورونا" أمر بمبادرات تضامنية تجاه دول إفريقية لمساعدتها على مواجهة الجائحة وتدبير تبعاتها.
وفي أبريل الماضي، أجرى الملك محمد السادس اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأنه خلال هذه المحادثات، التي همت التطور المقلق لجائحة "كوفيد 19"، اقترح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد.
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تعليقات الزوّار (12)
لدار فيك لعار دير فيه لخير صفات المؤمنين
ربي اكفيني شر اصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم