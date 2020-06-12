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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 73 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8610 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 380532 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 212 حالة. بينما تم التأكد من 35 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7618.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Yassine الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:12
ناس المنطقة 1 هانية والله تا هانية بصحتكم...
الله ياخد فيك الحق يا العثماني
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-4
2 - Hamza الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:16
الحمد لله تعايشنا مع كورنا لان الدي خلق كورنا سوف يصرفها
ف فاحسنو الظن بالله نسال الله الشفاء لكل مريض
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96
3 - اسينگ الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:16
الله اشوف من حالنا وعفو على جميع المسلمين
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61
4 - Fcjyd الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:16
كل مرة جهة او لا 2 جهات كيجبرو فيهم اصابات بزاف واقيلة حيت تحليلات بنوبة كل مرة فين كيركزو على هاذ الحساب 2021 و ميسالوش
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12
5 - said الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:18
الحمد لله على كل حال يجب أن نتعايش مع هذا الوباء ونعيش حيتنا طبيعية إلى أن يزول هذا المرض وإنشاء الله سنجتاز هذه المحنة العصبية وترجع الأمور إلى طبيعتها ا
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27
6 - زهير الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:18
ان شاء الله ستفرج ،الدولة مطالبة لتسريع الانتعاش الاقتصادي و حل مشاكل الاداء التعليم الخاص،اقتراحات بخصوص مشاكل الكراء للتخفيف من مضاهر الحجر كي لا نخرج من مشكل الحجر الى مشاكل أخرى.
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26
7 - محمد بركات الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:18
لا حولة ولا قوة الا بالله نتظر انخفاض ولكن لا نرى الا الارتفاع يجب على المسؤولين عن هذا الوباء ان يبحث عن سبب استمرار انتشار و عمل على الحلول كم فعلة الاردن لان استمرار بهذه الطريقة لن نصل الى صفر حالة
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18
8 - كريم الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:19
يالطيف الطف بنا إنك أنت اللطيف الحمد لله على كل حال ونعود من حال اهل النار
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26
9 - مراقب الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:20
اشخاص لايبالون باننا في سفينة واحدة ان غرقت غرقنا جميعا راه بنادم خصو يتبع تعليمات وميبقاش ياخد الامور باستهتار شوفو شنو واقع في امريكا اللاتينية وقبلها في اوروبا راه الكمامة ضرورية وتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار
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-2
10 - معلق الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:21
ضهور بؤر الفساد والدعارة في مراكش
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3
11 - MOUISSA الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:21
العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد 19 بعد حذف حالات التعافي و كدا الوفاة رحمة الله عليهم جميعا هي 780 و الدارالبيضاء سجلت خمس حالات هذا اليوم فمزيدا من الإلتزام و التقيد بتدابير السلامة و التباعد الإجتماعي
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0
12 - Mohamed الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:22
إذا لم يتم القضاء على هذا الفيروس اللعين ستتحول المدارس في شهر شتنبر إلى بؤر مدرسية إذن كيف يمكن لاولانا أن يدرسوا وهم مطمئنين؟
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-2
13 - عمر الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:22
مزال كتقاقي غير تسناو البيض ديالها راها كتبض فصبا فالعشية شكون يشريها
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0
14 - الزمني الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:23
سبحان الله ما كاين غير 26 في النهار 73 في المساء. ارجعوا إلى الإحصاءات وانضرو كم تكررت هذه الارقام.
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1
15 - فثحية الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:23
اللهم لك الحمد الهم لك الشكر لطفك بالعباد يالله ضعفاء ببابك واقفين لا تردنا خاءبين ليس لنا الا الدعاء لتنفرج الغمة ويرفع عنا الوباء ويرحمنا الله برحمته الواسعة اللعم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العضيم
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0
16 - اعاتب السلطات الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:26
اصحاب مراكش برافو برافو برافو جبنا الربحة. ياهذ الناس الله يهدينا ويهديكم شدو رجليكم فديوركم راكم جذمتنا.
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0
17 - سعد الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:26
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نريد شرح مفصل حول هذه الوضعية التي نعيشها من خلال الارتفاع و الانخفاض فيما يخص النسبة للحالات المسجلة كل يوم نسمع مخالط كل يوم نسمع بؤرة الى متى ؟ و من اين هذا ونحن نعيش الحالة والشهر الثالث على التوالي نريد توضيح اكثر عافانا وعفاكم الله وجميع المغاربة اين ما كانوا وشكرا
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18 - عبدالرحيم الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:27
مرة أخرى مراكش في تصدر لائحة الجهات ب 32حالة نسأل الله اللطف الى بقينا بهذه الوتيرة مراكش فقسم الهواة
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19 - فرض غرامة مالية الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:32
على الحكومة أن تفرض غرامة مالية على كل من لا يضع الكمامة. لانّه إلى ماخافش هو عل راسو ماعندوش الحق يعرض الناس للإصابة بالفيروس
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20 - لهلالي الرباط الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:32
ينبغي اتخاذ اجراء ما ضد الذين يجعلون القناع فوق أو تحت ذقونهم حتما ، لان بعض الناس يتحدوا المواطنين الذين يعانون .
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21 - يارب يااااارب الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:32
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ، اللهم ولاتعذبنا ونحن عبادك اللهم اشف مرضانا، اسقي عطسانا، اطعم جوعانا، اكسي عراتنا، ولي فينا أخيااااااارنا
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22 - EN a Plus que Marre de Vous! الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:32
Le mois de Mars, je n'ai strictement rien reçu comme aide.
Le mois d’avril et de mai : 800 DH (Bénéficiaire de Ramid) !
Et pour le mois de Juin strictement rien du tout !

J’ai entendu que maintenant, à partir de Juin, ce sont les ‘A3wane Assolta, Lam9admine’ qui vont décider à qui il faut donner ces 0,02 Francs ou pas ! Sous prétexte que c’est eux qui ‘savent’ qui a perdu son emploi à cause du Corona ou pas !!!

Moi, j’ai perdu mes ressources financières à cause du CoronaVirus, petites mais supérieures à 800 DH par mois ! Est-ce que je dois prouver ça à Alm9adame qui ne m’aime pas ???
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23 - انما الصدقات الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:33
عن اي تدابير احترازية تتحدث وزارة الصحة،ونحن على وشك اطلاق عملية مرحبا لجاليتنا بالخارج منتصف الشهر القادم،انا من جهتي اذا قدم ولدي فلا استقبله.
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24 - عمالة البرنوصي الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:39
اللي بغينا نعرفوا ان البيضاء بالمنطقة وعمالة البرنوصي عمالة منها وحالة الطوارئ مازالت سارية فلماذا اختفت الدوريات الامنية بعد الثامنة مساءا فبالليل الناس خارجة اكثر من النهار والخطير هو ان الاباء خرجوا ولادهم على طول النهار والليل فان كانت السلطة لا تدري فهذا خطير اما ان لم يكن شيئ يدكر فلماذا نحن اصلا بالمنطقة 2
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