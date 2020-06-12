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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 73 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8610 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 380532 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 212 حالة. بينما تم التأكد من 35 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7618.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
الله ياخد فيك الحق يا العثماني
ف فاحسنو الظن بالله نسال الله الشفاء لكل مريض
Le mois d’avril et de mai : 800 DH (Bénéficiaire de Ramid) !
Et pour le mois de Juin strictement rien du tout !
J’ai entendu que maintenant, à partir de Juin, ce sont les ‘A3wane Assolta, Lam9admine’ qui vont décider à qui il faut donner ces 0,02 Francs ou pas ! Sous prétexte que c’est eux qui ‘savent’ qui a perdu son emploi à cause du Corona ou pas !!!
Moi, j’ai perdu mes ressources financières à cause du CoronaVirus, petites mais supérieures à 800 DH par mois ! Est-ce que je dois prouver ça à Alm9adame qui ne m’aime pas ???