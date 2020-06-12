المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 73 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8610 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 380532 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 212 حالة. بينما تم التأكد من 35 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7618.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية